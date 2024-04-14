"Слуга народу" Корнієнко спрогнозував, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію: "За наступні два тижні його буде опубліковано"
У Верховній Раді України не зареєстровані постанови, які блокують підписання спікером ухваленого 11 квітня проєкту закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації і військового обліку".
Про це перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко сказав 12 квітня в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко.
Він зазначив, що Офісу президента знадобиться певний час на експертизу ухваленого ВР документа, щоб переконатися в його законності перед підписанням главою держави.
"Оптимистично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив віцеспікер.
Корнієнко вважає, що військовозобов'язаним потрібно дочекатися набуття чинності документом і "не бігти" до ТЦК заздалегідь виконувати вимоги законопроєкту.
"Уся інфраструктура може бути не готова ще технічно, наприклад, кабінети, і так далі. Думаю, це швидко зараз робитиметься", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Нетерплячка ж б'є військовозобов'язаних...
А після внесення Шмигалем відповідних ЗМІН, керівники цовв внесуть зміни у власні нормативні акти…
Тобто, потрібно ще від 3 до 5 місяців, щоб привести усі нормативні акти до прийнятих та ПІДПИСАНИХ зелею змін, тільки тоді ці ЗМІНИ почнуть діяти!
Час, затягнув Зеленський з опу, та його служки у ВРУ з прихвостнями ригоАНАЛАМИ!!
Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E
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