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Новини Мобілізація
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Будуть або придатні, або непридатні до служби: Рада ухвалила закон щодо повторного медогляду чоловіків, які були визнані обмежено придатними

ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. У законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність".

Про це в коментарі LIGA.net заявив член оборонного комітету, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

"Задум до закону простий: мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну. І для цього впроваджується категорія – "або ти придатний, або взагалі тебе списали й забули". Ти можеш працювати водієм, але не підеш в штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях", – розповів він.

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За його словами, мотивація такого рішення – підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".

Крім того, закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл, стати на військовий облік, здобути військову спеціальність, пояснив нардеп.

"Всіх людей, які за станом здоров'я придатні, від 25 до 60 років, зробити військовозобов'язаними, всі мають встати у стрій. Або ти підпадаєш під бронювання, або ти в строю – ось що передбачено законом", – додав Здебський.

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Нардеп зазначив, що придатність або непридатність до військової служби регулюватиметься військово-лікарською комісією.

21 березня Рада прийняла закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ним, зокрема, передбачається, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'яти місяців пройти повторний медичний огляд.

Метою закону є удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності, правового регулювання інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби, пише Укрінформ.

Згідно із законом, військовослужбовці матимуть право на вільне одержання, використання та поширення інформації.

Водночас розширено права захисників і захисниць на відпустки на лікування. Передбачена можливість перебування в медичних закладах і відпустках для лікування у зв’язку з хворобою, чи після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення до 12 місяців поспіль.

Передбачається можливість перебування військовослужбовцями на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

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Кожен місяць служби військовослужбовців, які захищають державу під час повномасштабного вторгнення, буде зараховано у вислузі років як 3 місяці.

Окрім того, передбачена можливість отримати грошову компенсацію за всі не використані військовослужбовцями дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Також на рівні закону встановлюється мінімальна межа гарантованої державою грошової виплати в розмірі 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих захисників України.

Автор: 

ВР (15047) мобілізація (3121)


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Топ коментарі
+29
а шо в нас з Дня Дауна 2019 року в країні не маячня ?

Сьогодні рівно 5 років
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21.03.2024 22:24 Відповісти
+29
Ржака нереальна. Втомлені від війни отримали таки.
Трохи не те що хотіли.
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21.03.2024 22:51 Відповісти
+25
прокурори мєнти судді чинуші чим обмежені щоб не йти в штурмовики?
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21.03.2024 22:18 Відповісти
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сьогодні таки День Дауна ..як доречно
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21.03.2024 23:28 Відповісти
2 шлемазла
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22.03.2024 03:50 Відповісти
Защищайте своё рабство.
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21.03.2024 23:17 Відповісти
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21.03.2024 23:24 Відповісти
Коли Здебський стане в стрій?
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21.03.2024 23:28 Відповісти
А дітки колишніх і теперішніх небожителів в яку графу попадають? Придатні але не зараз, чи вааще непридатні?
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21.03.2024 23:40 Відповісти
Боже, порятуй мене від ТЦК.
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21.03.2024 23:53 Відповісти
Я не знаю... може я зовсім тупий, але я 2 рази пречитав 10313 і там взагалі жодного слова НЕМАЄ про перепроходження ВЛК протягом 9-ти місяців і виключення норми про обмежену придатність... Пояснювальна бригада!!! Допоможіть розібратися пліз))) Доречі, на деяких сайтах типу Уніан вже цю новину і заголовок поправили, прибравши згадування про обмежено придатних...
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22.03.2024 00:00 Відповісти
Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради.
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22.03.2024 00:04 Відповісти
Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради

https://sud.ua/uk/news/publication/296245-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-povtornom-meditsinskom-osmotre-ogranichenno-prigodnykh-muzhchin#:~:text=%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96
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22.03.2024 00:15 Відповісти
Залишив тільки саму суть, - пряме речення без бантиків на члені:

«...громадяни України, які були визнані обмежено придатними..., підлягають... медичному огляду з метою визначення придатності...».

Нами керують долбойоби...
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22.03.2024 00:47 Відповісти
Там лише проект закону, не його фінальна версія. Одна є порівняльна таблиця від 20.03.24, з переліком поправок, і одна з них (№117) - 2. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
Судячи з коментарів усіляких слуг, все прийнято. Звісно варто зачекати публікації фінальної версії, але схоже що дійсно закон про "Забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист "частково перетворили на Закон "Про мобілізацію".
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22.03.2024 00:19 Відповісти
Цікаво яким чином я зможу пояснити свою відсутність на робочому місці, під час повторного проходження ВЛК? Первинне проходження ВЛК зайняло майже місяць.
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22.03.2024 00:16 Відповісти
Можливо, в ТЦК вам зарплату заплатять за цей місяць, і на ваше місце на роботі нікого не візьмуть... Нє, так не працює? Ну тоді навіть не знаю
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22.03.2024 09:21 Відповісти
А долю українців ТОЧНО наші депутати вирішують? Бо щось я в прізвищах блукати став.
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22.03.2024 00:25 Відповісти
Мда... ось є дві людини одна 29 років, визнана півроку тому повністю придатною і друга людина 55 років, визнана обмежено придатною оскільки має купу гриж хребта, не може підняти більше 10кг і по декілька місяців кожного року проводить у лікарні.

По новому закону обидва будуть однаково придатними без зазначених обмежень, хоч штурмовиком хоч водієм, оскільки у військовому квітку буде зазначено - ПРИДАТНИЙ. Хоча і зараз другу, напівхвору, ніхто не забороняв мобілізувати але з обмеженнями по виконанню функцій - водієм, чи папірці у штабі перекладати - ок, а 20кг бронік якщо вона одягне то там і ляже.

Фізичний стан від прийняття закону ніяк не зміниться. Обмежено придатних і зараз мобілізувати не було перешкод. Звідси, яка мета закону - якраз щоб можна було розподіляти по спеціальностях без обмежень, якщо придатний - то штурмовік і крапка. А наскільки потрібні такі придатні штурмовики 55 років командиру?? Наскільки єффективні на полі бою?? Чи є у нас достатній ресурс щоб розмінювати 10 таких "штурмовиків" на одного рошиянина?

Я вже не кажу про отримання цієї обмеженої придатності зараз, тут дійсно треба бути не тільки суттево хворим а ще й мати купу підтверджуючих це папірців. Тобто переважна більшість обмежено придатних такі мають суттеві проблемі із здоров'ям, від мобілізації їх це не звільняє але і на м'ясо кидати виглядає абсурдом, нехай замінюють військових у тилу, працюють у штабах, тиж же ТЦК, чому ні?

Таке враження що це рашка лобіювала зазначену норму закона, ну насправді одна справа коли проти тебе воює 500к придатних і інша справа 500к вчорашніх обмежено придатних дідів.
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22.03.2024 02:12 Відповісти
вчора чув анекдот від сусідів (але це не про них а про їх знайомих чи родичів): у чоловіка була пупкова грижа така, що навіть працювати толком не міг. Забрали на службу, в госпіталі видалили, тиждень на реабілітацію і в окопи. Думаю в окопи навряд чи, бо про підготовку на полігоні мови не було. може на полігон в окопи. Ну, кажу їй: якби не мобіліхація, то так бі й мучився б. А то бач - коли треба, то держава тебе й вилікує безкоштовно. І не факт що загинеш.
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22.03.2024 07:31 Відповісти
В нас що Закон має зворотню силу? Це треба тепер визначити з тих хто був обмежено придатний хто придатний а хто ні. Є підготовлена правова база? Як що до тих що був обмежено придатним і не підлягають переосвідченню? Чи тепер один критерій хто придатний занести «котлету» чи недоторканий - той непридатний, а хто не сірий а не зелений той придатний? Здається мені що хто приймав цей нікчемний закон точно непридатні по когнітивним здібностям.
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22.03.2024 06:58 Відповісти
що мене бісить в оцих розмовах про мобілізацію - вона така хитра ця мобілізація, що на словах ніби й загальна, але при тому є безліч окремих списків(реєстрів) і хто попав у ті реєстри, тому взагалі війна ніби й не існує. Я вже спостерігаю не один рік, коли оті всі бронювання використовуються у політичних а більше у цілях наживи. коли можна взяти на роботу когось у комунальну службу чи за певну плату чи по знайомству і він буде захищений бронею.
А іншого можна наполегливо запрошувати на медкомісію, бо цей агітував за порошенка чи без нього у конкурента бізнес розвалиться. Це ж природньо, що коли у якоїсь особи з'являється можливість вирішувати твою долю, то рідко хто зможе встояти перед спокусою чи то заробити на цьому чи поквитатися з кимось.
А щоб цього ніколи більше не відбувалося, повинен бути не просто закон про мобілізацію. повинен бути закон, що кожен громадянин країни приймає так чи інакше участь в обороні країни від агресії. А хто ухиляється від цього - не має права бути громадянином чи хоча б займати державні посади, посади в органах місцевої влади і депутатські місця різного рівня.
І це повинно стосуватися всіх. Не приймав агрохімія на першій лінії оборони? - не може він бути депутатом парламенту. Те ж саме і по працівникам міністерств. А як же жінки, тим більше вже з проблемним здоров'ям? - а вони теж мусять одягнути форму і служити в тому міністерстві, як прикомандирована від військової частини. Отієї самої від якої квартальщик кварталить. але лише жінки. Чомусь принцеса британська у роки другої світової кермувала чи то санітарним авто чи ще якимось. І корона з неї не впала. А у нас десь взялося стільки ізбраного сміття, що для них те не по феньшую. вони не мусять бачити кров і піт як поряд, так і з свого тіла. Ніби взяли бога за бороду.
Багато справді є старих чи немічних, без допомоги дітей самі не можуть вижити. Так от для того і є служба для жіночого племені, коли вони доглядають таких людей, а чоловік, котрий доглядав - йде захищати країну. Чи за кермом танка, чи за кермом авто, яке возить **********, продуктти та інше необхідне для воїнів. Лозунг "все - для фронту, все - для перемоги", він хоч і запам'ятався із совка, але він є єдиноправильний. Ми не можемо знати - стільки ще триватитме ця війна, навіть якщо буде тимчасове затишшя. Тому слід не виловлювати тих, хто не встиг запастись бронею, а всім побувати у лавах захисників.
І знову ж мушу підкреслити: якби воїн знав, що його сім'я перебуває десь у безпечній країні і він може із своїх воїнських заробітків фінасувати їх безпечне перебування, то він би спокійніше відчував би себе у тому пеклі. А тим більше, коли б міг частіше їздити у відпустку і відпочивати у колі сім'ї. Як на мене - кращого відпочинку і придумати не можна. але ж наша обрана уявною більшістю влада зробила все, аби знищити отой запал від початку 2022 року. І зробила багато ще до початку 2022 року, аби кацапам вистелити доріжку із запрошенням з Криму та від Чорнобиля.
то мені зовсім не дивно про саме таку версію мобілізації - загинути мають якісь одні, і вижити мають якісь зовсім другі. Які і далі оберуть безвідповідальну владу.
Я впевнений, що краща влада б таки добилася б фінансування партнерами і армії в повному обсязі. По європейських розцінках. І при достатньому контролі за коштами, коли все контролюється спільним з партнерами органом, грошей би вистачало на багато більше дронів чи інших непрємниїх для раші речей - ракет вироблених нами та літаків взятих в лізинг.
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22.03.2024 08:15 Відповісти
Випий води і подивись в паспорт якої країни ти громадянин.
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02.04.2024 21:55 Відповісти
читай ще раз мій текст подоляцький боте з польским паспортом. бо заперечити правоту моїх слів ти не можеш
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03.04.2024 09:57 Відповісти
А якщо обмежено придатний і переосвідченню не підлягає, то що в нас закон зелених вже має зворотню силу
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02.04.2024 21:35 Відповісти
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