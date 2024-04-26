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"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львівщині військові агресивно затримали зооволонтера: В обласному ТЦК заявили, що "проводять перевірку". ВIДЕО

У Львівській області працівники ТЦК затримали волонтера ГО "Порятунок тварин Харків", який повертався з Польщі.

Відповідне відео було оприлюднено в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що о 5 ранку волонтер ГО "Порятунок тварин Харків" повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних тварин з прикордоння Харківщини. На Львівщині авто зупинили працівники ТЦК та, за словами очевидців, забрали чоловіка до приміщення.

Також у нього забрали телефон та відправили на ВЛК, яку він пройшов. Водночас працівники ТЦК поводили себе агресивно та нецензурно висловлювалися. Жінки заявили, що військові, ймовірно, нетверезі.

У Львівському ТЦК та СП відреагували на інцидент: "26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов’язаного громадянина. Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.

Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного, систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків".

Там засудили поведінку військових та заявили, що проводиться службова перевірка.

Дивіться: У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

ТЦК та СП (569) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+74
они ж реально бухие. нормально устрились. сидят в тылу, получают надбавку 30 штук к зарплате, берут взятки, еще и бухают на службе
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26.04.2024 16:46
+53
Кому шо болить.. А по факту чоловік корисну справу робив і не від кого не тікав, хоча мав можливість.
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26.04.2024 17:03
+45
а чого вони п'яні?
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26.04.2024 16:44
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ніхто тцк не розганяв. звільнили тільки обл воєнкомів
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26.04.2024 20:06 Відповісти
Винний не Зє - це моя особиста думка. Винні 73% населення, що за нього проголосувало. І ці уроди - типові представники мудрого наріду, на превеликий жаль.
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26.04.2024 17:39 Відповісти
Вибори? Чи будеш далі брехати про 73%?
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26.04.2024 17:53 Відповісти
Може будеш чіткіше думки висловлювати?
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26.04.2024 18:01 Відповісти
Не було ніяких "73%". За зєлю голосувало 10%. А може і меньше. Перший тур у зєлі - 20%. Але це від тих, хто прийшов на вибори. А це 50%. Задачка для початківців
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26.04.2024 19:10 Відповісти
10%? Ну от воно і видно, що ви початківець і нічого не розумієте в статистиці ти вибірках. До того ж, навіть не знаю, хто гірший - 40, що проголосували за Зє, чи 40% "ми політікой нє інтєрєсуємся", або сиділи дома, дрочили на, умовно, бабу Юлю і з вікна дивилися на натовпи зєбілів, що йшли голосувати. Для мене ці люди, така ж мразота як і ті, хто голосували за Зє.
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26.04.2024 21:29 Відповісти
Крім тих, хто не міг проголосувати з поважних причин, зрозуміло.
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26.04.2024 21:33 Відповісти
В МО кажуть що в ТЦК служать воїни після поранення і більше непридатні до служби , дивлячись на цих бухих бугаїв я в цьому дуже сумніваюся .
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26.04.2024 17:26 Відповісти
За офіційною статистикою, десь 45 чи щось таке відсотків, це після фронту. А 55% - блатне бидло. І чим ближче до західного кордону, тим співвідношення більше до бидла.
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26.04.2024 17:40 Відповісти
45% мають УБД - це не значить, що всі вони були на фронті. там відсотків 10 фронтовиків. і їх посилають ходити в містах і селах. в кабінети їх не садять.
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26.04.2024 17:46 Відповісти
А ви думали вони просто так зробили 24/7 їм роботу? В таку пору менше очей бачить і як людей в буса пхають і в якому стані виконавці.
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26.04.2024 17:26 Відповісти
Что за бред, это режимный объект, положитть на землю этих зоолюбительниц и вызвать полицию.
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26.04.2024 17:30 Відповісти
вызвать ВСП, оформить нахождение работников тцк в нетрезвом виде на службе, влепить неполное служебное, лишить премии и надбавок за месяц, лупануть админпротокол за распитие на службе и дать 17 000 штрафа. ибо нефиг...
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26.04.2024 17:48 Відповісти
Коли країною керує аморальне бидло, то не дивно, що бидло на місцях почувається господарями країни. До травня 2019 в Україні була демократія, а тепер бидлократія. Наобирали курви, тепер "регоче" вся країна і всім, нарешті "прікольно"...
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26.04.2024 17:32 Відповісти
Ой,регоче,аж очі пухнуть....
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27.04.2024 07:13 Відповісти
Автору статі РЕспект,заголовок як в скабеівоі.
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26.04.2024 17:35 Відповісти
Обоазили збирача кошенят!!! Галактіко опасносте.
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26.04.2024 17:38 Відповісти
шо за бухие рыбачки?)))
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26.04.2024 17:35 Відповісти
Тобто, якщо збирати на вулицях кошенят, то вже мобілізуватися не треба?

А за бикування ТЦКашників все одно треба трусити. Нові хозяїва життя бляха...
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26.04.2024 17:37 Відповісти
я так зрозумів, що данний зоозахисник - з Харкова, і його справа - в харьківському тцк. Так, мабуть що не треба в 4 години ранку мобілізовувати харків'янина, який не тікає з країни, а навпаки. та ще й бухарі - мобілізатори, це позорисько якесь.
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26.04.2024 17:43 Відповісти
Я так зрозумів, що у зооволлонтера не було документів про військовий облік чи відстрочку, а чи про бронь - інакше його ніхто нікуди не возив би.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
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27.04.2024 00:46 Відповісти
може ви не в курсі, але у нас в Україні призивають не на кордоні, а по місцю прописки. А оцей цирк в 4 години ранку з п'яними рибаками - такого зовсім не повинно бути.
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27.04.2024 07:32 Відповісти
Може ви не в курсі, але до прийняття нового Закону місце видачі повісток не було обмеженим ніяк, тож їх видача була правомірною в будь-якому місці.
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30.04.2024 08:54 Відповісти
а виписка повісток, теж де завгодно?
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30.04.2024 12:30 Відповісти
Звісно. Головне, виписує повістку уповноважена особа, а місце виписування значення не має.
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30.04.2024 18:27 Відповісти
Якщо бухі то одразу викликати всп..і на задувочку...
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26.04.2024 17:42 Відповісти
Я соромлюсь спитати - зооволонтер це що за звір такий?! А що так можна усім?!)))) Тоді я теж зооволонтер!!! зловлю блохастого кота і руки геть, суки ТЦКашні))))))
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26.04.2024 17:48 Відповісти
поки ще вільний...
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26.04.2024 18:01 Відповісти
Під час війни народ не має і не повинен бути вільний і що демократія не працює під час війни і є згубною
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26.04.2024 18:04 Відповісти
Де в нас війна? Шашлики та військовий стан, який Осел постійно продовжує.
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26.04.2024 19:46 Відповісти
У нас війна те що у нас не є оголошений стан війни нічого не значить
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26.04.2024 20:40 Відповісти
Стан війни - всі чоловіки не залежно від стану повинні бути мобілізовані, промисловість перейти на воєнні рейки, трудова повинність, карткова система. А в нас одні воюють а інші крадуть та гуляють. Це такий військовий стан.
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26.04.2024 20:46 Відповісти
тут справа в тому що вільний народ вільної країни воює на фронті за Волю, а не бикує в ТЦК

как-то так
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26.04.2024 19:38 Відповісти
Был зооволонтер - стал пулемётчик.
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26.04.2024 18:00 Відповісти
Ви так вважаєте?
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26.04.2024 19:48 Відповісти
бидло дуже вправно користується московським матом ...
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26.04.2024 17:50 Відповісти
Коли закінчиться ця ******* з зашкварами ТЦК?! Скільки ганебного свавілля ми вже бачили і жодного(!) покарання! В кращому випадку обіцянки провести розслідування!
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26.04.2024 17:53 Відповісти
Тільки тоді,коли люди почнуть об'єднуватись, а не так як властиво нашому народу-моя хата з краю,щоб тільки мене не рухали.
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26.04.2024 19:17 Відповісти
я могу понять тех, кто бухает на нуле, когда каждую секунду тебя могут убить и тебе просто башню сносит, хочется заглотить пол-литра и забыться, что б не видеть весь этот ад. но вот эти персонажи, которые отдежурив сутки пойдут домой спать и получат выходной, в который спокойно дома можно бухнуть, но при этом бухают на службе... лишить зарплаты за месяц и на передок уродов....
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26.04.2024 17:54 Відповісти
На нуле бухают только самоубийцы.
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26.04.2024 17:59 Відповісти
я не про то, что нельзя. я про то, что можно понять. под таким психологическим давлением. а вот что давит на этих аватаров в тылу?
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26.04.2024 18:08 Відповісти
З виходу приходиш,чарку і спати
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26.04.2024 19:48 Відповісти
Мобілізована людина з освітою, вихованням приходить в ТЦК і одразу починається подібне ставлення - якесь хамло, яке ледве школу закінчило, починає самостверджуватися, бо воно тепер "хазяїн жизні". Ставляться до людей, як до непотребу, а потім обурюються, що їх вже ненавидять так само, як агресора, а "почесний обов'язок" сприймають як рабство.
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26.04.2024 17:56 Відповісти
я капитан запаса. убд с 2015-го. в 2022 - м в военкомате сидело тело в звании солдата и тыкало мне, что то булькая про то, что я обязан родину защищать. они ж даже устав не открывали, не знают что такое субординация, правила военного приветствия, и т.д. понабирали по блату козлов...
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26.04.2024 18:11 Відповісти
П,яне бидло.
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26.04.2024 18:06 Відповісти
ти їх обнюхував ?

отож не варнякай

.
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26.04.2024 18:42 Відповісти
А що там обнюхувати, червоне обличчя, плутається словами, явно п'яне, ще й ***** посилає🤦
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26.04.2024 19:14 Відповісти
один вообще чуть не упал, ноги заплетаются. еле устоял за калитку схватившись
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26.04.2024 19:16 Відповісти
давайте ще !
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26.04.2024 19:39 Відповісти
Тут набагато глибше питання. На початку війни люди ставали в черги до воєнкоматів. І таких чоловіків було мільони. Може у влади таке завдання - зрадами, саботажем, диверсіями, підступом військового керівництва, покаранням героїв, таких як Червінський, примусовими і брутальними діями ТЦКшників гнати людей у котли, за які ніхто досі не отримав покарання? Щоб відбити бажання в українців йти у військо? Бо люди не вірять керівництву, вважають керівників країни і війська російськими шпигунами? Ось, у чому питання
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26.04.2024 18:08 Відповісти
Ни разу не похоже что они воевали. Похожи на бомжей которым дали форму и полномочия. И не понятно до сих пор кто за этот цирк отвечает. И почему они носят боевое оружие? Зачем им оружие? Никаких ципсо не нужно.
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26.04.2024 18:13 Відповісти
Цілком вірогідно, що ці панове воювали. Але ніхто їх не вчив комунікації з цивільними. Важко було перенаправити жінок на ранок? На наступну зміну? Нехай би інші вирішували це питання на свіжу голову
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26.04.2024 18:27 Відповісти
а жінки хотіли на ранок ?

бикування та напад на співробітників ТЦК - за треба бити по рукам !
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26.04.2024 18:48 Відповісти
Поспілкуватись з жінками. Заспокоїти їх, переконати, що вранці все вирішіться. Жінки - люди, і з ними треба по людськи
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26.04.2024 19:15 Відповісти
жЮліст ваня, как міло
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26.04.2024 19:40 Відповісти
ти воюєш лише з клавіатурою дуст? чого не на фронті ? іди правоборець на передову і коли повезе повернутися частково живим,хочу тебе почути.
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26.04.2024 19:40 Відповісти
Я за віком буду лише шкодити на фронті. А ти?
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26.04.2024 20:12 Відповісти
3,14, ти кого лякаєш ?

сопляк !!!!
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26.04.2024 20:21 Відповісти
Слухай не вихований зечмошнику якщо ти дожевеш при твоїм ущербленнім мисленні до пенсійного віку тоді ми можливо будемо мати розмову,а так гнидо закрий свій кацапський писок.
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26.04.2024 20:25 Відповісти
Добре що в нас жінки не навчені як користуватись гранатами.
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26.04.2024 19:52 Відповісти
У Львівській області працівники НКВС.....Саджати і ще раз саджати цих неадекватів бандитів.
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26.04.2024 18:17 Відповісти
БИДЛО....
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26.04.2024 18:35 Відповісти
... яке бикує і б'є серед ночі в ворота ТЦК
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26.04.2024 18:41 Відповісти
А треба бити таких ЗЕлуплених скотів як ти.
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26.04.2024 19:30 Відповісти
ЗЄбидло оті бики т.зв.кішкачі волонтьори
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26.04.2024 19:42 Відповісти
Дуст і є ухилянт зарезервований подоляком від опу
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26.04.2024 19:41 Відповісти
тавай єщьо !
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26.04.2024 19:44 Відповісти
Навіть по відео видно що бухі, а того мордатого, що на початку засвітився і сховався за ворота, я вже здається ( на 90% впевнений) бачив в іншому відео - майор, він там брякнув типу на війні з першого дня, а після питання, де воював?, відразу здриснув. Герої ТЦК не вмирають - вони бухають.
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26.04.2024 19:08 Відповісти
Самим сумним є те, що вони впевнені в своїй безкарності.
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26.04.2024 19:32 Відповісти
Так. Бикування, судячи по стилю, творять ексмінти і експоліцейські, які кого вигнали, а хто на пенсію в 45, ось вони й поховались від Конституційного обов'язку під кришу ТЦК, причому зреагували в перші дні, коли під ТЦК черги добровольців стояли. Своїх, хоч і екс, поліція прикриває і тому не реагує, а в тилову ВСП мабуть через ТЦК попадають і з персонального благословіння воєнкома, тому теж не реагують. Правда ще бачив в неті інфу, не перевіряв, але був викладений лист-відповідь на запит в МО, що працівники ТЦК не є військовослужбовцями, а вільнонаймані особи, може тому й бухають, що ВСП не має права їх покарати.
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26.04.2024 20:23 Відповісти
З зе дебілами не спілкуюся принципово,це у вас діагноз.
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26.04.2024 19:49 Відповісти
Жіночки умнички,а про це п'яне бидло від ТЦК уже всіх замахало,пригріли ухилянтів бидлоту,права надали над людьми не обмежені,хамло не учене,на війну ні,а з жінками герої,або кучею на одного
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26.04.2024 20:34 Відповісти
А в чому проблема? ВОС 886 - Спеціаліст службового собаківництва. Людині, яка любить тварин і вміє з ними поводитися, знайдуть застосування.
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26.04.2024 20:48 Відповісти
Я часто відправляю донати для Порятунок тварин Харків, вони роблять титанічну роботу з порятунку нещасних хвостиків.

Постійно вивозять тварин із зон бойових дій, як хатніх, так і свійських тварин. Проводять складні операції, шукають нових господарів.

Дикунство якесь з тими ТЦК!
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26.04.2024 21:45 Відповісти
Це правда. Харківській порятунок з лінії фронту тварин вивозять. Шо це **** тилове зробило для кого чі чого !! ?? Гидоти ***.
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26.04.2024 22:14 Відповісти
О мерзота !!! Ти дивись як воно вільно володіє українською співучою ! Підрілр йоьане , ці хлопці з харківського порятунку так життям ризикують иа рятують тварин , що тобі мерзото Львівська і не снилося. Тьфу гидота для.
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26.04.2024 22:12 Відповісти
Розмовляти з жінками :"@обана в рот.." то в стилі зеленського. Він потужний в хамстві і є добрим зразком поведінки для 73%.
Чому ж то Україна не в ЄС і не в НАТО ???
Програла, Україна вже програла. Територія вже окупована бидлом, без різниці яким. Бо воно національності не має.
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26.04.2024 22:51 Відповісти
Скільки істот з подоляцької ботоферми нагнали. Насмоктують з усіх сил, щоб хоч якось очорнити волонтера, та відбілити ото бидло в формі, але поки що не виходить. І хто там лякав "от прийде русня..." - вона вже тут, на відео. Поки що в них на формі шеврони не кацапські, але в разі чого вони їх залюбки змінять.
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26.04.2024 23:23 Відповісти
Я так зрозумів, що у зооволлонтера не було документів про військовий облік чи відстрочку, а чи про бронь - інакше його ніхто нікуди не возив би.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
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27.04.2024 00:52 Відповісти
Какое-то быдло. Зачем они носят форму ВСУ и дискредитируют тем самым оных. Если они частная организация, то пускай им отдельную форму регламентируют. Они позорят форму наших воинов своими неадекватными поступками. Просто иногда складывается такое впечатление, что это все делается как будто специально, чтобы окончательно деморализовать народ..😕
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27.04.2024 08:32 Відповісти
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