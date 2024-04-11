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Законопроект о мобилизации принят в целом
Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
!Законопроект о мобилизации принят в целом. ЗА – 283", - говорится в сообщении.
31 правка набрала необходимые голоса.
"Пока неизвестно, будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером", - добавил он.
По фракциям:
Слуга народу - 192
ЄС - 0
Батьківщина - 2
Платформа за життя та мир - 18
Голос - 16
Відновлення - 16
За майбутнє - 12
Довіра - 15
Внефракционные - 12
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Вое́нное преступле́ние - собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права во время ведения военных (боевых) действий:
убийства, истязания и увод в рабство ... также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий; (так они относятся к гражданам Украины!)
Определение термина военное преступление дано в части 2 статьи 8 Римского статута (Устава) Международного уголовного суда, согласно которому к военным преступлениям относятся:
a) серьёзные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества...
- пытки или бесчеловечное обращение ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").
-умышленное причинение сильных страданий или серьёзных телесных повреждений или ущерба здоровью ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").
-незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; ( в том числе в законе "о мобилизации")
-незаконная перемещение или незаконное лишение свободы например в ОПГ именуемой себя "тцк" и пограничная служба).
-взятие заложников например в ОПГ именуемой себя "тцк").
- умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях например в ОПГ именуемой себя "тцк").
2. Без заперечень.
3. Бо воюють на своїй землі, а за після першої навмисної ракетної атаки по житлових будинках кацапів про всю допомогу можна забувати.
4-5. Ви будете здивовані наскільки схожі менти та дегенерати-офіцери у нас та кацапів. Менше дивіться зелемарафон.
6. Бо воюємо на своїй землі і знову західна допомога.
7. Це поки що, на п'ятому році пуйла та іншу провладну сволоту там теж критикували.
Є ще щось? Бо особливості становлення двох диктатур я бачу, але от внутрішніх відмінностей з кожним днем все менше. Але мабуть з Британії видніше(так-так знаю впн-старлінк з окопу).
Стосовно цього: "Диктатура. Беззаконня. Шалена корупція. Конституція зі всіма базовими правами для звичайних людей "на паузі" заперечення будуть?
Ющенка, не за Кучму. Я вже років 15 чи й більше ні за кого не голосувала. Останній раз за Мороза в президенти. І, виходить, що правильно робила.
Чи то інше ???
Чекайте після війни велику кількість судів Лінча , розстрілів ,розправ над чиновниками , тцкашниками та тупими піаркомандирами .
На який тільки злочин не піде банда зегенератів, аби утримати владу до повного краху, до якого вона залишки цієї країни веде.