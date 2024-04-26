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"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львовщине военные агрессивно задержали зооволонтера: В областном ТЦК заявили, что "проводят проверку". ВИДЕО

Во Львовской области работники ТЦК задержали волонтера ОО "Спасение животных Харьков", который возвращался из Польши.

Соответствующее видео было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в 5 утра волонтер ОО "Спасение животных Харьков" возвращался из Польши, куда отвозил бездомных животных с приграничья Харьковщины. На Львовщине авто остановили работники ТЦК и, по словам очевидцев, забрали мужчину в помещение.

Также у него забрали телефон и отправили на ВВК, которую он прошел. В то же время работники ТЦК вели себя агрессивно и нецензурно выражались. Женщины заявили, что военные, вероятно, нетрезвые.

Во Львовском ТЦК и СП отреагировали на инцидент: "26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворивском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе.

Однако две гражданки, которые сопровождали военнообязанного систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в выполнении их служебных обязанностей".

Там осудили поведение военных и заявили, что проводится служебная проверка.

Смотрите: В Черновицкой области группа гражданских напала на представителя ТЦК. Военный выстрелил в землю, чтобы защититься. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

ТЦК (526) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+74
они ж реально бухие. нормально устрились. сидят в тылу, получают надбавку 30 штук к зарплате, берут взятки, еще и бухают на службе
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26.04.2024 16:46
+53
Кому шо болить.. А по факту чоловік корисну справу робив і не від кого не тікав, хоча мав можливість.
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26.04.2024 17:03
+45
а чого вони п'яні?
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26.04.2024 16:44
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ніхто тцк не розганяв. звільнили тільки обл воєнкомів
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26.04.2024 20:06 Ответить
Винний не Зє - це моя особиста думка. Винні 73% населення, що за нього проголосувало. І ці уроди - типові представники мудрого наріду, на превеликий жаль.
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26.04.2024 17:39 Ответить
Вибори? Чи будеш далі брехати про 73%?
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26.04.2024 17:53 Ответить
Може будеш чіткіше думки висловлювати?
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26.04.2024 18:01 Ответить
Не було ніяких "73%". За зєлю голосувало 10%. А може і меньше. Перший тур у зєлі - 20%. Але це від тих, хто прийшов на вибори. А це 50%. Задачка для початківців
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26.04.2024 19:10 Ответить
10%? Ну от воно і видно, що ви початківець і нічого не розумієте в статистиці ти вибірках. До того ж, навіть не знаю, хто гірший - 40, що проголосували за Зє, чи 40% "ми політікой нє інтєрєсуємся", або сиділи дома, дрочили на, умовно, бабу Юлю і з вікна дивилися на натовпи зєбілів, що йшли голосувати. Для мене ці люди, така ж мразота як і ті, хто голосували за Зє.
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26.04.2024 21:29 Ответить
Крім тих, хто не міг проголосувати з поважних причин, зрозуміло.
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26.04.2024 21:33 Ответить
В МО кажуть що в ТЦК служать воїни після поранення і більше непридатні до служби , дивлячись на цих бухих бугаїв я в цьому дуже сумніваюся .
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26.04.2024 17:26 Ответить
За офіційною статистикою, десь 45 чи щось таке відсотків, це після фронту. А 55% - блатне бидло. І чим ближче до західного кордону, тим співвідношення більше до бидла.
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26.04.2024 17:40 Ответить
45% мають УБД - це не значить, що всі вони були на фронті. там відсотків 10 фронтовиків. і їх посилають ходити в містах і селах. в кабінети їх не садять.
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26.04.2024 17:46 Ответить
А ви думали вони просто так зробили 24/7 їм роботу? В таку пору менше очей бачить і як людей в буса пхають і в якому стані виконавці.
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26.04.2024 17:26 Ответить
Что за бред, это режимный объект, положитть на землю этих зоолюбительниц и вызвать полицию.
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26.04.2024 17:30 Ответить
вызвать ВСП, оформить нахождение работников тцк в нетрезвом виде на службе, влепить неполное служебное, лишить премии и надбавок за месяц, лупануть админпротокол за распитие на службе и дать 17 000 штрафа. ибо нефиг...
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26.04.2024 17:48 Ответить
Коли країною керує аморальне бидло, то не дивно, що бидло на місцях почувається господарями країни. До травня 2019 в Україні була демократія, а тепер бидлократія. Наобирали курви, тепер "регоче" вся країна і всім, нарешті "прікольно"...
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26.04.2024 17:32 Ответить
Ой,регоче,аж очі пухнуть....
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27.04.2024 07:13 Ответить
Автору статі РЕспект,заголовок як в скабеівоі.
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26.04.2024 17:35 Ответить
Обоазили збирача кошенят!!! Галактіко опасносте.
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26.04.2024 17:38 Ответить
шо за бухие рыбачки?)))
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26.04.2024 17:35 Ответить
Тобто, якщо збирати на вулицях кошенят, то вже мобілізуватися не треба?

А за бикування ТЦКашників все одно треба трусити. Нові хозяїва життя бляха...
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26.04.2024 17:37 Ответить
я так зрозумів, що данний зоозахисник - з Харкова, і його справа - в харьківському тцк. Так, мабуть що не треба в 4 години ранку мобілізовувати харків'янина, який не тікає з країни, а навпаки. та ще й бухарі - мобілізатори, це позорисько якесь.
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26.04.2024 17:43 Ответить
Я так зрозумів, що у зооволлонтера не було документів про військовий облік чи відстрочку, а чи про бронь - інакше його ніхто нікуди не возив би.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
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27.04.2024 00:46 Ответить
може ви не в курсі, але у нас в Україні призивають не на кордоні, а по місцю прописки. А оцей цирк в 4 години ранку з п'яними рибаками - такого зовсім не повинно бути.
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27.04.2024 07:32 Ответить
Може ви не в курсі, але до прийняття нового Закону місце видачі повісток не було обмеженим ніяк, тож їх видача була правомірною в будь-якому місці.
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30.04.2024 08:54 Ответить
а виписка повісток, теж де завгодно?
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30.04.2024 12:30 Ответить
Звісно. Головне, виписує повістку уповноважена особа, а місце виписування значення не має.
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30.04.2024 18:27 Ответить
Якщо бухі то одразу викликати всп..і на задувочку...
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26.04.2024 17:42 Ответить
Я соромлюсь спитати - зооволонтер це що за звір такий?! А що так можна усім?!)))) Тоді я теж зооволонтер!!! зловлю блохастого кота і руки геть, суки ТЦКашні))))))
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26.04.2024 17:48 Ответить
поки ще вільний...
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26.04.2024 18:01 Ответить
Під час війни народ не має і не повинен бути вільний і що демократія не працює під час війни і є згубною
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26.04.2024 18:04 Ответить
Де в нас війна? Шашлики та військовий стан, який Осел постійно продовжує.
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26.04.2024 19:46 Ответить
У нас війна те що у нас не є оголошений стан війни нічого не значить
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26.04.2024 20:40 Ответить
Стан війни - всі чоловіки не залежно від стану повинні бути мобілізовані, промисловість перейти на воєнні рейки, трудова повинність, карткова система. А в нас одні воюють а інші крадуть та гуляють. Це такий військовий стан.
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26.04.2024 20:46 Ответить
тут справа в тому що вільний народ вільної країни воює на фронті за Волю, а не бикує в ТЦК

как-то так
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26.04.2024 19:38 Ответить
Был зооволонтер - стал пулемётчик.
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26.04.2024 18:00 Ответить
Ви так вважаєте?
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26.04.2024 19:48 Ответить
бидло дуже вправно користується московським матом ...
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26.04.2024 17:50 Ответить
Коли закінчиться ця ******* з зашкварами ТЦК?! Скільки ганебного свавілля ми вже бачили і жодного(!) покарання! В кращому випадку обіцянки провести розслідування!
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26.04.2024 17:53 Ответить
Тільки тоді,коли люди почнуть об'єднуватись, а не так як властиво нашому народу-моя хата з краю,щоб тільки мене не рухали.
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26.04.2024 19:17 Ответить
я могу понять тех, кто бухает на нуле, когда каждую секунду тебя могут убить и тебе просто башню сносит, хочется заглотить пол-литра и забыться, что б не видеть весь этот ад. но вот эти персонажи, которые отдежурив сутки пойдут домой спать и получат выходной, в который спокойно дома можно бухнуть, но при этом бухают на службе... лишить зарплаты за месяц и на передок уродов....
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26.04.2024 17:54 Ответить
На нуле бухают только самоубийцы.
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26.04.2024 17:59 Ответить
я не про то, что нельзя. я про то, что можно понять. под таким психологическим давлением. а вот что давит на этих аватаров в тылу?
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26.04.2024 18:08 Ответить
З виходу приходиш,чарку і спати
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26.04.2024 19:48 Ответить
Мобілізована людина з освітою, вихованням приходить в ТЦК і одразу починається подібне ставлення - якесь хамло, яке ледве школу закінчило, починає самостверджуватися, бо воно тепер "хазяїн жизні". Ставляться до людей, як до непотребу, а потім обурюються, що їх вже ненавидять так само, як агресора, а "почесний обов'язок" сприймають як рабство.
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26.04.2024 17:56 Ответить
я капитан запаса. убд с 2015-го. в 2022 - м в военкомате сидело тело в звании солдата и тыкало мне, что то булькая про то, что я обязан родину защищать. они ж даже устав не открывали, не знают что такое субординация, правила военного приветствия, и т.д. понабирали по блату козлов...
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26.04.2024 18:11 Ответить
П,яне бидло.
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26.04.2024 18:06 Ответить
ти їх обнюхував ?

отож не варнякай

.
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26.04.2024 18:42 Ответить
А що там обнюхувати, червоне обличчя, плутається словами, явно п'яне, ще й ***** посилає🤦
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26.04.2024 19:14 Ответить
один вообще чуть не упал, ноги заплетаются. еле устоял за калитку схватившись
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26.04.2024 19:16 Ответить
давайте ще !
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26.04.2024 19:39 Ответить
Тут набагато глибше питання. На початку війни люди ставали в черги до воєнкоматів. І таких чоловіків було мільони. Може у влади таке завдання - зрадами, саботажем, диверсіями, підступом військового керівництва, покаранням героїв, таких як Червінський, примусовими і брутальними діями ТЦКшників гнати людей у котли, за які ніхто досі не отримав покарання? Щоб відбити бажання в українців йти у військо? Бо люди не вірять керівництву, вважають керівників країни і війська російськими шпигунами? Ось, у чому питання
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26.04.2024 18:08 Ответить
Ни разу не похоже что они воевали. Похожи на бомжей которым дали форму и полномочия. И не понятно до сих пор кто за этот цирк отвечает. И почему они носят боевое оружие? Зачем им оружие? Никаких ципсо не нужно.
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26.04.2024 18:13 Ответить
Цілком вірогідно, що ці панове воювали. Але ніхто їх не вчив комунікації з цивільними. Важко було перенаправити жінок на ранок? На наступну зміну? Нехай би інші вирішували це питання на свіжу голову
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26.04.2024 18:27 Ответить
а жінки хотіли на ранок ?

бикування та напад на співробітників ТЦК - за треба бити по рукам !
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26.04.2024 18:48 Ответить
Поспілкуватись з жінками. Заспокоїти їх, переконати, що вранці все вирішіться. Жінки - люди, і з ними треба по людськи
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26.04.2024 19:15 Ответить
жЮліст ваня, как міло
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26.04.2024 19:40 Ответить
ти воюєш лише з клавіатурою дуст? чого не на фронті ? іди правоборець на передову і коли повезе повернутися частково живим,хочу тебе почути.
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26.04.2024 19:40 Ответить
Я за віком буду лише шкодити на фронті. А ти?
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26.04.2024 20:12 Ответить
3,14, ти кого лякаєш ?

сопляк !!!!
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26.04.2024 20:21 Ответить
Слухай не вихований зечмошнику якщо ти дожевеш при твоїм ущербленнім мисленні до пенсійного віку тоді ми можливо будемо мати розмову,а так гнидо закрий свій кацапський писок.
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26.04.2024 20:25 Ответить
Добре що в нас жінки не навчені як користуватись гранатами.
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26.04.2024 19:52 Ответить
У Львівській області працівники НКВС.....Саджати і ще раз саджати цих неадекватів бандитів.
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26.04.2024 18:17 Ответить
БИДЛО....
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26.04.2024 18:35 Ответить
... яке бикує і б'є серед ночі в ворота ТЦК
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26.04.2024 18:41 Ответить
А треба бити таких ЗЕлуплених скотів як ти.
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26.04.2024 19:30 Ответить
ЗЄбидло оті бики т.зв.кішкачі волонтьори
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26.04.2024 19:42 Ответить
Дуст і є ухилянт зарезервований подоляком від опу
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26.04.2024 19:41 Ответить
тавай єщьо !
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26.04.2024 19:44 Ответить
Навіть по відео видно що бухі, а того мордатого, що на початку засвітився і сховався за ворота, я вже здається ( на 90% впевнений) бачив в іншому відео - майор, він там брякнув типу на війні з першого дня, а після питання, де воював?, відразу здриснув. Герої ТЦК не вмирають - вони бухають.
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26.04.2024 19:08 Ответить
Самим сумним є те, що вони впевнені в своїй безкарності.
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26.04.2024 19:32 Ответить
Так. Бикування, судячи по стилю, творять ексмінти і експоліцейські, які кого вигнали, а хто на пенсію в 45, ось вони й поховались від Конституційного обов'язку під кришу ТЦК, причому зреагували в перші дні, коли під ТЦК черги добровольців стояли. Своїх, хоч і екс, поліція прикриває і тому не реагує, а в тилову ВСП мабуть через ТЦК попадають і з персонального благословіння воєнкома, тому теж не реагують. Правда ще бачив в неті інфу, не перевіряв, але був викладений лист-відповідь на запит в МО, що працівники ТЦК не є військовослужбовцями, а вільнонаймані особи, може тому й бухають, що ВСП не має права їх покарати.
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26.04.2024 20:23 Ответить
З зе дебілами не спілкуюся принципово,це у вас діагноз.
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26.04.2024 19:49 Ответить
Жіночки умнички,а про це п'яне бидло від ТЦК уже всіх замахало,пригріли ухилянтів бидлоту,права надали над людьми не обмежені,хамло не учене,на війну ні,а з жінками герої,або кучею на одного
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26.04.2024 20:34 Ответить
А в чому проблема? ВОС 886 - Спеціаліст службового собаківництва. Людині, яка любить тварин і вміє з ними поводитися, знайдуть застосування.
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26.04.2024 20:48 Ответить
Я часто відправляю донати для Порятунок тварин Харків, вони роблять титанічну роботу з порятунку нещасних хвостиків.

Постійно вивозять тварин із зон бойових дій, як хатніх, так і свійських тварин. Проводять складні операції, шукають нових господарів.

Дикунство якесь з тими ТЦК!
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26.04.2024 21:45 Ответить
Це правда. Харківській порятунок з лінії фронту тварин вивозять. Шо це **** тилове зробило для кого чі чого !! ?? Гидоти ***.
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26.04.2024 22:14 Ответить
О мерзота !!! Ти дивись як воно вільно володіє українською співучою ! Підрілр йоьане , ці хлопці з харківського порятунку так життям ризикують иа рятують тварин , що тобі мерзото Львівська і не снилося. Тьфу гидота для.
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26.04.2024 22:12 Ответить
Розмовляти з жінками :"@обана в рот.." то в стилі зеленського. Він потужний в хамстві і є добрим зразком поведінки для 73%.
Чому ж то Україна не в ЄС і не в НАТО ???
Програла, Україна вже програла. Територія вже окупована бидлом, без різниці яким. Бо воно національності не має.
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26.04.2024 22:51 Ответить
Скільки істот з подоляцької ботоферми нагнали. Насмоктують з усіх сил, щоб хоч якось очорнити волонтера, та відбілити ото бидло в формі, але поки що не виходить. І хто там лякав "от прийде русня..." - вона вже тут, на відео. Поки що в них на формі шеврони не кацапські, але в разі чого вони їх залюбки змінять.
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26.04.2024 23:23 Ответить
Я так зрозумів, що у зооволлонтера не було документів про військовий облік чи відстрочку, а чи про бронь - інакше його ніхто нікуди не возив би.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
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27.04.2024 00:52 Ответить
Какое-то быдло. Зачем они носят форму ВСУ и дискредитируют тем самым оных. Если они частная организация, то пускай им отдельную форму регламентируют. Они позорят форму наших воинов своими неадекватными поступками. Просто иногда складывается такое впечатление, что это все делается как будто специально, чтобы окончательно деморализовать народ..😕
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27.04.2024 08:32 Ответить
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