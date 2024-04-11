В Україні можуть запровадити п’ять нових статусів замість "обмежено придатного", - ЗМІ
Замість "обмежено придатного" в Україні можуть запровадити новий статус для військових і військовозобов’язаних. Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням. Однак чи буде його прописано в новому наказі щодо ВЛК, поки що невідомо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
П'ять нових статусів
Так, у відповідь на запит BBC департамент охорони здоровʼя України повідомив, що запропоновані зміни до наказу передбачають п'ять статусів. А саме:
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;
- тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);
- придатні;
- придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.
Як зазначається, саме категорія "придатних до служби" в певних частинах і є тим, що може замінити статус "обмежено придатних".
Полегшення для хворих
Для багатьох людей, які підлягають мобілізації, але мають серйозні хвороби, цей новий статус може стати полегшенням.
Обмежено придатних в Україні тисячі. Це і люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних з виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами - наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми з зором і слухом.
Список цих захворювань довгий та детальний і міститься в наказі 402 про ВЛК, який мають оновити. Відповідно, список хвороб оновиться теж, як і таблиця додаткових вимог до здоров'я для служби в піхоті, десантно-штурмових військах тощо.
Новий наказ розробляється
Водночас, як пише BBC, хоч депутати й ухвалили новий закон, Міноборони ще не розробило новий наказ №402 про ВЛК. Тому медики наразі поки що не мають критеріїв, куди віднести обмежено придатного - до придатних чи непридатних.
Вищевказану кваліфікацію можна поки розглядати як пропозицію, оскільки що буде в оновленому наказі про ВЛК - поки невідомо.
Зазначимо, що новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на цю роботу відомство має три місяці.
Що зміниться після оновлення наказу
Після того, як список хвороб оновлять, когось із тих, хто раніше був обмежено придатним - звільнять, зазначає BBC.
"Але можна припустити, що таких буде небагато, тому що війську критично бракує людей. Людей більше не визнаватимуть обмежено придатними, але можуть визнати придатними тільки для служби в забезпеченні, ТЦК, спорудах тощо", - додають журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
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зараз військовий стан і обмежено придатні були ОБМЕЖЕНО придатні і призивалися до війська, але на обмежені посади!
зараз тупорилі генерали з моу і дебіли з ради ліквідували обмежено придатних, а потім до них дійшло пля, що там така кількість калєк, шо їх на глобус не натягнеш і почали знову повертати все ВЗАД тільки під іншими назвами...
країна якихось обмежено розвинених
є перелік хвороб с різними статусами А, Б, В згідно з яких було зрозуміло де можна задіяти обмежено придатного...
рада своїм рішення зруйнувала адекватну систему оцінки стану обмежено придатного, а тепер намагається зліпити з гівна щось подібне! питання, НАКУЯ?
Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
На тому ж сайті рядом написано:
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Ніде нічого про те, що "Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень", так і про те, що "Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.".
то що підписує твій "конституційни" прєзєдєнт?
Але який висновок з цієї тези про нелегітимність?
а в Україні 50 депутів можуть робити вигляд, що голосуються за 320
Постійно, одне і те ж саме повторюється.
Що краще: країна зовсім без Президента, або з таким Президентом?
Механізму передачі влади спікеру/ВР або обмеження повноважень після спливання п'ятирічного терміну - не передбачено. Спасибі тим, хто розробляв Конституцію і за всі роки незалежності не вніс у неї відповідні положення.
А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
Набагато небезпечніше те що владоможці постійно зайняті "суцільним вигадуванням" "не замислюючись над наслідками"!!!
Непридатні на абонементі - клієнт В
Непридатні у відпустці - клієнт ВА
Придатні - клієнт А
Придатні з прибарахлєнієм - клієнт ААА
Потім, коли у пустій макітрі загуло від штанги - ой, як завжди - думали дупою.
Тепер знову макітрою в штангу - аж п'ять нових статусів.
Зелена влада як щось починає робити - все через дупу.
Бо у головах вітер.
Пустоголові нездари і ворюги на чолі із опудалом "президента" Зеленським.
* родичі, друзі, сусіди Кварталу95 (не беруть, за кордон пускають)
* трохи проплатили (не беруть, за кордон не пускають, наступна проплата через місяць)
* нормально проплатили (не беруть, за кордон через Тису)
* добряче скиздив грошей, не поділився (не беруть, за кордон не пускають, місце в СІЗО і клітчаста ковдра в комплекті)
* добряче скиздив грошей, поділився (не беруть, за кордон по листу від ГУР)
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
Обмежено придатний
Придатний
Необмежено придатний
А п'ятий який?
Военнообязанному присвоен определенный статус, указана статья на основании которой данный статус был присвоен. Изменились медицинские нормы и требования к состоянию здоровья? Ну так пересматривайте и уведомляйте военнообязанного об изменении его статуса, нахрена повторная ВЛК, тем более что по многим статьям там не осмотр с общим анализом крови, а аппаратные обследования и наблюдения в стационаре (совсем не один-два дня). Это кстати к вопросу о "должны прийти и сами повторно пройти ВЛК". Нет, это ВЛК должно направить на обследование и получив заключение врачей принять решение.
Когда концентрация дебилов во власти существенно больше, чем их процент в обществе - это .опа для страны.