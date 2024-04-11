Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому. ЗА - 283", - йдеться в повідомленні.

31 правка набрала необхідні голоси.

"Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування Спікером", - додав він.

По фракціях:



Слуга народу 192;

ЄС 0;

Батьківщина 2;

Платформа за життя та мир 18;

Голос 16;

Відновлення 16;

За майбутнє 12;

Довіра 15;

Позафракційні 12.

Також читайте: Рада проголосувала за прибирання правки щодо демобілізації в законопроєкті