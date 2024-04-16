Законопроєкт про мобілізацію направлено на підпис Зеленському
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного проєкту закону.
Як зазначається, Стефанчук підписав проєкт закону 15 квітня, а сьогодні, 16 квітня, його передали на підпис главі держави.
Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
Топ коментарі
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Так как "Спикера ВРУ" можно переизбрать хоть каждый день!!!
Тобто ці так звані "тцк" (незаконне воєнізоване формування) можуть взагалі ні яких "повісток" не розсилати!! А просто одразу складати на вас якийсь протокол, і звинувачувати вас в тому , що ви "повістку" отримали , але її проігнорували - і зробити вас винними((:👈
Объявляйте лотерею по датам рождения, и не надо никаких патрулей на улицах, сами придут никуда не денутся. Те кто не может воевать будет копать окопы, в трудовой армии.
А так если богатые внаглую откупаются то бедные должны им организовать свою лоторею и устроить игры в Бахмут тем кто выиграл, в ближайшей посадке.
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈