Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

Закон про мобілізацію набере чинності через місяць після підписання президентом.

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