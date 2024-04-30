У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкоцентру, через що 100 пацієнтів не могли пройти опромінення
У вівторок, 30 квітня, мережею поширилася інформація про те, що працівники Львівського ТЦК затримали дорогою на роботу двох медичних фізиків Першого медичного об’єднання Львова. Ці дії призвели до того, що робота Онкологічного центру Першого ТМО призупинилася, зокрема, 100 пацієнтів не могли проходити опромінення.
Про це пише "Еспресо.Захід", передає Цензор.НЕТ.
У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію. Там підтвердили, що забрали двох співробітників Онкологічного центру та відпустили їх після уточнення даних.
"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства", - пояснили у львівському ТЦК.
Прокоментували інцидент і у Першому ТМО. Медичне об’єднання запевнило, що наразі онкологічний центр працює у звичному режимі, однак не повідомило, чи призупиняла установа свою роботу через тимчасову відсутність двох спеціалістів.
"Онкологічний центр Першого медоб’єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов’язків", - йдеться у повідомленні Першого ТМО.
Раніше територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси пояснив відео, у якому працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус.
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Та в нас етіх доцентов, - дєвать нєкуда... І художніков, - дєсятку так нарісують, - нє отлічіш от настоящєй!
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
клоуни міністри
фокусники ТКЦ
жонглери прес служб та *********
еккстрасенси-чудотворці з влк
і фрік шоу з 450 чоловік
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Так вони шо, - вже і в метро почали людей пакувати?
Уявляю собі цю картину, - з окремого вагону метро вискакують тецекашники і притьмом запихають туди усіх, хто під руку потрапить. На відео такого, здається, ще не було.
Іноді це єдиний спосіб вправити мізки.
Дурік ти хоч на рідній мові пиши, не пались.
Пшов
Теж каста "недоторканих". Як і золотарів.
******* ТЦКуни і ТЦКухи недалеко пішли від них.