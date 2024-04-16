Законопроєкт про мобілізацію направлено на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного проєкту закону.

Як зазначається, Стефанчук підписав проєкт закону 15 квітня, а сьогодні, 16 квітня, його передали на підпис главі держави.

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Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.