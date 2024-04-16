Законопроект о мобилизации направлен на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего проекта закона.
Как отмечается, Стефанчук подписал проект закона 15 апреля, а сегодня, 16 апреля, его передали на подпись главе государства.
Как сообщалось, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации.
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Так как "Спикера ВРУ" можно переизбрать хоть каждый день!!!
Тобто ці так звані "тцк" (незаконне воєнізоване формування) можуть взагалі ні яких "повісток" не розсилати!! А просто одразу складати на вас якийсь протокол, і звинувачувати вас в тому , що ви "повістку" отримали , але її проігнорували - і зробити вас винними((:👈
Объявляйте лотерею по датам рождения, и не надо никаких патрулей на улицах, сами придут никуда не денутся. Те кто не может воевать будет копать окопы, в трудовой армии.
А так если богатые внаглую откупаются то бедные должны им организовать свою лоторею и устроить игры в Бахмут тем кто выиграл, в ближайшей посадке.
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈