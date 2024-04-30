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Во Львове работники ТЦК задержали сотрудников онкоцентра, из-за чего 100 пациентов не могли пройти облучение

У Львові працівники ТЦК затримали співробітників онкологічного центру

Во вторник, 30 апреля, в сети распространилась информация о том, что работники Львовского ТЦК задержали по дороге на работу двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа Онкологического центра Первого ТМО приостановилась, в частности, 100 пациентов не могли проходить облучение.

Об этом пишет "Еспресо.Захід", передает Цензор.НЕТ.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали ситуацию. Там подтвердили, что забрали двух сотрудников Онкологического центра и отпустили их после уточнения данных.

"Так, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и выяснили, что те находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - объяснили во львовском ТЦК.

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Прокомментировали инцидент и в Первом ТМО. Медицинское объединение заверило, что сейчас онкологический центр работает в обычном режиме, однако не сообщило, приостанавливало ли учреждение свою работу из-за временного отсутствия двух специалистов.

"Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении Первого ТМО.

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Ранее территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы объяснил видео, в котором работники ТЦК заталкивают мужчину в бус.

Автор: 

Львов (4580) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+43
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30.04.2024 16:54
+43
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30.04.2024 16:57
+35
Для мене ТЦКщники ассоціюються як беркутня під час Майдану
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
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30.04.2024 17:01
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30.04.2024 16:54 Ответить
"На Буншу нашево похож". (с)

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30.04.2024 17:17 Ответить
в окопи їх - там опромінять, нєчєго больнимі прікідивацца!
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30.04.2024 16:56 Ответить
Угу.Проклятые сиулянты.Решили отлежаться под линейными ускорителями.
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30.04.2024 18:03 Ответить
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30.04.2024 16:57 Ответить
Львів і область цього тижня
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30.04.2024 17:45 Ответить
Скоріше коти ганяють пацюків
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30.04.2024 20:13 Ответить
коли вже тцк загляне в кабмін чи верховну раду? шоп лішіть нас руководства, то мо' ми за день всіх москалів покладемо та корупцію здолаємо
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30.04.2024 16:58 Ответить
И это еще 18 мая не наступило. Вот как вступит в закон в силу, то они еще с большим азартом будут физиков-ядерщиков отлавливать
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30.04.2024 17:01 Ответить
Мой знакомый, физик-ядерщик по образованию, доцент, получил повестку на блокпосту и служит стрелком где-то на Авдеевском направлении. Нам не нужны физики-ядерщики, нам нужны стрелки из винтовок Мосина.
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30.04.2024 17:22 Ответить
Мой знакомый, физик-ядерщик по образованию, доцент
*********
Та в нас етіх доцентов, - дєвать нєкуда... І художніков, - дєсятку так нарісують, - нє отлічіш от настоящєй!

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30.04.2024 18:05 Ответить
да развєлось у нас єнтіх пісіков-туалєтіков ако сабак нєрєзанних - куда нє плюнь ув пісіка попдьошь
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30.04.2024 18:15 Ответить
Ты своей нафталиновой шуткой, видимо, хотел сказать что в Украине не может быть настоящих ученых? А Крым чей?
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30.04.2024 22:09 Ответить
Какая ядерная физика?Вот если б он верблюдов разводил или выступал в цирке-шапито.
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30.04.2024 18:07 Ответить
Для мене ТЦКщники ассоціюються як беркутня під час Майдану
Викрадають людей, знущаються над людьми, убивають їх в військкомах, ітд..
Чи не так?
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30.04.2024 17:01 Ответить
Таки да, бо він сам їх вбивав.
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30.04.2024 17:15 Ответить
нє, то друге.. ви нє понімаєтє
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30.04.2024 17:04 Ответить
Ця фраза Арахамії це вже стала мемом для мене
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30.04.2024 17:10 Ответить
ну, там фантазії небагато: вирвалі із кантєкста і нєправільно понєлі.. і це не його крєатів, а взято із мєтадічки, разработаной в Трускавєцкой висчєй духовной акадємії ім.каломойского
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30.04.2024 17:31 Ответить
Так это они и есть.
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30.04.2024 21:25 Ответить
***** - сама пройде, а піздєц не лікується
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30.04.2024 17:07 Ответить
Тижнів зо два ходив з температурою 37,2-37,5. В санчастині фельдшАр сказав, що то не температура, а температурочка. Пневмонію переніс на ногах, вижив, але слід на легенях (фіброз) залишився на все життя...
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30.04.2024 19:11 Ответить
а в тцк тих пісіків хоть ********* як слід? чи тільки лякали?
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30.04.2024 17:06 Ответить
Зато в цирку і 95-го кварталу бронь... далі одні матюки...
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30.04.2024 17:07 Ответить
А может это был такой хитрый план от ТЦК? Типа, о физики, о облучатели. Может они б на фронте уран бы обогатили и бимбу сварганили и тогда уже точно перемога бы наступила
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30.04.2024 17:08 Ответить
так почалася українська ядрьона бімба
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30.04.2024 17:12 Ответить
Хоч одного ТЦКшника убили люди , за знущання, як це робили з беркутнею під час Майдану?
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30.04.2024 17:13 Ответить
После войны с ними будем разбираться. А сейчас власть должна такое пресекать, если не хочет второй фронт в стране получить, очень выгодный кацапским тварям.
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30.04.2024 17:20 Ответить
Це всім людям очевидно, але влада цього не розуміє, або не хоче розуміти.
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30.04.2024 17:37 Ответить
судчи по всьому - ще недовго до масовості цього явища. Те що відп...ли було не раз. Але у нас як завжди винні люди, тобто джерело влади
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30.04.2024 17:44 Ответить
Речення про стан онкохворих загубилось серед численних протоколів невинуватості.
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30.04.2024 17:15 Ответить
Я про таке чув, що в Київський області в деяких невеликих містечках багатьох лікарів повигрібали. Урологів, кардіологів. І не всіх навіть медиками, деяких простими піхотинцями. Люди тепер не можуть там отримати медичні послуги.
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30.04.2024 17:17 Ответить
Тільки тоді уролог зрозумів, що треба було не в медичний йти, а в естрадно-циркове...
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30.04.2024 17:27 Ответить
Було б смішно, як би...
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30.04.2024 17:29 Ответить
Онкоцентр закритии! - всі пішли на фронт
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30.04.2024 17:19 Ответить
так а що...в них же не було броні як у артистів цирку......
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30.04.2024 17:21 Ответить
Так створіть піздоболи "волонтерську службу призову" бо "волонтери по вивозу за кордон "є ,то не так подивились то не туди зайшли! Всє вапроси до зеполєона і 5 менеджерів...
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30.04.2024 17:22 Ответить
"...забрали двох співробітників Онкологічного центру та відпустили їх після уточнення даних. "-что значит забрали?А если не удалось уточнить данные,то не отпустили бы?Повестки идут ,обычно,через отдел кадров в больницах, он же и подает данные в ТЦК о кол-ве военнообязанных и забронированых.
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30.04.2024 17:25 Ответить
Та бо пі**зди через розголос получили. Тому і написали таку тупу відмазку. Але да - затримувати і направляти в ТЦК немали ні підстав , ні повноважень. Це викрадення називається, згідно Закону
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30.04.2024 17:43 Ответить
нащо ти задаєш свої долбо***кі питання? вам,молдаванам,не зрозуміти нашої специфіки,їж мамалигу,пий цуйку і думай чому гагаузська начальниця,через голову Санду літає до Путіна,вирішувати,що робити з Молдавією...
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30.04.2024 18:24 Ответить
Було б дуже непогано, якби колись якомусь ТЦК-шнику (бажано начальнику) стало так погано, що він викликав "швидку", а цю швидку ось також "затримали для уточнення даних" інші ТЦК-шніки..
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30.04.2024 17:30 Ответить
На манежі шапіто Україна виступають :

клоуни міністри

фокусники ТКЦ

жонглери прес служб та *********

еккстрасенси-чудотворці з влк

і фрік шоу з 450 чоловік
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30.04.2024 17:32 Ответить
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30.04.2024 17:34 Ответить
То чому цим хлопцям не видали бронь, якщо вони такі важливі? Ну цирку та марафону звісно важлива бронь, куди там якийсь онкоцентр...
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30.04.2024 17:40 Ответить
Ну знайомі мєнти скзаали, шо "дали добро зверху" ловити всіх підряд і по Львову і області зараз купа бригад мєнтів з ТЦК-ашниками на приватному транспорті тупо займається відловом. Хто скаже шо це ІПСО - той Павлюк. А я знаю шо кажу.
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30.04.2024 17:41 Ответить
мусарів головне не рухати, це наше майбутнє хахахахаха
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30.04.2024 17:46 Ответить
і це ще новий закон не вступив в дію, а що буде після 18 травня? будуть "бусифікувати" все, що десь порухаеться?
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30.04.2024 17:54 Ответить
На Львівщині можуть згадати славні традиції криївок УПА.
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30.04.2024 18:15 Ответить
Хочеш проявити в людині Епічного довбо(ОЙ)ба - дай йому краплину влади...
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30.04.2024 18:10 Ответить
нічого собі краплина ,люди хотіли приколів ото і мають на свою 7раку, найвища влада-проявила найвищий левел дов...ізму.
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30.04.2024 18:33 Ответить
Воювати будуть всі і навіть онкохворі.Онкохворі в більшості довго не живуть.Можна зробити,щось подібне на пояс шахіда і відправити їх в бій.
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30.04.2024 18:36 Ответить
Здоров'я не дозволяє віддати життя за Батьківщину?
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30.04.2024 20:12 Ответить
Я і кажу,що дозволяє.
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30.04.2024 20:30 Ответить
Після 18 числа напевно і ножі в хід підуть і стрілянина.
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30.04.2024 18:37 Ответить
Офіційні ухилянти з ТЦК та поліції (які давали присягу захищати народ та країну) готові навіть немовлят з пологових тягнути на фронт, аби лиш самим не воювати.
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30.04.2024 18:44 Ответить
С этой страной-не будет ничего положительного...ничего не будет.Не так сташны московские воши,как украинские гниды.История повторяется.Слова мудрого человека-снова актуальны.Что случилось потом с Украиной-все знают.
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30.04.2024 18:46 Ответить
Х з гнидами, тилові пацюкі - ще страшніщі!
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30.04.2024 20:10 Ответить
Клістрони 2.0
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30.04.2024 19:53 Ответить
Співробітникам зарахувати прогул за відсутність на роботі без поважної причини.
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30.04.2024 20:09 Ответить
Дали дурням владу... цеж не бронь для великого бізнесу чи спортсмені-поцріотів)))
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30.04.2024 20:16 Ответить
Дружина сказала, що їхала в метро і зрозуміла, що ненавидить цих жлобів, які тиняються в тилу поки її чоловік ризикує життям.
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30.04.2024 20:17 Ответить
їхала в метро і зрозуміла, що ненавидить цих жлобів, які тиняються в тилу
*********
Так вони шо, - вже і в метро почали людей пакувати?
Уявляю собі цю картину, - з окремого вагону метро вискакують тецекашники і притьмом запихають туди усіх, хто під руку потрапить. На відео такого, здається, ще не було.

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30.04.2024 20:40 Ответить
Ухилення від мобілізації треба прирівняти до державної зради і наказувати відповідно, а не влаштовувати цей цирк.
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30.04.2024 21:03 Ответить
Цирк - наше всьо. У циркачів бронювання найвищого рівня.

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30.04.2024 21:17 Ответить
А в доктрину вписати розкрадання 99% оборонного бюджета і поновити вже де-юре кріпацтво. Узаконити, так би мовити
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01.05.2024 01:46 Ответить
Пропоную дубасити робітників ТЦК СП по всій Україні доти поки в них спина не буде чорною.
Іноді це єдиний спосіб вправити мізки.
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30.04.2024 21:21 Ответить
Пропоную отправить тебя копать окопы.
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01.05.2024 09:59 Ответить
Прпоную тобі піти на...
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01.05.2024 11:30 Ответить
А шо такое? Ссыкотно воевать за свою страну?
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01.05.2024 13:29 Ответить
кацап подоляцький як що ти не знаєш адресу, то я ще раз вкажу
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01.05.2024 13:52 Ответить
''Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства",-Згідно чинного законодавства!!!? Твою мамуріму! Можуть згідно законодавства!!! А оте виловлювання на вулицях якому законодавству відповідає?!!!
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01.05.2024 09:25 Ответить
Те кто критикуют тцк играют на руку кацапской мразоте. Половина комментаторов тут, тупое рашнявое ипсо.
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01.05.2024 09:55 Ответить
Сказало тупе рашистське іпсо подоляцьке.
Дурік ти хоч на рідній мові пиши, не пались.
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01.05.2024 11:32 Ответить
Что не так, кацапчик? Что тебя конкретно не устраивает?
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01.05.2024 13:31 Ответить
тобі кацап вже в лице все сказали, чи занад то тупий щоб засвоїти інформацію
Пшов
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01.05.2024 13:50 Ответить
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01.05.2024 11:36 Ответить
Колись подібних людей в Україні називали "гицелі". Ті, хто виловлює безпритульних тварин.
Теж каста "недоторканих". Як і золотарів.
******* ТЦКуни і ТЦКухи недалеко пішли від них.
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01.05.2024 12:31 Ответить
 
 