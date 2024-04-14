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Новини Війна
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"Слуга народу" Корнієнко спрогнозував, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію: "За наступні два тижні його буде опубліковано"

Заступник голови парламенту Олександр Корнієнко

У Верховній Раді України не зареєстровані постанови, які блокують підписання спікером ухваленого 11 квітня проєкту закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації і військового обліку".

Про це перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко сказав 12 квітня в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що Офісу президента знадобиться певний час на експертизу ухваленого ВР документа, щоб переконатися в його законності перед підписанням главою держави.

"Оптимистично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив віцеспікер.

Корнієнко вважає, що військовозобов'язаним потрібно дочекатися набуття чинності документом і "не бігти" до ТЦК заздалегідь виконувати вимоги законопроєкту.

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"Уся інфраструктура може бути не готова ще технічно, наприклад, кабінети, і так далі. Думаю, це швидко зараз робитиметься", – додав він.

Автор: 

закон (2822) мобілізація (3017) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+9
Не накладе.Він підписав зелену банду під це фактично вони стали співучасниками не конституційних законів.Їм хана.А якщо зе не підпише від відкрито їх підставе .Він чудово розуміє що натворив і відкрито вже узурпує владу.Після 21 травня він себе фактично теж підпище як диктатор.Наступні парламенські і місцеві зелені повилітають і на нари.І президенські теж і зе на нари.Всі хто прийдуть впершу чергу візмуться за них іза нього за те що вони натворили.
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14.04.2024 02:23
+8
І ти корнієко і вся пачка зелена з керівником будите сидіти на нарах.Ви нікуди не дінитесь.Питання часу і всіх вас гадів відловлять і на нари.
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14.04.2024 02:19
+5
Шапіто мавпувало з х...... Спочатку розігнали тему про мобілізацію на болотах ( в них тьма резерву). Заодно хотіли порахуватись з Генералом (перевести стрілки та понизити рейтинг). А х......такий же сцикло, як і Хрипун, порахував що мобілізація це оголошення війни і він стає агресором. Тому обмежився військовими зборами запасників. А Хрипун став дурнем, тому і тягне кота за хвіст. Експертиза йому потрібна. Клоуни є клоуни.
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14.04.2024 03:34
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Корнієнко вважає, що військовозобов'язаним потрібно дочекатися набуття чинності документом і "не бігти" до ТЦК заздалегідь виконувати вимоги законопроєкту

Нетерплячка ж б'є військовозобов'язаних...
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14.04.2024 00:38 Відповісти
Не война а какой-то покер. Казино с блекджеком и клоуном
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14.04.2024 00:41 Відповісти
А прикиньте якщо Зеля накладе вето.
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14.04.2024 00:49 Відповісти
Не накладе.Він підписав зелену банду під це фактично вони стали співучасниками не конституційних законів.Їм хана.А якщо зе не підпише від відкрито їх підставе .Він чудово розуміє що натворив і відкрито вже узурпує владу.Після 21 травня він себе фактично теж підпище як диктатор.Наступні парламенські і місцеві зелені повилітають і на нари.І президенські теж і зе на нари.Всі хто прийдуть впершу чергу візмуться за них іза нього за те що вони натворили.
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14.04.2024 02:23 Відповісти
Хто зна...
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14.04.2024 04:03 Відповісти
А ми на вибори чекаємо?
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14.04.2024 01:03 Відповісти
Така "дивна ситуація", що німецький канал DW розганяє "вороже питання", скільки ще буде "правити" Зеленський без усяких виборів в Україні. Знову ці росіяни все купили мабуть!
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14.04.2024 11:54 Відповісти
..тцк тоже будет ждать??
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14.04.2024 01:18 Відповісти
Потім, після двох тижнів за Зеленським, Шмигаль зобов'язаний буде разом з відповідними ЦОВВ, внести ці ЗМІНИ, у відповідні закони, упродовж часу, який зазначено у його Прикінцевих нормах!
А після внесення Шмигалем відповідних ЗМІН, керівники цовв внесуть зміни у власні нормативні акти…
Тобто, потрібно ще від 3 до 5 місяців, щоб привести усі нормативні акти до прийнятих та ПІДПИСАНИХ зелею змін, тільки тоді ці ЗМІНИ почнуть діяти!
Час, затягнув Зеленський з опу, та його служки у ВРУ з прихвостнями ригоАНАЛАМИ!!
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14.04.2024 01:21 Відповісти
Десь скоріше в 20-25 числа вже підпише і в травні 20-29 числах вступе в чсилу.
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14.04.2024 02:25 Відповісти
І ти корнієко і вся пачка зелена з керівником будите сидіти на нарах.Ви нікуди не дінитесь.Питання часу і всіх вас гадів відловлять і на нари.
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14.04.2024 02:19 Відповісти
Ага, вони смажитимуть шашлики на твоїй могилці - героїчно загиблого піхотинця
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14.04.2024 08:07 Відповісти
Ага скоріше я його підсмажу
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14.04.2024 18:54 Відповісти
Шапіто мавпувало з х...... Спочатку розігнали тему про мобілізацію на болотах ( в них тьма резерву). Заодно хотіли порахуватись з Генералом (перевести стрілки та понизити рейтинг). А х......такий же сцикло, як і Хрипун, порахував що мобілізація це оголошення війни і він стає агресором. Тому обмежився військовими зборами запасників. А Хрипун став дурнем, тому і тягне кота за хвіст. Експертиза йому потрібна. Клоуни є клоуни.
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14.04.2024 03:34 Відповісти
куй там.
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14.04.2024 07:59 Відповісти
НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым

Пожертвовать придётся или Украиной или Зеленским, ну и ещё пятью-шестью менеджерами
https://www.youtube.com/watch?v=O9nMb2hAb8E
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14.04.2024 08:21 Відповісти
і що **** клоуни прийняли? є 10 млн. мужиків, на фронт потрібен 1 млн., це 3 міс послужити раз на 2 роки!!! навіть менше!!! законна відпуска суді 3 міс. в РІК ***** дибільні КЛОУНИ
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14.04.2024 08:30 Відповісти
Всі хто думає між «військовим станом» і «війною» не має різниці, то я вам скажу одне, чому військові не соціально незахищені і які привілеї будуть мати ветерани «військового стану»? Є різниця між цими поняттями?
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14.04.2024 08:41 Відповісти
Это ещё говорящая зелень,партия клоуна
..
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14.04.2024 11:14 Відповісти
 
 