Модель "зарплатного" бронювання поки на етапі міжвідомчого обговорення, - Мінекономіки

У Міністерстві економіки повідомили, що модель бронювання, у тому числі "зарплатного", знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення.

Таким чином у міністерстві відповіли на запит РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні зазначена модель бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення, у тому числі стосовно доцільності запровадження додаткових умов для бронювання військовозобов’язаного щодо розміру його заробітної плати та обсягів сплати підприємством податків, зборів платежів. Проект акта Кабінету міністрів України щодо запровадження перспективної моделі бронювання військовозобов’язаних до заінтересованих органів не надсилався", - заявили в Мінекономіки.

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Там зауважили також, що з метою цифровізації механізму бронювання військовозобов’язаних, Мінекономіки разом з Міноборони, Мінцифри, Державною податковою службою та Генштабом опрацьовують модель бронювання у електронному вигляді, яка передбачатиме подання такого списку через портал "Дія".

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Як відомо, під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, в Мінекономіки розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та IT-фахівців.