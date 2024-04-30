У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкоцентру, через що 100 пацієнтів не могли пройти опромінення

У вівторок, 30 квітня, мережею поширилася інформація про те, що працівники Львівського ТЦК затримали дорогою на роботу двох медичних фізиків Першого медичного об’єднання Львова. Ці дії призвели до того, що робота Онкологічного центру Першого ТМО призупинилася, зокрема, 100 пацієнтів не могли проходити опромінення.

Про це пише "Еспресо.Захід", передає Цензор.НЕТ.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію. Там підтвердили, що забрали двох співробітників Онкологічного центру та відпустили їх після уточнення даних.

"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства", - пояснили у львівському ТЦК.

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Прокоментували інцидент і у Першому ТМО. Медичне об’єднання запевнило, що наразі онкологічний центр працює у звичному режимі, однак не повідомило, чи призупиняла установа свою роботу через тимчасову відсутність двох спеціалістів.

"Онкологічний центр Першого медоб’єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов’язків", - йдеться у повідомленні Першого ТМО.

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