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Зеленський підписав закон про мобілізацію
Президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.
Закон про мобілізацію набере чинності через місяць після підписання президентом.
Топ коментарі
+45 Богдан Сварга
показати весь коментар16.04.2024 15:57
+30 Serhiy Talatynnik
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+25 Gary Grant
показати весь коментар16.04.2024 15:53
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То Китай "порєшал" з Х7йлом утилізувати Кацапів ******** руками Українців, звільнити землі Засрашки для китайців, тому й м'ясні атаки кацапів всюди по лінії фронту.
Якщо у вас є беззаперечні докази цього, поділіться, будь ласка.
Якби їм так обгрунтовано натякнути, що ваші мальчікі гинуть зарази "зємлі обєтованной для сіоністов"?
Ви ж, здається, в темі, то чому не підкажете?
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
1) 2019 вже позаду, і від тоді відбулось стільки гавна, що на голову не налазить;
2) страдають усі і 73%і 25%.... Це самоствердження нічого не дає. Окрім того немає гарантій що і ви пан Іван не голосували за зелену шмарклю) бо дивишся всі дякують тим 73-ом%, і задаєшся питанням всі кажуть що не голосували за зе, але де ж тоді ті всі 73%
Один проти бригади) *** та що ти полоумний несеш? Що ти висираєш? Який алкоголь (не описуй свого татуся)? Яка бригада? Йди чмобік 50-ти річний окопи рий, а туда можеш палюшкою котитись бо від тебе вже вивертає!!!
П.С - якщо представники України це ти і тобі подібні, то у цієї держави дуже плачевне майбутнє!!!
П.С- хіба дибіл в меншості бикує клоун, хотя тебе бачу били по черепку часто) а от маніпуляція і так підшатаною психікою людей які втратили мотивацію і розуміють що це білет в один кінець це вже інша справа))).... Але тобі такого не зрозуміти, ти ж і є типовою жертвою маніпуляції, типовий ванька дурачок
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk
Все по оМанському плані!!!
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
Вони й візьмуть гордо паспорт чи то росії, Польщі, Венгрії, та будь чий, в нас в Україні так заведено, чим гарніший узор на вишиванці тим більший піздунець. Вони лише говоритимуть: "от прокляті ухилянти здали країну, але щож потрібно жити далі!". Але нажаль ні Іван ні Петро вже не житиме...
Ну i були десь чутки, що в зсу 1млн. бiйцiв,, але участь в бойових дiях беруть тiльки 300тис., а 700 тис. дурака валяють в тилу - тобто це ********* на таку думку про "iпсо"
Можу ще припустити про фінт з парламентом, типу до 20 числа зелена шмаркля рве жопу як патріот, потім в травні складає повноваження а свинарчук чи хто там підписує з кацапам що потрібно і ратифікують в парламенті. Щоб типу не було як з Кримом, що по факту їхній але не їхній. Ну теорій багато, що буде покаже лише час але згадується пісня Скрябіна "Нас кинули", там слова як пророчі