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Новости мобилизации
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Зеленский подписал закон о мобилизации

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Владимир Зеленский подписал "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Возвращен с подписью от президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

Закон о мобилизации вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Читайте также: Законопроект о мобилизации прошел проверку на соответствие Конституции, - "слуга народа" Копытин

Автор: 

закон (3175) Зеленский (20202) мобилизация (2734)


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Топ комментарии
+45
Чотириразовий уклоніст починає мобілізацію. Хіба не назва виступу у кварталі?
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16.04.2024 15:57
+30
Він ваш вирок!!
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16.04.2024 15:52
+25
Який швидкий пацик. Ще б так ОТРК "Грім-2" вироблявся.
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16.04.2024 15:53
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Страница 2 из 2
При армії майже в мільйон - на фронті 200 к. Інші жирують по тцк і в тилу. Яка мобілізація,******* зелені? Два мільярди отримані в Омані за здачу України і знищення населення печуть в кармані - чи бос ***** підганяє?
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16.04.2024 16:58 Ответить
думаю амери з кацами вже порішали по Україні.тепер будуть дотискувать народ на здачу.все до того йде.
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16.04.2024 17:10 Ответить
Народ і так не проти, бо в нього нема нічого.
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16.04.2024 19:50 Ответить
Народ то вбільшості як я бачу не проти, засоби для існування закінчуються, а це ще не обговорюємо економічну і енергетичну складову. Але питання в іншому, доки буде торгуватись зелена шмаркля, а саме гірше, що торгується він нашими життями. І плачевно що є полоумні які ще вірять в нього
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17.04.2024 07:04 Ответить
Нарешті хоть одна людина реально дивиться на речі.... Але тут питання чи цей виродок бриканеться, йому ж свою шкурку жидовстку тре спасати
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17.04.2024 05:14 Ответить
На фронті довго не живуть. Тому ті 200 тисяч постійно треба поповняти
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16.04.2024 17:45 Ответить
Ніхто з сеаженими Рашистами, брехливими нелюдями , нічого "порешать" не буде. Х3р ти Ваня вгадав.
То Китай "порєшал" з Х7йлом утилізувати Кацапів ******** руками Українців, звільнити землі Засрашки для китайців, тому й м'ясні атаки кацапів всюди по лінії фронту.
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16.04.2024 19:37 Ответить
Для особливих. 1.Мат можна писати не шифруючись. ***** тобі за те не буде.2. ти хоч дивись хто що пише і кому на що ти відповідаєш.
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16.04.2024 20:13 Ответить
Ти не дивуйся, він гордий громадянин Британії)
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17.04.2024 07:05 Ответить
по ходу найгірший сценарій про який говорив покійний пригожин - збувається.українців вибить і заселить Україну лояльними до путіна народами - зокрема євреями.хто хрюкає про перемогу я вас запевняю - при фсбешній шоблі при владі ніякої перемоги не буде ніколи.або ж ми їх знищимо,або сам за себе кожен.третього не дано.
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16.04.2024 17:08 Ответить
Ну ти і дебіл. путін - антисеміт, якими бл*ть євреями?
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16.04.2024 17:40 Ответить
Диктаторські закони ЗЕ?
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16.04.2024 19:28 Ответить
Ага, брати Ротенберги підтвердять
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16.04.2024 21:54 Ответить
Відколи путін антисеміт? Якщо ви про його рядові висєри то, якщо проаналізувати що патякає наша зелена шмаркля його можна назвати патріотом бандерівцем
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17.04.2024 07:06 Ответить
***** кладе ваньок десятками тисяч, щоб заселити відвойовані українські землі - євреями?
Якщо у вас є беззаперечні докази цього, поділіться, будь ласка.
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16.04.2024 17:47 Ответить
https://echofm.online/archive/personalnovash/3182 Орхан Джемаль про це відкрито заявляв.і він говорив що введені санкції проти росії будуть абсолютно безглуздими,бо ізраїль і країни сателіти перекриють санкції реекспортом.за що Орхана вбили в 18 році.
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17.04.2024 06:20 Ответить
Немає бажання слухати, будь ласка, у вигляді тексту.
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17.04.2024 08:47 Ответить
ну так найди текст та й прочитай.
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17.04.2024 11:09 Ответить
Ви впевнено стверджуєте, що зєля і ***** разом розчищають Україну від українців заради поселення туди євреїв. Але докази цьому я маю шукати самостійно. Ні, так не годиться. Якщо просуваєте тезу, маєте її самі аргументувати, причому у зручній для інших формі.
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17.04.2024 11:13 Ответить
ви все правильно розумієте,докази я надавати не буду бо ви взялися все піддати сумніву.будь ласка.
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17.04.2024 11:24 Ответить
Звісно, я цьому не вірю. А от русня - то інша справа.
Якби їм так обгрунтовано натякнути, що ваші мальчікі гинуть зарази "зємлі обєтованной для сіоністов"?
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17.04.2024 11:29 Ответить
дивний ти чоловік - в піськограя презедента повірив а Орхану не віриш.
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17.04.2024 11:58 Ответить
Тобто українцям ви про цю істину розповідаєте, а русню від цієї істини - оберігаєте?
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17.04.2024 12:30 Ответить
відкіль такі висновки ? пригожин прямо про це заявив,за що й був знищений путінським кагалом.про це багато хто говорить - навіть в ізраїлі.і хто такий я щоб оберігати ***** ? а якщо я розповідаю істину українцям - то в тебе в гузні пече аж так що ти не хочеш дивитись Орхана Джемаля ?
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17.04.2024 14:40 Ответить
Не люблю відео, багато "води". Текстом десь є?
Ви ж, здається, в темі, то чому не підкажете?
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17.04.2024 14:48 Ответить
А как дысал, как дысал (с):
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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16.04.2024 17:17 Ответить
Зеленський мені дедалі більше схожий на дуже тупу версію Винниченка.
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16.04.2024 17:39 Ответить
Пан Зе підписав сам собі вирок тюремний
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16.04.2024 18:05 Ответить
Сцикуны уставшие от войны выбрали четыреждыуклониста сцикуна как и они в Пркезиденты надеясь что их он на войну не пошлет))) Именно вас сцикунов кто голосовал за Зеленского-нужно первыми в окопы отправлять. Да Зеленский Уклонист-но даже Боженька говорил что раскаявшийся грешник-лучше праведника. И Зеленский исправляет свои ошибки оправляя вас сцикунов в окопы-я рад тому
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16.04.2024 18:20 Ответить
Тогда писали, что в вооруженных силах за Писяграя проголосовало 60%
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16.04.2024 19:10 Ответить
Даже если так-они поняли свою ошибку. Хочешь мира-готовься к войне. Мир на коленях перед путиным-не бывает
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16.04.2024 19:41 Ответить
Коли до вас полоумних дойде:
1) 2019 вже позаду, і від тоді відбулось стільки гавна, що на голову не налазить;
2) страдають усі і 73%і 25%.... Це самоствердження нічого не дає. Окрім того немає гарантій що і ви пан Іван не голосували за зелену шмарклю) бо дивишся всі дякують тим 73-ом%, і задаєшся питанням всі кажуть що не голосували за зе, але де ж тоді ті всі 73%
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17.04.2024 07:11 Ответить
Я просто хочу чтобы ты и остальные сцикуны быстрее оказались в окопах. Каким образом и кто и как это сделает-мне не важно.
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17.04.2024 17:47 Ответить
Ти ж гнидосік перший побіжиш брати рашиський паспорт, таких хеРоїв лицемірних як ти хоть греблю будуй
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17.04.2024 17:52 Ответить
Украинську вивцив-а украинцем не став. Але в тебе е шанс-в окопи вбиваюч россиян стати Украинцем. Чого тоби и бажаю. А якщо хось проти ЗСУ будеш гнать-тебе быстро и язык вырвут и ручки-ножки тоже. Так что будешь слушатся командиров ЗСУ-выбора у тебя и у других сцикунов не будет))
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17.04.2024 18:00 Ответить
Розумієш ваньок, якщо "сикун" спроможний вивчити українську, а ваньок шумейко за свої 40+ розмовляє як свинособаки) то це ж все-таки про щось тай говорить
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17.04.2024 18:21 Ответить
Важай бо хотєлка відпаде, потім буде не камільфо)
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17.04.2024 18:06 Ответить
Запам'ятай дурненький ванька, запхати таких як я в окопи означає виховати в них злобу до тих хто їх туди і запхав.... Вони то виживуть як істинні послідовники ТЗІНЧА, а потім ж буде гірше
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17.04.2024 18:28 Ответить
ты явно русский по духу. такие как ты быстро ламаются. посадить в ШИЗО на голодный паек на неделю-две,месяц. потом сам на фронт запросишся. а будешь на фронте быковать-расстрнеляют свои-же. Ничего ты водиночку против бригады не сделаешь. дурачек. ты еще и алкоголем злоупотребляешь-раз такое самомнение о себе.
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17.04.2024 20:59 Ответить
русский по духу, алкоголь.... Слухай ванька ви чесно забрали вже як зі своїм кацапстаном так і з вашим українським духом..... В вас що не слово то рашка чи Україна, та скільки можна, ви хоть свій світогляд розширити можете? Чи клепки всеж не хватає? Від вас клоунів бігме вже тошнить як від ванючого гавна....
Один проти бригади) *** та що ти полоумний несеш? Що ти висираєш? Який алкоголь (не описуй свого татуся)? Яка бригада? Йди чмобік 50-ти річний окопи рий, а туда можеш палюшкою котитись бо від тебе вже вивертає!!!
П.С - якщо представники України це ти і тобі подібні, то у цієї держави дуже плачевне майбутнє!!!
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18.04.2024 06:48 Ответить
А ШИЗО це що? Якийсь "шумовий ізолятор"?) там тебе бачу тримали поЦреота на голодному пайку що тобі твій і так маленький мозочок поплавило)....
П.С- хіба дибіл в меншості бикує клоун, хотя тебе бачу били по черепку часто) а от маніпуляція і так підшатаною психікою людей які втратили мотивацію і розуміють що це білет в один кінець це вже інша справа))).... Але тобі такого не зрозуміти, ти ж і є типовою жертвою маніпуляції, типовий ванька дурачок
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18.04.2024 06:53 Ответить
БЕРЕЗА: Зеленський видав ФЕЄРИЧНУ МАЯЧНЮ! Наїхав на США та Британію. Нас НЕ ЗАХИЩАТИМУТЬ, як ІЗРАЇЛЬ
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk
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16.04.2024 18:22 Ответить
За новою традицією в турборежимі
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16.04.2024 18:46 Ответить
Зелена наволоч поспішає
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16.04.2024 18:52 Ответить
Можна сказати- " ой всьо". Зброї як не було так і не буде, тепер ще й армію остаточно перетворять на вертухаїв.
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16.04.2024 20:02 Ответить
Ну народ вже довели до ручки, потрібно розвалити і армію, особливо не продажний офіцерський склад а солдат, особливо тих які ідейні.... Зломали економіку, лишилось зламати дух....
Все по оМанському плані!!!
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17.04.2024 07:00 Ответить
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16.04.2024 20:59 Ответить
вот свою шоблу вместе с лысым пусть берёт и на полигон.
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16.04.2024 21:28 Ответить
Дави их, Александрович! Хотьпоржом!
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16.04.2024 21:37 Ответить
Який вам сенс йти подихати, ( а ви скорiше за все довго на вiйнi не протягнете) тому , що ви не вiйськовий)👈 Якщо самi всi чудово розумiете , що цей так званий "закон" повнiстю порушуе Конституцiю. Якщо рIзнi покитьки почнуть використовувати проти вас свавiлля - активно захищайте себе. Гiрше не буде -пам' ятайте, що Зеленський i компанiя вороги Украiни, агенти Кремля, а також Зеленський громадянин РФ💩 Вас просто хочуть всiх знищити, тому маете себе захищати.
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17.04.2024 02:11 Ответить
Щоб себе захищати треба зброя,а її безкоштовно видають в ЗСУ.Все зрозуміло.
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17.04.2024 07:35 Ответить
Ахаха) скільки сміху в цій абревіатурі
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17.04.2024 07:42 Ответить
треба видавати зброю пiд залог 500$$$ кому завгодно, як це робив Дудаев
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17.04.2024 07:58 Ответить
Чесно цікаво, от наші ярі "патріоти"(не тільки з цензора) реально вірять що щось таки поміняється?)
Ну по перше, хто мазаний "господар життя в Україні" і забашляв, так нікуди і не піде бо їх ніхто не чіпатиме, вони клали болт як на цю війну, так і на вас. Цей закон суто корупційний, і якщо це не доходить до ідіотів, то це звісно плачевно але це наша реальність.
Цим законом, місцевого начальничка ТЦК зробили почуті божком місцевого значення. Візьмемо для прикладу людину на яку зареєстровано два або більше транспортних засоби. При такій кількості євроблях і старого радянського зламу це не дивина, тож один фіг ти платитимеш бо якщо не заплатиш заберуть що подорожче, а як забашляєш то заберуть старий гнилий дигульонок. Та сама історія з правами водійськими.... Про інвалідність я вже промовчу, бо прогнати реальних інвалідів по другому колу через пекло, це ще потрібно додуматись...
Я розумію, що жителям великих міст, різним заброньованим чи войовничим пенсіонерам глибоко плювати на те що гребуть пересічного Івана чи Петра з якогось села Тершаків про яке вони ніколи не чули, і мабуть і не почують. Але чому ж ви думаєте, що Івану чи Петру це все більше потрібно чим скажемо вам???? Чому ви розмусолюєте цю тему тут і гнівно хейтите тих кого ви по своїй тупості ЗА ДОПОМОГОЮ ГАВНОМАРАФОНУ зробили "ухилянтами"? Ви ж не підете в ті ж спортзали розказувати там про "ухилянтів", чи в той же елітний клуб Києва чи ресторан. Кричите що позбавте прав, громадянства, права на життя..... Чим ви тут кращі за ту ж ненависну вам безуглу? Правильно НІЧИМ!!!
Тож готуйтеся лише до підняття розцінок, і сильно не дивуйтеся коли у вашому місті будуть з'являтися ще більше дорогих авто, я думаю всі зрозуміють чому так?
Тож дуже прикро що такий "волелюбний" народ так швидко перетворився на тих з ким він і бореться))))
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17.04.2024 06:56 Ответить
Квадроуклоніст підписав закон про мобілізацію, здається електорат- холопи це не схавають
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17.04.2024 07:38 Ответить
Схавають, ще й смакуватиме їм
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17.04.2024 07:40 Ответить
Не думаю, це ж йти в окоп без зброї і здохнути під КАБами
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17.04.2024 07:48 Ответить
Ну принцип в них такий, що доки не торкнеться їх то хай буде.... Доля пересічного селянина Петра чи Івана їм до дупи...
Вони й візьмуть гордо паспорт чи то росії, Польщі, Венгрії, та будь чий, в нас в Україні так заведено, чим гарніший узор на вишиванці тим більший піздунець. Вони лише говоритимуть: "от прокляті ухилянти здали країну, але щож потрібно жити далі!". Але нажаль ні Іван ні Петро вже не житиме...
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17.04.2024 07:56 Ответить
З цим "законом" може бути ще така пiдлiсть- пiдняти кiпiш , та потiм заявити, що украiнцi вiдмовляються боронити батькiвщину... ну i здати територii своiм друзям -кацапам👈
Ну i були десь чутки, що в зсу 1млн. бiйцiв,, але участь в бойових дiях беруть тiльки 300тис., а 700 тис. дурака валяють в тилу - тобто це ********* на таку думку про "iпсо"
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17.04.2024 08:13 Ответить
Ну моральний дух серед населення пішов вже давно у від'ємні значення, тому ваші думки навіть більше ніж реальні.
Можу ще припустити про фінт з парламентом, типу до 20 числа зелена шмаркля рве жопу як патріот, потім в травні складає повноваження а свинарчук чи хто там підписує з кацапам що потрібно і ратифікують в парламенті. Щоб типу не було як з Кримом, що по факту їхній але не їхній. Ну теорій багато, що буде покаже лише час але згадується пісня Скрябіна "Нас кинули", там слова як пророчі
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17.04.2024 08:33 Ответить
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