Законопроект о мобилизации прошел проверку на соответствие Конституции, - "слуга народа" Копытин
Будущий законопроект о мобилизации зависит от "политической воли" президента.
Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Закон о мобилизации успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ о его конституционности, а также был подписан главой Верховной Рады", - сказал он.
ГНЕУ – Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы законопроектов.
Теперь, по словам Копытина, будущее закона зависит от "политической воли" президента, которому 16 апреля передали закон на подписание.
"Он может подписать, ветировать или отправить законопроект на доработку. Ни один из этих трех сценариев исключать нельзя", – пояснил парламентарий.
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Йому присилають рекомендований лист. Його ніхто, звісно, не забирає на пошті і вуаля - отримай позбавлення водійських прав! А військовозобов'язаний НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ, що та повістка взагалі була!
І от вертається цей чоловік на машині з відпустки/відрядження додому, а його менти на блокпосту хлоп - і ще й штраф за керування авто без прав випишуть. Афігєть перспектива, да?
Для покарання правопорушення має бути умисел, а також сам факт правопорушення. В даному випадку фактом правопорушення є неявка за врученою повісткою або відмова брати повістку.
З 2019 року, зеленський, нею нехтував, як і покійні ригоАНАЛИ, Кушнарьов Чечетов, Калашников, Кирпа, Кравченко…. Про наслідки цього, можуть засвідчити єфремов, лукянов, азіров, льовочкині, портнов, литвини,лукаш… Харківські угоди з московітами, теж приклад…
Може отих перевіряльників теж пропустити через всі ''прєлєсті'' сервісу ТЦК!
2 місяці сидіти над ним а потім прийняти сирий закон і в подальшому знову дивуватись чого його не будуть виконувати...
Многие считают, что у московитов бесконечное мясо. Это не так. При таких потерях, которые они несут полное истощение это лишь вопрос времени. Но мясные штурмы с утилизацией наиболее активного и решительного мяса в связке с пропагандой дают свой эффект. Хомячье уклонисты своим нытьем, подпитываемым моспропагандой создают все больше антивоенные настроения.
Все чаще звучат предложения отказаться от своих территорий в обмен на "прекратить стрелять".
Хомячки видят потерю 2 км кв и у них паника, все пропало, нет смысла сопротивляться. За нытьем и чтением ватограмных помоек хомячье не видит сути. Московия настолько истощена, что не способна на серьезные наступательные операции в условиях, когда Украина лишена военной помощи. Поэтому московия сделала акцент там, где она действительно сильна - на вранье и пропаганде. Биться с украинцами на поле очень тяжело.А если ещё украинцы не уступают числом, то невозможно. Но если сделать так, чтобы украинцы не хотели воевать, то тогда Украину можно захватить.
трохи все складно... сьогодні на Труха було відео руїн Часів Яр... без рівноваги у авіації, артилерії та дронах ситуація досить ускладнюється....
1. Щодо змін до Кодексу законів про працю України - не відповідає вимогам
забезпечення у законі принципу правової визначеності та недопущення
двозначності правової норми як складових елементів принципу верховенства
права, на необхідності дотримання якого неодноразово наголошував
Конституційний Суд України.
2. Щодо змін до Кодексу адміністративного судочинства України -зміни до КАС України не вписуються в концепцію адміністративного
судочинства, суперечать положенням Конституції України та міжнародних
стандартам, не враховують відповідних правових позицій (висновків)
Конституційного Суду України, містять внутрішню неузгодженість, мають
ознаки правової невизначеності, а тому підлягають виключенню з проекту.
3. Щодо змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» - суперечить частині п'ятій статті 41 Конституції України,
за якою примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в
порядку, встановлених законом. Наведені положення не
узгоджуються з проголошеним Основним Законом України принципом правової
визначеності (недвозначність, внутрішня узгодженість нормативних положень
та відсутність суперечностей з іншими приписами законами), який є невід'ємною
складовою верховенства права та визнання України правовою державою (статті
1 та 8 Конституції України).
Отже, дуже хреново вчився цей Ігор на юриста
Мізків в тебе кіт наплакав, палишся на рівному місці
І ще купа іншого, що аж ніяк не сходиться з конституцією.
Після 2019 українців поважати як націю дуже важко....
Пройшов і навіть 35 статтею Конституції "У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою"?