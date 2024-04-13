УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10160 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
39 247 211

Обмежено придатних до служби почнуть у травні повторно викликати до ТЦК на медкомісію, - Міноборони

влк

Через місяць, із середини травня, тих, хто був раніше визнаний обмежено придатним до служби, почнуть повторно викликати до територіальних центрів комплектування на медкомісію.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що президент підписав Закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", – пояснив Гаврилюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть запровадити п’ять нових статусів замість "обмежено придатного", - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг" та оцифрувало дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ, в усіх регіонах України.

Автор: 

Міноборони (7294) мобілізація (3017) військово-лікарська комісія (203) Гаврилюк Іван (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Не приховуй від Батьківщини, якщо в тебе відросла нога!
показати весь коментар
13.04.2024 20:18
+32
захищати Батьківщину мають всі, а ле в першу чергу навчені коштом народним фахівців, які мали дяку у вигляді високої платні, пільг, ранньої пенсії. Де офіцери запасу, які не досягли віку 60 років??? Де мусорські, прокурви та інша вохра??? Держслужбовці теж повинні в перших лавах СВОЮ державу захищати. Чи тільки вершки з неї знімати???
показати весь коментар
13.04.2024 20:25
+24
Дурдом,даже в царской и совковой армии ограниченно годные служили в частях обеспечения,а теперь их погонят в окопы а здоровые лбы будут сидеть в тыловых частях.
показати весь коментар
13.04.2024 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
" ... президент підписав Закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

Джерело:
Але ж Бубочка все одно найкращий президент України, правда, "73%" ?
показати весь коментар
13.04.2024 21:52 Відповісти
мені не сподобався свій коментар він прозвучяв не так як я хотів.. тому видалив.
а мою безмежну повагу до Вас Ви знаєте...
показати весь коментар
13.04.2024 22:35 Відповісти
Фігово зараз буде тим, хто платив медкомісії за хворобу. Лікарі можуть уже побоятися та відмовити. А судячи з того як тут багато хто збудився від цього закону, відразу видно що більшість ухилянти)
показати весь коментар
13.04.2024 21:58 Відповісти
Ещё долго четырехкратный уклонист Зеленский будет издеваться над людьми? Почему он сам не идёт наконец-то на фронт? В Третью штурмовую?
показати весь коментар
13.04.2024 22:25 Відповісти
Заплатил - плати еще раз. И так по кругу.
показати весь коментар
13.04.2024 22:27 Відповісти
Для зедебилов-я не покупал инвалиденость в 2008 году. Япросто ее не продлевал хоть и являюсь реальным инвалидом. Реальный инвалид,-мое заболевание не лечится(не психиатрия конечно). Просто продлевать инвалидность затратив 2 недели времени в году ради смешного пособия в 700 долларов за год-я считал и считаю неуместным. Я знаю одно РЕАЛЬНЫЙ ИНВАЛИД-он физически не пройдет даже 3 дня подготовки в лагере. Поэтому ВСЕХ В ЛАГЕРЯ-и там будет сразу видно кто купил а кто придуривается. А если меня назначить надзиратеоем-я за 2 часа пойму кто есть кто. А скорее всего минут за 30))))
показати весь коментар
13.04.2024 22:46 Відповісти
По Киеву лабмо гоняют, ну как можно не хотеть издти воевать!
показати весь коментар
14.04.2024 00:05 Відповісти
Тепер криві та косі знову стануть здоровими, як бугаі!
показати весь коментар
14.04.2024 00:14 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 