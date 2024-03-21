Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними
Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. У законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".
Про це в коментарі LIGA.net заявив член оборонного комітету, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.
"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – розповів він.
За його словами, мотивація такого рішення – підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".
Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.
"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – додав Здебський.
Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.
21 березня Рада прийняла закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ним, зокрема, передбачається, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'яти місяців пройти повторний медичний огляд.
Метою закону є удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності, правового регулювання інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби, пише Укрінформ.
Згідно із законом, військовослужбовці матимуть право на вільне одержання, використання та поширення інформації.
Водночас розширено права захисників і захисниць на відпустки на лікування. Передбачена можливість перебування в медичних закладах і відпустках для лікування у зв’язку з хворобою, чи після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення до 12 місяців поспіль.
Передбачається можливість перебування військовослужбовцями на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.
Кожен місяць служби військовослужбовців, які захищають державу під час повномасштабного вторгнення, буде зараховано у вислузі років як 3 місяці.
Окрім того, передбачена можливість отримати грошову компенсацію за всі не використані військовослужбовцями дні відпустки у разі звільнення зі служби.
Також на рівні закону встановлюється мінімальна межа гарантованої державою грошової виплати в розмірі 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих захисників України.
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Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради
https://sud.ua/uk/news/publication/296245-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-povtornom-meditsinskom-osmotre-ogranichenno-prigodnykh-muzhchin#:~:text=%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96
«...громадяни України, які були визнані обмежено придатними..., підлягають... медичному огляду з метою визначення придатності...».
Нами керують долбойоби...
Судячи з коментарів усіляких слуг, все прийнято. Звісно варто зачекати публікації фінальної версії, але схоже що дійсно закон про "Забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист "частково перетворили на Закон "Про мобілізацію".
По новому закону обидва будуть однаково придатними без зазначених обмежень, хоч штурмовиком хоч водієм, оскільки у військовому квітку буде зазначено - ПРИДАТНИЙ. Хоча і зараз другу, напівхвору, ніхто не забороняв мобілізувати але з обмеженнями по виконанню функцій - водієм, чи папірці у штабі перекладати - ок, а 20кг бронік якщо вона одягне то там і ляже.
Фізичний стан від прийняття закону ніяк не зміниться. Обмежено придатних і зараз мобілізувати не було перешкод. Звідси, яка мета закону - якраз щоб можна було розподіляти по спеціальностях без обмежень, якщо придатний - то штурмовік і крапка. А наскільки потрібні такі придатні штурмовики 55 років командиру?? Наскільки єффективні на полі бою?? Чи є у нас достатній ресурс щоб розмінювати 10 таких "штурмовиків" на одного рошиянина?
Я вже не кажу про отримання цієї обмеженої придатності зараз, тут дійсно треба бути не тільки суттево хворим а ще й мати купу підтверджуючих це папірців. Тобто переважна більшість обмежено придатних такі мають суттеві проблемі із здоров'ям, від мобілізації їх це не звільняє але і на м'ясо кидати виглядає абсурдом, нехай замінюють військових у тилу, працюють у штабах, тиж же ТЦК, чому ні?
Таке враження що це рашка лобіювала зазначену норму закона, ну насправді одна справа коли проти тебе воює 500к придатних і інша справа 500к вчорашніх обмежено придатних дідів.
А іншого можна наполегливо запрошувати на медкомісію, бо цей агітував за порошенка чи без нього у конкурента бізнес розвалиться. Це ж природньо, що коли у якоїсь особи з'являється можливість вирішувати твою долю, то рідко хто зможе встояти перед спокусою чи то заробити на цьому чи поквитатися з кимось.
А щоб цього ніколи більше не відбувалося, повинен бути не просто закон про мобілізацію. повинен бути закон, що кожен громадянин країни приймає так чи інакше участь в обороні країни від агресії. А хто ухиляється від цього - не має права бути громадянином чи хоча б займати державні посади, посади в органах місцевої влади і депутатські місця різного рівня.
І це повинно стосуватися всіх. Не приймав агрохімія на першій лінії оборони? - не може він бути депутатом парламенту. Те ж саме і по працівникам міністерств. А як же жінки, тим більше вже з проблемним здоров'ям? - а вони теж мусять одягнути форму і служити в тому міністерстві, як прикомандирована від військової частини. Отієї самої від якої квартальщик кварталить. але лише жінки. Чомусь принцеса британська у роки другої світової кермувала чи то санітарним авто чи ще якимось. І корона з неї не впала. А у нас десь взялося стільки ізбраного сміття, що для них те не по феньшую. вони не мусять бачити кров і піт як поряд, так і з свого тіла. Ніби взяли бога за бороду.
Багато справді є старих чи немічних, без допомоги дітей самі не можуть вижити. Так от для того і є служба для жіночого племені, коли вони доглядають таких людей, а чоловік, котрий доглядав - йде захищати країну. Чи за кермом танка, чи за кермом авто, яке возить **********, продуктти та інше необхідне для воїнів. Лозунг "все - для фронту, все - для перемоги", він хоч і запам'ятався із совка, але він є єдиноправильний. Ми не можемо знати - стільки ще триватитме ця війна, навіть якщо буде тимчасове затишшя. Тому слід не виловлювати тих, хто не встиг запастись бронею, а всім побувати у лавах захисників.
І знову ж мушу підкреслити: якби воїн знав, що його сім'я перебуває десь у безпечній країні і він може із своїх воїнських заробітків фінасувати їх безпечне перебування, то він би спокійніше відчував би себе у тому пеклі. А тим більше, коли б міг частіше їздити у відпустку і відпочивати у колі сім'ї. Як на мене - кращого відпочинку і придумати не можна. але ж наша обрана уявною більшістю влада зробила все, аби знищити отой запал від початку 2022 року. І зробила багато ще до початку 2022 року, аби кацапам вистелити доріжку із запрошенням з Криму та від Чорнобиля.
то мені зовсім не дивно про саме таку версію мобілізації - загинути мають якісь одні, і вижити мають якісь зовсім другі. Які і далі оберуть безвідповідальну владу.
Я впевнений, що краща влада б таки добилася б фінансування партнерами і армії в повному обсязі. По європейських розцінках. І при достатньому контролі за коштами, коли все контролюється спільним з партнерами органом, грошей би вистачало на багато більше дронів чи інших непрємниїх для раші речей - ракет вироблених нами та літаків взятих в лізинг.