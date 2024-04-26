"Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львівщині військові агресивно затримали зооволонтера: В обласному ТЦК заявили, що "проводять перевірку". ВIДЕО

У Львівській області працівники ТЦК затримали волонтера ГО "Порятунок тварин Харків", який повертався з Польщі.

Відповідне відео було оприлюднено в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що о 5 ранку волонтер ГО "Порятунок тварин Харків" повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних тварин з прикордоння Харківщини. На Львівщині авто зупинили працівники ТЦК та, за словами очевидців, забрали чоловіка до приміщення.

Також у нього забрали телефон та відправили на ВЛК, яку він пройшов. Водночас працівники ТЦК поводили себе агресивно та нецензурно висловлювалися. Жінки заявили, що військові, ймовірно, нетверезі.

У Львівському ТЦК та СП відреагували на інцидент: "26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов’язаного громадянина. Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.

Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного, систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків".

Там засудили поведінку військових та заявили, що проводиться службова перевірка.

Дивіться: У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)