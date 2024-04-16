Законопроєкт про мобілізацію пройшов перевірку на відповідність Конституції, - "слуга народу" Копитін
Майбутнє законопроєкту про мобілізацію залежить від "політичної волі" президента.
Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Закон про мобілізацію успішно пройшов всі процедури, отримавши висновки ГНЕУ щодо його конституційності, а також був підписаний головою Верховної Ради", - сказав він.
ГНЕУ - Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів.
Тепер, за словами Копитіна, майбутнє закону залежить від "політичної волі" президента, якому 16 квітня передали закон на підписання.
"Він може підписати, ветувати або відправити законопроєкт на доопрацювання. Жоден з цих трьох сценаріїв виключати не можна", - пояснив парламентар.
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Йому присилають рекомендований лист. Його ніхто, звісно, не забирає на пошті і вуаля - отримай позбавлення водійських прав! А військовозобов'язаний НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ, що та повістка взагалі була!
І от вертається цей чоловік на машині з відпустки/відрядження додому, а його менти на блокпосту хлоп - і ще й штраф за керування авто без прав випишуть. Афігєть перспектива, да?
Для покарання правопорушення має бути умисел, а також сам факт правопорушення. В даному випадку фактом правопорушення є неявка за врученою повісткою або відмова брати повістку.
З 2019 року, зеленський, нею нехтував, як і покійні ригоАНАЛИ, Кушнарьов Чечетов, Калашников, Кирпа, Кравченко…. Про наслідки цього, можуть засвідчити єфремов, лукянов, азіров, льовочкині, портнов, литвини,лукаш… Харківські угоди з московітами, теж приклад…
Може отих перевіряльників теж пропустити через всі ''прєлєсті'' сервісу ТЦК!
2 місяці сидіти над ним а потім прийняти сирий закон і в подальшому знову дивуватись чого його не будуть виконувати...
Многие считают, что у московитов бесконечное мясо. Это не так. При таких потерях, которые они несут полное истощение это лишь вопрос времени. Но мясные штурмы с утилизацией наиболее активного и решительного мяса в связке с пропагандой дают свой эффект. Хомячье уклонисты своим нытьем, подпитываемым моспропагандой создают все больше антивоенные настроения.
Все чаще звучат предложения отказаться от своих территорий в обмен на "прекратить стрелять".
Хомячки видят потерю 2 км кв и у них паника, все пропало, нет смысла сопротивляться. За нытьем и чтением ватограмных помоек хомячье не видит сути. Московия настолько истощена, что не способна на серьезные наступательные операции в условиях, когда Украина лишена военной помощи. Поэтому московия сделала акцент там, где она действительно сильна - на вранье и пропаганде. Биться с украинцами на поле очень тяжело.А если ещё украинцы не уступают числом, то невозможно. Но если сделать так, чтобы украинцы не хотели воевать, то тогда Украину можно захватить.
трохи все складно... сьогодні на Труха було відео руїн Часів Яр... без рівноваги у авіації, артилерії та дронах ситуація досить ускладнюється....
1. Щодо змін до Кодексу законів про працю України - не відповідає вимогам
забезпечення у законі принципу правової визначеності та недопущення
двозначності правової норми як складових елементів принципу верховенства
права, на необхідності дотримання якого неодноразово наголошував
Конституційний Суд України.
2. Щодо змін до Кодексу адміністративного судочинства України -зміни до КАС України не вписуються в концепцію адміністративного
судочинства, суперечать положенням Конституції України та міжнародних
стандартам, не враховують відповідних правових позицій (висновків)
Конституційного Суду України, містять внутрішню неузгодженість, мають
ознаки правової невизначеності, а тому підлягають виключенню з проекту.
3. Щодо змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» - суперечить частині п'ятій статті 41 Конституції України,
за якою примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в
порядку, встановлених законом. Наведені положення не
узгоджуються з проголошеним Основним Законом України принципом правової
визначеності (недвозначність, внутрішня узгодженість нормативних положень
та відсутність суперечностей з іншими приписами законами), який є невід'ємною
складовою верховенства права та визнання України правовою державою (статті
1 та 8 Конституції України).
Отже, дуже хреново вчився цей Ігор на юриста
Мізків в тебе кіт наплакав, палишся на рівному місці
І ще купа іншого, що аж ніяк не сходиться з конституцією.
Після 2019 українців поважати як націю дуже важко....
Пройшов і навіть 35 статтею Конституції "У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою"?