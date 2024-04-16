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Зеленський підписав закон про мобілізацію

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

Закон про мобілізацію набере чинності через місяць після підписання президентом.

Читайте: Мобілізація авто: У кого та за яких умов можуть вилучити транспортний засіб

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23764) мобілізація (3042)


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Топ коментарі
+45
Чотириразовий уклоніст починає мобілізацію. Хіба не назва виступу у кварталі?
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16.04.2024 15:57
+30
Він ваш вирок!!
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16.04.2024 15:52
+25
Який швидкий пацик. Ще б так ОТРК "Грім-2" вироблявся.
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16.04.2024 15:53
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При армії майже в мільйон - на фронті 200 к. Інші жирують по тцк і в тилу. Яка мобілізація,******* зелені? Два мільярди отримані в Омані за здачу України і знищення населення печуть в кармані - чи бос ***** підганяє?
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16.04.2024 16:58 Відповісти
думаю амери з кацами вже порішали по Україні.тепер будуть дотискувать народ на здачу.все до того йде.
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16.04.2024 17:10 Відповісти
Народ і так не проти, бо в нього нема нічого.
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16.04.2024 19:50 Відповісти
Народ то вбільшості як я бачу не проти, засоби для існування закінчуються, а це ще не обговорюємо економічну і енергетичну складову. Але питання в іншому, доки буде торгуватись зелена шмаркля, а саме гірше, що торгується він нашими життями. І плачевно що є полоумні які ще вірять в нього
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17.04.2024 07:04 Відповісти
Нарешті хоть одна людина реально дивиться на речі.... Але тут питання чи цей виродок бриканеться, йому ж свою шкурку жидовстку тре спасати
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17.04.2024 05:14 Відповісти
На фронті довго не живуть. Тому ті 200 тисяч постійно треба поповняти
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16.04.2024 17:45 Відповісти
Ніхто з сеаженими Рашистами, брехливими нелюдями , нічого "порешать" не буде. Х3р ти Ваня вгадав.
То Китай "порєшал" з Х7йлом утилізувати Кацапів ******** руками Українців, звільнити землі Засрашки для китайців, тому й м'ясні атаки кацапів всюди по лінії фронту.
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16.04.2024 19:37 Відповісти
Для особливих. 1.Мат можна писати не шифруючись. ***** тобі за те не буде.2. ти хоч дивись хто що пише і кому на що ти відповідаєш.
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16.04.2024 20:13 Відповісти
Ти не дивуйся, він гордий громадянин Британії)
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17.04.2024 07:05 Відповісти
по ходу найгірший сценарій про який говорив покійний пригожин - збувається.українців вибить і заселить Україну лояльними до путіна народами - зокрема євреями.хто хрюкає про перемогу я вас запевняю - при фсбешній шоблі при владі ніякої перемоги не буде ніколи.або ж ми їх знищимо,або сам за себе кожен.третього не дано.
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16.04.2024 17:08 Відповісти
Ну ти і дебіл. путін - антисеміт, якими бл*ть євреями?
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16.04.2024 17:40 Відповісти
Диктаторські закони ЗЕ?
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16.04.2024 19:28 Відповісти
Ага, брати Ротенберги підтвердять
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16.04.2024 21:54 Відповісти
Відколи путін антисеміт? Якщо ви про його рядові висєри то, якщо проаналізувати що патякає наша зелена шмаркля його можна назвати патріотом бандерівцем
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17.04.2024 07:06 Відповісти
***** кладе ваньок десятками тисяч, щоб заселити відвойовані українські землі - євреями?
Якщо у вас є беззаперечні докази цього, поділіться, будь ласка.
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16.04.2024 17:47 Відповісти
https://echofm.online/archive/personalnovash/3182 Орхан Джемаль про це відкрито заявляв.і він говорив що введені санкції проти росії будуть абсолютно безглуздими,бо ізраїль і країни сателіти перекриють санкції реекспортом.за що Орхана вбили в 18 році.
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17.04.2024 06:20 Відповісти
Немає бажання слухати, будь ласка, у вигляді тексту.
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17.04.2024 08:47 Відповісти
ну так найди текст та й прочитай.
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17.04.2024 11:09 Відповісти
Ви впевнено стверджуєте, що зєля і ***** разом розчищають Україну від українців заради поселення туди євреїв. Але докази цьому я маю шукати самостійно. Ні, так не годиться. Якщо просуваєте тезу, маєте її самі аргументувати, причому у зручній для інших формі.
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17.04.2024 11:13 Відповісти
ви все правильно розумієте,докази я надавати не буду бо ви взялися все піддати сумніву.будь ласка.
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17.04.2024 11:24 Відповісти
Звісно, я цьому не вірю. А от русня - то інша справа.
Якби їм так обгрунтовано натякнути, що ваші мальчікі гинуть зарази "зємлі обєтованной для сіоністов"?
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17.04.2024 11:29 Відповісти
дивний ти чоловік - в піськограя презедента повірив а Орхану не віриш.
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17.04.2024 11:58 Відповісти
Тобто українцям ви про цю істину розповідаєте, а русню від цієї істини - оберігаєте?
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17.04.2024 12:30 Відповісти
відкіль такі висновки ? пригожин прямо про це заявив,за що й був знищений путінським кагалом.про це багато хто говорить - навіть в ізраїлі.і хто такий я щоб оберігати ***** ? а якщо я розповідаю істину українцям - то в тебе в гузні пече аж так що ти не хочеш дивитись Орхана Джемаля ?
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17.04.2024 14:40 Відповісти
Не люблю відео, багато "води". Текстом десь є?
Ви ж, здається, в темі, то чому не підкажете?
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17.04.2024 14:48 Відповісти
А как дысал, как дысал (с):
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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16.04.2024 17:17 Відповісти
Зеленський мені дедалі більше схожий на дуже тупу версію Винниченка.
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16.04.2024 17:39 Відповісти
Пан Зе підписав сам собі вирок тюремний
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16.04.2024 18:05 Відповісти
Сцикуны уставшие от войны выбрали четыреждыуклониста сцикуна как и они в Пркезиденты надеясь что их он на войну не пошлет))) Именно вас сцикунов кто голосовал за Зеленского-нужно первыми в окопы отправлять. Да Зеленский Уклонист-но даже Боженька говорил что раскаявшийся грешник-лучше праведника. И Зеленский исправляет свои ошибки оправляя вас сцикунов в окопы-я рад тому
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16.04.2024 18:20 Відповісти
Тогда писали, что в вооруженных силах за Писяграя проголосовало 60%
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16.04.2024 19:10 Відповісти
Даже если так-они поняли свою ошибку. Хочешь мира-готовься к войне. Мир на коленях перед путиным-не бывает
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16.04.2024 19:41 Відповісти
Коли до вас полоумних дойде:
1) 2019 вже позаду, і від тоді відбулось стільки гавна, що на голову не налазить;
2) страдають усі і 73%і 25%.... Це самоствердження нічого не дає. Окрім того немає гарантій що і ви пан Іван не голосували за зелену шмарклю) бо дивишся всі дякують тим 73-ом%, і задаєшся питанням всі кажуть що не голосували за зе, але де ж тоді ті всі 73%
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17.04.2024 07:11 Відповісти
Я просто хочу чтобы ты и остальные сцикуны быстрее оказались в окопах. Каким образом и кто и как это сделает-мне не важно.
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17.04.2024 17:47 Відповісти
Ти ж гнидосік перший побіжиш брати рашиський паспорт, таких хеРоїв лицемірних як ти хоть греблю будуй
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17.04.2024 17:52 Відповісти
Украинську вивцив-а украинцем не став. Але в тебе е шанс-в окопи вбиваюч россиян стати Украинцем. Чого тоби и бажаю. А якщо хось проти ЗСУ будеш гнать-тебе быстро и язык вырвут и ручки-ножки тоже. Так что будешь слушатся командиров ЗСУ-выбора у тебя и у других сцикунов не будет))
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17.04.2024 18:00 Відповісти
Розумієш ваньок, якщо "сикун" спроможний вивчити українську, а ваньок шумейко за свої 40+ розмовляє як свинособаки) то це ж все-таки про щось тай говорить
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17.04.2024 18:21 Відповісти
Важай бо хотєлка відпаде, потім буде не камільфо)
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17.04.2024 18:06 Відповісти
Запам'ятай дурненький ванька, запхати таких як я в окопи означає виховати в них злобу до тих хто їх туди і запхав.... Вони то виживуть як істинні послідовники ТЗІНЧА, а потім ж буде гірше
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17.04.2024 18:28 Відповісти
ты явно русский по духу. такие как ты быстро ламаются. посадить в ШИЗО на голодный паек на неделю-две,месяц. потом сам на фронт запросишся. а будешь на фронте быковать-расстрнеляют свои-же. Ничего ты водиночку против бригады не сделаешь. дурачек. ты еще и алкоголем злоупотребляешь-раз такое самомнение о себе.
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17.04.2024 20:59 Відповісти
русский по духу, алкоголь.... Слухай ванька ви чесно забрали вже як зі своїм кацапстаном так і з вашим українським духом..... В вас що не слово то рашка чи Україна, та скільки можна, ви хоть свій світогляд розширити можете? Чи клепки всеж не хватає? Від вас клоунів бігме вже тошнить як від ванючого гавна....
Один проти бригади) *** та що ти полоумний несеш? Що ти висираєш? Який алкоголь (не описуй свого татуся)? Яка бригада? Йди чмобік 50-ти річний окопи рий, а туда можеш палюшкою котитись бо від тебе вже вивертає!!!
П.С - якщо представники України це ти і тобі подібні, то у цієї держави дуже плачевне майбутнє!!!
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18.04.2024 06:48 Відповісти
А ШИЗО це що? Якийсь "шумовий ізолятор"?) там тебе бачу тримали поЦреота на голодному пайку що тобі твій і так маленький мозочок поплавило)....
П.С- хіба дибіл в меншості бикує клоун, хотя тебе бачу били по черепку часто) а от маніпуляція і так підшатаною психікою людей які втратили мотивацію і розуміють що це білет в один кінець це вже інша справа))).... Але тобі такого не зрозуміти, ти ж і є типовою жертвою маніпуляції, типовий ванька дурачок
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18.04.2024 06:53 Відповісти
БЕРЕЗА: Зеленський видав ФЕЄРИЧНУ МАЯЧНЮ! Наїхав на США та Британію. Нас НЕ ЗАХИЩАТИМУТЬ, як ІЗРАЇЛЬ
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk
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16.04.2024 18:22 Відповісти
За новою традицією в турборежимі
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16.04.2024 18:46 Відповісти
Зелена наволоч поспішає
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16.04.2024 18:52 Відповісти
Можна сказати- " ой всьо". Зброї як не було так і не буде, тепер ще й армію остаточно перетворять на вертухаїв.
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16.04.2024 20:02 Відповісти
Ну народ вже довели до ручки, потрібно розвалити і армію, особливо не продажний офіцерський склад а солдат, особливо тих які ідейні.... Зломали економіку, лишилось зламати дух....
Все по оМанському плані!!!
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17.04.2024 07:00 Відповісти
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16.04.2024 20:59 Відповісти
вот свою шоблу вместе с лысым пусть берёт и на полигон.
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16.04.2024 21:28 Відповісти
Дави их, Александрович! Хотьпоржом!
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16.04.2024 21:37 Відповісти
Який вам сенс йти подихати, ( а ви скорiше за все довго на вiйнi не протягнете) тому , що ви не вiйськовий)👈 Якщо самi всi чудово розумiете , що цей так званий "закон" повнiстю порушуе Конституцiю. Якщо рIзнi покитьки почнуть використовувати проти вас свавiлля - активно захищайте себе. Гiрше не буде -пам' ятайте, що Зеленський i компанiя вороги Украiни, агенти Кремля, а також Зеленський громадянин РФ💩 Вас просто хочуть всiх знищити, тому маете себе захищати.
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17.04.2024 02:11 Відповісти
Щоб себе захищати треба зброя,а її безкоштовно видають в ЗСУ.Все зрозуміло.
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17.04.2024 07:35 Відповісти
Ахаха) скільки сміху в цій абревіатурі
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17.04.2024 07:42 Відповісти
треба видавати зброю пiд залог 500$$$ кому завгодно, як це робив Дудаев
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17.04.2024 07:58 Відповісти
Чесно цікаво, от наші ярі "патріоти"(не тільки з цензора) реально вірять що щось таки поміняється?)
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
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17.04.2024 06:56 Відповісти
Квадроуклоніст підписав закон про мобілізацію, здається електорат- холопи це не схавають
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17.04.2024 07:38 Відповісти
Схавають, ще й смакуватиме їм
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17.04.2024 07:40 Відповісти
Не думаю, це ж йти в окоп без зброї і здохнути під КАБами
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17.04.2024 07:48 Відповісти
Ну принцип в них такий, що доки не торкнеться їх то хай буде.... Доля пересічного селянина Петра чи Івана їм до дупи...
Вони й візьмуть гордо паспорт чи то росії, Польщі, Венгрії, та будь чий, в нас в Україні так заведено, чим гарніший узор на вишиванці тим більший піздунець. Вони лише говоритимуть: "от прокляті ухилянти здали країну, але щож потрібно жити далі!". Але нажаль ні Іван ні Петро вже не житиме...
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17.04.2024 07:56 Відповісти
З цим "законом" може бути ще така пiдлiсть- пiдняти кiпiш , та потiм заявити, що украiнцi вiдмовляються боронити батькiвщину... ну i здати територii своiм друзям -кацапам👈
Ну i були десь чутки, що в зсу 1млн. бiйцiв,, але участь в бойових дiях беруть тiльки 300тис., а 700 тис. дурака валяють в тилу - тобто це ********* на таку думку про "iпсо"
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17.04.2024 08:13 Відповісти
Ну моральний дух серед населення пішов вже давно у від'ємні значення, тому ваші думки навіть більше ніж реальні.
Можу ще припустити про фінт з парламентом, типу до 20 числа зелена шмаркля рве жопу як патріот, потім в травні складає повноваження а свинарчук чи хто там підписує з кацапам що потрібно і ратифікують в парламенті. Щоб типу не було як з Кримом, що по факту їхній але не їхній. Ну теорій багато, що буде покаже лише час але згадується пісня Скрябіна "Нас кинули", там слова як пророчі
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17.04.2024 08:33 Відповісти
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