Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня
У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням.
Про це йдеться у документі видання, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у документі.
Відповідно новий закон про мобілізацію в Україні набуде чинності вже з 18 травня.
Основні норми закону щодо мобілізації:
- Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
- Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.
- Чоловіки повинні мати й носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
- Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію.
- Ухилянтів від військової служби обмежуватимуть у праві керування авто.
- Замість строкової служби - базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
- Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
- Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. Після цього їм буде надано статус "придатного" або "непридатного".
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.
- Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
- Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Це не стосується чинних військовослужбовців.
Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
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Ура рівності громадян! Ура державі, котра любить українців за кордоном, більше, від тих хто в країні.
а силовики на 10 лінії обшукують тих хто їде у відпуск і так само проїдають бойові... або на західних кордонах сидять
якщо їх призвуть то вони не попадуть на перед, а для них створять нові посади в тилу або придумають якесь посилення західного кордону, блокпости і т.д.
ітак надмірна кількість поточнх тиловиків офіцерів проїдає зарплатами військовий бюджет а в них великі виплати тому що вислуга, звання і т.д. а ви нових туди хочете
За місяць ця мобілізація можливо взагалі нікому не буде потрібна..., якщо США не дадуть допомоги, Арахамія поїде в москву домовлятись про "мир"...
Навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави, яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
https://twitter.com/DavidSacks/status/1780297903485133189
Оце цікаво, кому повинні?
А якщо не ношу то що?
Ковідло намбер ту? роби ку та май довідку або не війдеш в заклад.
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
Або вся Україна від вантажника в Епіцентрі до Президента України буде жити за цим Законом про мобілізацію, або русня нас просто знищить. Чисельністю, не майстерністю. Для довідки доречі, вони знову оголосили про мобілізацію 300 000 населення, включаючи жінок віком до 55 років включно!
Тому про культуру, спорт, освіти, науки думати зась! Все задял захисту України від ворога!!!! Закони військового стану повинні працювати. Не продавати горілку, військово-поліцейські патрулі по вулицях і обов'язкова перевірка документів з занесенням відразу до реєстру: кого зупинили, чи пройшов ту ВЛК, чому не служиш?! Лише так ми зможемо досягнути хоча б якихось результатів на фронті. А інакше,- інакше імперське стойло на сотні років і кінець суверенності і незалежності України!!! !!!!!!!!