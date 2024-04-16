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Новости мобилизации
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Законопроект о мобилизации прошел проверку на соответствие Конституции, - "слуга народа" Копытин

мобілізація,тцк

Будущий законопроект о мобилизации зависит от "политической воли" президента.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Закон о мобилизации успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ о его конституционности, а также был подписан главой Верховной Рады", - сказал он.

ГНЕУ – Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы законопроектов.

Теперь, по словам Копытина, будущее закона зависит от "политической воли" президента, которому 16 апреля передали закон на подписание.

"Он может подписать, ветировать или отправить законопроект на доработку. Ни один из этих трех сценариев исключать нельзя", – пояснил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Большой мотивационный пакет будет побуждать мужчин идти на службу по контракту", - "слуга народа" Копытин о законе о мобилизации

Автор: 

законопроект (3219) Конституция (2236) мобилизация (2734) Копытин Игорь (12)


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Топ комментарии
+43
Цікава перевірка... У законі прописано, що людина несе покарання, навіть якщо не бачила повістку. І де тут презумпція невинуватості?
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16.04.2024 13:32
+29
Та нуна..ще й така структура там існує??? Дає експертні висновки на рішення дебілів при владі??..це вже повний..ще оцих годуємо..
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16.04.2024 13:30
+27
******. Ну які ж ви кончені виродки.
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16.04.2024 13:33
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Та нуна..ще й така структура там існує??? Дає експертні висновки на рішення дебілів при владі??..це вже повний..ще оцих годуємо..
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16.04.2024 13:30 Ответить
а для чого перевіряти закон зешобли на відповідність конституції якщо зе сам сказав що вона на паузі, тобто *****????
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16.04.2024 21:18 Ответить
Цікава перевірка... У законі прописано, що людина несе покарання, навіть якщо не бачила повістку. І де тут презумпція невинуватості?
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16.04.2024 13:32 Ответить
Немає місця таким поняттям в зеленому королівстві.
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16.04.2024 13:45 Ответить
Даже если вы не знаете ни одной статьи из УК-вы несете ответственность по их нарушению. Как только закон подписан и ОПУБЛИКОВАНвсе кто его ПРОЧИТАЛИ-все обязанны в течении 60 дней явится в ТЦК. даже те кто его НЕ ЧИТАЛИ и если вы не умеете читать. Для этого и существует процедура введения закона в силу толтко после его официальной ПУБЛИКАЦИИ. Так что повестка не обязательна:через 60 дней неявившиеся в ТЦК-они уже нарушители закона
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16.04.2024 18:15 Ответить
Справа не в 60 днях.От вам ситуація: громадянин давно оновив всі дані, як то і треба, йому приносять повістку на ВЛК. Людини немає вдома - у відпустці, у відрядженні, в лікарню потрапив чи там до батьків у інше місто поїхав. Живе сам.
Йому присилають рекомендований лист. Його ніхто, звісно, не забирає на пошті і вуаля - отримай позбавлення водійських прав! А військовозобов'язаний НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ, що та повістка взагалі була!
 І от вертається цей чоловік на машині з відпустки/відрядження додому, а його менти на блокпосту хлоп - і ще й штраф за керування авто без прав випишуть. Афігєть перспектива, да?

Для покарання правопорушення має бути умисел, а також сам факт правопорушення. В даному випадку фактом правопорушення є неявка за врученою повісткою або відмова брати повістку.
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16.04.2024 18:31 Ответить
Еще раз. Согласно закона ВСЕ в течении 60 дней должны сами и добровольно пойти в ТЦК. Где-бы они не находились. кроме больницы конечно. Так что отмазка в виде я повестку не видел-не прокатит. Не важно ходил ты в ТЦК до этого или нет. Через мес закон вступает в силу и у вас емсть 60 дней сходить в ТЦК и подтвердить свои данные-и к вам нет пертензий. сказки о том что я сидел в подвале все 3 мес или в лесу и не знаю про закон и не читал и не видел и не слышал-не действуют. Не знание закона не освобождает от ответственности
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16.04.2024 19:46 Ответить
Ти нормальну українську мову не розумієш? Я пишу - людина сходила, оновила дані, а ПОТІМ їй прийде НАСТУПНА повістка з викликом на ВЛК, а людини нема не місці.
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16.04.2024 19:47 Ответить
Так для этого и существует процедура регистрации места жительства в ТЦК чтобы человек ВСЕГДА БЫЛ НА МЕСТЕ регистрации и его всегда и быстро можно было мобилизовать. Ну и есть ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ где вы дистанционно можете узнать выписали-ли вам повестку или нет. Сцикуны ищут отмазки. Никто вас в тюрьму не посадит если вы не видели повестку и не явились по ней. Если намногодней меняете место жительства-тогда РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на новом месте жительства в ТЦК и будете всегда в курсе событий))). не хотите штраф-проверяйте свой почтовый ящик регулярно. Или проверяйте электронный кабинет
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16.04.2024 19:57 Ответить
Так в електронному кабінеті повісток ще не буде взагалі-то...
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16.04.2024 20:01 Ответить
Шумейко ты ТЦКшник?
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16.04.2024 23:14 Ответить
Завжди сидіти дома по місцю реєстрації? А зарплату за прогули роботи ви будете приносити? Лікуватися не пробували?
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16.04.2024 23:18 Ответить
Херня це все. Не в тій країні ми живемо, щоб виконувати всю написану єресь
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16.04.2024 23:16 Ответить
У ермака пройшов??
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16.04.2024 13:32 Ответить
******. Ну які ж ви кончені виродки.
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16.04.2024 13:33 Ответить
Хоч би уточнив якій саме Конститиуції і де можна придбати її примірник🤔
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16.04.2024 13:34 Ответить
Що таке, пряма норма Конституції Зеленський «вчив» ще там, де йому диплома виписали …. Тому, копитіну, написали, що проглаголити за гроші, от воно і глаголить…
З 2019 року, зеленський, нею нехтував, як і покійні ригоАНАЛИ, Кушнарьов Чечетов, Калашников, Кирпа, Кравченко…. Про наслідки цього, можуть засвідчити єфремов, лукянов, азіров, льовочкині, портнов, литвини,лукаш… Харківські угоди з московітами, теж приклад…
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16.04.2024 13:34 Ответить
Головна тенденція - Конституція залишається, а ті, хто на неї зазіхали - хто в буцегаоні, хто у бігах, а більшість - у могилі. 😊
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16.04.2024 13:54 Ответить
В кого пройшов на перевірку ??? В Кім Чен Ина, чи може в його брата
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16.04.2024 13:39 Ответить
шта??? зелень взагалі ******.... ****, вас всіх треба повісити підарів
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16.04.2024 13:42 Ответить
потрібно всім ігнорити цей їбучий закон - всіх не посадять, тюрьм не вистачить. штрафи не платити, подавати позов в суд. спочатку в такий, потім конституційний, потім по правам людини на всю країну.
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16.04.2024 13:44 Ответить
То це Конституція дозволяє виловлювати людей по вулицях, бити їх прикладами, бити хлопців по підвалах ТЦК????
Може отих перевіряльників теж пропустити через всі ''прєлєсті'' сервісу ТЦК!
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16.04.2024 13:44 Ответить
😊 Якщо Зєлєнскій може підписати, може ветувати і може відправити на доопрацювання, то законопроект таки нормам Конституції не відповідає. Бо якби відповідав, то мцсив би лише підписати. Звісно, міг би і ветанути, але тоді вето подолав би парламент.
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16.04.2024 13:46 Ответить
Пи. Си. Перевірку то пройшов, але про результат нешановний депутат нічого не каже. 😊
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16.04.2024 13:48 Ответить
А мене цікавить, коли сяде чотириразовий ухилянт. І не тільки за це.
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16.04.2024 13:47 Ответить
Сьогодні садити шпигунів російських неначасі. Начасі нищити патріотів
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16.04.2024 14:01 Ответить
БРЕХНЯ на БРЕХНЫ та БРЕХНЕЮ поганяє!
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16.04.2024 13:48 Ответить
Депутат міг б трохи працювати і прочитати Зауваження Головного юридичного управління...

2 місяці сидіти над ним а потім прийняти сирий закон і в подальшому знову дивуватись чого його не будуть виконувати...
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16.04.2024 13:50 Ответить
там все навпаки. Надо ж так кіздеть
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16.04.2024 13:50 Ответить
Зелена більшість має 3% довіри, але самотужки приймає закони. Ось вам і "неначасі". А були б вибори в Раду минулої осені, то вже і закони були б іншими
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16.04.2024 13:59 Ответить
Пока в Украине думают гадают, как угодить пловцам через Тису, на московии формируют очередной мясной батальон, который потеряет 90% состава, но захватит село.
Многие считают, что у московитов бесконечное мясо. Это не так. При таких потерях, которые они несут полное истощение это лишь вопрос времени. Но мясные штурмы с утилизацией наиболее активного и решительного мяса в связке с пропагандой дают свой эффект. Хомячье уклонисты своим нытьем, подпитываемым моспропагандой создают все больше антивоенные настроения.
Все чаще звучат предложения отказаться от своих территорий в обмен на "прекратить стрелять".
Хомячки видят потерю 2 км кв и у них паника, все пропало, нет смысла сопротивляться. За нытьем и чтением ватограмных помоек хомячье не видит сути. Московия настолько истощена, что не способна на серьезные наступательные операции в условиях, когда Украина лишена военной помощи. Поэтому московия сделала акцент там, где она действительно сильна - на вранье и пропаганде. Биться с украинцами на поле очень тяжело.А если ещё украинцы не уступают числом, то невозможно. Но если сделать так, чтобы украинцы не хотели воевать, то тогда Украину можно захватить.
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16.04.2024 14:10 Ответить
Питання до вас чому ви в Англії а не в ЗСУ воюєте з ворогом?....

трохи все складно... сьогодні на Труха було відео руїн Часів Яр... без рівноваги у авіації, артилерії та дронах ситуація досить ускладнюється....
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16.04.2024 14:51 Ответить
І добре. Скоріше би Президент його підписав і все стане на свої місця.
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16.04.2024 14:29 Ответить
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16.04.2024 15:20 Ответить
Законопроєкт про мобілізацію пройшов перевірку на відповідність Конституції, БЕЗ ПЕРЕВІРКИ ЗАКОНОПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ .ЗАКОНОПРОЕКТ НЕ ПРОЙШОВ НІКУЯ...
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16.04.2024 14:40 Ответить
Це той суд, що давав різні відповіді на одне запитання (дивлячись, яка рука їм кістки кидає)?
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16.04.2024 15:45 Ответить
а без суду і кісток- "кожен куй на свій струй"
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16.04.2024 16:21 Ответить
Зауваження головного юридичного управління ВРУ до цього законопроєкту було на 43 сторінка. Серед яких самі цікаві:
1. Щодо змін до Кодексу законів про працю України - не відповідає вимогам
забезпечення у законі принципу правової визначеності та недопущення
двозначності правової норми як складових елементів принципу верховенства
права, на необхідності дотримання якого неодноразово наголошував
Конституційний Суд України.
2. Щодо змін до Кодексу адміністративного судочинства України -зміни до КАС України не вписуються в концепцію адміністративного
судочинства, суперечать положенням Конституції України та міжнародних
стандартам, не враховують відповідних правових позицій (висновків)
Конституційного Суду України, містять внутрішню неузгодженість, мають
ознаки правової невизначеності, а тому підлягають виключенню з проекту.
3. Щодо змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» - суперечить частині п'ятій статті 41 Конституції України,
за якою примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в
порядку, встановлених законом. Наведені положення не
узгоджуються з проголошеним Основним Законом України принципом правової
визначеності (недвозначність, внутрішня узгодженість нормативних положень
та відсутність суперечностей з іншими приписами законами), який є невід'ємною
складовою верховенства права та визнання України правовою державою (статті
1 та 8 Конституції України).
Отже, дуже хреново вчився цей Ігор на юриста
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16.04.2024 14:53 Ответить
К сожалению мобилизация не будет успешной , так как депутаты не прописали самую главную мотивационную часть закона, а именно: возможность добровольной демобилизации военнослужащих после истечения срока контракта в ВСУ, если етого пункта нет, то это дорога в один конец........Какой смысл в "мотивационных пакетах" в повышении зарплат. если не можешь уйти на гражданку и эти деньги потратить?
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16.04.2024 15:08 Ответить
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16.04.2024 15:11 Ответить
Лучше кожаный куртец, красная косынка и маузер.
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16.04.2024 16:17 Ответить
Куртєц то у вас на Кацапії, в Україні так не кажуть, де вас набрали.
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16.04.2024 16:43 Ответить
Иволгов? Сразу видно щирый хлопчик, почти Иванов.
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16.04.2024 16:58 Ответить
Слава Богу я не кончений кацап як ти.
Мізків в тебе кіт наплакав, палишся на рівному місці
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16.04.2024 17:13 Ответить
Иволгов ты провокатор, лучше признайся в этом, сразу легче станет.
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16.04.2024 17:20 Ответить
кацап іди на
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16.04.2024 20:34 Ответить
Їбати/копати.. дякую, що не проти ночі таке побачила..
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16.04.2024 16:23 Ответить
Закон "Про рабство" офіційно підписаний Зеленим віслюком, без строків служби, без демобілізації, без ротацій, Парагвай "нервово курить в сторонці".
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16.04.2024 15:53 Ответить
скільки коштує успішна перевірка на таку відповідність?
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16.04.2024 16:22 Ответить
Як він може відповідати конституції, якщо там прописаний примус за ознакою статі?
І ще купа іншого, що аж ніяк не сходиться з конституцією.
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16.04.2024 16:31 Ответить
Слон тужився три місяці і народив мишеня.
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16.04.2024 16:41 Ответить
ГНЕУ - Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, яке займається проведенням наукової експертизи законопроєктів.
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16.04.2024 16:56 Ответить
Воно в КВН також грало в свій час.
Після 2019 українців поважати як націю дуже важко....
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16.04.2024 20:36 Ответить
На жаль слуга народу копитін не пройшов психіатрічну експертизу на адекватність
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16.04.2024 17:33 Ответить
До війни на конституцію чхати хотіли, а зараз яким чином вона має працювати?
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16.04.2024 17:50 Ответить
одна з перших статей, що всі рівні в правах та перед законом
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16.04.2024 20:02 Ответить
Тобто повістку людині отримувати необов'язково і навіть про те знати необов'язково а її вже шукає поліція?

Пройшов і навіть 35 статтею Конституції "У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою"?
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16.04.2024 18:40 Ответить
на відповідність ПРОСТИТУЦІЇ...
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16.04.2024 19:45 Ответить
Це ж ще не сформований новий по реформі Конституційний суд, а вже пройдено... ну цікаво...
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16.04.2024 20:00 Ответить
Це питання має бути винесене на референдум із переліком кількох варіантів. Але Зеленський не наважився цього зробити.
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16.04.2024 21:38 Ответить
самi вирiшуйте , що для вас краще - #башить подихати по приказу , який не вiдповiда нi якой Конституцii ( тобто вас тримають за лоха бидло ) або боротися з цими покитьками, яки тимчасово захопили владу
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17.04.2024 00:40 Ответить
 
 