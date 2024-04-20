У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)

У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП.

"Сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції.

У ТЦК уточнили, що з'ясовують усі причини й обставини інциденту та сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів.

"Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - наголосили в ТЦК.

ДОПОВНЕНО О 17:40. У мережі з'явилось відео нібито цього інциденту. УВАГА! Ненормативна лексика.

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