У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)
У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Працівник ТЦК, щоб захиститися, стріляв у землю. Ніхто не постраждав
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП.
"Сьогодні, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції.
У ТЦК уточнили, що з'ясовують усі причини й обставини інциденту та сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів.
"Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - наголосили в ТЦК.
ДОПОВНЕНО О 17:40. У мережі з'явилось відео нібито цього інциденту. УВАГА! Ненормативна лексика.
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Забули вже, як всі сміялися з кацапського іпсо "снялі с поєзда в нацгвардію"? А зараз уже ніхто не сміється!
Працівники ТЦК повинні мати камери відео фіксації
Коли країну не хочуть захищати ті, кого народ готував, і утримував за свої податки тридцять років..при цьому вони ухитряються навіть під час війни далі нічого не робити, а загнати замість себе селян, і роботяг то це нормальна реакція людей, які вже давно зрозумілі, яке ******** відбувається в цій країні...
Молодець що остудив *********,та ще й в землю,я б в ноги їм стріляв.
Люди добрі, в нас війна і ви втішаєтесь з того як бухе бидло знущається з людини у формі???
ти хочеш знищення України!
Странно, что он один. Обычно они стаями ходят.
Можно сколько угодно осуждать горластых баб, но в западной части уже много сёл, где мужиков практически не осталось
Територіальні центри комплектування є юридичними особами публічного права.
Постанова від 23 лютого 2022 р. № 154 в допомогу.
і де є такий закон що можна застосовувати зброю працівнику тцк ?
і з чого видно шо там є "ухилянти" чи працівники тцк "ясновидець" ?
Взагалі-то військовослужбовець мав право застосувати зброю проти нападників.
"...сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів" заявляють у ТЦК.
Тобто мало того, що поліцаї відсиджуються у тилу, ще й покривають нападників.
я вони не будуть панькатися. той хблан піде в першій шерензі у своїх бойових трєніках, а за ним та свиноматка в майці і райтузах прямо на литовські кулемети.
і на тому буде алєс
В армії США відразу би посадили, московити відвели би за сарай і мініснули
Якщо таки програє і чоловіків в тилу не залишиться, то захищатиме й опікуватиметься жінками, дітьми, пенсіонерами коли московити прийдуть Литву асвабаждать?
І наостанок, якщо зрадники, які знаходяться в укр. владі швидше прямо чи опосередковано повбивають всіх тих "мобілізованих" чоловіків, то хто захистить державу від орди, пенсіонери чи може ваші привілейовані, звільнені від війни силовики?
Стаття 114-1 ККУ
Від 5 до 8
Шмарклі, трясця. Які чомусь себе вважають чоловіками і громадянами
Українська влада почала цю гру жити по поняттях, вона її нав'язала народові своїми незрозумілими бусифікаціями, ніпотізмом, кумовством, посадками патріотів, відстороненнями патріотів, ухилянством в погонах. То що ви хочете від звичайного пересічного українця, якому дали зрозуміти що закону не існує?
Якщо влада рахує за бидло всіх мешканців України (за винятком своєї касти !) , то вони так себе і поводять.
Або працює звичайний закон (анульований владою) , або працює закон вулиці.
То надзвичайно просто.