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Новини Мобілізація
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Мобілізація на Полтавщині сповільнюється через російську ІПСО, - обласний ТЦК

мобілізація,тцк

Мобілізація на території Полтавської області сповільнюється через недовіру до представників Територіального центру комплектування (ТЦК) й соціальної підтримки (СП).

Про це на брифінгу заявив речник Полтавського обласного ТЦК та Суспільне Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи нещодавнє відео на якому, нібито, представник ТЦК побив людину на вулиці, Істомін заявив, що чоловік у військовій формі не має відношення до військкомату.

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"За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". Це меседжі ще з початку повномасштабного вторгнення", - відзначив він.

Істомін додав, що наразі подібні фейки почали зустрічатись набагато рідше, втім, деякі громадяни продовжують в них вірити. Водночас меседжі провокують недовіру до військовослужбовців й представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.

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"Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Це один з найголовніших напрямків роботи російських ІПСО", - пояснив речник ОТЦК.

Автор: 

мобілізація (3121) фейк (749) ТЦК та СП (660) Полтавська область (1142)


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Топ коментарі
+26
Тоесть, криминальные дела против членов тцк это ипсо? Видео с улиц тоже?! Вони там що всi йо.бнутi?!!!
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21.03.2024 14:52 Відповісти
+21
Зараз після кожного викрадення та побиття тцкуни - "їхтамнєт". І машини на військових номерах, і кишенькові мусора, і застосування зброї, і застосування сили, і бездіяльність мусорів - то все іпсо. І вони цю іпсо винґконують на відмінно, схоже
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21.03.2024 14:52 Відповісти
+20
Зараз простіше зібрати добровольців на війну з ТЦК.
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21.03.2024 14:56 Відповісти
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Найшли на кого звернути А давайте з депудятлів почнем. Чого вони своїх синків відмазують?
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21.03.2024 14:50 Відповісти
Розпочинай. Ти за них-депудятлів віддав свій голос.
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21.03.2024 15:07 Відповісти
Я за зелене шобло не голосував.
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21.03.2024 15:13 Відповісти
Тому що ти росіянин, розповсюджувач того ІПСО.
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21.03.2024 19:47 Відповісти
Сам ти угрофін. Який росіянин? Це їх так петро1 назвав, а взагалі то вони мері, муроми, мещери, вєсі, пєчори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших. Ти мене до них не приписуй
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21.03.2024 19:57 Відповісти
Тоесть, криминальные дела против членов тцк это ипсо? Видео с улиц тоже?! Вони там що всi йо.бнутi?!!!
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21.03.2024 14:52 Відповісти
Нет, они таковыми считают Украинцев.
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21.03.2024 14:54 Відповісти
Зараз після кожного викрадення та побиття тцкуни - "їхтамнєт". І машини на військових номерах, і кишенькові мусора, і застосування зброї, і застосування сили, і бездіяльність мусорів - то все іпсо. І вони цю іпсо винґконують на відмінно, схоже
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21.03.2024 14:52 Відповісти
полтавські кловани з тцк чи іпсо

https://www.youtube.com/watch?v=JUVhFOd6lSs
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21.03.2024 14:55 Відповісти
Зараз простіше зібрати добровольців на війну з ТЦК.
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21.03.2024 14:56 Відповісти
За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери"
Чувак загрався.
Про одеського воєнкома знає вся Україна. Який мав вілли в Іспанії, мільони баксів.. все це чесно заробив власнею працею.
Виходить, що це влада створює фейки про корупціонерів в ТЦК.
Бо саме влада звільнила цього одеського воєнкома та ще й справу відкрила про корупцію на нього.
І якщо всі таки чесні ТЦКшникі, то чому влада розігнала нещодавно всіх цих воєнкомів?
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21.03.2024 14:57 Відповісти
Борисов (одеський воєнком) все це і досі має. Звідси й "довіра" до цієї контори.
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21.03.2024 15:15 Відповісти
Московія вже наполовину перемогла . Слухаєш працівників тЦК - таке враження ,що Соловйова . Суцільна брехня
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21.03.2024 14:57 Відповісти
оба-на!! то це те тцк, яке вже було знято мудрим й найвеличнішим ************ **********? чи цей "мудрий" указ незрівнянного гундоса ********** до полтави не дійшов? чи дійшов? чи все ж не дійшов? тоді чиє це іпсо? й до чого тут кацапи?
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21.03.2024 14:58 Відповісти
Перевіряти документи ТЦК не має права, але керівник сам підтвердив, що заставляє підлеглих порушувати закони... це ІПСО?...
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21.03.2024 15:00 Відповісти
Юра Бутусов, так ти відповіси чим новий закон про мобілізацію допоможе проти бусифікації? Чи ти за бусифікацію? Що там по СЗЧ? Чому всі воєнкори сцикливо замовчують число СЗЧ? Тільки в 2023 році кількість ОФІЦІЙНО зареєстрованих справ по СЗЧ більше 12000 а скільки реально покинуло позиції? Це через супер мотивацію ТЦК таке? А, Бутусов? Що буде коли набрати насильно ще півмільйона потенційних СЗЧшників? Чи ви думаєте що людей переламають і вони стануть супер бійцями під примусом? То може пан Бутусов порадить створити загранотряди?
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21.03.2024 15:03 Відповісти
Трохи не зрозуміло, до чого тут пан Бутусов. Пан Бутусов президент? Головнокомандуючий? Чи хоча б начальник тецека? У вас якийсь когнітивний дисонанс, що не зробиш, аби тільки зеленогнід не звинувачувати, бо ж невдобно, сам голосував, поржав, а тепер в бусік...
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21.03.2024 15:43 Відповісти
Бутусов торпедує цей закон з максимальними каральними мірами. При тому закриває очі на мясних командирів, на бусифікацію, на відправку інженерів, фпвшників і танкістів піхотою і тд. І тут вибачте зелень ні при чому, тому що цей закон не вирішить ЖОДНОЇ проблеми в армії крім попвнення гарматного м'яса на передку.
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21.03.2024 17:04 Відповісти
Бутусов - журналіст, альо, шановний! Що і де журналіст може торпедувати? Статтю написати і поширити в соцмережах?
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21.03.2024 17:25 Відповісти
Ще й до того ж він точно не "закриває очі" на вами перечислене, бо неодноразово читав його статті на ці теми. Може, пане, ви зелений провокатор на пейролі подляка, якому дуже заважають чесні хороші журналісти, які за Україну, а не за азохенвей типу бігуса?
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21.03.2024 17:27 Відповісти
Ще раз - він мовчить про це в контексті прийняття закону. Він не каже що 500000 необхідно набрати але скоріш за все вони підуть м'ясом на передок з очевидних причин, типу зараз в армії вирішили всі проблеми. Тобто у Юри винні ухилянти знов, як і у любого м'ясного командира.
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21.03.2024 17:51 Відповісти
"ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б'ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". То називається посцяти людям в очі і сказати що то російська пропоганда.Тцк в кращих традиціях путінської пропоганди,чорне це біле,а смерть це життя.І нічого такого немає, ці всі відео монтаж і все всюди потужна робота зе команди!
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Карикатура на *****, але Зєлік теж пливе в цьому в тренді.

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21.03.2024 16:20 Відповісти
та ви і без іпсо підараси ще ті
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Хоспадя, шо он несёт???🤣
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21.03.2024 15:06 Відповісти
Хвацький і самовпевнений Лис аж зі шкури пнеться, щоб вразити своїх товаришів та керовників нечуваною злодійською спритністю. Навіть утрапивши в страшну халепу, хитрому Лисові вдається обернути все на свою користь... ЧИ ВІН ТАК ДУМАЄ
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21.03.2024 15:11 Відповісти
недовіру до працівників ТЦК створює Зеленський особисто, разом із зеленою командою.
Поки президент не буде брати на себе відповідальнсть і говорити суспільству куди ми рухаємось, а не ухилятися разом з мін. оборони, робітники ТЦК будуть заслужено вигрібати.
Якщо Зеленський не справляеться зі своїми обов'язками, він має піти з посади!
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21.03.2024 15:15 Відповісти
Мобілізація провалюється через бардак недієздатних дебілів у владі, які не можуть (і не хочуть) брати на себе відповідальність за країну. Зелена шобла зробила усе можливе для зриву мобілізації. Ніяке іпсо й поряд не валялося.
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21.03.2024 15:16 Відповісти
то все росіяни винні, що по всій країні пакують у бусики.
А потім люди зникають або їх там б'ють то все винні росіянські федерасти
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21.03.2024 15:21 Відповісти
Как житель Полтавщины скажу что все трындеж и провокация.В селах мобилизация и не прекращалась,на той неделе опять поехал в учебку парень из моего села и двое из соседнего.Проблема в том что все в соседних селах и в моем осталось по десятку доходяг и многодетные и каждый день все собираем своим волонтерам и солдатам на приборы ночного видения,автомобили и на лечение раненных земляков .А городское население Полтавы как и Киева просто забило хрен на мобилизацию и полностью ее игнорирует.
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21.03.2024 15:28 Відповісти
у нас таке саме....а навіщо їм населення в містах - у них що паї є ? а селян вибють - земелька вільна під викуп появиться...ринок же працює на повну яка там війна.
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21.03.2024 15:42 Відповісти
Уряд Шмигаля, який настійно протягує тезу, що багаті взагалі не підлягають мобілізації, не просто порушує Конституцію, що всі громадяни незалежно від соціального статусу і статків зобов"язані боронити державу. Цей уряд майже у повному складі здійснює державну зраду і прислуговує ворогу
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21.03.2024 15:28 Відповісти
я не проти того щоб роздавали повістки на вулицях,це таке....а от що в тцк за 80000 гривень можна купити бронь на рік - то це правда.або 7000 на місяць.ви ***** уже 2 мільйони здорових бугаїв відпустили,а тепер гребете трактористів на полях - а яке в тракториста здоровя ? суцільні грижі.села вигрібають бо там люди попроще - в містах війни як не було.кому воно таке нах потрібне...іпсо.
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21.03.2024 15:30 Відповісти
А точно саме ІПСО, а не, наприклад, закон 8271, який позбавив військових та мобілізованих навіть того правового захисту, який мають найзапекліші злочинці? До його прийняття з мобілізацією серйозних проблем не виникало і навіть не було розмов про новий мобілізаційний закон.
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21.03.2024 15:32 Відповісти
так вони й прийняли цей закон щоб вбити мотивацію.у мене товариш з Авдіївки вийшов то говорить - половина сзч.кажуть - саджайте пох....ну воювати не підем.а хто хоче бути рабом лохобаном - якого їбуть зарплатою і несправедливістю.
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21.03.2024 15:45 Відповісти
Найбезшлуздіше, що 8271 не вирішує проблему взагалі. Як ви й кажете, якщо людина вже вирішила - то саджайте, пох... Я вже мовчу про посилену відповідальність за наркотики і бухло. Це все тупо не працює, і не може працювати. Зате Залужний підтримав!
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21.03.2024 15:55 Відповісти
"ТЦК - корупціонери",
Всі знають що це неправда. Одеські, львівськи та й київські воєнкоми живуть на одну зарплату і то половину передають на ЗСУ
"ТЦК викрадають людей"
Знову брехня. Всі знають що ТЦК допомогає людям доїхати до дому або до роботи. Хлопці так допомогають
"ТЦК б'ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК"
Це все наклеп, то слизька підлога і нервові люди
"ТЦК відправляють людей одразу на фронт"
може і не одразу але якщо ввечері "викрали" то на ранок вже будеш їхати до частини
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21.03.2024 16:07 Відповісти
тобто викрадання, побиття та навіть вбивство людей угрупуванням тцк - ні до чого тут, вірно?
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21.03.2024 16:13 Відповісти
Навіщо писати про "Соціальну підтримку" ? Ніхто цим не займається.
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21.03.2024 16:21 Відповісти
Уявіть собі картинку. Воїн який добровільно воював декілька років, потім за станом здоров'я (контузиї, поранення тощо) перевівся на работу у тцк (таких там більшість), тому що не списують. І бачить як ухилянти його. ображають, плюють на нього, бьють його сокирою, або сбивають на авто... А у нього побратими на нулі больні і край виснажені і їм терміново потрібна заміна...

Поставили себе на його місто? Супер.

Влада винувата! Так, - тільки воюють не дєрьмакі а наші люди.

Нехай хто за шмарклю голосувв той нехай і воює! Хто винен що таких вибрали? А військовому вже похєр, тому що заразом гинуть його друзі - герої, а всяка сциклива срань сидіт і пише срані коменти про права чоловіка, та адвокатів... Огидні ви, як кацапи...
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21.03.2024 16:34 Відповісти
Ти вже й тут це написав?
Ох тиж в швидкий. Ctrl +C - Ctrl + V?
Чи ти бот?
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21.03.2024 22:31 Відповісти
Сорян, але шось на злобний копапаст схоже
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21.03.2024 23:40 Відповісти
Все простіше) мене забанили, а тут бачу, схожа тема і ті ж емоції, то я скопіював свій допис і з іншого акаунту виклав.
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22.03.2024 09:16 Відповісти
Заіпали трохи своїми базарами про "нехай депутати...", "в ТЦК всі пі**раси .." і т.п.

Ну а тепер, панове ухилянти, білі польта і почітатєлі рожевих поні, давайте уявімо ситуацію: мобілізацію провалено (ви ж добровільно ні в ТЦК, ні в рекрутинговий центр на підете) і війну Україна програла.

Що далі? Що робитимеш ти, кожен окремо? Сам що робитимеш? В Києві всядеться ставленик мацкви, всі закони будуть адаптовані до законодавства ерефії (в кращому випадку), а в гіршому - просто додаткові федеральні округи будуть включені в ерефію. І що далі? Втечеш на Захід? - Х*у тобі на все рило - Захід вже наповнився нашими біженцями. Значить будеш сидіти під п'ятою мацкви. І не пи*дітимеш отут в коментах, а скажуть: "на ружбайку і шуруй завойовувати Европу" - і підеш. Мовчки підеш. Розмазуючи соплі і сльози.

Ну не повезло нам з владою. Але зброю в руки проти найстрашнішого ворога в світі взяли багато (овер дох*я) достойних людей. І вони втомилися. І їм потрібна допомога. ЗСУ не ідеальна (зразкова) організація. Але із-за кількох про*обів не потрібно лити лайно на всіх. Скільки у нас в країни РТЦК? Мабуть по кількості районів, десь 250+/-. А скільки "отлічилися"?

І ще одне. У нас є така стуктура як ДФТГ. Погугліть. Зараз вони майже всі вже в пікселі. Але не потрібно їх путати з ЗСУ.
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21.03.2024 19:08 Відповісти
Без суда і слєдствія - це росія. То чим ми краще? По-друге: подивлбся я на тебе, як ти проти навали будеш тапками відбиватися.
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21.03.2024 23:39 Відповісти
Доки буде ця ссанина в очі? Яке ІПСО? Ви тримаєте людей за ідіотів? Люди на власні очі це все бачать.
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21.03.2024 21:30 Відповісти
У полтавській обл є свій борисов-Погорєловим зветься
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21.03.2024 21:51 Відповісти
Бляха, Істомін, ти в осі довбишся чи нас всіх за дибілів віажвєш????? ****, коли вже до вас прокуратура добереться, шоп показати, хто з нас тут «ІПСО»!
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21.03.2024 23:37 Відповісти
Я вот не пойму, в штате ВСУ 60 тысяч женщин, где они все воюют? Почему в ТЦК речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, который должен сейчас сидеть на передке?
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22.03.2024 00:06 Відповісти
Дали на роботі повістку... прийшов у військомат Кременчука на 8 год, був першим. Лазять три відморожених придурки цілу годину ніяк не почнуть працювати то черга зібралась чоловік 30... з роботи всі відпросились і віськоматовські недоумки купу люду пів дня тримали і те що обліковували, то за пів години можно було зробити... так що про які фейки триндять тцк? дупами своїми шевеліть і вчитесь робить а не про фейки казки розповідать...
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22.03.2024 07:02 Відповісти
 
 