Законопроєкт про мобілізацію пройшов перевірку на відповідність Конституції, - "слуга народу" Копитін

Майбутнє законопроєкту про мобілізацію залежить від "політичної волі" президента.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Закон про мобілізацію успішно пройшов всі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради", - сказав він.

ГНЕУ - Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів.

Тепер, за словами Копитіна, майбутнє закону залежить від "політичної волі" президента, якому 16 квітня передали закон на підписання.

"Він може підписати, ветувати або відправити законопроєкт на доопрацювання. Жоден з цих трьох сценаріїв виключати не можна", - пояснив парламентар.

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