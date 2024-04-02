Визнані обмежено придатними мають пройти медичний огляд заново - Зеленський підписав закон

Всі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідно до законопорєкту №10313, відтепер є лише два стани - "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".

Тому повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною".

Читайте: Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними