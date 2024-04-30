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Новини
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У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкоцентру, через що 100 пацієнтів не могли пройти опромінення

У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкологічного центру

У вівторок, 30 квітня, мережею поширилася інформація про те, що працівники Львівського ТЦК затримали дорогою на роботу двох медичних фізиків Першого медичного об’єднання Львова. Ці дії призвели до того, що робота Онкологічного центру Першого ТМО призупинилася, зокрема, 100 пацієнтів не могли проходити опромінення.

Про це пише "Еспресо.Захід", передає Цензор.НЕТ.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію. Там підтвердили, що забрали двох співробітників Онкологічного центру та відпустили їх після уточнення даних.

"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства", - пояснили у львівському ТЦК.

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Прокоментували інцидент і у Першому ТМО. Медичне об’єднання запевнило, що наразі онкологічний центр працює у звичному режимі, однак не повідомило, чи призупиняла установа свою роботу через тимчасову відсутність двох спеціалістів.

"Онкологічний центр Першого медоб’єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов’язків", - йдеться у повідомленні Першого ТМО.

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Раніше територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси пояснив відео, у якому працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус.

Автор: 

Львів (3066) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+43
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30.04.2024 16:54
+43
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30.04.2024 16:57
+35
Для мене ТЦКщники ассоціюються як беркутня під час Майдану
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
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30.04.2024 17:01
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30.04.2024 16:54 Відповісти
"На Буншу нашево похож". (с)

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30.04.2024 17:17 Відповісти
в окопи їх - там опромінять, нєчєго больнимі прікідивацца!
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30.04.2024 16:56 Відповісти
Угу.Проклятые сиулянты.Решили отлежаться под линейными ускорителями.
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30.04.2024 18:03 Відповісти
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30.04.2024 16:57 Відповісти
Львів і область цього тижня
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30.04.2024 17:45 Відповісти
Скоріше коти ганяють пацюків
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30.04.2024 20:13 Відповісти
коли вже тцк загляне в кабмін чи верховну раду? шоп лішіть нас руководства, то мо' ми за день всіх москалів покладемо та корупцію здолаємо
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30.04.2024 16:58 Відповісти
И это еще 18 мая не наступило. Вот как вступит в закон в силу, то они еще с большим азартом будут физиков-ядерщиков отлавливать
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30.04.2024 17:01 Відповісти
Мой знакомый, физик-ядерщик по образованию, доцент, получил повестку на блокпосту и служит стрелком где-то на Авдеевском направлении. Нам не нужны физики-ядерщики, нам нужны стрелки из винтовок Мосина.
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30.04.2024 17:22 Відповісти
Мой знакомый, физик-ядерщик по образованию, доцент
*********
Та в нас етіх доцентов, - дєвать нєкуда... І художніков, - дєсятку так нарісують, - нє отлічіш от настоящєй!

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30.04.2024 18:05 Відповісти
да развєлось у нас єнтіх пісіков-туалєтіков ако сабак нєрєзанних - куда нє плюнь ув пісіка попдьошь
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30.04.2024 18:15 Відповісти
Ты своей нафталиновой шуткой, видимо, хотел сказать что в Украине не может быть настоящих ученых? А Крым чей?
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30.04.2024 22:09 Відповісти
Какая ядерная физика?Вот если б он верблюдов разводил или выступал в цирке-шапито.
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Для мене ТЦКщники ассоціюються як беркутня під час Майдану
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
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30.04.2024 17:01 Відповісти
Таки да, бо він сам їх вбивав.
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30.04.2024 17:15 Відповісти
нє, то друге.. ви нє понімаєтє
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30.04.2024 17:04 Відповісти
Ця фраза Арахамії це вже стала мемом для мене
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30.04.2024 17:10 Відповісти
ну, там фантазії небагато: вирвалі із кантєкста і нєправільно понєлі.. і це не його крєатів, а взято із мєтадічки, разработаной в Трускавєцкой висчєй духовной акадємії ім.каломойского
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30.04.2024 17:31 Відповісти
Так это они и есть.
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30.04.2024 21:25 Відповісти
***** - сама пройде, а піздєц не лікується
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30.04.2024 17:07 Відповісти
Тижнів зо два ходив з температурою 37,2-37,5. В санчастині фельдшАр сказав, що то не температура, а температурочка. Пневмонію переніс на ногах, вижив, але слід на легенях (фіброз) залишився на все життя...
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30.04.2024 19:11 Відповісти
а в тцк тих пісіків хоть ********* як слід? чи тільки лякали?
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30.04.2024 17:06 Відповісти
Зато в цирку і 95-го кварталу бронь... далі одні матюки...
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30.04.2024 17:07 Відповісти
А может это был такой хитрый план от ТЦК? Типа, о физики, о облучатели. Может они б на фронте уран бы обогатили и бимбу сварганили и тогда уже точно перемога бы наступила
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30.04.2024 17:08 Відповісти
так почалася українська ядрьона бімба
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30.04.2024 17:12 Відповісти
Хоч одного ТЦКшника убили люди , за знущання, як це робили з беркутнею під час Майдану?
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30.04.2024 17:13 Відповісти
После войны с ними будем разбираться. А сейчас власть должна такое пресекать, если не хочет второй фронт в стране получить, очень выгодный кацапским тварям.
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30.04.2024 17:20 Відповісти
Це всім людям очевидно, але влада цього не розуміє, або не хоче розуміти.
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30.04.2024 17:37 Відповісти
судчи по всьому - ще недовго до масовості цього явища. Те що відп...ли було не раз. Але у нас як завжди винні люди, тобто джерело влади
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30.04.2024 17:44 Відповісти
Речення про стан онкохворих загубилось серед численних протоколів невинуватості.
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30.04.2024 17:15 Відповісти
Я про таке чув, що в Київський області в деяких невеликих містечках багатьох лікарів повигрібали. Урологів, кардіологів. І не всіх навіть медиками, деяких простими піхотинцями. Люди тепер не можуть там отримати медичні послуги.
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30.04.2024 17:17 Відповісти
Тільки тоді уролог зрозумів, що треба було не в медичний йти, а в естрадно-циркове...
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30.04.2024 17:27 Відповісти
Було б смішно, як би...
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30.04.2024 17:29 Відповісти
Онкоцентр закритии! - всі пішли на фронт
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30.04.2024 17:19 Відповісти
так а що...в них же не було броні як у артистів цирку......
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30.04.2024 17:21 Відповісти
Так створіть піздоболи "волонтерську службу призову" бо "волонтери по вивозу за кордон "є ,то не так подивились то не туди зайшли! Всє вапроси до зеполєона і 5 менеджерів...
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30.04.2024 17:22 Відповісти
"...забрали двох співробітників Онкологічного центру та відпустили їх після уточнення даних. "-что значит забрали?А если не удалось уточнить данные,то не отпустили бы?Повестки идут ,обычно,через отдел кадров в больницах, он же и подает данные в ТЦК о кол-ве военнообязанных и забронированых.
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30.04.2024 17:25 Відповісти
Та бо пі**зди через розголос получили. Тому і написали таку тупу відмазку. Але да - затримувати і направляти в ТЦК немали ні підстав , ні повноважень. Це викрадення називається, згідно Закону
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30.04.2024 17:43 Відповісти
нащо ти задаєш свої долбо***кі питання? вам,молдаванам,не зрозуміти нашої специфіки,їж мамалигу,пий цуйку і думай чому гагаузська начальниця,через голову Санду літає до Путіна,вирішувати,що робити з Молдавією...
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30.04.2024 18:24 Відповісти
Було б дуже непогано, якби колись якомусь ТЦК-шнику (бажано начальнику) стало так погано, що він викликав "швидку", а цю швидку ось також "затримали для уточнення даних" інші ТЦК-шніки..
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30.04.2024 17:30 Відповісти
На манежі шапіто Україна виступають :

клоуни міністри

фокусники ТКЦ

жонглери прес служб та *********

еккстрасенси-чудотворці з влк

і фрік шоу з 450 чоловік
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30.04.2024 17:32 Відповісти
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30.04.2024 17:34 Відповісти
То чому цим хлопцям не видали бронь, якщо вони такі важливі? Ну цирку та марафону звісно важлива бронь, куди там якийсь онкоцентр...
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30.04.2024 17:40 Відповісти
Ну знайомі мєнти скзаали, шо "дали добро зверху" ловити всіх підряд і по Львову і області зараз купа бригад мєнтів з ТЦК-ашниками на приватному транспорті тупо займається відловом. Хто скаже шо це ІПСО - той Павлюк. А я знаю шо кажу.
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30.04.2024 17:41 Відповісти
мусарів головне не рухати, це наше майбутнє хахахахаха
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30.04.2024 17:46 Відповісти
і це ще новий закон не вступив в дію, а що буде після 18 травня? будуть "бусифікувати" все, що десь порухаеться?
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30.04.2024 17:54 Відповісти
На Львівщині можуть згадати славні традиції криївок УПА.
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30.04.2024 18:15 Відповісти
Хочеш проявити в людині Епічного довбо(ОЙ)ба - дай йому краплину влади...
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30.04.2024 18:10 Відповісти
нічого собі краплина ,люди хотіли приколів ото і мають на свою 7раку, найвища влада-проявила найвищий левел дов...ізму.
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30.04.2024 18:33 Відповісти
Воювати будуть всі і навіть онкохворі.Онкохворі в більшості довго не живуть.Можна зробити,щось подібне на пояс шахіда і відправити їх в бій.
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30.04.2024 18:36 Відповісти
Здоров'я не дозволяє віддати життя за Батьківщину?
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30.04.2024 20:12 Відповісти
Я і кажу,що дозволяє.
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30.04.2024 20:30 Відповісти
Після 18 числа напевно і ножі в хід підуть і стрілянина.
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30.04.2024 18:37 Відповісти
Офіційні ухилянти з ТЦК та поліції (які давали присягу захищати народ та країну) готові навіть немовлят з пологових тягнути на фронт, аби лиш самим не воювати.
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30.04.2024 18:44 Відповісти
С этой страной-не будет ничего положительного...ничего не будет.Не так сташны московские воши,как украинские гниды.История повторяется.Слова мудрого человека-снова актуальны.Что случилось потом с Украиной-все знают.
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30.04.2024 18:46 Відповісти
Х з гнидами, тилові пацюкі - ще страшніщі!
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30.04.2024 20:10 Відповісти
Клістрони 2.0
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30.04.2024 19:53 Відповісти
Співробітникам зарахувати прогул за відсутність на роботі без поважної причини.
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30.04.2024 20:09 Відповісти
Дали дурням владу... цеж не бронь для великого бізнесу чи спортсмені-поцріотів)))
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30.04.2024 20:16 Відповісти
Дружина сказала, що їхала в метро і зрозуміла, що ненавидить цих жлобів, які тиняються в тилу поки її чоловік ризикує життям.
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30.04.2024 20:17 Відповісти
їхала в метро і зрозуміла, що ненавидить цих жлобів, які тиняються в тилу
*********
Так вони шо, - вже і в метро почали людей пакувати?
Уявляю собі цю картину, - з окремого вагону метро вискакують тецекашники і притьмом запихають туди усіх, хто під руку потрапить. На відео такого, здається, ще не було.

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30.04.2024 20:40 Відповісти
Ухилення від мобілізації треба прирівняти до державної зради і наказувати відповідно, а не влаштовувати цей цирк.
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30.04.2024 21:03 Відповісти
Цирк - наше всьо. У циркачів бронювання найвищого рівня.

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30.04.2024 21:17 Відповісти
А в доктрину вписати розкрадання 99% оборонного бюджета і поновити вже де-юре кріпацтво. Узаконити, так би мовити
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01.05.2024 01:46 Відповісти
Пропоную дубасити робітників ТЦК СП по всій Україні доти поки в них спина не буде чорною.
Іноді це єдиний спосіб вправити мізки.
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30.04.2024 21:21 Відповісти
Пропоную отправить тебя копать окопы.
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01.05.2024 09:59 Відповісти
Прпоную тобі піти на...
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01.05.2024 11:30 Відповісти
А шо такое? Ссыкотно воевать за свою страну?
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01.05.2024 13:29 Відповісти
кацап подоляцький як що ти не знаєш адресу, то я ще раз вкажу
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01.05.2024 13:52 Відповісти
''Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства",-Згідно чинного законодавства!!!? Твою мамуріму! Можуть згідно законодавства!!! А оте виловлювання на вулицях якому законодавству відповідає?!!!
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01.05.2024 09:25 Відповісти
Те кто критикуют тцк играют на руку кацапской мразоте. Половина комментаторов тут, тупое рашнявое ипсо.
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01.05.2024 09:55 Відповісти
Сказало тупе рашистське іпсо подоляцьке.
Дурік ти хоч на рідній мові пиши, не пались.
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01.05.2024 11:32 Відповісти
Что не так, кацапчик? Что тебя конкретно не устраивает?
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01.05.2024 13:31 Відповісти
тобі кацап вже в лице все сказали, чи занад то тупий щоб засвоїти інформацію
Пшов
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01.05.2024 13:50 Відповісти
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01.05.2024 11:36 Відповісти
Колись подібних людей в Україні називали "гицелі". Ті, хто виловлює безпритульних тварин.
Теж каста "недоторканих". Як і золотарів.
******* ТЦКуни і ТЦКухи недалеко пішли від них.
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01.05.2024 12:31 Відповісти
 
 