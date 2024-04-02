Визнані обмежено придатними мають пройти медичний огляд заново - Зеленський підписав закон
Всі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Відповідно до законопорєкту №10313, відтепер є лише два стани - "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Тому повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною".
Топ коментарі
+43 Влад #582500
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+38 vuiko dobrui
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+34 Старый зольдат
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Вони точно не на боці державних законотворців.
Просто, лиха година змусила об'єднати сили проти непокірних людей.
Але десь там знайдеться пояснення, і герої цих зусиль будуть винагороджені за сумлінність переконань.
Бо не може сліпець обрати стежину, яка йому не відома.
Десь так, буде виглядати минулі вчинки в майбутньому залишених з цими переконання людей.
Визначити на яких підставах?? Ранійше наказом Міноборони було розписано, при яких захворюваннях хто придатний, хто не придатний, а хто обмежено придатний. А зараз що?
Ідіотський закон
Я пішов в армію, відносно здоровою людиною, поки тягав мішки з піском та ліс, заробив собі купу гриж та гіпертонію 2 ступеня. Коли я пішов воювати, моїй дитині було 13, через 2 тижні їй буде 16! За весь час, я її бачив раз 5.
"А зробити його непридатним означає звільнити з ВСУ тисячі людей. А ці люди несуть посильну для них службу, приносять користь." Кому ми приносимо користь? Тобі чи суспільству? Та йди ти на х*р, та твоє таке "суспільство", теж нехай йде у те саме місце! Я вже взагалі не бачу, чому я повинен вас захіщати!!!! Я за ці 2+ роки повністю розчарувався у нашому "суспільстві", планктон йо*аний!!!
Да хоча б і замінити гіпертоніка на гіпертоніка, чим тот другий краще за першого, що 2 роки відпахав?
Стосовно суспільства, мені теж хотілося б його послати нах але що це змінить. Частина цього зеленого суспільства до речі теж сидить в окопах поруч з тобою.
Як на мене, всі хто за нього голосував повинні піти воювати в обв'язковому порядку, вне залежності від віку/стану здоров'я/статі. Бо ця війна напряму пов'язано з тим що навибирали (та їх життєвим кредо "какая разница" і т.п.)
питуваня
що вас спонукне воювати?
1) На вашу країну напали
2)Ваш рідний дім розбомбили
3)ракеті вбила ваших рідних
4) прийшли москалі і забрали вашу квартиру і вас вислали в рускиє глубінки де -10 це весна 0 це літо
5)ваших дітей депортували зі слвами ми їх виховаємо як дедушка учил і відправляють в ченчню
6)ваше нерухомість віддають всяким брудним мокалям і бурятам
Тобто, коли повістка приходить (насправді, вручається на вулиці) інваліду дитинства, - це явка з повинною про злочин з боку ТЦК (перевищення повноважень, самоуправство, підробка документів).
"вони не знищувалися,а передавались окупантам"
Де як. Десь передавались, а десь знищувались, щоб не дістатись оккупантам.
Все у цій війні залежить від допомоги США. Без їх підтримки зброєю і ************- ми нічого путнього не зробимо, нажаль. З лопатою и стрілкотньою, ти не навоюєш багато.
І не сподівайтесь там десь в тилу за компом сидіти!
Також наразі Міністерство оборони не вносило ніяких змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, згідно якого ця обмежена придатність і визначається. Ось коли цей термін приберуть з усіх підзаконних актів, тоді і можна буде повністю говорити про скасування цього статусу.
Буба, закінчився твій президенський термін, зараз ти НІХТО. Не забувай про це, блазню.
В мене перелом хребта, грижі, протрузіі, спондільоартроз,люмбаго з ішіасом і тепер я, згідно з законом, здоровий,як бугай!
"Лікарів" ВЛК замінено? - НІ!
То який результат чекати?
Просто повторно відстебнути ХАБАР!