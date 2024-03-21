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Новини Мобілізація
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Потрібна постійна системна мобілізація, а не розмови про цифри, - Жорін

мобілізація,тцк

Одночасно із мобілізацією варто займатися й загальною підготовкою цивільного населення.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п***ж. Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги. Нам потрібна постійна системна мобілізація, постійне поповнення війська, постійна підготовка. При цьому необхідно займатись не лише мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення.

А не вигадувати постійно рандомні цифри, які просто лякають людей", - наголосив він.

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Максим Жорін

Автор: 

мобілізація (3121) Жорін Максим (50) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Топ коментарі
+12
Потрібно будувати лінії оборони і не звиздіти про контрнаступи. Потрібно налагоджувати виробництво озброєння. Потрібно міняти командирів у яких найбільше втрат, які мутяться на виплатах військовим. Потрібно берегти військових і забезпечувати після поранення, нормально відноситися і налагодити нормальні процеси лікування, комісії і реабілітації а також забезпечити виплати сім'ї після смерті а не СЗЧ тулити заднім числом, виродки. Потрібно курва перестати красти і пересадити всих причетних мразот до цього всього цирку а всі можливі гроші направити у військо і технології та забезпечення. Потрібно показати, що ви влада, якій можна довірити своє життя. Що я попаду до командирів, яким можна довірити своє життя. Що я буду забезпечений і матиму шанс боротися за свою країну, сім'ю і матиму шанси зберегти своє життя на скільки це можливо в умовах війни. А всі кошти в тилу будуть направлені на оборону і я не бачитиму оцих всих казлів пійманих на хабарах і викритих на освоєнні мільйонів кожного дня. От тоді я підніму сраку і піду у військомат.

А то виходить так, два роки вкладав купу грошей в забезпечення армії бо влада не спроможна це зробити в повній мірі. А зараз все кинув і побіг вмирати бо ви довбодятли не можете третій рік процеси налагодити і перестати гроші красти. А мобілізацію перетворили на рабство з кріпацькими законами і заламування в бусіки на вулицях. Рік про контрнаступ звизділи поки все сипалося, виродки. А тепер ви хочете людей нагребти і вішаєте на кожного бірку з написом "ухилянт" сидячи з масним іпалом у своїх кабінетах і шукаючи що ще б його вкрасти. Виродки, з вами і ворогів не треба.
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21.03.2024 13:47 Відповісти
+11
Потрібна нормальна мобілізація, а не оцей цирк який влаштовують навколо..
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21.03.2024 13:31 Відповісти
+6
Якби нормально сходили на вибори в 19-му, то ні "системної" ні якось іншої мобілізації не знадобилося б. Порох знав як воювати з мінімальними втратами і в той самий час дурити *****, зміцнюючи армію і розробляючи ракетне озброєння.
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21.03.2024 13:51 Відповісти
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Потрібна нормальна мобілізація, а не оцей цирк який влаштовують навколо..
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21.03.2024 13:31 Відповісти
100% , це тільки зелені телепки теліпають ротом ,що попало , аби теліпати https://images.cnscdn.com/images/4/3/6/5/4365127b6c15513f94676fe4947f8859/censor_news_middle8.jpg
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21.03.2024 13:37 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" завойовувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
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21.03.2024 13:49 Відповісти
це поділ одного вонного округу на два.
звідси й такі лякаючі цифри.
насправді переформатування управління.

та й мобілізації у них немає
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21.03.2024 13:56 Відповісти
тобі зараз напишуть, що нахай воюють мєнти і прокурори, а вони їбали в рот, бо тут сєвєрна корєя, а ми гордий нарід, який ніззя пакувати в бусіки.
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21.03.2024 13:57 Відповісти
Так вірно напишуть, а ти цю срань підтримуєш бо сам тцкашник мабуть, бо в кого мізки є той розуміє.
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21.03.2024 14:54 Відповісти
Тобто держава відноситься до людей як до скота який виживає і чекає поки піде на забій. А люди замість того повинні її любити за що? За широкополі лани і що там ще? Дніпро з кручами? Е ні чудастер таке не катить....
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22.03.2024 06:32 Відповісти
1. Підвищуйте соціальний захіст бійців- ЗП, медицина, пільги, тощо.

2. Зробіть « соціальну справедливість»- воюють усі. І «влада», і пересічні українці.

Тоді люди підуть.
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21.03.2024 14:03 Відповісти
Утилізація ?? Тисячі в однострої в кожному населеному пункті в тилу а на передовій лише 400 к, втрати яких поповнюють за рахунок сеоа
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21.03.2024 13:37 Відповісти
Те що призивають лише за рахунок сіл то реальне ІПСО.... Харків Одесса Західна Україна мобілізують нічим не менше...

просто із сіл багато хто переїхав в місто але зареєстрований ще в селі...

другий фактор що не було роботи і більше виїзджало ще до війни закордон... ні і що говорити після 22 року також виїхала велика кількість...
а на кордоні їх часто не реєстрували щоб вони не світились в системі і не було питань..... або інший варіант деякі заробітчани робили колись собі по два загранпаспорти для безвізу і вони можуть в системі світитись що вони в Україні хоча давно закордоном

Тому план в селах вроді нормальний але реально неможливо його виконати тому що людей по факту немає
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21.03.2024 13:52 Відповісти
Ну і в селах більше дітей в сім'ї і багато мали по 3 дитини або завели ще одну дитину щоб уникнути мобілізації... тому реально немає кого призивати по факту... а план є досить значний...
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21.03.2024 13:56 Відповісти
Ти не путай співвідношення населення в місті і селі. Села ще на початку повигрібали так, що немає кому урожай збирати, пенсіонерів просять.
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21.03.2024 14:57 Відповісти
Я пояснив вище що по реєстрації в селі числиться багато людей... але реально їх там немає тому що вони закордоном або мають 3+ дітей...
а план на призов складається виходячи з держреєстру... відповідно працівникам тцк приходиться вигрібати всіх хто лишився щоб хоч якось той план виконати....
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Потрібна СОЦІАЛЬНО СПРАВЕДЛИВА мобілізація...
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21.03.2024 13:42 Відповісти
її не було й не буде, бо багаті відкупляться і пороблять довідки, а сільське і бідне піде.
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21.03.2024 13:58 Відповісти
і дійсно, навіщо ці підрахунки. ресурс невичерпний. баби ще нарожают
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21.03.2024 13:44 Відповісти
Потрібно будувати лінії оборони і не звиздіти про контрнаступи. Потрібно налагоджувати виробництво озброєння. Потрібно міняти командирів у яких найбільше втрат, які мутяться на виплатах військовим. Потрібно берегти військових і забезпечувати після поранення, нормально відноситися і налагодити нормальні процеси лікування, комісії і реабілітації а також забезпечити виплати сім'ї після смерті а не СЗЧ тулити заднім числом, виродки. Потрібно курва перестати красти і пересадити всих причетних мразот до цього всього цирку а всі можливі гроші направити у військо і технології та забезпечення. Потрібно показати, що ви влада, якій можна довірити своє життя. Що я попаду до командирів, яким можна довірити своє життя. Що я буду забезпечений і матиму шанс боротися за свою країну, сім'ю і матиму шанси зберегти своє життя на скільки це можливо в умовах війни. А всі кошти в тилу будуть направлені на оборону і я не бачитиму оцих всих казлів пійманих на хабарах і викритих на освоєнні мільйонів кожного дня. От тоді я підніму сраку і піду у військомат.

А то виходить так, два роки вкладав купу грошей в забезпечення армії бо влада не спроможна це зробити в повній мірі. А зараз все кинув і побіг вмирати бо ви довбодятли не можете третій рік процеси налагодити і перестати гроші красти. А мобілізацію перетворили на рабство з кріпацькими законами і заламування в бусіки на вулицях. Рік про контрнаступ звизділи поки все сипалося, виродки. А тепер ви хочете людей нагребти і вішаєте на кожного бірку з написом "ухилянт" сидячи з масним іпалом у своїх кабінетах і шукаючи що ще б його вкрасти. Виродки, з вами і ворогів не треба.
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21.03.2024 13:47 Відповісти
Якби нормально сходили на вибори в 19-му, то ні "системної" ні якось іншої мобілізації не знадобилося б. Порох знав як воювати з мінімальними втратами і в той самий час дурити *****, зміцнюючи армію і розробляючи ракетне озброєння.
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Порох знав як воювати... При ньому знищили у повітря всі склади з ************... Знавець був ще той... На пару із Зелею мудреці...
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21.03.2024 16:34 Відповісти
На цензорі прочитав статтю що повинен мати при собі мобілізований, там приблизно на 100 тис. Для чого мені така держава яка продає допомогу в супермаркетах, а захисник повинен собі все купити щоб захистити тей самий супермаркет і злодіїв які вкрали допомогу.
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21.03.2024 13:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0

Щось Шмигаль геть з дахом не дружить…, мабуть Регламенту КМУ перечитав з держСекретарем СКМУ, то ще той фахівець, по грошових потоках СКМУ на електронне діловодство… ЦОВВ.

РигоАНАЛИ своїх осіб понаставляли на посади ДержСекретарів з купою замів-дуполизів, щоб отара приблуд95, була керованою ними…
Не треба і прутіна з 2019 року…
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21.03.2024 14:04 Відповісти
возобновляйте поголовный призыв молодежи с 20 лет... на обслуживание кто захочет-остануться... потом пойдут в госорганы..будут ненавидеть раху... а так черти-шо... кто не спрятался я не виноват называется...
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21.03.2024 14:06 Відповісти
які держоргани, ніхто не дасть себе посунути, залужному і дали копняка щоб не ліз у чужий город. там військові треба тільки як маскоти та талісмани, ручні і слухняні, рейтингів набити
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21.03.2024 16:01 Відповісти
Потрібна якісна, а не кількісна мобілізація, а не те, що зараз, коли слабкі, старі та хворі набираються на фронт, а здорові, молоді та сильні в патрульну поліцію.
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21.03.2024 14:16 Відповісти
Жорін питання в тому, що цивільне населення не хоче і не має воювати, воно на те й цивільне, що не військове. Хтось заробляє на життя вирощуванням гречки, а хтось вмінням тримати пістоля, ця парадигма не змінилась ще з часів середньовіччя. І ще є пани, які тримають в цій країні шинки, ігорні дома, ростовщицькі контори, мануфактури, і так далі, і на цьому заробляють. Ця категорія постійно намагається відправити дві перші захищати їх майно.

Так от питання в тому, що якщо ви та бізнесмени хочете перетворити якусь частину суспільства з гречкосіїв на козаків, то потрібні суттєві фінансові вливання, пільги, а не щоб ветерани побирались по Цензору "Врятуйте від ампутації". І це ще дякувати Богу є Цензор, який інколи допомагає вирішувати проблеми з дронами, ветеранами, зборами на якісь речи. Волонтери.
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21.03.2024 14:46 Відповісти
То якого хера ці гречкосії мають право обирати нам таку недовладу???
З правами приходять і обов'язкі.
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22.03.2024 05:50 Відповісти
Людей лякає проста реальність, не беручи до уваги усі інші моменти, тебе відправлять буквально з голою дупою в чисте поле проти фпв, артилерії та кабів з нікчемними шансами вижити. І до сраки та підготовка.
Зважуючи ці перспективи то не так мені і потрібні ті окуповані території, міг би скинутись на житло евакуйованим що можу.
На даний момент розмови про те що росіянам потрібна вся країна є спекуляціми, в усякому разі з розмов заходу на це не схоже. А якщо це буде так, то тоді або усім тікати, або військова хунта.
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21.03.2024 15:57 Відповісти
коротше борці за справедливість можуть шикуватись до тцк, а я давно засвоїв що ніякої справедливості тут ніколи не було і не буде
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21.03.2024 16:16 Відповісти
"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п***ж. Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги, без їх підготовки і в першу чергу без забезпечення їх необхідною кількістю *********** і ******* зброї, Самими мобілізаціями , навіть і в трьох кратній перевазі у живій силі над рашистами , при його семикратній перевазі у *********** ,без системного постачання *********** , та (нло-дронів.беспілотників,реб ,ппо) для ЗСУ -Україні не бачити перемогу і неможливо звільнити свої окуповані рашистом території...
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21.03.2024 16:14 Відповісти
Крім питань по мотивації і довіри до нагород і покарань довіри до наказів гостро і болюче стоїть питання відповідальності командира за дурну' смерть бійця. Це ст. 24 Конституції, це куча інших людських і конституційних норм вимагають справедливого око за око зуб за зуб. Я вважаю що командир по вині якого(через дію, бездіяльність непрофесіоналізм, злий умисел) загинув боєць солдат має оплатити матеріальні збитки сім'ї і державі, плюс понести кримінальну відповідальність за злочинні діі, це має одинаково стосуватися і командира групи і генерала, інакше можна викинути Конституцію. Треба цих солдатів берегти і інші захочуть служити
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21.03.2024 18:08 Відповісти
Може хоть хтось пояснити мені, що для України перемога? Ато всі кричать про перемогу, а як питаєш то сон в штани і личить на тебе))....
А що за фрукт отой жорін?)
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22.03.2024 06:33 Відповісти
Ну по суті він говорить правильні речі, але всі чемно забувають про деякі цікаві моменти:

1) Відсутність МОТИВАЦІЇ як факту!!!
 Неможливість пояснити людині для чого їй ця війна (попрошу особо ярих не використовувати пафосні фразочки про обов'язок), в людях виховуючи з малечку повагу до самого себе і егоцентризм, ви зараз змушуєте забити на свої інтереси і щось виконувати, змушуєте вибирати між життям зі своєю родиною і МОЖЛИВОЮ смертю в м'ясорубці за неясні(чи не близькі) їй інтереси. Це схоже швидше на абсурдний брєд який тараторять просто щоб тараторити бо якісь більш реальні факти відсутні. Ну ще дехто може сказати про українську культуру і ідентичність, але і тут виникають певні суперечності, бо це поняття в нас вже стало дуже розмитим, в нас зараз 21 століття, століття можливостей, століття де не сильною проблемою є здобуття освіти і заснування своєї справи у якісь країні Х, тож часи КРАСИВИХ КРИЧАЛОК давно минули, ними вже людину не заохотиш, це канає лише у відсталих економічно і культурно країнах потипу рашистану і якоїсь КНДР. Окрім цього, якщо ви не замітили явище ухиляння від мобілізації настільки масове, що слова про якусь ганьбу пустий трьоп, тож перед ким кому буде стидно якщо він виживе (також не забуваємо про той же егоцентризм)?

2) Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!! Як бачите, чітко пояснити, що для нас перемога не може ніхто. Зараз скоріше всі просто це слово використовують просто щоб використати. Не вірите то запитайте будь в кого, що для нього перемога України в цій війні, і гарантую, що людина дивитиметься на вас як баран на нові ворота і почне петляти, а коли ви попросите поконкретніше то вона вдариться в агресію, через відсутність аргументів!…..

3) Класовий і ідеологічний поділ населення!!!

Це один з чи найосновніших чинників того що зараз відбувається, фрази потипу "чому я маю йти воювати за багатих", не просто так виникли. Вони є результатом чіткого контрасту який спостерігають люди дивлячись навколо. Чому певна особа, яка через свої бажання, амбіції чи можливості не може заробити достатньо грошей має йти і можливо вмерти, щоб жив її сусід який скажемо ганяє авто з європи? Крім цього всіляка срань в законі про мобілізацію яка пропонує мобілізовувати усіх в кого зп менше такоїто суми тільки підливає масла у вогонь. Ніхто просто не буде вмирати за рабство, за корупцію, за маєтки "господарів життя"

Щодо ідеологічного поділу, то тут нічого дивного результат нашої внутрішньої політики впродовж 33 років і історичні чинники! Впродовж 33 років любий забулдига який йшов в політику вибирав електорат, і задобрював його фразами про МОВУ, ВІРУ. Була надія, що той сплеск мотивації і об'єднання який виник напочатку повномаштабного вторгнення збережеться, але завдяки нашим бравим політиканам ми знову перетворились на бандерівців і москальню!! Тож як пояснити тепер чому львівянин має вмирати за харківянина, а харківянину яке діло до того львівянина дуже важко….

Тож якщо не працювати над МОТИВАЦІЄЮ(тепер тільки панькатись з людьми, самі ж так виховувались) і не пояснювати людям чіткої лінії яка є метою для України, ви хоть кожен день пишіть красиві статейки про обов'язок і те що хто мусить. Це нічого не поміняє, а масова примусова мобілізація призведе мінімум до масового дезертирства і відмов, або як апогей різьби яку зірвало до сепаратизму і колабраціонізму!!! Ми повторюємо чітко те що було 100 років тому, тож це скоріше викликає дежавю))))… Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада, бо чогось розумного від квартального шапіто чекати, то себе не поважатимеш!!!
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22.03.2024 07:52 Відповісти
 
 