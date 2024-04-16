Законопроект о мобилизации направлен на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего проекта закона.

Как отмечается, Стефанчук подписал проект закона 15 апреля, а сегодня, 16 апреля, его передали на подпись главе государства.

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Как сообщалось, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации.