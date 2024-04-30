Во Львове работники ТЦК задержали сотрудников онкоцентра, из-за чего 100 пациентов не могли пройти облучение
Во вторник, 30 апреля, в сети распространилась информация о том, что работники Львовского ТЦК задержали по дороге на работу двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа Онкологического центра Первого ТМО приостановилась, в частности, 100 пациентов не могли проходить облучение.
Об этом пишет "Еспресо.Захід", передает Цензор.НЕТ.
Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что забрали двух сотрудников Онкологического центра и отпустили их после уточнения данных.
"Так, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и выяснили, что те находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - объяснили во львовском ТЦК.
Прокомментировали инцидент и в Первом ТМО. Медицинское объединение заверило, что сейчас онкологический центр работает в обычном режиме, однако не сообщило, приостанавливало ли учреждение свою работу из-за временного отсутствия двух специалистов.
"Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении Первого ТМО.
Ранее территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы объяснил видео, в котором работники ТЦК заталкивают мужчину в бус.
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Та в нас етіх доцентов, - дєвать нєкуда... І художніков, - дєсятку так нарісують, - нє отлічіш от настоящєй!
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
клоуни міністри
фокусники ТКЦ
жонглери прес служб та *********
еккстрасенси-чудотворці з влк
і фрік шоу з 450 чоловік
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Так вони шо, - вже і в метро почали людей пакувати?
Уявляю собі цю картину, - з окремого вагону метро вискакують тецекашники і притьмом запихають туди усіх, хто під руку потрапить. На відео такого, здається, ще не було.
Іноді це єдиний спосіб вправити мізки.
Дурік ти хоч на рідній мові пиши, не пались.
Пшов
Теж каста "недоторканих". Як і золотарів.
******* ТЦКуни і ТЦКухи недалеко пішли від них.