"Слуга народу" Корнієнко спрогнозував, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію: "За наступні два тижні його буде опубліковано"

У Верховній Раді України не зареєстровані постанови, які блокують підписання спікером ухваленого 11 квітня проєкту закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації і військового обліку".

Про це перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко сказав 12 квітня в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що Офісу президента знадобиться певний час на експертизу ухваленого ВР документа, щоб переконатися в його законності перед підписанням главою держави.

"Оптимистично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив віцеспікер.

Корнієнко вважає, що військовозобов'язаним потрібно дочекатися набуття чинності документом і "не бігти" до ТЦК заздалегідь виконувати вимоги законопроєкту.

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"Уся інфраструктура може бути не готова ще технічно, наприклад, кабінети, і так далі. Думаю, це швидко зараз робитиметься", – додав він.