В Украине могут ввести пять новых статусов вместо "ограниченно пригодного", - СМИ

Вместо "ограниченно пригодного" в Украине могут ввести новый статус для военных и военнообязанных. Для многих людей, подлежащих мобилизации, но испытывающих серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением. Однако будет ли он прописан в новом приказе по ВЛК, пока неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Пять новых статусов

Так, в ответ на запрос BBC, департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;

временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);

пригодные;

пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

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Как отмечается, именно категория "пригодных к службе" в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".

Облегчение для больных

Для многих людей, подлежащих мобилизации, но имеющие серьезные болезни, этот новый статус может стать облегчением.

Ограничено пригодных в Украине тысячи. Это и люди с ранениями, и те, кто восстанавливается после операций, не связанных с выполнением боевых задач, и люди с серьезными проблемами – например, нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом

Список этих заболеваний длинный и подробный и содержится в приказе 402 о ВЛК, который должны обновить. Соответственно, список болезней обновится так же, как и таблица дополнительных требований к здоровью для службы в пехоте, десантно-штурмовых войсках и т.д.

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Новый приказ разрабатывается

В то же время, как пишет BBC, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным.

Вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение как изменения, поскольку что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.

Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у ведомства три месяца.

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Что изменится после обновления приказа

После того, как список болезней обновят, кого-то из тех, кто раньше был ограничено пригодным - уволят, отмечает BBC.

"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, сооружениях и т.д.", - добавляют журналисты.