Потрібна постійна системна мобілізація, а не розмови про цифри, - Жорін

Одночасно із мобілізацією варто займатися й загальною підготовкою цивільного населення.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п***ж. Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги. Нам потрібна постійна системна мобілізація, постійне поповнення війська, постійна підготовка. При цьому необхідно займатись не лише мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення.



А не вигадувати постійно рандомні цифри, які просто лякають людей", - наголосив він.

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