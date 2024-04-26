"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львівщині військові агресивно затримали зооволонтера: В обласному ТЦК заявили, що "проводять перевірку". ВIДЕО
У Львівській області працівники ТЦК затримали волонтера ГО "Порятунок тварин Харків", який повертався з Польщі.
Відповідне відео було оприлюднено в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що о 5 ранку волонтер ГО "Порятунок тварин Харків" повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних тварин з прикордоння Харківщини. На Львівщині авто зупинили працівники ТЦК та, за словами очевидців, забрали чоловіка до приміщення.
Також у нього забрали телефон та відправили на ВЛК, яку він пройшов. Водночас працівники ТЦК поводили себе агресивно та нецензурно висловлювалися. Жінки заявили, що військові, ймовірно, нетверезі.
У Львівському ТЦК та СП відреагували на інцидент: "26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов’язаного громадянина. Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.
Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного, систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків".
Там засудили поведінку військових та заявили, що проводиться службова перевірка.
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А за бикування ТЦКашників все одно треба трусити. Нові хозяїва життя бляха...
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.
как-то так
отож не варнякай
.
бикування та напад на співробітників ТЦК - за треба бити по рукам !
сопляк !!!!
Постійно вивозять тварин із зон бойових дій, як хатніх, так і свійських тварин. Проводять складні операції, шукають нових господарів.
Дикунство якесь з тими ТЦК!
Чому ж то Україна не в ЄС і не в НАТО ???
Програла, Україна вже програла. Територія вже окупована бидлом, без різниці яким. Бо воно національності не має.
Я сам нещодавно проходив кордон на Львівщині - жодних ускладнень не мав.
Натомість мав при собі усі необхідні документи.