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Новини Мобілізація
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Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня

мобілізація

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням.

Про це йдеться у документі видання, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у документі.

Відповідно новий закон про мобілізацію в Україні набуде чинності вже з 18 травня.

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Основні норми закону щодо мобілізації:

  • Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
  • Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.
  • Чоловіки повинні мати й носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію.
  • Ухилянтів від військової служби обмежуватимуть у праві керування авто.
  • Замість строкової служби - базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
  • Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. Після цього їм буде надано статус "придатного" або "непридатного".
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.
  • Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
  • Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Це не стосується чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

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Автор: 

закон (2822) мобілізація (3019)


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Топ коментарі
+53
Ну слава богу, залишилось зачекати до 18 травня і проблем з поповненням не буде. Мажори запишуться в 3 штурмову, Кошовий в снайпери, судді в морпіхи, усі ухилянти в ДШВ, ув'язнені в артилеристи, а сини Данілова приїдуть на Абрамсі. Один лише Червінський буде самотньо сидіти у в'язниці, як самий найбільший злочинець в історії України.
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17.04.2024 10:54
+32
Це дуже добре, що там є наразі його підпис ! Йому багато за , що доведеться врешті-решт відповідати. І тут вже не буде на кого переводити стрілочки. Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися ! А все решта то фентезі ( які ніколи не здійсняться ))
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17.04.2024 11:13
+27
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17.04.2024 10:46
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17.04.2024 10:46 Відповісти
Поправка: поки сили ППО спали.
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17.04.2024 10:53 Відповісти
Яка у маскалей честь? Гойда!
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17.04.2024 12:11 Відповісти
пакуем рюкзаки
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17.04.2024 10:54 Відповісти
Ну слава богу, залишилось зачекати до 18 травня і проблем з поповненням не буде. Мажори запишуться в 3 штурмову, Кошовий в снайпери, судді в морпіхи, усі ухилянти в ДШВ, ув'язнені в артилеристи, а сини Данілова приїдуть на Абрамсі. Один лише Червінський буде самотньо сидіти у в'язниці, як самий найбільший злочинець в історії України.
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17.04.2024 10:54 Відповісти
І всі ті, хто втік з України, повернуться для захисту батьківщини...
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17.04.2024 10:58 Відповісти
Ніяких сумніві. Приїдуть. Де ж ще можна отримати сертифікат в 150тис. грн. на нове авто. Лише заради цього, без сумніву величного бонусу, натовпами рвонуть назад.
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17.04.2024 11:02 Відповісти
Прислухайтеся. Чуєте топіт? То вже перші повертанти біжать. шоб чергу раніше заняти!
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17.04.2024 17:34 Відповісти
3 штурмова не такий і поганий вибір, туди ще потрапити треба, не кожного візьмуть
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18.04.2024 07:34 Відповісти
До речі, напевно саме чудове - оновлення даних. Ті хто в Україні - ТЦК, ЦНАП, або електронний кабінет (якщо працюватиме). Ті хто за кордоном - електронний кабінет, телефонним дзвінком, або листом електронною поштою!
Ура рівності громадян! Ура державі, котра любить українців за кордоном, більше, від тих хто в країні.
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17.04.2024 10:59 Відповісти
Ну якби вимагати від тих, хто за кордоном, оновлювати дані через ТЦК.. це занадто оптимістично. Шось мені підказує, шо і електронною поштою ніхто нічо оновлювати не буде.
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17.04.2024 17:36 Відповісти
дєржитє меня троє ..я йду в воєнкомат
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17.04.2024 10:59 Відповісти
Добре що є 2-3 місяці закрити нагальні справи і спакувати рюкзак
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17.04.2024 11:00 Відповісти
А ласти?
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17.04.2024 11:39 Відповісти
Тут є ще ось такий варант ротації. Проте відповідь спрогнозувати нескладно. Всі ми президенти!

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17.04.2024 11:03 Відповісти
Ніяких проблем, мобілізують. Але направлять потім в підсилення, для захисту західного кордону та для вилову пловців через Тису. А потім вони з книжечкою УБД, будуть гордо розповідати, як стійко тримали оборону в барах Мукачево і навіть отримали поранення, та 2 групу інвалідності в нерівній боротьбі з дрібним хабарем на кордоні.
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17.04.2024 11:11 Відповісти
Вже намобілізували і чиновників і дох.. старших офіцерів тепер вони сидять по тилах і проїдають зарплатний фонд військових... давайте ще добавимо тилових сил...

а силовики на 10 лінії обшукують тих хто їде у відпуск і так само проїдають бойові... або на західних кордонах сидять
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17.04.2024 12:28 Відповісти
Якась у вас логіка *******, шановний пане. Тобто, від мусарні на фронті користі нуль. А від тестувальника, баристи чи продавця шкарпеток, получається, толку більше? Це геніально, дайте вгадаю - працюєте на МО?
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17.04.2024 19:03 Відповісти
У них колишніх звання великі.... по друге зв'язки, по третє чиїсь родичі ну і поточний склад правоохорнців захищають на верху... я розумію що ви хочете справедливості але я вам говорю про реальність...

якщо їх призвуть то вони не попадуть на перед, а для них створять нові посади в тилу або придумають якесь посилення західного кордону, блокпости і т.д.

ітак надмірна кількість поточнх тиловиків офіцерів проїдає зарплатами військовий бюджет а в них великі виплати тому що вислуга, звання і т.д. а ви нових туди хочете
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17.04.2024 20:56 Відповісти
Придется недельку подождать пока у военкоматов не схлынут толпы мажоров из монакской и лондонской теробороны.
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17.04.2024 11:04 Відповісти
Якщо Конгрес не погодить допомогу, Україна програє війну - Зеленський

За місяць ця мобілізація можливо взагалі нікому не буде потрібна..., якщо США не дадуть допомоги, Арахамія поїде в москву домовлятись про "мир"...
Навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави, яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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17.04.2024 11:08 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-konhres-ssha-********-dopomoha-zelenskyy/32896477.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-konhres-ssha-********-dopomoha-zelenskyy/32896477.html

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17.04.2024 11:09 Відповісти
Якщо президент каже, що без допомоги США Україні програє війну для чого мобілізувати людей?
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17.04.2024 11:10 Відповісти
Кулеба домовився в Кот-д'Івуар щодо партії лопат, так що, ще не все втрачено.
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17.04.2024 11:12 Відповісти
А в штатах уже вважають що з такою мізерною допомогою, Україна всерівно програє... тому що там частина грошей на поповнення бюджету... і цієї допомоги явно недостатньо...

https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
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17.04.2024 12:31 Відповісти
На кінець про це почали говорити, що РФ збільшила витрати на війну порівняно з 22 роком в три рази, а нам хоче дати Байден ту саму шляпу, що й завжди...
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17.04.2024 12:58 Відповісти
Це дуже добре, що там є наразі його підпис ! Йому багато за , що доведеться врешті-решт відповідати. І тут вже не буде на кого переводити стрілочки. Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися ! А все решта то фентезі ( які ніколи не здійсняться ))
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17.04.2024 11:13 Відповісти
ДСНС яким боком тут? Більшість там звичайні люди, а не якісь мажори на тачках, які ризикують життям ліквідовуючі наслідки атак кацапів, і гинуть досить часто від повторних атак між іншим. Тоді вже і вчителів з лікарями на фронт, вони теж бюджетники
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17.04.2024 13:30 Відповісти
дебіл, поцікався скільки працівників ДСНС загинуло в одному Харкові за останні півроку
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17.04.2024 22:44 Відповісти
Шось в нас пішло не так - кажуть шо в нас мільионна армія а на передку 300 тис і вони з окопів не вилазять - ротація відпустка і знову в окопи
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17.04.2024 11:17 Відповісти
Тил нетукамплектований на фронті воює усього 300000 набрали по вашому більше мільйона, у вас все сходиться? Може поменьше дивиться цей марафон. Фронт вже більше половини пройшло, можеш в цьому не сумніватись
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18.04.2024 07:38 Відповісти
Чоловіки повинні мати й носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Джерело:

Оце цікаво, кому повинні?
А якщо не ношу то що?

Ковідло намбер ту? роби ку та май довідку або не війдеш в заклад.
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17.04.2024 11:27 Відповісти
Панові повинні.
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17.04.2024 12:50 Відповісти
Скоро в нас буде як в Нідерландах. Всі на велосипедах.
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17.04.2024 11:34 Відповісти
Чесно цікаво, от наші ярі "патріоти"(не тільки з цензора) реально вірять що щось таки поміняється?)
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
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17.04.2024 11:38 Відповісти
Так... просто законодавство ще більше підточили під корупційну складову.
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17.04.2024 13:08 Відповісти
Саме смішне те, що через деякий час частина тих осіб які кричать що так тим "ухилянтам" і потрібно, заниють коли їх попросять ділитись. Кричать же не місцеві мажори, яким по більшій мірі класти на війну і мобілізацію а диванні поЦреоти
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17.04.2024 13:14 Відповісти
Привід Афганістану маячить вдалині...
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17.04.2024 11:46 Відповісти
хочу побачити підпис зе під цим законом
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17.04.2024 11:49 Відповісти
«Якщо буде допомога менша, нам потрібно більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не потрібно стільки людей», - якось заявив Арахамія. Здогадайтесь, ким буде воювати армія, коли "чим" не дають.
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17.04.2024 12:12 Відповісти
Привіт з Парагваю)))
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Протистояння суспільства з терористичним угрупованням (слугами), яке взяло в заручнику всю країну - виходить на фінішну пряму.
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17.04.2024 13:39 Відповісти
Ну все, можите всі зливати воду. Причому відразу і назавжди!
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17.04.2024 17:36 Відповісти
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17.04.2024 20:50 Відповісти
больше всех пекутся о сцикунах-ухилянтах те кто сам убежал и сидит за границей и пишет здесь каменты))). Российские боты и здесь. а некоторые даже укрмоуу выучили и через прокси повесили украинский флаг и здесь пишут-хотя видно что это москали и агенты пуйла.
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17.04.2024 21:11 Відповісти
Новоспечені солдати не мають досвіду бойових дій і знаходяться в небезпеці на передовій.
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17.04.2024 23:06 Відповісти
Так ось!
Або вся Україна від вантажника в Епіцентрі до Президента України буде жити за цим Законом про мобілізацію, або русня нас просто знищить. Чисельністю, не майстерністю. Для довідки доречі, вони знову оголосили про мобілізацію 300 000 населення, включаючи жінок віком до 55 років включно!
Тому про культуру, спорт, освіти, науки думати зась! Все задял захисту України від ворога!!!! Закони військового стану повинні працювати. Не продавати горілку, військово-поліцейські патрулі по вулицях і обов'язкова перевірка документів з занесенням відразу до реєстру: кого зупинили, чи пройшов ту ВЛК, чому не служиш?! Лише так ми зможемо досягнути хоча б якихось результатів на фронті. А інакше,- інакше імперське стойло на сотні років і кінець суверенності і незалежності України!!! !!!!!!!!
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18.04.2024 08:17 Відповісти
У Вас текст очень мелкий, нечитаемо, можете КАПСОМ все переписать? И смайликов побольше.
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18.04.2024 08:20 Відповісти
Не твоє діло, пане Андріє, який у мене текст. За собою дивись і читати навчись.
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18.04.2024 08:23 Відповісти
По сути из ТЦК сделали "силовой" орган, тем самым наплевав как на устав ЗСУ так и на Конституцию и законы Украины, ну ничё, хоть поржем.
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18.04.2024 08:21 Відповісти
А ТЦК для такої місії і було сфомовано. Почитайте їх статут.
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18.04.2024 08:24 Відповісти
Вот вы и почитайте
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18.04.2024 08:31 Відповісти
 
 