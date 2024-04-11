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Новини Мобілізація
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Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому

вр

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому. ЗА - 283", - йдеться в повідомленні.

31 правка набрала необхідні голоси.

"Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування Спікером", - додав він.

Законопроєкт про мобілізацію

По фракціях:

Слуга народу 192;
ЄС 0;
Батьківщина 2;
Платформа за життя та мир 18;
Голос 16;
Відновлення 16;
За майбутнє 12;
Довіра 15;
Позафракційні 12.

Також читайте: Рада проголосувала за прибирання правки щодо демобілізації в законопроєкті

ВР

Автор: 

ВР (14971) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+53
ага, ось всі слуги з передової приїхали, ще взяли опж і проголосували.
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11.04.2024 10:53
+41
Бо закон не про мобілізацію, а про деморалізацію і демотивацію.
Замість того, щоб мотивувати і допомогти мобілізації цей закон навпаки призведе ще до більшого хаосу і безладу. Саме з такою ціллю клоуни його і прийняли.
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11.04.2024 11:09
+39
Закон про мобілізацію без демобілізації це дискредитація самої мобилізаці
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11.04.2024 11:09
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1, 5, 6, 7 пункты - ты соврал! Это ЕСТЬ в Украине!
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11.04.2024 11:55 Відповісти
пункт 6 - Украинская власть во главе с Зеленским, потому что :

Вое́нное преступле́ние - собирательный термин, обозначающий особо тяжкие нарушения международного гуманитарного права во время ведения военных (боевых) действий:

убийства, истязания и увод в рабство ... также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий; (так они относятся к гражданам Украины!)

Определение термина военное преступление дано в части 2 статьи 8 Римского статута (Устава) Международного уголовного суда, согласно которому к военным преступлениям относятся:

a) серьёзные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества...

- пытки или бесчеловечное обращение ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").

-умышленное причинение сильных страданий или серьёзных телесных повреждений или ущерба здоровью ( например в ОПГ именуемой себя "тцк").

-незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; ( в том числе в законе "о мобилизации")

-незаконная перемещение или незаконное лишение свободы например в ОПГ именуемой себя "тцк" и пограничная служба).

-взятие заложников например в ОПГ именуемой себя "тцк").

- умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях например в ОПГ именуемой себя "тцк").
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11.04.2024 12:28 Відповісти
1. Звісно, нашому тільки 5 років.

2. Без заперечень.

3. Бо воюють на своїй землі, а за після першої навмисної ракетної атаки по житлових будинках кацапів про всю допомогу можна забувати.

4-5. Ви будете здивовані наскільки схожі менти та дегенерати-офіцери у нас та кацапів. Менше дивіться зелемарафон.

6. Бо воюємо на своїй землі і знову західна допомога.

7. Це поки що, на п'ятому році пуйла та іншу провладну сволоту там теж критикували.

Є ще щось? Бо особливості становлення двох диктатур я бачу, але от внутрішніх відмінностей з кожним днем все менше. Але мабуть з Британії видніше(так-так знаю впн-старлінк з окопу).
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11.04.2024 12:03 Відповісти
епать ты тупая жертва телемарафона.
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11.04.2024 12:34 Відповісти
Ти тупий бидло- пи#дабол. Я телеЛохоФон ЩОДНОГО разу не дивився.
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11.04.2024 13:18 Відповісти
Тогда тебе его Рабинович по телефону рассказал. Нельзя ведь быть таким наивным если это не влияние зомби-ретранслятора
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11.04.2024 16:10 Відповісти
Бла-бла-бла для дебілів.
Стосовно цього: "Диктатура. Беззаконня. Шалена корупція. Конституція зі всіма базовими правами для звичайних людей "на паузі" заперечення будуть?
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11.04.2024 14:13 Відповісти
А як же 'батько наш Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати'? От і прийшов час воювати і вже давно, а не по тіктоках співати чи на соціалі в ЄС булки гріти.
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11.04.2024 14:15 Відповісти
Miша, а ти де булки грієшь? Біля Банкової? Виборці зеленсько воювати не спішать вони тіки з ботоферм висіри пишуть
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11.04.2024 15:36 Відповісти
Я свої булки грію в Волинській області в своєму рідному містечку, чекаю чоловіка, який вже два роки як застряг в армії, не за своїм власним бажанням, а через мобілізацію, бо не захотів втікати за кордон. Чесно скажу, мене це вже реально задовбало, бо зовсім інші плани були.
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11.04.2024 19:52 Відповісти
Я не голосувала ні за Зеленського, і не за Порошенка, не за Януковича, не за
Ющенка, не за Кучму. Я вже років 15 чи й більше ні за кого не голосувала. Останній раз за Мороза в президенти. І, виходить, що правильно робила.
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11.04.2024 19:57 Відповісти
Синки Фєді Вєніславського вже ломанулись до ТЦК?
Чи то інше ???
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11.04.2024 11:34 Відповісти
"ну хоть поржем" - адептів зебоневтіка на 0 всіх без перебору. Підняти бюлетні за 2019 і всю зелену мразоту все то тупе бидло яке голосувало зу слуг і клоуна на передок.
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11.04.2024 11:37 Відповісти
Якщо кількома словами описати наголосоване, то "Бус Незламності" фактично буде узаконений.
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11.04.2024 11:40 Відповісти
Дуже оперативно не пройшло і пів року.
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11.04.2024 11:45 Відповісти
Цей ніби закон - пустишка. Він не вплине на ситуацію на фронті. Поповнень всіх видів ресурсів не буде. ЗСУ будуть відступати. Питання вже стоїть як? Організовано чи не організовано. Бездарь сирський і його команда нічим кацапам не завадять. Цивільним треба задумуватися про евакуації. Ха ха ха.
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11.04.2024 11:53 Відповісти
Мда... наступна правка буде про право першої шлюбної ночі для воєнкома. Але, якщо по суті, це все вже не має абсолютно ніякого значення. Якщо пояснити по простому, то не зрозуміло як все це має запрацювати в цих умовах, коли до цього абсолютно все законодавство про мобілізацію працювало виключно на корупційну складову. Нє, те що після цього типу "закону" цінники на послуги в тцк виростуть, так це факт. Мотивація бути мобілізованим тепер навіть не 0, а має від'ємне значення. Що нас чекає... збільшення навантаження на судову систему, яка і так мало того по свої суті працює х...рово, а зараз і взагалі може впасти. Збільшення корупційної складової на всіх етапах, починаючи від медзакладів які здійснюють заходи із забезпечення ВЛК, закінчуючи тими ж тцк... Далі... транспортні засоби... це взагалі треш, от яким чином позбавити людину права керувати ТЗ, якщо кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, тим паче, якщо людина відповідно до законодавства отримала посвідчення водія. Про повістки поштою, яку ви не отримали але отримали Мені здається навіть в Північній Кореї до такого б не додумались. У підсумку... напевно внесення у перелік критично важливих підприємств цирку є цілком логічним та виправданим для цієї влади. Ну... що було бачили... що буде, побачимо.
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11.04.2024 11:55 Відповісти
Ну все проваславні кіпаті вас зделали красиво соскм пісню обрезану з хриплим голосом і бородой вітаю і царство небесне вам
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11.04.2024 11:59 Відповісти
інваліди 1 та 2 груп тепер всі придатні.
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11.04.2024 12:00 Відповісти
Мобілізована насильницьким чином , при яскравій соціальній несправедливості ,корупції велика кількість людей,.які повернуться з фронту- з порушенням психіки , вмінням та готовністю вбивати ...
Чекайте після війни велику кількість судів Лінча , розстрілів ,розправ над чиновниками , тцкашниками та тупими піаркомандирами .
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11.04.2024 12:16 Відповісти
Нелегітимна рада видала закон, який проголосувала абсолютна меншість депутатів в незаконний спосіб, який скоро підпише нелегітимний през-наркоман.
На який тільки злочин не піде банда зегенератів, аби утримати владу до повного краху, до якого вона залишки цієї країни веде.
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11.04.2024 12:17 Відповісти
Зелене шапіто веде країну в прірву!А якшо шось то сирський і умеров винні бо вони не хотіли демобілізації і взагалі всіх собах на них,а оманський завгосп і далі буде всю країну погружати в хаос і бардак!
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11.04.2024 12:20 Відповісти
Риги і їх слуги закон прийняли, це багато про що говорить.
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11.04.2024 12:23 Відповісти
Дивлюся на табло. А де ще 99 дармоїдів?
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11.04.2024 12:37 Відповісти
перед цим законом,треба було проголосувати за статті та покарання чиновників та військових чиновників,що крадуть під час особливого стану. І вирішити що з ними робити
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11.04.2024 12:47 Відповісти
Хтось може показати фінальний вигляд закону?
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11.04.2024 13:06 Відповісти
Ні.
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11.04.2024 15:20 Відповісти
Платформа за життя та мир ....більшої гуйні і цинізму не було і мабуть уже й не буде.73 % уїбанів сосуть тихенько.
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11.04.2024 13:16 Відповісти
Незабаром десь до 20.05.2024 р.-і Україну зегниди здадуть дуже-дуже потихенько.о.о.о.о...
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11.04.2024 13:32 Відповісти
Впевнений, що цей, так званий "закон про мобілізацію", нічим не покращить ситуацію. Навпаки, погіршить. Й то кардинально. Депутатікі, прийнявши оце, заклали бомбу уповільненої дії.
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11.04.2024 14:30 Відповісти
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