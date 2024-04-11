В Украине могут ввести пять новых статусов вместо "ограниченно пригодного", - СМИ
Вместо "ограниченно пригодного" в Украине могут ввести новый статус для военных и военнообязанных. Для многих людей, подлежащих мобилизации, но испытывающих серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением. Однако будет ли он прописан в новом приказе по ВЛК, пока неизвестно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Пять новых статусов
Так, в ответ на запрос BBC, департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
- временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
- пригодные;
- пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.
Как отмечается, именно категория "пригодных к службе" в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".
Облегчение для больных
Для многих людей, подлежащих мобилизации, но имеющие серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением.
Ограничено пригодных в Украине тысячи. Это и люди с ранениями, и те, кто восстанавливается после операций, не связанных с выполнением боевых задач, и люди с серьезными проблемами – например, нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом
Список этих заболеваний длинный и подробный и содержится в приказе 402 о ВЛК, который должны обновить. Соответственно, список болезней обновится так же, как и таблица дополнительных требований к здоровью для службы в пехоте, десантно-штурмовых войсках и т.д.
Новый приказ разрабатывается
В то же время, как пишет BBC, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным.
Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение как изменения, поскольку что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.
Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у ведомства три месяца.
Что изменится после обновления приказа
После того, как список болезней обновят, кого-то из тех, кто раньше был ограничено пригодным - уволят, отмечает BBC.
"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, сооружениях и т.д.", - добавляют журналисты.
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зараз військовий стан і обмежено придатні були ОБМЕЖЕНО придатні і призивалися до війська, але на обмежені посади!
зараз тупорилі генерали з моу і дебіли з ради ліквідували обмежено придатних, а потім до них дійшло пля, що там така кількість калєк, шо їх на глобус не натягнеш і почали знову повертати все ВЗАД тільки під іншими назвами...
країна якихось обмежено розвинених
є перелік хвороб с різними статусами А, Б, В згідно з яких було зрозуміло де можна задіяти обмежено придатного...
рада своїм рішення зруйнувала адекватну систему оцінки стану обмежено придатного, а тепер намагається зліпити з гівна щось подібне! питання, НАКУЯ?
Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
На тому ж сайті рядом написано:
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Ніде нічого про те, що "Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень", так і про те, що "Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.".
то що підписує твій "конституційни" прєзєдєнт?
Але який висновок з цієї тези про нелегітимність?
а в Україні 50 депутів можуть робити вигляд, що голосуються за 320
Постійно, одне і те ж саме повторюється.
Що краще: країна зовсім без Президента, або з таким Президентом?
Механізму передачі влади спікеру/ВР або обмеження повноважень після спливання п'ятирічного терміну - не передбачено. Спасибі тим, хто розробляв Конституцію і за всі роки незалежності не вніс у неї відповідні положення.
А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
Набагато небезпечніше те що владоможці постійно зайняті "суцільним вигадуванням" "не замислюючись над наслідками"!!!
Непридатні на абонементі - клієнт В
Непридатні у відпустці - клієнт ВА
Придатні - клієнт А
Придатні з прибарахлєнієм - клієнт ААА
Потім, коли у пустій макітрі загуло від штанги - ой, як завжди - думали дупою.
Тепер знову макітрою в штангу - аж п'ять нових статусів.
Зелена влада як щось починає робити - все через дупу.
Бо у головах вітер.
Пустоголові нездари і ворюги на чолі із опудалом "президента" Зеленським.
* родичі, друзі, сусіди Кварталу95 (не беруть, за кордон пускають)
* трохи проплатили (не беруть, за кордон не пускають, наступна проплата через місяць)
* нормально проплатили (не беруть, за кордон через Тису)
* добряче скиздив грошей, не поділився (не беруть, за кордон не пускають, місце в СІЗО і клітчаста ковдра в комплекті)
* добряче скиздив грошей, поділився (не беруть, за кордон по листу від ГУР)
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
Обмежено придатний
Придатний
Необмежено придатний
А п'ятий який?
Военнообязанному присвоен определенный статус, указана статья на основании которой данный статус был присвоен. Изменились медицинские нормы и требования к состоянию здоровья? Ну так пересматривайте и уведомляйте военнообязанного об изменении его статуса, нахрена повторная ВЛК, тем более что по многим статьям там не осмотр с общим анализом крови, а аппаратные обследования и наблюдения в стационаре (совсем не один-два дня). Это кстати к вопросу о "должны прийти и сами повторно пройти ВЛК". Нет, это ВЛК должно направить на обследование и получив заключение врачей принять решение.
Когда концентрация дебилов во власти существенно больше, чем их процент в обществе - это .опа для страны.