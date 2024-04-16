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Законопроект о мобилизации направлен на подпись Зеленскому

військовий,мобілізація,квиток

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего проекта закона.

Как отмечается, Стефанчук подписал проект закона 15 апреля, а сегодня, 16 апреля, его передали на подпись главе государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко спрогнозировал, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации: "За следующие две недели он будет опубликован"

законопроєкт мобілізація

Как сообщалось, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации.

Автор: 

законопроект (3219) Зеленский (20202) мобилизация (2734) Стефанчук Руслан (647)


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Топ комментарии
+17
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16.04.2024 10:50
+9
Зеля вже обісрався. Шукає на кого б спихнути відповідальність.
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16.04.2024 10:50
+8
До речі. Сам Стефанчук не служив. Вся ця пихата-товста-лиса шобла з оточення уклониста вже набридла
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16.04.2024 10:50
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16.04.2024 10:50 Ответить
Так саме як і на роял.
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16.04.2024 10:53 Ответить
Ні, руку він клав на товстий конверт. На Конституцію він просто клав.
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16.04.2024 11:05 Ответить
Зеля вже обісрався. Шукає на кого б спихнути відповідальність.
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16.04.2024 10:50 Ответить
Я придумав адекватну міру покарання зеленСКОМУ. Його має судити український суд. Свідками мають бути ті бічанці та гостомельці, які постраждали від "шашликів у травні". Але судити треба за корупцію, за розкрадання грошей партнерів та бюдету армії і зброї. А сидіти вінн має, УВАГА, в одній камері з ****** з мацкви. Який має бути засудженим Гаагським трибуналом. Ось і зустрінуться два вбивці, щоб подивитись один одному в очі. І сказати один одному: " Вова, что я натворіл ?"
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16.04.2024 10:50 Ответить
До речі. Сам Стефанчук не служив. Вся ця пихата-товста-лиса шобла з оточення уклониста вже набридла
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16.04.2024 10:50 Ответить
За Конституцією він, у разі відсторонення зєлі, буде в.о. Президента України.
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16.04.2024 11:04 Ответить
в цьому і лихо.
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16.04.2024 12:09 Ответить
Зокрема і в цьому, але не тільки. Всюди лихо, як не кинь.
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16.04.2024 12:11 Ответить
Это лучше чем зелёная плесень...
Так как "Спикера ВРУ" можно переизбрать хоть каждый день!!!
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16.04.2024 20:51 Ответить
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16.04.2024 10:51 Ответить
Дуже цікаво в цьому так звному "законі" вигадали розсилати "повістки" , і чи ви отрималим її чи ні - не важливо, (чи вручили її, чи ні - по фігу)(((:
Тобто ці так звані "тцк" (незаконне воєнізоване формування) можуть взагалі ні яких "повісток" не розсилати!! А просто одразу складати на вас якийсь протокол, і звинувачувати вас в тому , що ви "повістку" отримали , але її проігнорували - і зробити вас винними((:👈
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16.04.2024 10:59 Ответить
потрібно йти в суд.не український - то європейський чи аргентинський - і їбати бєс предельцикам мозг.якщо будете терпіти - утілізірують.
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16.04.2024 12:52 Ответить
Мне вот что интересно, будет когда нибудь хотя бы попытка придать мобилизации вид справедливости. Что конкретно делается что бы наказать ухилянтов и взяточников, " илиту". Почему общество делится на бегунов и взяткодателей ?
Объявляйте лотерею по датам рождения, и не надо никаких патрулей на улицах, сами придут никуда не денутся. Те кто не может воевать будет копать окопы, в трудовой армии.
А так если богатые внаглую откупаются то бедные должны им организовать свою лоторею и устроить игры в Бахмут тем кто выиграл, в ближайшей посадке.
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16.04.2024 10:59 Ответить
Поспішають зеленосракі
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16.04.2024 11:03 Ответить
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16.04.2024 11:04 Ответить
Цікаво, що те, що начебто прийняли депутати і що пішло на підпис президенту, досі не опубліковано. Тому там може бути все, що завгодно - навіть кішчина дупа у варіанті, в якому її малює пуцин. Тим паче, що це все приймалося глупої (у подвійному значенні) ночі без присутності незалежної преси і здорового глузду.
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16.04.2024 11:09 Ответить
Так зелені вже давно кацапів косплеють. Тут нічого дивного.
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16.04.2024 11:11 Ответить
👉( 1230/96, поточна редакція - Прийняття від 19.12.1996.)"Про Велику ДЕРЖАВНУ ПЕЧАТКУ УКРАЇНИ" . Установити, що Великою Державною Печаткою України
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈
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16.04.2024 11:18 Ответить
Накладе вето, чи ні?
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16.04.2024 12:01 Ответить
покажіть хоч один документ підписаний чмом
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16.04.2024 12:22 Ответить
Якщо підпише то його рейтинги будуть не просто нульові а від'ємні як серед цивільних так і серед військових. Фактично це політичне самовбивство.
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16.04.2024 13:45 Ответить
 
 