Во Львове работники ТЦК задержали сотрудников онкоцентра, из-за чего 100 пациентов не могли пройти облучение

Во вторник, 30 апреля, в сети распространилась информация о том, что работники Львовского ТЦК задержали по дороге на работу двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа Онкологического центра Первого ТМО приостановилась, в частности, 100 пациентов не могли проходить облучение.

Об этом пишет "Еспресо.Захід", передает Цензор.НЕТ.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что забрали двух сотрудников Онкологического центра и отпустили их после уточнения данных.

"Так, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и выяснили, что те находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - объяснили во львовском ТЦК.

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Прокомментировали инцидент и в Первом ТМО. Медицинское объединение заверило, что сейчас онкологический центр работает в обычном режиме, однако не сообщило, приостанавливало ли учреждение свою работу из-за временного отсутствия двух специалистов.

"Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении Первого ТМО.

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Ранее территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы объяснил видео, в котором работники ТЦК заталкивают мужчину в бус.