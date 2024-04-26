"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львовщине военные агрессивно задержали зооволонтера: В областном ТЦК заявили, что "проводят проверку". ВИДЕО
Во Львовской области работники ТЦК задержали волонтера ОО "Спасение животных Харьков", который возвращался из Польши.
Соответствующее видео было обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что в 5 утра волонтер ОО "Спасение животных Харьков" возвращался из Польши, куда отвозил бездомных животных с приграничья Харьковщины. На Львовщине авто остановили работники ТЦК и, по словам очевидцев, забрали мужчину в помещение.
Также у него забрали телефон и отправили на ВВК, которую он прошел. В то же время работники ТЦК вели себя агрессивно и нецензурно выражались. Женщины заявили, что военные, вероятно, нетрезвые.
Во Львовском ТЦК и СП отреагировали на инцидент: "26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворивском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе.
Однако две гражданки, которые сопровождали военнообязанного систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в выполнении их служебных обязанностей".
Там осудили поведение военных и заявили, что проводится служебная проверка.
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А за бикування ТЦКашників все одно треба трусити. Нові хозяїва життя бляха...
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
как-то так
отож не варнякай
.
бикування та напад на співробітників ТЦК - за треба бити по рукам !
сопляк !!!!
Постійно вивозять тварин із зон бойових дій, як хатніх, так і свійських тварин. Проводять складні операції, шукають нових господарів.
Дикунство якесь з тими ТЦК!
Чому ж то Україна не в ЄС і не в НАТО ???
Програла, Україна вже програла. Територія вже окупована бидлом, без різниці яким. Бо воно національності не має.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.