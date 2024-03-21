Мобілізація на Полтавщині сповільнюється через російську ІПСО, - обласний ТЦК

Мобілізація на території Полтавської області сповільнюється через недовіру до представників Територіального центру комплектування (ТЦК) й соціальної підтримки (СП).

Про це на брифінгу заявив речник Полтавського обласного ТЦК та Суспільне Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи нещодавнє відео на якому, нібито, представник ТЦК побив людину на вулиці, Істомін заявив, що чоловік у військовій формі не має відношення до військкомату.

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"За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". Це меседжі ще з початку повномасштабного вторгнення", - відзначив він.

Істомін додав, що наразі подібні фейки почали зустрічатись набагато рідше, втім, деякі громадяни продовжують в них вірити. Водночас меседжі провокують недовіру до військовослужбовців й представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.

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"Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Це один з найголовніших напрямків роботи російських ІПСО", - пояснив речник ОТЦК.