"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львовщине военные агрессивно задержали зооволонтера: В областном ТЦК заявили, что "проводят проверку". ВИДЕО

Во Львовской области работники ТЦК задержали волонтера ОО "Спасение животных Харьков", который возвращался из Польши.

Соответствующее видео было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в 5 утра волонтер ОО "Спасение животных Харьков" возвращался из Польши, куда отвозил бездомных животных с приграничья Харьковщины. На Львовщине авто остановили работники ТЦК и, по словам очевидцев, забрали мужчину в помещение.

Также у него забрали телефон и отправили на ВВК, которую он прошел. В то же время работники ТЦК вели себя агрессивно и нецензурно выражались. Женщины заявили, что военные, вероятно, нетрезвые.

Во Львовском ТЦК и СП отреагировали на инцидент: "26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворивском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе.

Однако две гражданки, которые сопровождали военнообязанного систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в выполнении их служебных обязанностей".

Там осудили поведение военных и заявили, что проводится служебная проверка.

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