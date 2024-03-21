Модель "зарплатного" бронювання поки на етапі міжвідомчого обговорення, - Мінекономіки
У Міністерстві економіки повідомили, що модель бронювання, у тому числі "зарплатного", знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення.
Таким чином у міністерстві відповіли на запит РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогодні зазначена модель бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час знаходиться на етапі міжвідомчого обговорення, у тому числі стосовно доцільності запровадження додаткових умов для бронювання військовозобов’язаного щодо розміру його заробітної плати та обсягів сплати підприємством податків, зборів платежів. Проект акта Кабінету міністрів України щодо запровадження перспективної моделі бронювання військовозобов’язаних до заінтересованих органів не надсилався", - заявили в Мінекономіки.
Там зауважили також, що з метою цифровізації механізму бронювання військовозобов’язаних, Мінекономіки разом з Міноборони, Мінцифри, Державною податковою службою та Генштабом опрацьовують модель бронювання у електронному вигляді, яка передбачатиме подання такого списку через портал "Дія".
Як відомо, під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.
Зокрема, в Мінекономіки розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та IT-фахівців.
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Ви там наглухо *********?
Якщо громадян позбавляють всіх прав, то з якого дива громадяни будуть виконувати обов'язки?
З вогнем граються, мерзотники.
чи тобі какая разніца ?
люди можуть хєрачити в тилу по 25 годин на добу, воїни можуть на танки з автоматами йти, але якшо керівництво нічого не вміє, не хоче нічому вчитися, а хоче тільки розказувати, шо воно найвеличніше, та ще й краде на всю катушку, то весь той героїзм до сраки.
Але інша половина - жалюгідне ниття та фантазії.
Якщо Конституція не працює, то що люди мають захищати? Якщо в окопи потрапить "батальон Монако", ніякої жопи для економіки не трапиться, навпаки - стане менше трутнів, що цю економіку об'їдають.
Але оце "право відкупитися" вважаю ще більшим злом, аніж спринт з ТЦК.
їх податків не вистачить для броні.
і слюсарів, і сантехніків, і маршрутчиків.
Квартальйям вистачить, хоче в них і збитки в податкових деклараціях.
Чи може вчителі вже отримують обіцяні $4000?
Вынужденная мера на фоне недостаточного иностранного финансирования.
Если на Западе проснуться и начнут нас снабжать по настоящему, тогда да, это станет необоснованной сегрегацией.
Але бути професійним солдатом у нас ніхто не вчився, і тому що тракторист з села, що спекулянт з великого міста, мають однакові права.
Бідних на фронт та загибель а багатим бронь та щасливе життя.
Вдада каже народу - Нам потрібні Герої. Помри героєм.
Народ каже владі - А ви?
Вдада - ми ні, не підемо.
Тоді народ відповідає владі - Ну то пішли ви на...
Усе інше, то мацковская балаканина, ІПСО, для тих, кому акакаяразніца + хотьпаржом … з 2019 року..
Україна, не московія! Слава Україні!
Под другой новостью эти же люди будут ныть про недостаток дронов.
Зато реально получить десятки миллиардов с тех кто умеет хорошо зарабатывать, если создать нужные условия.
Даже если половину денег государство просрет, вторая половина пойдет на сохранение украинских жизней, уничтожение орков и защиту территории.
За рахунок чого ви плануєте оплачувати рахунки армії, безкорисні ледарі?
Тут вже питання виживання, бо грошей все менше і економіка під ударом.