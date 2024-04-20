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У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)

У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП.

"Сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поліція розшукує 5387 військовозобов’язаних чоловіків через неявку до ТЦК, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Як зазначається, військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції.

У ТЦК уточнили, що з'ясовують усі причини й обставини інциденту та сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів.

"Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - наголосили в ТЦК.

ДОПОВНЕНО О 17:40. У мережі з'явилось відео нібито цього інциденту. УВАГА! Ненормативна лексика.

Дивіться: Люди у військовій формі силою заштовхали чоловіка в автівку у Запоріжжі: в обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту. ВIДЕО

Автор: 

Буковина (848) напад (1125) Чернівці (561) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+52
Якщо представники ТЦК вже відстрілюватись від звичайних громадян починають - можливо, у нас щось не так з підходом до мобілізації?
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20.04.2024 16:47
+40
А напад на військового під час виконання ним службових обов'язків?
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20.04.2024 16:51
+33
Якщо абстрагуватися від цієї ситуації - то взагалі ситуація в Україні доходить до того моменту, що люди воювати не хочуть. Я не буду зараз тут починати демагогію - просто це факт. І винна в цьому в першу чергу влада. Тому що Володимир Ссанич що обіцяв своїм виборцям? Закінчити війну. З чого почалася каденція Зеленського? З розведення військ. Яке ні до чого гарного не призвело. А зараз я не знаю, що робити - це цугцванг для влади..
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20.04.2024 16:58
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Дерзостьті та борзості аж зашкалює. Вважайте що по стану здоровʼя тест пройшли. Всіх до ЗСУ Батьківщину захищати. А війскослужбовець досить добре поводився на відміну від цих під@рів
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20.04.2024 18:23 Відповісти
Так ідеал ніхто не робить, але те, що таких випадків при Петі не було - ЦЕ 100% ФАКТ! Ну не було конфліктів із воєнкомами, не пакували нікого в буси, не мобілізовували хворих... І при цьому мобілізацію здійснили.
Забули вже, як всі сміялися з кацапського іпсо "снялі с поєзда в нацгвардію"? А зараз уже ніхто не сміється!
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20.04.2024 19:10 Відповісти
Не може існувати країна, де одна частина суспільства воює до скону, а інша -ворує як не в себе.
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20.04.2024 18:24 Відповісти
брешеш, бо росія досі існує
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20.04.2024 19:28 Відповісти
Молодці, починають вчитись. Проривом буде коли почнуть відповідати зброєю на зброю.
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20.04.2024 18:29 Відповісти
отакі військові дискредитують ЗСУ ...у нього зброя ок ..тоді і в інших зброя буде і що далі куди тцкант побіжить ?
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20.04.2024 18:30 Відповісти
Чоловік, що намагався збити з ніг озброєного військового, звичайно, довбой.об, але має бути затриманий і посаджений.
Працівники ТЦК повинні мати камери відео фіксації
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20.04.2024 18:33 Відповісти
Народ який не хоче годувати (підтримувати) свою армію годуватиме чужу (Наполеон). На Донбасі кацапи окупанти силоміць мобілізували буквально всіх чоловіків. Наразі на окупованому Півдні України загарбники також проводять насильну криваву мобілізацію собі для гарматного м'яса. ...і не хто навіть не пискне проти неї. як у нас.
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20.04.2024 18:38 Відповісти
До чого ці тези, ви а бо бот, а бож корисний ідіот...
Коли країну не хочуть захищати ті, кого народ готував, і утримував за свої податки тридцять років..при цьому вони ухитряються навіть під час війни далі нічого не робити, а загнати замість себе селян, і роботяг то це нормальна реакція людей, які вже давно зрозумілі, яке ******** відбувається в цій країні...
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20.04.2024 19:21 Відповісти
Так это же "Ипсо". "Гневные" писатели! На каких вы машинах ездите и в каких департаментах служите?
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20.04.2024 18:42 Відповісти
Че он их не перестрелял нахер? 5 жмуров бы меня устроило, в америкосии надо тварей на экскурсию сводить, что бы попробывали у мента или не дай боже военного отбирать пистолет. А он тоже гонит, надо было направить и в жбан.
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20.04.2024 18:47 Відповісти
Быть в составе 5 жмуров, тебя бы устроило!?
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20.04.2024 19:00 Відповісти
Если я решу покончить жизнь самоубийством и пытаться отобрать оружие у военного то наверно да, такая ж у меня цель. Наверно эти придурки решили самоубийством покончить. Жалко что дядька им не помог.
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20.04.2024 19:58 Відповісти
а почему сразу самоубийство -просто прострелить колено , не ?
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20.04.2024 22:02 Відповісти
У чотирнадцятому нам на Донеччині також кидалися з криками "тутжедети".
Молодець що остудив *********,та ще й в землю,я б в ноги їм стріляв.
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20.04.2024 19:14 Відповісти
А взагалі, який сюжет для кацапн!!Просто "нашихмальчикав ждут",треба захищати від нациків з правагасектара
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20.04.2024 19:16 Відповісти
Усіх до війська, крім отої свиноматки яка там шось верещала. Її просто на ***.
Люди добрі, в нас війна і ви втішаєтесь з того як бухе бидло знущається з людини у формі???
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20.04.2024 19:16 Відповісти
нет, этим моральным уродам в войсках делать нечего, им место в тюрьме. на долго.
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20.04.2024 23:55 Відповісти
ти - зрадник, або кацапський троль,

ти хочеш знищення України!
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20.04.2024 19:34 Відповісти
Тупе ти створення. Знищенням України займається наркоман гундосний і єрмак.
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20.04.2024 19:52 Відповісти
Сцикливі виродки кидаються на військового! Треба з поліцією чи взводом автоматників там ходити по цих рагулів! Чорти! Хтось воює, а воно під спідниці бабам горластим ховається!
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20.04.2024 19:28 Відповісти
Повна не професійність порхатої влади призводить до таких випадків ... Тцк повинні комплектувати і навчати, а не бігати за людьми, якщо ухиляється для цього є МВС, а то наплодили абвгдейки,а толку 0…!
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20.04.2024 19:30 Відповісти
а чому представник тцк зі зброєю ?
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20.04.2024 19:36 Відповісти
А чому ні?
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20.04.2024 20:35 Відповісти
обгрунтуйте будь ласка .
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20.04.2024 21:58 Відповісти
А в нас не війна хіба?
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21.04.2024 09:31 Відповісти
ні , воєнний стан ..
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21.04.2024 11:10 Відповісти
А ти хто кацап?
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21.04.2024 21:14 Відповісти
коли 0 аргументів то починається "кацап" ...
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21.04.2024 23:06 Відповісти
Я вам написав в нас війна. Що не так? Чи ви живите в другій країні?
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22.04.2024 09:14 Відповісти
Потому что уже не один раз на военных при исполнении обязанностей , нападали всякие ***** наподобие вот этих, и подвергали их жизнь опасности.
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20.04.2024 23:56 Відповісти
Он РАБОТНИК. Работник тцк. Это в первую очередь. Монполия на применения оружия против граджанских (и вообще монополия на насилие) пока что принадлежит храбрейшим ментам.
Странно, что он один. Обычно они стаями ходят.
Можно сколько угодно осуждать горластых баб, но в западной части уже много сёл, где мужиков практически не осталось
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21.04.2024 00:27 Відповісти
он военнослужащий. Оружие ему положено по штату. Байду про села без мужиков в "западной части" оставьте для Скабеевой - только недавно здесь на Цензоре была заметка про десятки тысяч уклонистов по Львовской области, например.
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21.04.2024 01:30 Відповісти
Меньше смотри лаптеногие новости.
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21.04.2024 09:33 Відповісти
Пусте словоблудіє.
Територіальні центри комплектування є юридичними особами публічного права.

Постанова від 23 лютого 2022 р. № 154 в допомогу.
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21.04.2024 00:34 Відповісти
что "словоблудие"? Здесь, на Цензоре уже было полно подобных видио.
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21.04.2024 01:31 Відповісти
так напад чи самооборона ?
і де є такий закон що можна застосовувати зброю працівнику тцк ?
і з чого видно шо там є "ухилянти" чи працівники тцк "ясновидець" ?
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21.04.2024 08:35 Відповісти
люди просилися в бусік, але всі не вміщалися і службовець соціальної підпримки вирішив прорідити натовп, але випадково поцілив в повітря
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20.04.2024 19:45 Відповісти
Читав про це село-село українське,з патріотичного регіону области,не румунського,багато вихідців з села служили ще в Січових стрільцях і армії УНР. А чого так сталося? Думаю,якби зелені шмарклі самі були на фронті,депутати,челядь з Привату,Інтерпайпу тощо,глядачі та "артисти" Дизель-шоу та 95-кварталу,з Буковелю то і весь народ би йшов. А так всі бачать,йде тупе вибивання українців,особливо селян щоб звільнити землю для продажу...Не даремно ж шмарклі перед війною прийняли свій закон про землю....
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20.04.2024 19:51 Відповісти
Юра, когда с этого села люди служили в Сечовых стрельцах и армии УНР, в Киеве кафе и рестораны пустые стояли? Может там театры и цирк не работали в 1918-20 годах? Артистов небыло? Гетман, а потом Петлюра в одно лицо страной управляли? Никто не крал тогда из казны?
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21.04.2024 00:00 Відповісти
чомусь згадалось як у 2014му році скажені "бабушкі" на Донбасі кидались під колеса вантажівок ЗСУ...
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20.04.2024 20:12 Відповісти
Я так розумію, що оті особи, що намагалися заволодіти зброєю військового, вже сидять у СІЗО?
Взагалі-то військовослужбовець мав право застосувати зброю проти нападників.
"...сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів" заявляють у ТЦК.
Тобто мало того, що поліцаї відсиджуються у тилу, ще й покривають нападників.
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20.04.2024 20:22 Відповісти
Напад на представника Епіцентру! цивільний АТБ напав на військовослужбовця Епіцентру, вот что то похожее
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20.04.2024 20:54 Відповісти
а тепер уявіть якщо Україна програє, в те село прийдуть московити і їм такі бойові рагулі ой як пригодяться Литву асвабаждать.
я вони не будуть панькатися. той хблан піде в першій шерензі у своїх бойових трєніках, а за ним та свиноматка в майці і райтузах прямо на литовські кулемети.
і на тому буде алєс
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20.04.2024 20:56 Відповісти
что с бурятами? почему нагнетаешь? ты из какой разведки?
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20.04.2024 21:52 Відповісти
Ну так дай тому рагулю звалити в країну під 5-ю статтею НАТО івін не буде воювати на стороні росіі. Логічно?
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20.04.2024 22:22 Відповісти
він і в армії США не буде воювати. якщо він нападає на офіцера з таким тільки Україна панькається.
В армії США відразу би посадили, московити відвели би за сарай і мініснули
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20.04.2024 23:37 Відповісти
Ви впевнені що Україна програє якщо привладні колаборанти не вигребуть всіх цивільних чоловіків, а якщо вигребуть то 100% перемога забезпечена?
Якщо таки програє і чоловіків в тилу не залишиться, то захищатиме й опікуватиметься жінками, дітьми, пенсіонерами коли московити прийдуть Литву асвабаждать?
І наостанок, якщо зрадники, які знаходяться в укр. владі швидше прямо чи опосередковано повбивають всіх тих "мобілізованих" чоловіків, то хто захистить державу від орди, пенсіонери чи може ваші привілейовані, звільнені від війни силовики?
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22.04.2024 14:37 Відповісти
Старше покоління захопило "загальний військовий обов'язок" і переважна більшість служила в армії.Чому зараз при військовому становищі, влада таке допускає? Якщо вона і далі нехтувативаме призивом до армії, то до цих баламутів,і не тільки до них, прийде росіяцький зброд, а вони "під рушницю" добре ставлять
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20.04.2024 20:58 Відповісти
Пацюки оскаженіли, на людей кидаються!
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20.04.2024 21:50 Відповісти
Неповне відео, незрозуміло чому тцкашник витягнув ствол і бродив з ним по дорозі та й поведінка в нього якась трохи неадекватна, якби боявся нападу не повертався б спиною до нападників, тобто усвідомлював, що нічого йому не загрожує, хіба сам собі ногу прострелить.
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20.04.2024 22:15 Відповісти
він гільзи збирав. Для звітності
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21.04.2024 09:33 Відповісти
Це я зрозумів і тому припускаю з вірогідністю 90%, що він ексмєнт, який в 45 вийшов на пенсію, а може й з категорії, яких виперли зі служби за загублений по буху патрон.
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21.04.2024 22:58 Відповісти
Зірку на лобі ще йому набити , а на дупі лєніна з сталіном .
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20.04.2024 22:18 Відповісти
На відео я бачу як якийсь чорт стріляє по шинах авто в якому можливо сидять діти, судячи з коментарів оператора. Тому реакція зрозуміла. Треба розбиратися, а не знову ліпити горбатого, як у нас орли Павлюка вміють
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20.04.2024 22:20 Відповісти
Напад на військового під час воєнного стану? Якщо б він застрелив нападників, це було би цілком законно!
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20.04.2024 22:35 Відповісти
Це вже не первий випадок коли громади чинять опір ТЦК. На жаль далі буде гірше, стріляти будуть з обох боків.
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21.04.2024 11:23 Відповісти
тут были идиоты, которые возмущались, мол почему в тцк работают здоровые лбы, а не девочки-студентки, которые могут повестки разносить. Да вот поэтому - такое рагулье тех девочек будет на части разрывать.
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21.04.2024 00:03 Відповісти
ТІ ХТО ЗБАГАТИВСЯ ЗА РАХУНОК УХИЛЯНТІВ, А ЦЕ ВОЄНКОМИ ЧИ НАЧ. ТЦК, АБО ТІ ХТО ЛІПИВ ЛИПОВІ ІНВАЛНДНОСТІ МАЮТЬ ХОДИТИ З ПОВІСТКАМИ....БО ВЛАДА ВИРІШИЛА НЕ ОПРИЛЮДНЮВАТИ 100 % ВІДКУП ВІД АРМІЇ ТА КУПІВЛЮ ГРУПУ ІНВАЛІНДНОСТІ.... ВСЕ ВСІ ЗНАЮТЬ ПРО СВОЄ ТЦК У МІСТАХ...ВСІ РОЗЦІНКИ...СПРАВЕДЛИВІСТЬ РОЗТОПТАЛИ А ЗАРАЗ ЗА ЦЕ РОЗПЛАЧУЮТЬСЯ ПРОСТІ ПРАЦІВНИКИ ТЦК... ЛЮДИ БАЧАТЬ ЯК ПЕНСІОНЕРИ МІЛІЦІЯНТИ СИДЯТЬ ВДОМА А ЇХ ДІТЕЙ ЧОЛОВІКІВ ЗАБИРАЮТЬ ДО ВІЙСЬКА... ЧЕРЕЗ ДІЇ ВЛАДИ У ГРОМАДИ ЙДЕ МІЖУСОБНА ВІЙНА..В СЕЛА ТА МІСТА.......НА КШТАЛТ ТОГО - ЧОМУ ВІН ВДОМА?? ЗА ЩО ЙОМУ РАННЯ ПЕНСІЯ???? ЗА ЩО ЙОМУ Я ПЛАТИВ ПОДАТКИ?? ЩОБ ВІН ВДОМА СИДІВ З 35-40 РОКІВ???
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21.04.2024 06:23 Відповісти
З таким відношенням до військових нам і ворогів не треба...
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21.04.2024 06:50 Відповісти
Справа не у відношення до військових. ТЦК це окремий випадок і "влада" (новий закон про мобілізацію), тільки поглиблює проблему.
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21.04.2024 11:22 Відповісти
Бачу конкретний випадок. Людина у військовому однострої ЗСУ вимушена захищатися від агресивних цивільних. Так само було в 2014 на Донбасі. Один в один. Ви готуєте собі таке саме майбутнє як в ОЛДРО. Коли ТЦК перевищують пвноваження це ганьба. Але тут я бачу протилежне. Якщо ви розумієте, що влада - запроданці та зрадники, чому їй підіграєте?
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22.04.2024 06:46 Відповісти
Я нічого не "собі не готую", я констатую факт. Це не перший випадок і мабуть не останній., Знаю про подібні випадки на Сумщіні, коли люди блокували села і не пропускали до себе ТЦК. Тоді обійшлося без стрілянини. Це реакція суспільства на ту криву мобілізацію яку проводить "влада".
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22.04.2024 08:27 Відповісти
Це не я придумав: "народ, який не поважає своїх військових буде лизати чоботи ворога". Зауважте, там немає ні слова про владу. історія Донбасу вас нічому не вчить. Як і історія взагалі...
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22.04.2024 13:00 Відповісти
Я вже писав: "Справа не у відношенні до військових". Уважніше будьте. І не переводьте стрілки особисто на мене.
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22.04.2024 13:35 Відповісти
Так, так. Справа не в тому, що на військових плюють і навіть руку піднімають...
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22.04.2024 14:24 Відповісти
Шановний, не валіть все до кучі, військові і ТЦК не одне і теж. Всі бачуть яке поводиться ТЦК з громадянами, як жирують воєнкоми... Дивіться в корінь проблеми.
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22.04.2024 16:26 Відповісти
Певно москалям вже будете пояснювати "корінь проблеми", які будуть хазяйнувати на ваших вулицях.
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22.04.2024 20:06 Відповісти
Шановний Вищось пропустили. З кацапами вже ДАВНО і ВСЕ ясно і пояснювати їм нічого не треба. Як вони "хазяйнують" я вже відчув особисто, Вам того не бажаю. А обговорюємо ми НАШУ проблему і якщо Ви її не хочети помічати вона Вас не обійде, кривавими сльозами вмиєтеся і не тільки Ви.
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23.04.2024 08:31 Відповісти
Ви сарказму не розумієте) Ну то нічого. Коли горить хата, треба гасити полум'я, а не вирішувати хто винен. Корінь проблеми в небажанні захищатися. Для тисяч добровольців в 2022 році не було, як ви пишете "НАШОЇ проблеми". Сьогодні ухилянти вигадають тисячи "проблем". Але те все від лукавого.
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23.04.2024 08:43 Відповісти
Якщо немає проблеми то йдіть до війська і дітей своїх не забудьте. Бажаю Вам наснаги в благородній справі, щоб завдяки Вам спокійно спали героічні бійці ТЦК, воєнкоми, батальон "Монако"... і їм подібні. Сподіваюсь, що сарказм Ви зрозуміли, а про "корінь проблеми" забудьте.
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23.04.2024 10:19 Відповісти
З війська і пишу. ТЦК хоть щось роблять щоб полегшити нашу роботу. А такі як ви і є "Монако", які весь час шукають крайніх щоб виправдати ухилянство.
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24.04.2024 06:52 Відповісти
В якому місті я виправдовую ухилянство?
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24.04.2024 10:09 Відповісти
Вони б так від ворога відбивались, як свою ср*ку "захищають".
Стаття 114-1 ККУ
Від 5 до 8
Шмарклі, трясця. Які чомусь себе вважають чоловіками і громадянами
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21.04.2024 07:33 Відповісти
Це вже не первий випадок коли громади чинять опір ТЦК. На жаль далі буде гірше.
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21.04.2024 11:20 Відповісти
Що ви хочете від" нападників" ????
Українська влада почала цю гру жити по поняттях, вона її нав'язала народові своїми незрозумілими бусифікаціями, ніпотізмом, кумовством, посадками патріотів, відстороненнями патріотів, ухилянством в погонах. То що ви хочете від звичайного пересічного українця, якому дали зрозуміти що закону не існує?
Якщо влада рахує за бидло всіх мешканців України (за винятком своєї касти !) , то вони так себе і поводять.
Або працює звичайний закон (анульований владою) , або працює закон вулиці.
То надзвичайно просто.
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21.04.2024 13:01 Відповісти
Тобто, по вашому виходить, що ті хто зараз служать в ЗСУ всі бидло. Якщо ви розумієте, що влада - запроданці та зрадники, чому їй підіграєте?
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22.04.2024 06:59 Відповісти
У цього блатного тцкашника службове авто з неукраїнськими реєстраційними номерами? Схожий на злочинця у військовій формі.
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22.04.2024 14:43 Відповісти
За ухилянтів більш за все верещать самі ухилянти їхні рідні і кацапське г а ще адвокати що за гроші чорта святим зроблять кожен чоловік повинен захищати свою родину а то ****** ховаються а нормальні воюють і захищають і їх підарів з їхніми сім,ями
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05.07.2024 13:45 Відповісти
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