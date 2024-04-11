Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

!Законопроект о мобилизации принят в целом. ЗА – 283", - говорится в сообщении.

31 правка набрала необходимые голоса.

"Пока неизвестно, будет ли кто-то вносить постановление для блокирования спикером", - добавил он.

По фракциям:

Слуга народу - 192

ЄС - 0

Батьківщина - 2

Платформа за життя та мир - 18

Голос - 16

Відновлення - 16

За майбутнє - 12

Довіра - 15

Внефракционные - 12

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