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Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому. ЗА - 283", - йдеться в повідомленні.
31 правка набрала необхідні голоси.
"Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування Спікером", - додав він.
По фракціях:
Слуга народу 192;
ЄС 0;
Батьківщина 2;
Платформа за життя та мир 18;
Голос 16;
Відновлення 16;
За майбутнє 12;
Довіра 15;
Позафракційні 12.
Топ коментарі
+53 Frio Frio
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+41 Gal
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+39 Nataliia Mykhailova #463829
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Вое́нное преступле́ние - собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права во время ведения военных (боевых) действий:
убийства, истязания и увод в рабство ... также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий; (так они относятся к гражданам Украины!)
Определение термина военное преступление дано в части 2 статьи 8 Римского статута (Устава) Международного уголовного суда, согласно которому к военным преступлениям относятся:
a) серьёзные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества...
- пытки или бесчеловечное обращение ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").
-умышленное причинение сильных страданий или серьёзных телесных повреждений или ущерба здоровью ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").
-незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; ( в том числе в законе "о мобилизации")
-незаконная перемещение или незаконное лишение свободы например в ОПГ именуемой себя "тцк" и пограничная служба).
-взятие заложников например в ОПГ именуемой себя "тцк").
- умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях например в ОПГ именуемой себя "тцк").
2. Без заперечень.
3. Бо воюють на своїй землі, а за після першої навмисної ракетної атаки по житлових будинках кацапів про всю допомогу можна забувати.
4-5. Ви будете здивовані наскільки схожі менти та дегенерати-офіцери у нас та кацапів. Менше дивіться зелемарафон.
6. Бо воюємо на своїй землі і знову західна допомога.
7. Це поки що, на п'ятому році пуйла та іншу провладну сволоту там теж критикували.
Є ще щось? Бо особливості становлення двох диктатур я бачу, але от внутрішніх відмінностей з кожним днем все менше. Але мабуть з Британії видніше(так-так знаю впн-старлінк з окопу).
Стосовно цього: "Диктатура. Беззаконня. Шалена корупція. Конституція зі всіма базовими правами для звичайних людей "на паузі" заперечення будуть?
Ющенка, не за Кучму. Я вже років 15 чи й більше ні за кого не голосувала. Останній раз за Мороза в президенти. І, виходить, що правильно робила.
Чи то інше ???
Чекайте після війни велику кількість судів Лінча , розстрілів ,розправ над чиновниками , тцкашниками та тупими піаркомандирами .
На який тільки злочин не піде банда зегенератів, аби утримати владу до повного краху, до якого вона залишки цієї країни веде.