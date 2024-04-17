Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня

У середу, 17 квітня, закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набуває чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням.

Про це йдеться у документі видання, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у документі.

Відповідно новий закон про мобілізацію в Україні набуде чинності вже з 18 травня.

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Основні норми закону щодо мобілізації:

Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, щоб уточнити дані.

Чоловіки повинні мати й носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- та відеофіксацію.

Ухилянтів від військової служби обмежуватимуть у праві керування авто.

Замість строкової служби - базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. Після цього їм буде надано статус "придатного" або "непридатного".

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом.

Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Це не стосується чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

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