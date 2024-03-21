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Потрібна постійна системна мобілізація, а не розмови про цифри, - Жорін
Одночасно із мобілізацією варто займатися й загальною підготовкою цивільного населення.
Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п***ж. Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги. Нам потрібна постійна системна мобілізація, постійне поповнення війська, постійна підготовка. При цьому необхідно займатись не лише мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення.
А не вигадувати постійно рандомні цифри, які просто лякають людей", - наголосив він.
Топ коментарі
+12 Vitaliy Sander
показати весь коментар21.03.2024 13:47 Відповісти Посилання
+11 Самий правий Укр
показати весь коментар21.03.2024 13:31 Відповісти Посилання
+6 Tychus Findlay
показати весь коментар21.03.2024 13:51 Відповісти Посилання
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звідси й такі лякаючі цифри.
насправді переформатування управління.
та й мобілізації у них немає
2. Зробіть « соціальну справедливість»- воюють усі. І «влада», і пересічні українці.
Тоді люди підуть.
просто із сіл багато хто переїхав в місто але зареєстрований ще в селі...
другий фактор що не було роботи і більше виїзджало ще до війни закордон... ні і що говорити після 22 року також виїхала велика кількість...
а на кордоні їх часто не реєстрували щоб вони не світились в системі і не було питань..... або інший варіант деякі заробітчани робили колись собі по два загранпаспорти для безвізу і вони можуть в системі світитись що вони в Україні хоча давно закордоном
Тому план в селах вроді нормальний але реально неможливо його виконати тому що людей по факту немає
а план на призов складається виходячи з держреєстру... відповідно працівникам тцк приходиться вигрібати всіх хто лишився щоб хоч якось той план виконати....
А то виходить так, два роки вкладав купу грошей в забезпечення армії бо влада не спроможна це зробити в повній мірі. А зараз все кинув і побіг вмирати бо ви довбодятли не можете третій рік процеси налагодити і перестати гроші красти. А мобілізацію перетворили на рабство з кріпацькими законами і заламування в бусіки на вулицях. Рік про контрнаступ звизділи поки все сипалося, виродки. А тепер ви хочете людей нагребти і вішаєте на кожного бірку з написом "ухилянт" сидячи з масним іпалом у своїх кабінетах і шукаючи що ще б його вкрасти. Виродки, з вами і ворогів не треба.
Щось Шмигаль геть з дахом не дружить…, мабуть Регламенту КМУ перечитав з держСекретарем СКМУ, то ще той фахівець, по грошових потоках СКМУ на електронне діловодство… ЦОВВ.
РигоАНАЛИ своїх осіб понаставляли на посади ДержСекретарів з купою замів-дуполизів, щоб отара приблуд95, була керованою ними…
Не треба і прутіна з 2019 року…
Так от питання в тому, що якщо ви та бізнесмени хочете перетворити якусь частину суспільства з гречкосіїв на козаків, то потрібні суттєві фінансові вливання, пільги, а не щоб ветерани побирались по Цензору "Врятуйте від ампутації". І це ще дякувати Богу є Цензор, який інколи допомагає вирішувати проблеми з дронами, ветеранами, зборами на якісь речи. Волонтери.
З правами приходять і обов'язкі.
Зважуючи ці перспективи то не так мені і потрібні ті окуповані території, міг би скинутись на житло евакуйованим що можу.
На даний момент розмови про те що росіянам потрібна вся країна є спекуляціми, в усякому разі з розмов заходу на це не схоже. А якщо це буде так, то тоді або усім тікати, або військова хунта.
А що за фрукт отой жорін?)
1) Відсутність МОТИВАЦІЇ як факту!!!
Неможливість пояснити людині для чого їй ця війна (попрошу особо ярих не використовувати пафосні фразочки про обов'язок), в людях виховуючи з малечку повагу до самого себе і егоцентризм, ви зараз змушуєте забити на свої інтереси і щось виконувати, змушуєте вибирати між життям зі своєю родиною і МОЖЛИВОЮ смертю в м'ясорубці за неясні(чи не близькі) їй інтереси. Це схоже швидше на абсурдний брєд який тараторять просто щоб тараторити бо якісь більш реальні факти відсутні. Ну ще дехто може сказати про українську культуру і ідентичність, але і тут виникають певні суперечності, бо це поняття в нас вже стало дуже розмитим, в нас зараз 21 століття, століття можливостей, століття де не сильною проблемою є здобуття освіти і заснування своєї справи у якісь країні Х, тож часи КРАСИВИХ КРИЧАЛОК давно минули, ними вже людину не заохотиш, це канає лише у відсталих економічно і культурно країнах потипу рашистану і якоїсь КНДР. Окрім цього, якщо ви не замітили явище ухиляння від мобілізації настільки масове, що слова про якусь ганьбу пустий трьоп, тож перед ким кому буде стидно якщо він виживе (також не забуваємо про той же егоцентризм)?
2) Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!! Як бачите, чітко пояснити, що для нас перемога не може ніхто. Зараз скоріше всі просто це слово використовують просто щоб використати. Не вірите то запитайте будь в кого, що для нього перемога України в цій війні, і гарантую, що людина дивитиметься на вас як баран на нові ворота і почне петляти, а коли ви попросите поконкретніше то вона вдариться в агресію, через відсутність аргументів!…..
3) Класовий і ідеологічний поділ населення!!!
Це один з чи найосновніших чинників того що зараз відбувається, фрази потипу "чому я маю йти воювати за багатих", не просто так виникли. Вони є результатом чіткого контрасту який спостерігають люди дивлячись навколо. Чому певна особа, яка через свої бажання, амбіції чи можливості не може заробити достатньо грошей має йти і можливо вмерти, щоб жив її сусід який скажемо ганяє авто з європи? Крім цього всіляка срань в законі про мобілізацію яка пропонує мобілізовувати усіх в кого зп менше такоїто суми тільки підливає масла у вогонь. Ніхто просто не буде вмирати за рабство, за корупцію, за маєтки "господарів життя"
Щодо ідеологічного поділу, то тут нічого дивного результат нашої внутрішньої політики впродовж 33 років і історичні чинники! Впродовж 33 років любий забулдига який йшов в політику вибирав електорат, і задобрював його фразами про МОВУ, ВІРУ. Була надія, що той сплеск мотивації і об'єднання який виник напочатку повномаштабного вторгнення збережеться, але завдяки нашим бравим політиканам ми знову перетворились на бандерівців і москальню!! Тож як пояснити тепер чому львівянин має вмирати за харківянина, а харківянину яке діло до того львівянина дуже важко….
Тож якщо не працювати над МОТИВАЦІЄЮ(тепер тільки панькатись з людьми, самі ж так виховувались) і не пояснювати людям чіткої лінії яка є метою для України, ви хоть кожен день пишіть красиві статейки про обов'язок і те що хто мусить. Це нічого не поміняє, а масова примусова мобілізація призведе мінімум до масового дезертирства і відмов, або як апогей різьби яку зірвало до сепаратизму і колабраціонізму!!! Ми повторюємо чітко те що було 100 років тому, тож це скоріше викликає дежавю))))… Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада, бо чогось розумного від квартального шапіто чекати, то себе не поважатимеш!!!