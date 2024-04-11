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Новини Мобілізація
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В Україні можуть запровадити п’ять нових статусів замість "обмежено придатного", - ЗМІ

влк

Замість "обмежено придатного" в Україні можуть запровадити новий статус для військових і військовозобов’язаних. Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням. Однак чи буде його прописано в новому наказі щодо ВЛК, поки що невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

П'ять нових статусів

Так, у відповідь на запит BBC департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:

  • непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;
  • тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);
  • придатні;
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Що передбачає скасування статусу "обмежено придатний": Пояснення Міноборони

Як зазначається, саме категорія "придатних до служби" в певних частинах і є тим, що може замінити статус "обмежено придатних".

Полегшення для хворих

Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням.

Обмежено придатних в Україні тисячі. Це і люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних з виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами - наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми з зором і слухом.

Список цих захворювань довгий та детальний і міститься в наказі 402 про ВЛК, який мають оновити. Відповідно, список хвороб оновиться теж, як і таблиця додаткових вимог до здоров'я для служби в піхоті, десантно-штурмових військах тощо.

Читайте також: Із квітня плануються повторні перевірки ВЛК стосовно виконання наданих раніше рекомендацій, - МОЗ

Новий наказ розробляється

Водночас, як пише BBC, хоч депутати й ухвалили новий закон, Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК. Тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного - до придатних чи непридатних.

Вищевказану кваліфікацію можна поки розглядати як пропозицію, оскільки що буде в оновленому наказі про ВЛК - поки невідомо.

Зазначимо, що новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу відомство має три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнані обмежено придатними мають пройти медичний огляд заново - Зеленський підписав закон

Що зміниться після оновлення наказу

Після того, як список хвороб оновлять, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним - звільнять, зазначає BBC.

"Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо", - додають журналісти.

Автор: 

мобілізація (3053) військово-лікарська комісія (207) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+27
В 2019 ти лайно тикаєш пальцями і кричиш " ми вас сдєлалі"

А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
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11.04.2024 09:39
+26
Необхідно додати ще кілька статусів - "Друг дитинства Самого". "Прибиральник в кв. 95". "Мажор". "Друг мажора". "Син депутки від Слуги Народу". "Просто якийсь чоловік що живе поряд з солідним паном." "Незрозуміла особа, але явно при бабках." "Циркач"
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
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11.04.2024 09:40
+18
11.‎04.‎2024 777 доба війни

Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
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11.04.2024 09:35
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ну так і раніше так було, обмежено придатні призивалися до війська, але використовувати їх могли тільки обмежено... моу разом з дєпутатами нєхєр чим зайнятися?
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11.04.2024 09:35 Відповісти
раніше військового стану не було, тому всі обмежено придатні були непридатними в мирний час.
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11.04.2024 09:46 Відповісти
до чого тут цей твій висір?
зараз військовий стан і обмежено придатні були ОБМЕЖЕНО придатні і призивалися до війська, але на обмежені посади!

зараз тупорилі генерали з моу і дебіли з ради ліквідували обмежено придатних, а потім до них дійшло пля, що там така кількість калєк, шо їх на глобус не натягнеш і почали знову повертати все ВЗАД тільки під іншими назвами...

країна якихось обмежено розвинених
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11.04.2024 09:50 Відповісти
Обмежено придатні мали право відмовитись від деяких завдань, наприклад брати участь у штурмі. І якій категоріїце буде дозволено?
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11.04.2024 10:20 Відповісти
які штурми? що ти верзеш?
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11.04.2024 10:34 Відповісти
Кількість людей з обмеженими можливостями (калєка, це ти кицю, слова підбирай) ніяк не впливає. Навіть якщо усього одна єдина людина така є - її треба відокремити від обмежено придатних і надати можливість лікуватися, а не бути призваним на обмежені посади.
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11.04.2024 10:30 Відповісти
ти пишеш маячню просто щоб щось написати?
є перелік хвороб с різними статусами А, Б, В згідно з яких було зрозуміло де можна задіяти обмежено придатного...

рада своїм рішення зруйнувала адекватну систему оцінки стану обмежено придатного, а тепер намагається зліпити з гівна щось подібне! питання, НАКУЯ?
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11.04.2024 10:33 Відповісти
11.‎04.‎2024 777 доба війни

Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
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11.04.2024 09:35 Відповісти
Чому пролонгація неконституційна?
На тому ж сайті рядом написано:
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Ніде нічого про те, що "Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень", так і про те, що "Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.".
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11.04.2024 09:58 Відповісти
в першу черга проблема с законотворцями, які вже півроку нелігітимні...
то що підписує твій "конституційни" прєзєдєнт?
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11.04.2024 10:06 Відповісти
Якщо не помиляюсь, ВР обирається після Президента. Тому термін придатності цього складу ВР ще не минув.
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11.04.2024 10:10 Відповісти
Чергові вибори до Верховної Ради України мали відбутися 29 жовтня 2023 року
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11.04.2024 10:15 Відповісти
Можливо.
Але який висновок з цієї тези про нелегітимність?
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11.04.2024 10:16 Відповісти
парламент в демократичній країні може влаштувати президенту "варфоломеєвську нічь"!
а в Україні 50 депутів можуть робити вигляд, що голосуються за 320
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11.04.2024 10:18 Відповісти
Зараз інше цікавить. Тут на сайті постійно публікують цитати з ТаймЗє, де постійно, кожного дня повторюється теза, що пролонгація терміну зєлі є неконституційною. І в додаток - теза, що Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень. Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Постійно, одне і те ж саме повторюється.
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11.04.2024 10:21 Відповісти
Стаття 103 Конституції України: «Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років». Стаття 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Президент отримав від народу на прямих виборах мандат на правління в країні на 5 років і не більше. Якщо після пʼяти років вибори не відбуваються через будь-які причини (військовий стан, епідемія, тривале подолання наслідків стихійного лиха, або навіть без будь-яких причин президент може заявити: в бюджеті мало коштів і витрачати мільярди на проведення виборів він вважає недоцільним, народ може жити і без виборів, а на заощаджені кошти побудувати нові дороги), то після закінченням терміну на який обирався такий президент він стає узурпатором. Невже це так важко збагнути. Узурпатори через підконтрольні ним силові структури та володіючи державними фінансами безконтрольно керують усіма державними інституціями і можуть приймати будь-які закони в яких написати, що вони довічно легітимні. Але ці так звані закони не змінюють їхньої сутності як узурпаторів.
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11.04.2024 21:03 Відповісти
На жаль, у нас той випадок, коли нового Президента просто немає.
Що краще: країна зовсім без Президента, або з таким Президентом?
Механізму передачі влади спікеру/ВР або обмеження повноважень після спливання п'ятирічного терміну - не передбачено. Спасибі тим, хто розробляв Конституцію і за всі роки незалежності не вніс у неї відповідні положення.
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12.04.2024 07:41 Відповісти
краще зовсім без ніж з оцим л....м
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15.04.2024 16:31 Відповісти
Тоді і без зєлєної монобільшості в Раді теж краще, чи ето другоє?
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16.04.2024 08:28 Відповісти
Щодо роботи ВР під час війни чітко прописано - вона продовжує роботу до закінчення війни. Потім вибори.
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11.04.2024 19:33 Відповісти
Тю, так це те саме тільки іншими словами...
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11.04.2024 09:36 Відповісти
Навіщо ці статуси, оформляємо ********* цирк пересувний і бронюємся.
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11.04.2024 09:36 Відповісти
як мило. через 6-12 міс. черговий платіж. і в Тисі плавати не треба. і наче все по закону...
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11.04.2024 09:36 Відповісти
В 2019 ти лайно тикаєш пальцями і кричиш " ми вас сдєлалі"

А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
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11.04.2024 09:39 Відповісти
Необхідно додати ще кілька статусів - "Друг дитинства Самого". "Прибиральник в кв. 95". "Мажор". "Друг мажора". "Син депутки від Слуги Народу". "Просто якийсь чоловік що живе поряд з солідним паном." "Незрозуміла особа, але явно при бабках." "Циркач"
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
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11.04.2024 09:40 Відповісти
Кількість версій статусу придатності до служби у армії оприлюднених у ЗМІ така велика що вносить лише плутанину і замість інформування громадян вносять лише повний хаос у їх думки і це точно не на користь суспільству! Мені здається що за відсутності нормальної інформації журналісти і т.з. "експерти" зайнялись вже суцільним вигадуванням та вкидають його читачам аби хоч щось написати не замислюючись над наслідками цих публікацій!!!
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11.04.2024 09:45 Відповісти
"журналісти і т.з. "експерти" зайнялись вже суцільним вигадуванням ... не замислюючись над наслідками цих публікацій!!!"
Набагато небезпечніше те що владоможці постійно зайняті "суцільним вигадуванням" "не замислюючись над наслідками"!!!
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11.04.2024 09:57 Відповісти
В Україні можуть запровадити п'ять нових статусів замість "обмежено придатного" - ну і заголовок. Уява одразу малює пʼять різних статусів на один статус обмежено придатного.
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11.04.2024 10:00 Відповісти
Непридатні без бабок і без ноги - клієнт С

Непридатні на абонементі - клієнт В

Непридатні у відпустці - клієнт ВА

Придатні - клієнт А

Придатні з прибарахлєнієм - клієнт ААА
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11.04.2024 10:11 Відповісти
а чого так мало статусів? треба як мінімум 10, щоб було чим зайнятися суддям, прокурорам, лікарям, рішалам і т. д. Бурхлива і 'найнеобхідніша' діяльність тилу має забезпечуватися армією бюрократів не тільки в самій армії, але й в усіх державних структурах
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11.04.2024 10:17 Відповісти
Спочатку макітрою в штангу - взагалі відмінити статус "обмежено придатний".
Потім, коли у пустій макітрі загуло від штанги - ой, як завжди - думали дупою.
Тепер знову макітрою в штангу - аж п'ять нових статусів.
Зелена влада як щось починає робити - все через дупу.
Бо у головах вітер.
Пустоголові нездари і ворюги на чолі із опудалом "президента" Зеленським.
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11.04.2024 10:20 Відповісти
Пʼять нових статусів:

* родичі, друзі, сусіди Кварталу95 (не беруть, за кордон пускають)
* трохи проплатили (не беруть, за кордон не пускають, наступна проплата через місяць)
* нормально проплатили (не беруть, за кордон через Тису)
* добряче скиздив грошей, не поділився (не беруть, за кордон не пускають, місце в СІЗО і клітчаста ковдра в комплекті)
* добряче скиздив грошей, поділився (не беруть, за кордон по листу від ГУР)
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11.04.2024 10:25 Відповісти
На госслужбе бездельничают сотни тысяч молодых,здоровых,резких,пусть повоюют немного,оставьте в покое сифилитиков,диабетиков и эпилептиков.
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11.04.2024 10:57 Відповісти
Гори сарай, гори і хата!
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11.04.2024 11:00 Відповісти
Всім адекватним давно вже зрозуміло, що т.зв. "Закон про мобілізацію" - це 100% фікція.
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
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11.04.2024 12:33 Відповісти
А ці категорії на разі не можуть,вони зараз "штурмують "суди,щоб їм підвищили суттєво пенсії , їм не вистачає наявних,попробуйте промучатись на такі пенсії,тим паче з 45-50 років,і їм зараз не до війни,в них справи більш важливі......
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11.04.2024 13:51 Відповісти
До речі, спецзвання автоматично не переводяться в офіцерські звання в ЗСУ. Тому якраз полковник поліції цілком законно може стати рядовим у ЗСУ...
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11.04.2024 18:23 Відповісти
Всім адекватним давно вже зрозуміло, що т.зв. "Закон про мобілізацію" - це 100% фікція.
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
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11.04.2024 12:35 Відповісти
Закону немає. В ЗСУ є нормативні доки, хто, яку посаду може займати. Там можливо потрібні зміни. Але щоб полковника на посаду сержанта, навряд чи. Такого немає в жодній армії. Це хіба що офіцера, офіційно, наказом розжалують у рядові.
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11.04.2024 19:37 Відповісти
Так про це я й говорю! 200 000, Карле! Згоден, що питання не просте. Полковника в рядові, в піхоту, в окопи? Не, не варіант? А очкарика - програміста з двома вищими? А актора із театру? "Это другое"?
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12.04.2024 10:13 Відповісти
Нажаль, так. І так в усих арміях. Особливо під час війни.
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12.04.2024 20:40 Відповісти
стесняюсь спросить, а який статус отримає батальйон монако?
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11.04.2024 12:38 Відповісти
Як зажди - привелийований !
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11.04.2024 13:28 Відповісти
Непридатний
Обмежено придатний
Придатний
Необмежено придатний
А п'ятий який?
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11.04.2024 12:50 Відповісти
необмежено непридатний
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11.04.2024 13:10 Відповісти
заброньований
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11.04.2024 19:16 Відповісти
ЛУЧШЕ Б ПУТИНА @БНУЛИ !!!
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11.04.2024 14:12 Відповісти
Все в стилі зелених довбнів-не виконуть те що вже давно працювало, поламають старе, а потім перекрутять старе і подають під ''соусом ЗЕ''
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Влк озолотяться, ухилянти знов будуть відкуплятися, цей закон несе в собі великі ризики для корупції.
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11.04.2024 16:39 Відповісти
"Нєсітє ваші дєнєжкі, обмежені буратіни".

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11.04.2024 17:00 Відповісти
А статус "з театру-студії Квартал-95 передбачений???
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11.04.2024 17:01 Відповісти
Після такого закону, войсько просто розбіжится хто кудаи! Якщо і далі так справи підуть, казав всім відомий Попандополо, я теж кудись розбіжусь!!! Будуть втікати прямо зі зброєю та бк!!!
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11.04.2024 17:03 Відповісти
Ну таки идиоты.
Военнообязанному присвоен определенный статус, указана статья на основании которой данный статус был присвоен. Изменились медицинские нормы и требования к состоянию здоровья? Ну так пересматривайте и уведомляйте военнообязанного об изменении его статуса, нахрена повторная ВЛК, тем более что по многим статьям там не осмотр с общим анализом крови, а аппаратные обследования и наблюдения в стационаре (совсем не один-два дня). Это кстати к вопросу о "должны прийти и сами повторно пройти ВЛК". Нет, это ВЛК должно направить на обследование и получив заключение врачей принять решение.
Когда концентрация дебилов во власти существенно больше, чем их процент в обществе - это .опа для страны.
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11.04.2024 17:04 Відповісти
ВЛК потрібна для винесення рішення колегіально, а не одним гастроентерологом, що військовозобов*язаний заробив собі ще одну хронічну хворобу.
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11.04.2024 19:39 Відповісти
Наказ 402 діє поки що і там норми всі прописані на даний момент і обмежено придатний і придатний і непридатний.До вступу в силу новго наказу 402 в травні діють дані норми.Після 4 травня звісно все повисне до нового наказу 402.
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11.04.2024 18:43 Відповісти
Новоспеченим солдатам бракує бойового досвіду, і їх легко вбити в бою. Це питання важливіше.
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11.04.2024 22:26 Відповісти
Або дадуть можливість проходити ВЛК у комерційних кліниках та закордонних лікарнях, або все це фількіна грамота. Люди не вийдуть навіть якщо їм будуть розстрілами погрожувати, і не повернуться звісно. П'ять ступінів шахрайства ВЛК ненабагато краще одного ступіню.
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11.04.2024 22:30 Відповісти
Як я зрозумів, будуть мобілізувати кривих та косих , аби на ногах як небудь тримався!
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14.04.2024 00:01 Відповісти
Придатні всі, крім "слугориг", "квартальних" і марафону. Що цікаво, медики отримають гласну і негласну вказувку, як оприділяти громадян хворими і як не хворими. А хтось казав, що не погодиться, щоб "слуга"-фотогрф чи клоун робив операцію замість хірурга. Вони будуть і замість хурургів, терапевтів, генікологів, травматологів і звичайно наркологів. Ви цього бажали наріде 73%?
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15.04.2024 16:42 Відповісти
 
 