Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. У законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

Про це в коментарі LIGA.net заявив член оборонного комітету, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – розповів він.

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За його словами, мотивація такого рішення – підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".

Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.

"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – додав Здебський.

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Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.

21 березня Рада прийняла закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ним, зокрема, передбачається, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'яти місяців пройти повторний медичний огляд.

Метою закону є удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності, правового регулювання інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби, пише Укрінформ.

Згідно із законом, військовослужбовці матимуть право на вільне одержання, використання та поширення інформації.

Водночас розширено права захисників і захисниць на відпустки на лікування. Передбачена можливість перебування в медичних закладах і відпустках для лікування у зв’язку з хворобою, чи після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення до 12 місяців поспіль.

Передбачається можливість перебування військовослужбовцями на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

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Кожен місяць служби військовослужбовців, які захищають державу під час повномасштабного вторгнення, буде зараховано у вислузі років як 3 місяці.

Окрім того, передбачена можливість отримати грошову компенсацію за всі не використані військовослужбовцями дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Також на рівні закону встановлюється мінімальна межа гарантованої державою грошової виплати в розмірі 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих захисників України.