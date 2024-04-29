В Одесском ТЦК прокомментировали видео с заталкиванием мужчины в бус: Он сбежал из РТЦК и СП во время прохождения медицинского осмотра. ВИДЕО

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы объяснил видео, в котором работники ТЦК заталкивают мужчину в бус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Одесского областного ТЦК и СП.

На видео, которое распространили в соцсетях видно, что мужчину заталкивают в автомобиль люди в военной форме.

В то же время в ТЦК пишут, что для для задержания и доставки гражданина в РТЦК и дальнейшего прохождения ВЛК была вызвана полиция.

"Однако, гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК", - отмечают в центре комплектации.

Кроме того, по информации ТЦК, гражданин, который присутствует на видео, уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра.

Смотрите также: "Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львовщине военные агрессивно задержали зооволонтера: В областном ТЦК заявили, что "проводят проверку". ВИДЕО

"К большому сожалению, видео, которое опубликовано в телеграм-каналах, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, после уточнения данных в ТЦК граждане однозначно будут направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.