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Новости мобилизации
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В Украине могут ввести пять новых статусов вместо "ограниченно пригодного", - СМИ

зсу,армія,мобілізація

Вместо "ограниченно пригодного" в Украине могут ввести новый статус для военных и военнообязанных. Для многих людей, подлежащих мобилизации, но испытывающих серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением. Однако будет ли он прописан в новом приказе по ВЛК, пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Пять новых статусов

Так, в ответ на запрос BBC, департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:

  • непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
  • непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
  • пригодные;
  • пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

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Как отмечается, именно категория "пригодных к службе" в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".

Облегчение для больных

Для многих людей, подлежащих мобилизации, но имеющие серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением.

Ограничено пригодных в Украине тысячи. Это и люди с ранениями, и те, кто восстанавливается после операций, не связанных с выполнением боевых задач, и люди с серьезными проблемами – например, нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом

Список этих заболеваний длинный и подробный и содержится в приказе 402 о ВЛК, который должны обновить. Соответственно, список болезней обновится так же, как и таблица дополнительных требований к здоровью для службы в пехоте, десантно-штурмовых войсках и т.д.

Также читайте: Минобороны об исключении демобилизации из правительственного законопроекта: Это произошло после обращения Сырского

Новый приказ разрабатывается

В то же время, как пишет BBC, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным. 

Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение как изменения, поскольку что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.

Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у ведомства три месяца.

Также читайте: Повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее физически, - СМИ

Что изменится после обновления приказа

После того, как список болезней обновят, кого-то из тех, кто раньше был ограничено пригодным - уволят, отмечает BBC.

"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, сооружениях и т.д.", - добавляют журналисты.

Автор: 

мобилизация (2748) военно-врачебная комиссия (188) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+27
В 2019 ти лайно тикаєш пальцями і кричиш " ми вас сдєлалі"

А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
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11.04.2024 09:39
+26
Необхідно додати ще кілька статусів - "Друг дитинства Самого". "Прибиральник в кв. 95". "Мажор". "Друг мажора". "Син депутки від Слуги Народу". "Просто якийсь чоловік що живе поряд з солідним паном." "Незрозуміла особа, але явно при бабках." "Циркач"
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
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11.04.2024 09:40
+18
11.‎04.‎2024 777 доба війни

Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
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11.04.2024 09:35
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Правила форума Совет форумчан
ну так і раніше так було, обмежено придатні призивалися до війська, але використовувати їх могли тільки обмежено... моу разом з дєпутатами нєхєр чим зайнятися?
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11.04.2024 09:35 Ответить
раніше військового стану не було, тому всі обмежено придатні були непридатними в мирний час.
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11.04.2024 09:46 Ответить
до чого тут цей твій висір?
зараз військовий стан і обмежено придатні були ОБМЕЖЕНО придатні і призивалися до війська, але на обмежені посади!

зараз тупорилі генерали з моу і дебіли з ради ліквідували обмежено придатних, а потім до них дійшло пля, що там така кількість калєк, шо їх на глобус не натягнеш і почали знову повертати все ВЗАД тільки під іншими назвами...

країна якихось обмежено розвинених
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11.04.2024 09:50 Ответить
Обмежено придатні мали право відмовитись від деяких завдань, наприклад брати участь у штурмі. І якій категоріїце буде дозволено?
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11.04.2024 10:20 Ответить
які штурми? що ти верзеш?
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11.04.2024 10:34 Ответить
Кількість людей з обмеженими можливостями (калєка, це ти кицю, слова підбирай) ніяк не впливає. Навіть якщо усього одна єдина людина така є - її треба відокремити від обмежено придатних і надати можливість лікуватися, а не бути призваним на обмежені посади.
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11.04.2024 10:30 Ответить
ти пишеш маячню просто щоб щось написати?
є перелік хвороб с різними статусами А, Б, В згідно з яких було зрозуміло де можна задіяти обмежено придатного...

рада своїм рішення зруйнувала адекватну систему оцінки стану обмежено придатного, а тепер намагається зліпити з гівна щось подібне! питання, НАКУЯ?
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11.04.2024 10:33 Ответить
11.‎04.‎2024 777 доба війни

Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування…
Мабуть, усі відсутні, так званні нардепи ВРУ, побігли до ТЦК на проходження ВЛК?? Чи може, десь гроші роздавали лишні з ОПУ ???
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11.04.2024 09:35 Ответить
Чому пролонгація неконституційна?
На тому ж сайті рядом написано:
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Ніде нічого про те, що "Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень", так і про те, що "Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.".
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11.04.2024 09:58 Ответить
в першу черга проблема с законотворцями, які вже півроку нелігітимні...
то що підписує твій "конституційни" прєзєдєнт?
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11.04.2024 10:06 Ответить
Якщо не помиляюсь, ВР обирається після Президента. Тому термін придатності цього складу ВР ще не минув.
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11.04.2024 10:10 Ответить
Чергові вибори до Верховної Ради України мали відбутися 29 жовтня 2023 року
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11.04.2024 10:15 Ответить
Можливо.
Але який висновок з цієї тези про нелегітимність?
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11.04.2024 10:16 Ответить
парламент в демократичній країні може влаштувати президенту "варфоломеєвську нічь"!
а в Україні 50 депутів можуть робити вигляд, що голосуються за 320
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11.04.2024 10:18 Ответить
Зараз інше цікавить. Тут на сайті постійно публікують цитати з ТаймЗє, де постійно, кожного дня повторюється теза, що пролонгація терміну зєлі є неконституційною. І в додаток - теза, що Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень. Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Постійно, одне і те ж саме повторюється.
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11.04.2024 10:21 Ответить
Стаття 103 Конституції України: «Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років». Стаття 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». Президент отримав від народу на прямих виборах мандат на правління в країні на 5 років і не більше. Якщо після пʼяти років вибори не відбуваються через будь-які причини (військовий стан, епідемія, тривале подолання наслідків стихійного лиха, або навіть без будь-яких причин президент може заявити: в бюджеті мало коштів і витрачати мільярди на проведення виборів він вважає недоцільним, народ може жити і без виборів, а на заощаджені кошти побудувати нові дороги), то після закінченням терміну на який обирався такий президент він стає узурпатором. Невже це так важко збагнути. Узурпатори через підконтрольні ним силові структури та володіючи державними фінансами безконтрольно керують усіма державними інституціями і можуть приймати будь-які закони в яких написати, що вони довічно легітимні. Але ці так звані закони не змінюють їхньої сутності як узурпаторів.
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11.04.2024 21:03 Ответить
На жаль, у нас той випадок, коли нового Президента просто немає.
Що краще: країна зовсім без Президента, або з таким Президентом?
Механізму передачі влади спікеру/ВР або обмеження повноважень після спливання п'ятирічного терміну - не передбачено. Спасибі тим, хто розробляв Конституцію і за всі роки незалежності не вніс у неї відповідні положення.
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12.04.2024 07:41 Ответить
краще зовсім без ніж з оцим л....м
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15.04.2024 16:31 Ответить
Тоді і без зєлєної монобільшості в Раді теж краще, чи ето другоє?
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16.04.2024 08:28 Ответить
Щодо роботи ВР під час війни чітко прописано - вона продовжує роботу до закінчення війни. Потім вибори.
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11.04.2024 19:33 Ответить
Тю, так це те саме тільки іншими словами...
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11.04.2024 09:36 Ответить
Навіщо ці статуси, оформляємо ********* цирк пересувний і бронюємся.
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11.04.2024 09:36 Ответить
як мило. через 6-12 міс. черговий платіж. і в Тисі плавати не треба. і наче все по закону...
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11.04.2024 09:36 Ответить
В 2019 ти лайно тикаєш пальцями і кричиш " ми вас сдєлалі"

А в 2024 ти сидиш вдома і боїшся вийти з дому бо ТЦК.
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11.04.2024 09:39 Ответить
Необхідно додати ще кілька статусів - "Друг дитинства Самого". "Прибиральник в кв. 95". "Мажор". "Друг мажора". "Син депутки від Слуги Народу". "Просто якийсь чоловік що живе поряд з солідним паном." "Незрозуміла особа, але явно при бабках." "Циркач"
І от тоді все буде взагалі по фен-шую. "Досить ховатись, пора показати народу його місце - зробили їх разом, нехай тепер ржуть безупинно." - новий девіз зелених.
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11.04.2024 09:40 Ответить
Кількість версій статусу придатності до служби у армії оприлюднених у ЗМІ така велика що вносить лише плутанину і замість інформування громадян вносять лише повний хаос у їх думки і це точно не на користь суспільству! Мені здається що за відсутності нормальної інформації журналісти і т.з. "експерти" зайнялись вже суцільним вигадуванням та вкидають його читачам аби хоч щось написати не замислюючись над наслідками цих публікацій!!!
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11.04.2024 09:45 Ответить
"журналісти і т.з. "експерти" зайнялись вже суцільним вигадуванням ... не замислюючись над наслідками цих публікацій!!!"
Набагато небезпечніше те що владоможці постійно зайняті "суцільним вигадуванням" "не замислюючись над наслідками"!!!
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11.04.2024 09:57 Ответить
В Україні можуть запровадити п'ять нових статусів замість "обмежено придатного" - ну і заголовок. Уява одразу малює пʼять різних статусів на один статус обмежено придатного.
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11.04.2024 10:00 Ответить
Непридатні без бабок і без ноги - клієнт С

Непридатні на абонементі - клієнт В

Непридатні у відпустці - клієнт ВА

Придатні - клієнт А

Придатні з прибарахлєнієм - клієнт ААА
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11.04.2024 10:11 Ответить
а чого так мало статусів? треба як мінімум 10, щоб було чим зайнятися суддям, прокурорам, лікарям, рішалам і т. д. Бурхлива і 'найнеобхідніша' діяльність тилу має забезпечуватися армією бюрократів не тільки в самій армії, але й в усіх державних структурах
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11.04.2024 10:17 Ответить
Спочатку макітрою в штангу - взагалі відмінити статус "обмежено придатний".
Потім, коли у пустій макітрі загуло від штанги - ой, як завжди - думали дупою.
Тепер знову макітрою в штангу - аж п'ять нових статусів.
Зелена влада як щось починає робити - все через дупу.
Бо у головах вітер.
Пустоголові нездари і ворюги на чолі із опудалом "президента" Зеленським.
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11.04.2024 10:20 Ответить
Пʼять нових статусів:

* родичі, друзі, сусіди Кварталу95 (не беруть, за кордон пускають)
* трохи проплатили (не беруть, за кордон не пускають, наступна проплата через місяць)
* нормально проплатили (не беруть, за кордон через Тису)
* добряче скиздив грошей, не поділився (не беруть, за кордон не пускають, місце в СІЗО і клітчаста ковдра в комплекті)
* добряче скиздив грошей, поділився (не беруть, за кордон по листу від ГУР)
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11.04.2024 10:25 Ответить
На госслужбе бездельничают сотни тысяч молодых,здоровых,резких,пусть повоюют немного,оставьте в покое сифилитиков,диабетиков и эпилептиков.
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11.04.2024 10:57 Ответить
Гори сарай, гори і хата!
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11.04.2024 11:00 Ответить
Всім адекватним давно вже зрозуміло, що т.зв. "Закон про мобілізацію" - це 100% фікція.
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
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11.04.2024 12:33 Ответить
А ці категорії на разі не можуть,вони зараз "штурмують "суди,щоб їм підвищили суттєво пенсії , їм не вистачає наявних,попробуйте промучатись на такі пенсії,тим паче з 45-50 років,і їм зараз не до війни,в них справи більш важливі......
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11.04.2024 13:51 Ответить
До речі, спецзвання автоматично не переводяться в офіцерські звання в ЗСУ. Тому якраз полковник поліції цілком законно може стати рядовим у ЗСУ...
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11.04.2024 18:23 Ответить
Всім адекватним давно вже зрозуміло, що т.зв. "Закон про мобілізацію" - це 100% фікція.
В Україні понад 200 000 військових пенсіонерів від 45 до 60 років. І їх НЕ мобілізують, т.к. у ЗСУ величезна потреба у рядових, сержантах та лейтенантах. А в майорах, полковниках та генералах - потреби немає.
Чи має полковник (пенсіонер) йти служити рядовим? А невідомо. Закону про це немає. Депутатів така "дрібниця" не цікавить.
І до речі, ще не менше 150 000 - це "пенсіонери" зі спец. званнями - МВС, прокурорські, податківці тощо.
А ви кажете "нові статуси"...
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11.04.2024 12:35 Ответить
Закону немає. В ЗСУ є нормативні доки, хто, яку посаду може займати. Там можливо потрібні зміни. Але щоб полковника на посаду сержанта, навряд чи. Такого немає в жодній армії. Це хіба що офіцера, офіційно, наказом розжалують у рядові.
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11.04.2024 19:37 Ответить
Так про це я й говорю! 200 000, Карле! Згоден, що питання не просте. Полковника в рядові, в піхоту, в окопи? Не, не варіант? А очкарика - програміста з двома вищими? А актора із театру? "Это другое"?
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12.04.2024 10:13 Ответить
Нажаль, так. І так в усих арміях. Особливо під час війни.
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12.04.2024 20:40 Ответить
стесняюсь спросить, а який статус отримає батальйон монако?
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11.04.2024 12:38 Ответить
Як зажди - привелийований !
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11.04.2024 13:28 Ответить
Непридатний
Обмежено придатний
Придатний
Необмежено придатний
А п'ятий який?
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11.04.2024 12:50 Ответить
необмежено непридатний
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11.04.2024 13:10 Ответить
заброньований
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11.04.2024 19:16 Ответить
ЛУЧШЕ Б ПУТИНА @БНУЛИ !!!
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11.04.2024 14:12 Ответить
Все в стилі зелених довбнів-не виконуть те що вже давно працювало, поламають старе, а потім перекрутять старе і подають під ''соусом ЗЕ''
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11.04.2024 14:36 Ответить
Влк озолотяться, ухилянти знов будуть відкуплятися, цей закон несе в собі великі ризики для корупції.
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11.04.2024 16:39 Ответить
"Нєсітє ваші дєнєжкі, обмежені буратіни".

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11.04.2024 17:00 Ответить
А статус "з театру-студії Квартал-95 передбачений???
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11.04.2024 17:01 Ответить
Після такого закону, войсько просто розбіжится хто кудаи! Якщо і далі так справи підуть, казав всім відомий Попандополо, я теж кудись розбіжусь!!! Будуть втікати прямо зі зброєю та бк!!!
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11.04.2024 17:03 Ответить
Ну таки идиоты.
Военнообязанному присвоен определенный статус, указана статья на основании которой данный статус был присвоен. Изменились медицинские нормы и требования к состоянию здоровья? Ну так пересматривайте и уведомляйте военнообязанного об изменении его статуса, нахрена повторная ВЛК, тем более что по многим статьям там не осмотр с общим анализом крови, а аппаратные обследования и наблюдения в стационаре (совсем не один-два дня). Это кстати к вопросу о "должны прийти и сами повторно пройти ВЛК". Нет, это ВЛК должно направить на обследование и получив заключение врачей принять решение.
Когда концентрация дебилов во власти существенно больше, чем их процент в обществе - это .опа для страны.
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11.04.2024 17:04 Ответить
ВЛК потрібна для винесення рішення колегіально, а не одним гастроентерологом, що військовозобов*язаний заробив собі ще одну хронічну хворобу.
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11.04.2024 19:39 Ответить
Наказ 402 діє поки що і там норми всі прописані на даний момент і обмежено придатний і придатний і непридатний.До вступу в силу новго наказу 402 в травні діють дані норми.Після 4 травня звісно все повисне до нового наказу 402.
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11.04.2024 18:43 Ответить
Новоспеченим солдатам бракує бойового досвіду, і їх легко вбити в бою. Це питання важливіше.
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11.04.2024 22:26 Ответить
Або дадуть можливість проходити ВЛК у комерційних кліниках та закордонних лікарнях, або все це фількіна грамота. Люди не вийдуть навіть якщо їм будуть розстрілами погрожувати, і не повернуться звісно. П'ять ступінів шахрайства ВЛК ненабагато краще одного ступіню.
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11.04.2024 22:30 Ответить
Як я зрозумів, будуть мобілізувати кривих та косих , аби на ногах як небудь тримався!
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14.04.2024 00:01 Ответить
Придатні всі, крім "слугориг", "квартальних" і марафону. Що цікаво, медики отримають гласну і негласну вказувку, як оприділяти громадян хворими і як не хворими. А хтось казав, що не погодиться, щоб "слуга"-фотогрф чи клоун робив операцію замість хірурга. Вони будуть і замість хурургів, терапевтів, генікологів, травматологів і звичайно наркологів. Ви цього бажали наріде 73%?
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15.04.2024 16:42 Ответить
 
 