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Визнані обмежено придатними мають пройти медичний огляд заново - Зеленський підписав закон

мобілізація,тцк

Всі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідно до законопорєкту №10313, відтепер є лише два стани - "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".

Тому  повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною".

Читайте: Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними

Автор: 

ВР (14940) Зеленський (23653) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+43
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
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02.04.2024 20:45
+38
так уся справа в тому, що Конституція України тільки для простих і бідних українців, а для олігархів та банди зе-наркоманів, яку вони привели до влади в Україні у 2019 році, немає ні Конституції, ні законів, думаю що держави Україна, для них по факту також не існує, бо усі вони мають подвійне/потрійне громадянство - Ішраєлю, Кіпру, В.Британії, США, паРаші і тд.тп. ...

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02.04.2024 21:02
+34
А от наприклад свиня кошевой, він придатний чі непридатний?
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02.04.2024 20:53
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Так тому туди і не хочуть йти, що люди все це знають і бачать. Просто, ти герой, поки потрібен, а як вже не здужаєшь воювати, ти лайно гірше за ухілянта, Бо навіть полікуватися не можешь нормально. А жити за що? А сім'ї чим допомогати з 700 грн?, чи навіть 3700 грн, то краще б вбили.. Дожилися...
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03.04.2024 13:36 Відповісти
Але чомусь у того хто винен у всій прутні рейтинг і досі ого-го, боневтік, бачте.
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03.04.2024 16:04 Відповісти
Херня це все.Потрібно переробляти повністю таблиці,по яким були обмежено придатні і не придатні.Цей закон сам по собі ніщо.Не ведіться на цей закон,посилайте к епеням і ніякого покарання не буде
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02.04.2024 21:58 Відповісти
Наказ і закон різні речі.Ту таблицю перероблять за один день.Категорії змінять і все.
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02.04.2024 22:01 Відповісти
Ага,за годину,удачі
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02.04.2024 22:04 Відповісти
ти ще скажи,ВР преробе таблиці
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02.04.2024 22:05 Відповісти
Ти розумієш як все поставлено вже всі придатні
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02.04.2024 22:06 Відповісти
ВЛК "допоможе".
Вони точно не на боці державних законотворців.
Просто, лиха година змусила об'єднати сили проти непокірних людей.
Але десь там знайдеться пояснення, і герої цих зусиль будуть винагороджені за сумлінність переконань.
Бо не може сліпець обрати стежину, яка йому не відома.
Десь так, буде виглядати минулі вчинки в майбутньому залишених з цими переконання людей.
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02.04.2024 22:09 Відповісти
Навіщо нове влк, якщо обмежено придатний не може бути визнаний непридатним бо його відразу таким не визнали? То яким він ще може стати окрім як придатним, ком потрібна вся ця клоунада?
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02.04.2024 22:21 Відповісти
підараси
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02.04.2024 22:44 Відповісти
Знаємо, це згідно статті 58 Конституції України «закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі», але у цьому випадку із закону видаляється певне поняття, у звʼязку з чим необхідне «уточнення» стану військовозобовʼязаного.
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03.04.2024 05:54 Відповісти
" за тридцять років не зроблено нічого, щоб людина відчувала Україну совїм домом, країною "для себе". Я хочу зрозуміти владу. Ми не випускаємо 18-60, але на війну беремо 25-60. Або відпустіть молодь, вони все одне тут потім жити не будуть, або залучайте до війська ( хай у тилові частини), раз вважаєте що у них якісь обов'язки перед державою. Відправляйте на работи (чому зараз безробітний забов'язаний йти у "армію відновлення" або на те що пропонують, а молодий здоровий хлопець -ні), примусову волонтерську працю, що небудь. Щоб була користь зараз. Вж зробили саме велике обмеження прав та свобод - заборонили виїзд, вже втрачати нічого, користуйтесь по повній."
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02.04.2024 22:23 Відповісти
"Тому повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною""

Визначити на яких підставах?? Ранійше наказом Міноборони було розписано, при яких захворюваннях хто придатний, хто не придатний, а хто обмежено придатний. А зараз що?
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02.04.2024 23:25 Відповісти
А зараз вирішує коновал з ВЛК за ваше ж бабло! І йому нас**ти на ті довідки які ви йому принесли. В нього відповідальності -нуль, і він уявив себе богом!
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03.04.2024 09:36 Відповісти
Мені військовий, який на ВЛК чергує, сказав, що його відмовляються комісувати, хоча у нього фізично немає одного ока через поранення, бо лікарі аргументують..."ну може ви колись ним побачите"...відсутнім оком...
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03.04.2024 11:31 Відповісти
Я б уїбав за такі слова по пиці, хто мені таке сказав.
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03.04.2024 13:38 Відповісти
Навіть фашисти у другу Світову війну не брали інвалідів на фронт.
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02.04.2024 23:47 Відповісти
Що там кватальний підписує як що в нього немає влади щось підписувати після закінчення терміну президентства
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03.04.2024 00:04 Відповісти
ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ!!! Так что если "текущие" медицинское положение юридически позволяет человеку то на что он лично рассчитывает, то НОВЫЙ закон на него НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!! Так как НОВЫЙ закон НЕ МОЖЕТ ухудшить ранее положение!
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03.04.2024 00:20 Відповісти
обмежено придатна людина має захворювання що обмежує його фізичні параметри. Тобто фактично це хвора людина . Як можна його прирівняти до здорової людини і вимагати виконання завдань пов'язаних з фізичним навантаженням які він апріорі виконати не взмозі. А зробити його непридатним означає звільнити з ВСУ тисячі людей. А ці люди несуть посильну для них службу, приносять користь.
Ідіотський закон
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03.04.2024 00:36 Відповісти
А не ви, зелені вилупки, часом не охрєніли?! Самому піти служити нє?! Зе-релігія не дозволяє??? У вас звісно є більш важливі справи, типу шашликів і т.п. Ви гадаєте, що людина яка пошла служити, повинна тепер сидіти у тому окопі, поки її вперед ногами не винисуть?
Я пішов в армію, відносно здоровою людиною, поки тягав мішки з піском та ліс, заробив собі купу гриж та гіпертонію 2 ступеня. Коли я пішов воювати, моїй дитині було 13, через 2 тижні їй буде 16! За весь час, я її бачив раз 5.
"А зробити його непридатним означає звільнити з ВСУ тисячі людей. А ці люди несуть посильну для них службу, приносять користь." Кому ми приносимо користь? Тобі чи суспільству? Та йди ти на х*р, та твоє таке "суспільство", теж нехай йде у те саме місце! Я вже взагалі не бачу, чому я повинен вас захіщати!!!! Я за ці 2+ роки повністю розчарувався у нашому "суспільстві", планктон йо*аний!!!
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03.04.2024 07:09 Відповісти
І на кого ти пропонуєшь тебе замінити? На теж людину, у якої теж гіпертонія 2-го ступеня, грижи, язви, ниркова недостатність і купа інших хвороб?? Чому молодих не призивають?? Чому в спортзалах повно народу і старше 25 років штанги тягають??
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Як припече, так прямо усі хворі З 35+ мільонів населення, меньше мільйону здорових. Ви усіх за дурнів маєте?!
Да хоча б і замінити гіпертоніка на гіпертоніка, чим тот другий краще за першого, що 2 роки відпахав?
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03.04.2024 16:29 Відповісти
35 мільонів включаючи жінок, дівчат, дітей, старих, і тих, хто втік за кордон. Чоловіків призивного віку в нас 5 мільонів пораховано, аби насправді було. Гіпертонія, це півбіди, буває і гірше. В мені свій світ, в ньому немає здорових. Хворі зі здоровими не спілкуються. Але я тут нідо чого. Я за справедливість. Ось дивиться, нещодавно почали демобілізацію строковиків. Де ви побачили хоч під час однієї великої війни демобілізацію до кінця війни?? Строковики могли воювати, а ви замість них могли у тилу могли щось робити, з іншими гіпертониками, вивільняючи резерв. Чи ви могли разом з строковиками служити у тилу, а вивільняючи резерв вгодованих кабанів, які куили собі місця на 3-й лінії і у тилу. Але Зеленський хоче воювати руками людей 45+, такого не було за всю історію людства. Навіть під час другой світової таких здебільшого на нуль не посилали.
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03.04.2024 17:40 Відповісти
обмежено придатні в окопах не сидять, поки що. Цей дебільний закон робить їх придатними для окопів теж, але користі для ЗСУ від них точно не буде.
Стосовно суспільства, мені теж хотілося б його послати нах але що це змінить. Частина цього зеленого суспільства до речі теж сидить в окопах поруч з тобою.
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03.04.2024 15:18 Відповісти
Так, ті що голосували за Клоуна, тут є, але чомусь їх пропорція з точністю до навпаки відємна від результатів голосування (Зе-сектантів в окопах, меньше третини).
Як на мене, всі хто за нього голосував повинні піти воювати в обв'язковому порядку, вне залежності від віку/стану здоров'я/статі. Бо ця війна напряму пов'язано з тим що навибирали (та їх життєвим кредо "какая разница" і т.п.)
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03.04.2024 16:35 Відповісти
цікаво

питуваня

що вас спонукне воювати?

1) На вашу країну напали

2)Ваш рідний дім розбомбили

3)ракеті вбила ваших рідних

4) прийшли москалі і забрали вашу квартиру і вас вислали в рускиє глубінки де -10 це весна 0 це літо

5)ваших дітей депортували зі слвами ми їх виховаємо як дедушка учил і відправляють в ченчню
6)ваше нерухомість віддають всяким брудним мокалям і бурятам
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03.04.2024 00:38 Відповісти
В кого немає нерухомості, батьків і дітей, можна не воювати?)
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03.04.2024 13:05 Відповісти
Зєля вже ніхто, його каденція закінчилась. Нєфіг ухилятись Янелоху, на медичний огляд кроком руш!
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03.04.2024 04:44 Відповісти
А закон про мобілізацію підготувала Юля. Тльки зелених гнид він не влаштовує
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03.04.2024 04:49 Відповісти
ви балакаєте казна про що....вони землю під час війни окупантам продають,а ви гадаєте чи обмежено ви ******* чи повністю.отямтеся !!!
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03.04.2024 08:17 Відповісти
Буба криворогий, чи криворіжський, чи як там тебе, блазень недоумковатий, а ти зараз хто? Пора, пора покласти булаву на місце і тікати дуже швидко, тому що ти такого накрутив в державі, що після тебе, блазня ЗЕбанутого доооовго прийдеться вичищати, а відповідати прийдеться, і ніякі Дермаки тобі не допоможуть. Давай, буба, до мами Рімми, вона тебе жде в хатинкі на землі обетованій, на березі Середземного моря.
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03.04.2024 08:46 Відповісти
Хочу одну цікаву деталь розповісти.Дехто сподівається в армії з компом сидіти,як обмежено придатний.Не мрійте.Як тільки ти в армії - ти є річ. Де- які командири даже знаходять задоволення спрямувати такого вумного на нуль. Немає у війську жодной посади, щоб не можно було куди завгодно пхнути. Бо це армія.
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03.04.2024 09:51 Відповісти
Хай спрямують, зразу куля в лоба. Вб'ють, зате на одного командира злодія- менше стане.
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03.04.2024 13:06 Відповісти
Спробуй,подивишься.Коли є потреба - воюють уси - і штабні і технарі,взагалі усі.До речі,у командира таке право є.
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04.04.2024 15:34 Відповісти
А шо спробувати, мене вб'ють, зато на одну сволоту менше стане. Немає справедливості. На підвал садять людей, або на нуль, хто командиру дупу не лиже. якщо в НАТО продвигають лідерів, то у нас дуполизів. закони 8471 і 2124. Що солдат безправний в ЗСУ, так ще і з командирів знимають будь-яку відповідальність.
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05.04.2024 00:08 Відповісти
знакомого в магазе одарили повесткой, а он инвалид детства - сухожилия на ногах короткие, т.е. ноги полностью не разгибаются, бегать не может только умеренно "быстро" переваливаясь с ноги на ногу ходить, так вот прошел медичку на ура - два члена комиссии признали ограниченно годен, три члена - годен
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03.04.2024 10:13 Відповісти
Так інвалідам же відстрочка 100% повинна бути.
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03.04.2024 11:08 Відповісти
Характер бойових дій змінюється. Ніхто вже не буде під дронами бігати. Треба сидіти у норах і по черзі спостерігати. По суті якщо маєш водійське посвідчення - придатний.
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03.04.2024 12:38 Відповісти
Хтось по ходу тут байки розповідає. Інвалідів навіть з 3ю НЕ беруть! А от повістку реально, адже в тцк НЕ знають що ти інвалід, прийди покажи доки і поділам!
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Інвалідам дитинства взагалі не повинні приходити (вручатися) будь-які повістки. Бо інвалідів дитинства ніколи не було на обліку в ТЦК (воєнкоматах). З юридичної точки зору ТЦК навіть не повинні знати про фізичне існування цих людей. Це означає, що "повістку" виписали на коліні в присутності інваліда.
Тобто, коли повістка приходить (насправді, вручається на вулиці) інваліду дитинства, - це явка з повинною про злочин з боку ТЦК (перевищення повноважень, самоуправство, підробка документів).
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03.04.2024 14:26 Відповісти
До чого тут облік? З обліком величезна проблема, бо багато внутрішньопереміщений осіб + всі, хто взагалі змінив адресу + багато де у перший місяць війни знищувались облікові записи, щоб не дісталися ворогові. Томі повістки роздають кому попало, а далі вже у військоматі маєш свою інвалідність демонструвати.
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03.04.2024 22:45 Відповісти
Шось постійно це чую,але це є перебільшення.Кожен переміщений,проходячи через блок-пости на кордоні або на лінії зіткнення проходять через СБУ та поліцейськи опитування та перевірку документів.Потім реєстрація в ЦНАП'ах або соціальних установах.Не влаштуєшься никуди без обліку ТЦК,не кажучи про допомогу.Стосовно даних про військовозобавязаних,вони не знищувалися,а передавались окупантам,або вивозилися,або і те і інше.Я не про пальцатих,а про звичайних громадян.
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04.04.2024 15:46 Відповісти
До чого тут блокпости на кордоні? Ті, хто тікав у перші місяці війни ні через які блокпости не проходили, де б їх на облік ставили. На звичайних блокпостах ніхто на облік нікого не ставив тоді.

"вони не знищувалися,а передавались окупантам"
Де як. Десь передавались, а десь знищувались, щоб не дістатись оккупантам.
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04.04.2024 15:51 Відповісти
Кто тікав?Я ,а шо?И проходив через блок-пости,сіру зону,перевірку з обох боків.Так,я знаю,а ти ні.Краще не кажи,чого не знаєш.
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04.04.2024 18:36 Відповісти
У тебе окремий випадок - я, пишу про, наприклад, кількасот харків'ян, що виїхали з міста - хто і де їх обліковував? І інші.
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04.04.2024 19:52 Відповісти
*кількасот тисяч
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04.04.2024 19:53 Відповісти
****** - а без указательного пальца придатный или нет?
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03.04.2024 14:28 Відповісти
Справа не в тому, що зникне понятия "обмежено придатний" щодо конкретної людини, а в тому, що це поняття стане суттю нашої обмежено придатної армії. Тобто армія вже ніяк не буде убезпечена від потрапляння до її лав хворих людей, які послаблюватимуть армію зсередини. Це дуже погано(
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03.04.2024 10:13 Відповісти
нащо ви пишете видумки свої, є таблиці придатності, вони НЕ мінялись, все залишається як і було. Просто слово 'обмежений' прибрали щоб небуло з цим маніпуляцій.
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03.04.2024 12:48 Відповісти
А хвороба в люди теж прибирається автоматично? Ви в своєму розумі?
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03.04.2024 13:52 Відповісти
зрозуміло, ви читаєте поміж строк, бачите те що хочете бачити те саме чути...
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03.04.2024 14:31 Відповісти
То, що вони відмінили статус обмеження придатних, це не означає, що вони відмінили таких людей. Якщо людина фізично не може бігати, швидко ходити, наклонятися, не може присідати, не може носити щось, не може стояти більше 10 хвилин.То вона і не зможе, хоч розстрілюйте її... Зеленський, як завжди на популізмі тільки гірше робить...Командир бригад дуже" раді "будуть такому поповненню, а тцкшникам пофіг.
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03.04.2024 11:06 Відповісти
Головне галочка в плані по мобілізації, і ще можливо паралельно нанребти вічнозелених на які теж є план.... Здоров'я то таке, за Україну ж захищати
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03.04.2024 12:52 Відповісти
На ТОТ таких питань кацапи не задають, там всі придатні, зразу здоров"я покращується. Так що всім калікам і скігліям, раджу не через Тису перепливати, а сбиватись купами і рухатись на схід, там вас вилікують швидко...
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03.04.2024 11:17 Відповісти
Для ТЦК важлива не якість, а кількість!
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03.04.2024 12:31 Відповісти
Скільки, 5000000 достатньо? Що ви мелете тут, перелякані істоти
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03.04.2024 13:29 Відповісти
Так тебе каліку ніхто і не візьме, може тільки кацапи, чого ти сцися? Розвели тут істерику, на всю країну, …нас бідних мобілізуюююють!!! Зайди в любий рекрутінговий центр, того ж Азову, ім каліки не потрібні, і ссущієся чмошнікі, які пробігти 100 метрів не взмозі. Вбьє він мене, грижу свою бережи, і писок прикрий щоб не смерділо
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03.04.2024 13:27 Відповісти
Я взагалі ходити не можу майже, і стояти довго, в поліклінику немає сил, нездужаю зайвий раз вийти. А це ж все треба якось довести про непридатність, справка на справку, їздити на ці всі перекомісії. Як??? Так, в рекрутинговий центр Азов не візьмуть, але в загальний ТЦК і з гіршим здоров'ям всі наразі придатні. Всі сциляються. Слава Ісу! А за писок- я б тобі носа би зламав, елементарно. Або задушив. В мене ноги не ходять, живіт ,спина, голова не працює, але в руках ще сили трохи є, бот зелений ти. Тільки попадись мені.
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03.04.2024 13:46 Відповісти
Бачу що в тебе голова не працює, мабуть з дитинства, ти нах нікому не потрібен, не сци, в спам…
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03.04.2024 13:52 Відповісти
В мене голова працює, дай бог щоб в тебе атк працювала. Але коли я бачу несправедливість відбувається, коли я бачу ображають людей, в мене дійсно падає планка. Я можу покалічити, чим под руку попадеться, були випадки. Любе знущання над невинними людьми, повишення голосу, образи, тим паче про фізичне насилля, я просто можу вбити на місці, чи стріляти по своїх.
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03.04.2024 14:00 Відповісти
Я б на твоєму місці не надто сподівався на закон про мобілізацію. Вона і так іде на повний хід, незламні бусики працюють цілодобово. Мобілізацію ніхто не зупиняв. І закон нічого не дасть, просто облік удосконалять. Як призивали, скільки призивають, так і будуть призивать. На порядок більше бусів не стане.
Все у цій війні залежить від допомоги США. Без їх підтримки зброєю і ************- ми нічого путнього не зробимо, нажаль. З лопатою и стрілкотньою, ти не навоюєш багато.
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03.04.2024 14:10 Відповісти
Не плутайте рекрутінговий центр Азова з ТЦК. Це протилежно різні речі. У рекритинговому центрі Азову тебе звірогідністю 99% не візьмуть, якщо тобі більше 40 років. А у ТЦК залюбки і за 50 заберуть.
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04.04.2024 19:54 Відповісти
Як я зрозумів, тепер обмежено придатні стануть придатними!
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03.04.2024 12:04 Відповісти
Розумово відсталі, такими і залишаться, ось що погано
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03.04.2024 13:31 Відповісти
Зеьенский пошел стопами Лукашенко !!!
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03.04.2024 12:05 Відповісти
Якщо ти одягнув форму, то там такого поняття, як обмежено придатний не існує!
І не сподівайтесь там десь в тилу за компом сидіти!
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03.04.2024 12:16 Відповісти
Наші журналісти як завжди. От вчора не полінувався, прочитав закон і що? Ніхто ніякий статус не відміняв, внесли зміни в ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", прибравши в окремих статтях згадки про обмежено придатних. Цими статтями дозволялося обмежено придатним військовослужбовцям звільнятися з військової служби або розривати контракт в мирний час та особливий період (коли немає воєнного стану). Тобто тепер у разі юридичного переходу воєнного стану в "режим АТО" ніхто з обмежено придатних звільнитися не зможе.

Також наразі Міністерство оборони не вносило ніяких змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, згідно якого ця обмежена придатність і визначається. Ось коли цей термін приберуть з усіх підзаконних актів, тоді і можна буде повністю говорити про скасування цього статусу.
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03.04.2024 12:25 Відповісти
Підписаний закон набуває чинності з 04.05.2024 року. Можете не сумніватися, що до цього часу Міністерство Оборони внесе зміни в положення про ВЛК і тих, кого раніше ВЛК вважала обмежено придатними вже будуть рахувати повністю придатними. Закон змінює статтю 14 і статтю 26. Ст.26 стосується звільнення зі служби. Раніше обмежено придатних звільняли, після 04.05 звільняти будуть тільки не придатних. Ст.14 про призов і якщо обмежено придатний громадянин буде визнаний придатним за оновленим переліком хвороб, то згідно абзацу першому частини 10 цієї статті він буде призначений до служби. Можете перечитати законодавство ще раз, щоб перевірити це. Ваші благі наміри заспокоїти обмежено придатних до служби схожі на заспокійливі заяви Аристовича у перші дні вторгнення, але на службі обмежено придатні солдати будуть вважатися повністю здоровими, їм будуть даватися такі самі накази, як здоровим солдатам і ніхто не буде зважати на їх обмежену придатність, яка може фізично не дати їм виконати ці накази.
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03.04.2024 16:05 Відповісти
Блазень міряє всіх на свій аршин. Цей дрібненький ЗЕбанько думае, що коли йому вдалось втікти чотири рази від призиву, то і всі остальні також стараються відкосити. Що саме смішне, у блазня була військова спеціальність писар. Очевидно, батя постарався, пейсаті це вміють. Так цей ЗЕбанько з переляку тікав від призиву, як тарган на кухні чотири рази, і він своею дурною головою думае, що всі такі засцики, як він сам.
Буба, закінчився твій президенський термін, зараз ти НІХТО. Не забувай про це, блазню.
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03.04.2024 12:33 Відповісти
Так, вони міряють по собі. Якщо вони все купляють і продають, якщо самі здорові бики , з купленими відстрочками, які тільки ухилятися можуть, то й всі таки.
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03.04.2024 13:15 Відповісти
Мені 55 років!
В мене перелом хребта, грижі, протрузіі, спондільоартроз,люмбаго з ішіасом і тепер я, згідно з законом, здоровий,як бугай!
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03.04.2024 12:49 Відповісти
Вірно!!
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Законодавці та журналісти знову і знову підтверджують тезу про відірваність від реальностей! Аби що ляпнути. Повторно ВЛК треба було проходити і раніше. Нічого не замінилось! Просто прибрали текст 'обмежений' щоб ним ніхто не маніпалював. Є, і завжди були таблиці з хворобами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n2820 по ним і визначається куди можна куди ні. Краще порядок навели юридично коли людину мобілізували і вже там на її хвороби кладуть болт.
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03.04.2024 12:52 Відповісти
Тут каліки в істериці бʼються, в Канаді…
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03.04.2024 13:56 Відповісти
В Хмельницькому виловлений на вулиці ТЦК та СП чоловік з гіпертонією, за словами матері йому погрожували та знущалися, забрали телефон. Коли чоловік сказав що йому погано і просив допомогти. йому відповіли. що допоможуть під Авдіївкою. Після такої співбесіди, стан хворого значно погіршився і 41-річний Андрій Панасюк впав у кому, а за два дні помер в лікарні попри намагання лікарів врятувати чоловіка.
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03.04.2024 13:49 Відповісти
Вже писали про це вище.
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03.04.2024 14:16 Відповісти
Вижу это так.Готовте инвалиды денюжки.
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03.04.2024 14:08 Відповісти
Хер їм в сраку ,по перше денежек немає.
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03.04.2024 14:18 Відповісти
Яка відповідальність лікарів з ВЛК за їхні діагнози ?
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03.04.2024 18:47 Відповісти
Реформа ВЛК проведена? - НІ!
"Лікарів" ВЛК замінено? - НІ!
То який результат чекати?
Просто повторно відстебнути ХАБАР!
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03.04.2024 20:40 Відповісти
бидло-зьо разом опою бариги-єрмака такими законами лише замилюють очі правосланим, а самі крадуть як в останній день на Землі
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11.04.2024 22:24 Відповісти
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