В Одесском ТЦК прокомментировали видео с заталкиванием мужчины в бус: Он сбежал из РТЦК и СП во время прохождения медицинского осмотра. ВИДЕО
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы объяснил видео, в котором работники ТЦК заталкивают мужчину в бус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Одесского областного ТЦК и СП.
На видео, которое распространили в соцсетях видно, что мужчину заталкивают в автомобиль люди в военной форме.
В то же время в ТЦК пишут, что для для задержания и доставки гражданина в РТЦК и дальнейшего прохождения ВЛК была вызвана полиция.
"Однако, гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК", - отмечают в центре комплектации.
Кроме того, по информации ТЦК, гражданин, который присутствует на видео, уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра.
"К большому сожалению, видео, которое опубликовано в телеграм-каналах, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, после уточнения данных в ТЦК граждане однозначно будут направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.
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як не бусік так прокляті ухилянти б'ються та ображають тцк, а працівники тцк лише захищаються і білі і пушисті.
не давайте підстав і не буде випадків вигідних для рашистських іпсо.
а то ухилянти тільки на іпсо працюють і підстави спєцом роблять.
Фінляндія не відмовилася від обовʼязкової військової служби зі зрозумілих причин. Ще були сумніви щодо Росії. Після закінчення холодної війни Фінляндія купувала зброю за дуже хорошими цінами у тих країн, які хотіли її позбутися. Вся політика Фінляндії була спрямована на те, щоб країна залишалася здатною самостійно впоратися з кризою.
Понад мільйон жителів країни пройшли військову підготовку, ще близько трьохсот тисяч офіційно числяться в резерві і періодично відправляються в тренувальні табори. Ще 30 000 осіб - професійна армія разом із строковиками; Останні служать від півроку до року.
В результаті, навіть маючи населення в 5,5 млн осіб, фіни впевнені, що відіб'ють будь-яку атаку.
Населення Фінляндії становить 5,5 млн. При цьому Фінляндія має 1340 км сухопутного кордону з Росією.
Для вирішення цієї проблеми Фінляндія розробила і використовує концепцію «тотальної оборони».
Ідея полягає в тому, що якомога більше громадян мають бути готові до участі у війні, що дасть можливість зв'язати та максимально виснажити ворога, завдати такої шкоди передовим підрозділам противника, щоб вони не змогли продовжувати наступ. Та й сам ворог був би зацікавлений у завершенні війни шляхом переговорів. З метою забезпечення оборони у разі військового конфлікту на території Фінляндії армія постійно відпрацьовує механізми максимальної мобілізації всіх ресурсів суспільства.
Громадянин, який проігнорував повістку, який не прибув до місця явки у вказаний день у період мобілізації чи війни, може отримати не менше трьох років позбавлення волі.
Військовозобов'язані, які ігнорують повістку під час мобілізації з метою "постійного ухилення від служби", можуть отримати позбавлення волі на строк від п'яти років.
Это всё равно, что замужняя будет подавать заяву на насилование её собственным мужем .
Рашка, наприклад, збільшила першу виплату мобікам в 3,5 рази з 200 до 700. А зелені? Платять ТЦКашникам? Продають іноземцям українську землю разом з надрами? Поділили українців на касти недоторканих зелених і меншовартісних, яких не шкода? Зачистили війська від керівництва, якому люди довіряли? Засекретили все, що вони крадуть і які втрати? Жодних покарань мародерам і російським шпигунам у владі? Єрмак досі гадить!!!
Зєлю геть. Вибори