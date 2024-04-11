В Україні можуть запровадити п’ять нових статусів замість "обмежено придатного", - ЗМІ

Замість "обмежено придатного" в Україні можуть запровадити новий статус для військових і військовозобов’язаних. Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням. Однак чи буде його прописано в новому наказі щодо ВЛК, поки що невідомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

П'ять нових статусів

Так, у відповідь на запит BBC департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;

тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

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Як зазначається, саме категорія "придатних до служби" в певних частинах і є тим, що може замінити статус "обмежено придатних".

Полегшення для хворих

Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням.

Обмежено придатних в Україні тисячі. Це і люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних з виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами - наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми з зором і слухом.

Список цих захворювань довгий та детальний і міститься в наказі 402 про ВЛК, який мають оновити. Відповідно, список хвороб оновиться теж, як і таблиця додаткових вимог до здоров'я для служби в піхоті, десантно-штурмових військах тощо.

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Новий наказ розробляється

Водночас, як пише BBC, хоч депутати й ухвалили новий закон, Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК. Тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного - до придатних чи непридатних.

Вищевказану кваліфікацію можна поки розглядати як пропозицію, оскільки що буде в оновленому наказі про ВЛК - поки невідомо.

Зазначимо, що новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу відомство має три місяці.

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Що зміниться після оновлення наказу

Після того, як список хвороб оновлять, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним - звільнять, зазначає BBC.

"Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо", - додають журналісти.