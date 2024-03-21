Мобілізація на Полтавщині сповільнюється через російську ІПСО, - обласний ТЦК
Мобілізація на території Полтавської області сповільнюється через недовіру до представників Територіального центру комплектування (ТЦК) й соціальної підтримки (СП).
Про це на брифінгу заявив речник Полтавського обласного ТЦК та Суспільне Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Коментуючи нещодавнє відео на якому, нібито, представник ТЦК побив людину на вулиці, Істомін заявив, що чоловік у військовій формі не має відношення до військкомату.
"За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". Це меседжі ще з початку повномасштабного вторгнення", - відзначив він.
Істомін додав, що наразі подібні фейки почали зустрічатись набагато рідше, втім, деякі громадяни продовжують в них вірити. Водночас меседжі провокують недовіру до військовослужбовців й представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.
"Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Це один з найголовніших напрямків роботи російських ІПСО", - пояснив речник ОТЦК.
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Чувак загрався.
Про одеського воєнкома знає вся Україна. Який мав вілли в Іспанії, мільони баксів.. все це чесно заробив власнею працею.
Виходить, що це влада створює фейки про корупціонерів в ТЦК.
Бо саме влада звільнила цього одеського воєнкома та ще й справу відкрила про корупцію на нього.
І якщо всі таки чесні ТЦКшникі, то чому влада розігнала нещодавно всіх цих воєнкомів?
Поки президент не буде брати на себе відповідальнсть і говорити суспільству куди ми рухаємось, а не ухилятися разом з мін. оборони, робітники ТЦК будуть заслужено вигрібати.
Якщо Зеленський не справляеться зі своїми обов'язками, він має піти з посади!
А потім люди зникають або їх там б'ють то все винні росіянські федерасти
Всі знають що це неправда. Одеські, львівськи та й київські воєнкоми живуть на одну зарплату і то половину передають на ЗСУ
"ТЦК викрадають людей"
Знову брехня. Всі знають що ТЦК допомогає людям доїхати до дому або до роботи. Хлопці так допомогають
"ТЦК б'ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК"
Це все наклеп, то слизька підлога і нервові люди
"ТЦК відправляють людей одразу на фронт"
може і не одразу але якщо ввечері "викрали" то на ранок вже будеш їхати до частини
Поставили себе на його місто? Супер.
Влада винувата! Так, - тільки воюють не дєрьмакі а наші люди.
Нехай хто за шмарклю голосувв той нехай і воює! Хто винен що таких вибрали? А військовому вже похєр, тому що заразом гинуть його друзі - герої, а всяка сциклива срань сидіт і пише срані коменти про права чоловіка, та адвокатів... Огидні ви, як кацапи...
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Чи ти бот?
Ну а тепер, панове ухилянти, білі польта і почітатєлі рожевих поні, давайте уявімо ситуацію: мобілізацію провалено (ви ж добровільно ні в ТЦК, ні в рекрутинговий центр на підете) і війну Україна програла.
Що далі? Що робитимеш ти, кожен окремо? Сам що робитимеш? В Києві всядеться ставленик мацкви, всі закони будуть адаптовані до законодавства ерефії (в кращому випадку), а в гіршому - просто додаткові федеральні округи будуть включені в ерефію. І що далі? Втечеш на Захід? - Х*у тобі на все рило - Захід вже наповнився нашими біженцями. Значить будеш сидіти під п'ятою мацкви. І не пи*дітимеш отут в коментах, а скажуть: "на ружбайку і шуруй завойовувати Европу" - і підеш. Мовчки підеш. Розмазуючи соплі і сльози.
Ну не повезло нам з владою. Але зброю в руки проти найстрашнішого ворога в світі взяли багато (овер дох*я) достойних людей. І вони втомилися. І їм потрібна допомога. ЗСУ не ідеальна (зразкова) організація. Але із-за кількох про*обів не потрібно лити лайно на всіх. Скільки у нас в країни РТЦК? Мабуть по кількості районів, десь 250+/-. А скільки "отлічилися"?
І ще одне. У нас є така стуктура як ДФТГ. Погугліть. Зараз вони майже всі вже в пікселі. Але не потрібно їх путати з ЗСУ.