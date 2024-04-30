Мобілізація водіїв міжнародних рейсів: Закарпатський ТЦК відповів на звинувачення перевізників

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснює затримання водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси, необхідністю перевірити військово-облікові дані.

Про це йдеться у заяві ТЦК та СП у Facebook.

"Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних", – пояснили в обласному ТЦК.

Там запевнили, що вантажівки, якими керували такі водії, залишаються під наглядом представників правоохоронних органів.

У ТЦК заявили, що громадянам, які не підлягають мобілізації, потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують право на відстрочку, або з відміткою про зняття з військового обліку, або ж документ про належним чином оформлене бронювання.

Водночас у ТЦК та СП не пояснили, чому водіїв вантажівок доправляють для уточнення облікових даних силою.

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Як повідомлялося, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) заявила, що співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Зокрема, перевізники повідомляють про численні випадки затримання водіїв, після чого їх примусово доставляли до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і одразу ж направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.