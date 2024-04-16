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Новини
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Законопроєкт про мобілізацію направлено на підпис Зеленському

військовий,мобілізація,квиток

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного проєкту закону.

Як зазначається, Стефанчук підписав проєкт закону 15 квітня, а сьогодні, 16 квітня, його передали на підпис главі держави.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко спрогнозував, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію: "За наступні два тижні його буде опубліковано"

законопроєкт мобілізація

Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Автор: 

законопроєкт (3584) Зеленський Володимир (23764) мобілізація (3042) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+17
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16.04.2024 10:50
+9
Зеля вже обісрався. Шукає на кого б спихнути відповідальність.
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16.04.2024 10:50
+8
До речі. Сам Стефанчук не служив. Вся ця пихата-товста-лиса шобла з оточення уклониста вже набридла
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16.04.2024 10:50
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16.04.2024 10:50 Відповісти
Так саме як і на роял.
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16.04.2024 10:53 Відповісти
Ні, руку він клав на товстий конверт. На Конституцію він просто клав.
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16.04.2024 11:05 Відповісти
Зеля вже обісрався. Шукає на кого б спихнути відповідальність.
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16.04.2024 10:50 Відповісти
Я придумав адекватну міру покарання зеленСКОМУ. Його має судити український суд. Свідками мають бути ті бічанці та гостомельці, які постраждали від "шашликів у травні". Але судити треба за корупцію, за розкрадання грошей партнерів та бюдету армії і зброї. А сидіти вінн має, УВАГА, в одній камері з ****** з мацкви. Який має бути засудженим Гаагським трибуналом. Ось і зустрінуться два вбивці, щоб подивитись один одному в очі. І сказати один одному: " Вова, что я натворіл ?"
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16.04.2024 10:50 Відповісти
До речі. Сам Стефанчук не служив. Вся ця пихата-товста-лиса шобла з оточення уклониста вже набридла
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16.04.2024 10:50 Відповісти
За Конституцією він, у разі відсторонення зєлі, буде в.о. Президента України.
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16.04.2024 11:04 Відповісти
в цьому і лихо.
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16.04.2024 12:09 Відповісти
Зокрема і в цьому, але не тільки. Всюди лихо, як не кинь.
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16.04.2024 12:11 Відповісти
Это лучше чем зелёная плесень...
Так как "Спикера ВРУ" можно переизбрать хоть каждый день!!!
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16.04.2024 20:51 Відповісти
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16.04.2024 10:51 Відповісти
Дуже цікаво в цьому так звному "законі" вигадали розсилати "повістки" , і чи ви отрималим її чи ні - не важливо, (чи вручили її, чи ні - по фігу)(((:
Тобто ці так звані "тцк" (незаконне воєнізоване формування) можуть взагалі ні яких "повісток" не розсилати!! А просто одразу складати на вас якийсь протокол, і звинувачувати вас в тому , що ви "повістку" отримали , але її проігнорували - і зробити вас винними((:👈
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16.04.2024 10:59 Відповісти
потрібно йти в суд.не український - то європейський чи аргентинський - і їбати бєс предельцикам мозг.якщо будете терпіти - утілізірують.
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16.04.2024 12:52 Відповісти
Мне вот что интересно, будет когда нибудь хотя бы попытка придать мобилизации вид справедливости. Что конкретно делается что бы наказать ухилянтов и взяточников, " илиту". Почему общество делится на бегунов и взяткодателей ?
Объявляйте лотерею по датам рождения, и не надо никаких патрулей на улицах, сами придут никуда не денутся. Те кто не может воевать будет копать окопы, в трудовой армии.
А так если богатые внаглую откупаются то бедные должны им организовать свою лоторею и устроить игры в Бахмут тем кто выиграл, в ближайшей посадке.
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16.04.2024 10:59 Відповісти
Поспішають зеленосракі
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16.04.2024 11:03 Відповісти
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16.04.2024 11:04 Відповісти
Цікаво, що те, що начебто прийняли депутати і що пішло на підпис президенту, досі не опубліковано. Тому там може бути все, що завгодно - навіть кішчина дупа у варіанті, в якому її малює пуцин. Тим паче, що це все приймалося глупої (у подвійному значенні) ночі без присутності незалежної преси і здорового глузду.
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16.04.2024 11:09 Відповісти
Так зелені вже давно кацапів косплеють. Тут нічого дивного.
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16.04.2024 11:11 Відповісти
👉( 1230/96, поточна редакція - Прийняття від 19.12.1996.)"Про Велику ДЕРЖАВНУ ПЕЧАТКУ УКРАЇНИ" . Установити, що Великою Державною Печаткою України
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈
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16.04.2024 11:18 Відповісти
Накладе вето, чи ні?
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16.04.2024 12:01 Відповісти
покажіть хоч один документ підписаний чмом
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16.04.2024 12:22 Відповісти
Якщо підпише то його рейтинги будуть не просто нульові а від'ємні як серед цивільних так і серед військових. Фактично це політичне самовбивство.
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16.04.2024 13:45 Відповісти
 
 