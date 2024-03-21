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Новини Мобілізація
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Модель "зарплатного" бронювання поки на етапі міжвідомчого обговорення, - Мінекономіки

військовий,мобілізація,квиток

У Міністерстві економіки повідомили, що модель бронювання, у тому числі "зарплатного", знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення.

Таким чином у міністерстві відповіли на запит РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні зазначена модель бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення, у тому числі стосовно доцільності запровадження додаткових умов для бронювання військовозобов’язаного щодо розміру його заробітної плати та обсягів сплати підприємством податків, зборів платежів. Проект акта Кабінету міністрів України щодо запровадження перспективної моделі бронювання військовозобов’язаних до заінтересованих органів не надсилався", - заявили в Мінекономіки.

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Там зауважили також, що з метою цифровізації механізму бронювання військовозобов’язаних, Мінекономіки разом з Міноборони, Мінцифри, Державною податковою службою та Генштабом опрацьовують модель бронювання у електронному вигляді, яка передбачатиме подання такого списку через портал "Дія".

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Як відомо, під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, в Мінекономіки розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та IT-фахівців.

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Мінекономрозвитку (2370) бронювання (346) мобілізація (3121)


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Топ коментарі
+8
Яке нах "зарплатне" бронювання?
Ви там наглухо *********?
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21.03.2024 13:42 Відповісти
+8
У Міністерстві економіки скурили Конституцію?
Якщо громадян позбавляють всіх прав, то з якого дива громадяни будуть виконувати обов'язки?
З вогнем граються, мерзотники.
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21.03.2024 13:46 Відповісти
+8
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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21.03.2024 13:48 Відповісти
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Яке нах "зарплатне" бронювання?
Ви там наглухо *********?
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21.03.2024 13:42 Відповісти
Ви хіба не бачите, в Україні лютий феодалізм, встановлений реваншистами з партії регіонів завдяки 73ивідсоткам ідіотів
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21.03.2024 14:10 Відповісти
У Міністерстві економіки скурили Конституцію?
Якщо громадян позбавляють всіх прав, то з якого дива громадяни будуть виконувати обов'язки?
З вогнем граються, мерзотники.
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21.03.2024 13:46 Відповісти
Если приостанавливаются все конституционные права людей, то приостанавливается и право депутатской и президентской неприкосновенности. Все взаимосвязано.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
ну є ж гумористичний контраступ, чому не може бути зарплатного бронювання?
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21.03.2024 13:47 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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21.03.2024 13:48 Відповісти
Ну то давай на рівних правах працюй на армію як ФОПи та інший бізнес. Збирай гроші, купляй дрони, шукай і купляй пікапи, РЕБи. Чи в даному випадку ти рівніший ніж всі інші і тебе це не стосується? Як ви задрали вити про своє ілюзорне "рівноправ'я" де ви самі рівні серед всих.
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21.03.2024 13:50 Відповісти
ти розумієш різницю між словами "права" та "обов'язки" ?

чи тобі какая разніца ?
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21.03.2024 13:53 Відповісти
На закони можете посилатися скільки влізе. Вони як не працювали так і не працюють. Або ви херачете на армію в тилу, або ви у армії. Все інше - пошук себе "рівнішого" за всіх інших. Чужими руками загрібати жар відсиджуючись без будь якої користі.
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21.03.2024 13:55 Відповісти
жодна війна ніде і ніколи в світі не була виграна без адекватного керівництва.

люди можуть хєрачити в тилу по 25 годин на добу, воїни можуть на танки з автоматами йти, але якшо керівництво нічого не вміє, не хоче нічому вчитися, а хоче тільки розказувати, шо воно найвеличніше, та ще й краде на всю катушку, то весь той героїзм до сраки.
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21.03.2024 18:51 Відповісти
З першою половиною твоєї писанини я цілком згоден.
Але інша половина - жалюгідне ниття та фантазії.
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21.03.2024 13:57 Відповісти
Жалюгідне ниття, це ваше "війна для бідних". За всі гроші що я задонатив за два роки, я міг би вже виїхати десять разів купивши собі десять білих білетів чи інвалідність чи ще яку шляпу. Але у вас чомусь віра в те, що всі "рівні". З такою вашою рівністю спочатку буде жопа економіці, а потім і армії.
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21.03.2024 14:02 Відповісти
Це ви зараз прямим текстом підтримуєте "війну для бідних", тому це ВАША позиція, не моя.
Якщо Конституція не працює, то що люди мають захищати? Якщо в окопи потрапить "батальон Монако", ніякої жопи для економіки не трапиться, навпаки - стане менше трутнів, що цю економіку об'їдають.
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21.03.2024 14:19 Відповісти
Вам 13 рочків? Ніякий батальон монако в окопи не потрапить НІКОЛИ. Як мінімум, тому що вони всі мають по 2-3 паспорти інших країн. Як максимум - бо ще *дцять років тому відкупилися від воєнкома і назавжди зникли з обліку. Що тепер, всі здаємося на поталу *****, бо каламойша з гудком не в окопі? Час якось вже дорослішати, оцей інфантилізм кончений вже довів найбагатшу країну Європи до ручки в 2019, і впевнено веде у прірву. Ви думаєте, українці якісь особливі, чи у світі немає поневолених народів без минулого і своєї країни? Весь батальон монако це трутні, накип і пліснява, фактично це все прихвостні орків, які радісно побіжуть лизати імперський чобіт і підставляти чечену сраку свою, дружини, дітей,, лиш би не забрали лєксус з айфончіком, не вигнали з доміка і не здерли лакосте. Таких людей вам не вистачає в окопі? Для чого?
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21.03.2024 14:56 Відповісти
Все правильно пишете, згоден.
Але оце "право відкупитися" вважаю ще більшим злом, аніж спринт з ТЦК.
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21.03.2024 15:00 Відповісти
А я про відкупитися нічого не казав. Але в цьому є як деяка несправедливість, так і деяка справедливість. Все залежить від того, чи ви працюєте чесно по-білому, чи на мінімалочку з конвєртіком.
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21.03.2024 15:07 Відповісти
вчителі і лікарі працюють по білому.

їх податків не вистачить для броні.

і слюсарів, і сантехніків, і маршрутчиків.

Квартальйям вистачить, хоче в них і збитки в податкових деклараціях.
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21.03.2024 18:57 Відповісти
Все ок, тільки є нюанс. Вчителі і лікарі бюджет не наповнюють, а навпаки витрачають.
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22.03.2024 09:55 Відповісти
так по суті в цьому проекті всі мають однакові права - кожна людина матиме право забронюватися
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21.03.2024 13:55 Відповісти
Теоретично мають, фізично - ні.
Чи може вчителі вже отримують обіцяні $4000?
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21.03.2024 14:00 Відповісти
Учителя и другие важные профессии уже забронированы. Олигархи при любых законах найдут способ избежать мобилизации. Этот закон для тех кто может платить налоги выше среднего.
Вынужденная мера на фоне недостаточного иностранного финансирования.
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21.03.2024 14:38 Відповісти
Це не "закон", це дике порушення Основного Закону Держави, в який би "фантик" це лайно не загортали.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
Исполнение законов в РФ вам больше нравится? Чем эффективней будет Украина, тем больше шансов устоять. Сейчас критическая нехватка ресурсов. Юридические коллизии и популизм лучше оставить для лучших времен
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21.03.2024 15:18 Відповісти
Це ви називаєте "ефективністю"? Це банальна сегрегація.
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21.03.2024 15:23 Відповісти
По этой логике, то что высшие офицеры сидят в бункере, а солдаты в окопе, это тоже сегрегация. Но без этого не выиграть войну.
Если на Западе проснуться и начнут нас снабжать по настоящему, тогда да, это станет необоснованной сегрегацией.
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21.03.2024 15:51 Відповісти
Офіцери мають потрібну освіту та підготовку. Не пересмикуйте. Ніхто не примушує водія автобуса працювати сантехніком чи навпаки. Хто на що вчився.
Але бути професійним солдатом у нас ніхто не вчився, і тому що тракторист з села, що спекулянт з великого міста, мають однакові права.
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21.03.2024 15:57 Відповісти
Сто раз казав! Забудьте про конституцию! "Вона на паузi" Чотириждиухилянт сам сказав! А закони всi!!!!- працюють так, як вигiдно держaвi, а як не вигiдно-то не працюють!
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21.03.2024 14:47 Відповісти
Сегрегація по майновій ознаці.
Бідних на фронт та загибель а багатим бронь та щасливе життя.
Вдада каже народу - Нам потрібні Герої. Помри героєм.
Народ каже владі - А ви?
Вдада - ми ні, не підемо.
Тоді народ відповідає владі - Ну то пішли ви на...
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21.03.2024 13:48 Відповісти
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21.03.2024 13:50 Відповісти
Або табори московськага ГУЛАГУ від прутіна, або захист Свободи України!!
Усе інше, то мацковская балаканина, ІПСО, для тих, кому акакаяразніца + хотьпаржом … з 2019 року..
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Конституція України, визначила як треба, а порушення норм Конституції, карається якщо не Законом, то Патріотами України!! У таборах московського ГУЛАГУ2 від прутіна, теж за гроші сидітимуть, чи хтось відкупиться, спаливши паспорт громадянина України!?!? Йолопи ригоАНАЛЬНІ, схаменіться, дивлячись на ОРДЛО…
Україна, не московія! Слава Україні!
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21.03.2024 13:51 Відповісти
але з такою "готовністю" насєлєнія захищати свою країну, має всі шанси нею стати.
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21.03.2024 13:57 Відповісти
Україна не московія: в Україні не має власної зброї. З московії можна виїхати
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21.03.2024 13:57 Відповісти
Узаконюють для багатих можливість відкупитися. Браво, зелені! Зробіть їх ще раз і з спокійною душею можна драпати до своїх офшорів.
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21.03.2024 13:56 Відповісти
Тут буде як з акцизами,захочуть відразу багато коштів,а в результаті отримають пшик.
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21.03.2024 13:59 Відповісти
Некоторые готовы лишить военных нормального снабжения, лишь бы создать проблемы тем кто зарабатывает выше среднего.
Под другой новостью эти же люди будут ныть про недостаток дронов.
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21.03.2024 14:18 Відповісти
Позбавляють військових нормального забезпечення рєзнікови, тимошенки, арахамії та інші покидьки. А також воєнкоми борисови, судді-вбивці тандири, адвокати баканови. А також мародери, що крали та крадуть гуманітарну допомогу вагонами. А також місцеві депутати, що "реконструюють" дитячий садок у селі (2000 жителів) за 145 млн.грн. А також інша мерзота, що будує ВОП за 100+ млн.грн. Є гроші у держави, не розказуйте людям дурниці. Бажаєте про дрони поговорити? Ok, давайте про дрони. Минулого року було виділено 40+ млрд. грн. Де вони? У Розенблата?
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21.03.2024 14:52 Відповісти
Да толку сейчас себя этим накручивать. Не получится быстро побороть коррупцию и тупость до конца войны.
Зато реально получить десятки миллиардов с тех кто умеет хорошо зарабатывать, если создать нужные условия.
Даже если половину денег государство просрет, вторая половина пойдет на сохранение украинских жизней, уничтожение орков и защиту территории.
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21.03.2024 15:35 Відповісти
Тепер стало зрозуміло як закінчиться війна
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21.03.2024 14:20 Відповісти
іншими словами за гроші можна відмовитись виконувати конституційні норми. що ще можна буде комусь купити , а комусь продати в цій країні ?
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21.03.2024 14:25 Відповісти
Тобто людина яка все життя працює, вчиться і тримає економіку наскільки ж важлива для виживання економіки як і ніде не працюючий з пивком на лавці, який нічого не дає державі?
За рахунок чого ви плануєте оплачувати рахунки армії, безкорисні ледарі?
Тут вже питання виживання, бо грошей все менше і економіка під ударом.
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21.03.2024 22:33 Відповісти
Пофиг..
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25.03.2024 01:44 Відповісти
 
 