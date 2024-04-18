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У Києві поліція розшукує 5387 військовозобов’язаних чоловіків через неявку до ТЦК, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

мобілізація,тцк

Поліція Києва отримала 5387 звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо встановлення місця перебування та доставлення військовозобов’язаних осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит видання NV.

Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що вчинили адміністративні правопорушення: порушили правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Так, станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

Затримання через неявку до ТЦК

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Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.

При цьому наразі поліції Києва встановила місце перебування та доставила до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме — 1416.

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Автор: 

Київ (19405) військкомат (432) мобілізація (3019) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+26
У клоунов бронь. Недавно писали же
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18.04.2024 16:04
+19
А 95кагал в тому переліку є?
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18.04.2024 16:03
+15
Не можливо встановити їхнє місце перебування.хрен зрозумієш то по кабаках,то по клубах,то по приватних вечірках.дуже зайняті люди
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18.04.2024 16:06
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А 95кагал в тому переліку є?
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18.04.2024 16:03 Відповісти
У клоунов бронь. Недавно писали же
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18.04.2024 16:04 Відповісти
а у тебе теж бронь?
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18.04.2024 16:14 Відповісти
Не можливо встановити їхнє місце перебування.хрен зрозумієш то по кабаках,то по клубах,то по приватних вечірках.дуже зайняті люди
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18.04.2024 16:06 Відповісти
Ні, в списку ті, хто сиділи у залі і реготали.
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18.04.2024 16:08 Відповісти
вони не кияни
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18.04.2024 16:26 Відповісти
Translator

прошу усіх поімено
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18.04.2024 16:04 Відповісти
А вам навіщо? Винагороди роздавати будете?
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18.04.2024 16:19 Відповісти
вряд чи хто скаже, по відомим причинам.
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18.04.2024 16:21 Відповісти
Громадяни Зеленський ,Арестович , Єрмак в списку ?
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18.04.2024 16:04 Відповісти
Ти здивуєшся. Немає
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18.04.2024 16:08 Відповісти
не може бути - вони ж в перших рядах ....
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18.04.2024 16:10 Відповісти
клоуни всі заброньовані
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18.04.2024 16:10 Відповісти
Захисник доблєсних воїнів Тцк намалювавася )) Як тільки все встигаєш: з одною рукою з ТЦК з окопу клеймити ухилянтів , а нішою відстрілюватися )))?
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18.04.2024 16:14 Відповісти
Я бачу що твоє представлення про війну на тому ж рівні що і моральні принципи,десь на одному ж тому самому дні
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18.04.2024 16:16 Відповісти
Та це щастя в сусідній новині вже збирається разом з ветеранами навалювати всім.
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18.04.2024 16:26 Відповісти
чуєш ,мобілізація є, а де мобілізація коли буде? тільки двухсотими ? чи як?
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Ну тобто про дєдовщину і драння очка пишеш ти, а поганий він.
Було б цікаво дізнатися, які фронти ти захищаєш, воїн, шо такий борзий. Бо судячи з того, що пишеш, то скоріш за все мукачівські.
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Ясна річ що ухилянт поганий,а як може бути по іншому в країні де йде війна? А я на запорізькому напрямку зараз. І про драяння очка це не значить дідовщину,це у тебе якісь совкові уявлення. Просто ухилянти починають коли приходять вимахуватися,що нічого робити не будуть, нікого слухати не хочуть,от хлопці тут декількох таких по писку і в виховальних цілях заставляють якусь таку роботу робити, про драяння очка це я умовно. По іншому ніяк, зараз не ті часи щоб з такими панькатися
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18.04.2024 16:25 Відповісти
Смішно коли зебіли, які ховаються в тилу говорять про моральні принципи
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18.04.2024 16:47 Відповісти
Смішно що ухилянт типу Сра Тема котрий бігає і під кожною новиною про мобілізацію чи ухилянтів розказує які вони красунчики намагається відкидати факт того,що його моральні принципи в період коли в його країні йде війна, а він сидить і вилизує сраки ухилянтам знаходяться на дні. Це факт котрий навіть обговорювати не варто, хто оправдовує ухилянтом і сам ним являється в часи коли в його країні йде війна це апріорі кретин котрий заслуговує парочки смачних лящів.
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18.04.2024 17:14 Відповісти
Ти не тікай від відповіді - коли на фронт хєрой?
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18.04.2024 17:39 Відповісти
Я считаю ухилянты вообще не люди, а ты типа их защищаешь или как?
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18.04.2024 16:34 Відповісти
Ловити ухильників!
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18.04.2024 16:04 Відповісти
А 4-разовий ухилянт там є?
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18.04.2024 16:05 Відповісти
Він заброньований
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18.04.2024 16:18 Відповісти
Да - поліція набагато шустріша
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18.04.2024 16:06 Відповісти
Тут хочеш, не хочеш шустрим будеш. Як не наловлять то підуть самі.
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18.04.2024 16:10 Відповісти
як добре що у поліції бронь
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18.04.2024 16:08 Відповісти
Серед себе не шукали військовозобов'язаних?
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18.04.2024 16:08 Відповісти
Через месяц,эта цифра станет в 20 раз больше...
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18.04.2024 16:12 Відповісти
а еще через год раз в 50......
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18.04.2024 16:17 Відповісти
Це що таке, патріоти ховаються від мобілізації? А на майданах такі сміливі були. Тьфу, аж читати гидко.
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18.04.2024 16:12 Відповісти
зригни звідси нах пігдог
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18.04.2024 16:19 Відповісти
путін *****?
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18.04.2024 19:21 Відповісти
Скоро буде 500 тисяч.
Якщо держава спочатку стріляє собі в ногу, потім в яйця, і нарешті в голову - то інакше бути не може.
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18.04.2024 16:12 Відповісти
вкажіть хто саме виконував цю функцію в державі і бажано ген весь список 👀.
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18.04.2024 16:17 Відповісти
Ви йдіть у ліс їх шукайте. Вони там третій рік шашлики шукають, які їм Зеленський пообіцяв.
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18.04.2024 16:13 Відповісти
Ось бачте на багато мільйонну столицю всього якихось декілька тисяч ухилянтів. Да у мене в селі більше.
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18.04.2024 16:24 Відповісти
та нхя вона не "розшукує". Просто ІБД. Повинна бути умова: до 1 числа мусорня розшукує 1000 ухилянтів, або 2 числа 1000 мусорів іде на передок. Вони, до речі навчені, озброєні й приймали присягу...
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18.04.2024 16:25 Відповісти
І жерли з бюджету тонну грошей. За то, шо одночасно не дозволяли бабусі торгувати огірками в переході, і брали мзду з тих, хто торгує в переході трошки іншою "городиною". Найкращі люди країні, навіть дивно, чого не бажають її захищати, еге ж?
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18.04.2024 16:32 Відповісти
Хто навчений? Менти? Не вміють від слова "ніхрєна". Взагалі. Так трапилося, що пересікався з Кордом по тактиці (я - 1,5 року на нулі). Повернувся, на перших порах якось шукав ветеранів, хто там навчає новачків. натрапив на Корд. Рівень не те що нульовий - мінусовий. Далі стало нецікаво.
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18.04.2024 16:35 Відповісти
Я вам вірю - я взагалі диванний "експерт", мені 63. Але хотілося б почути думку військових-фронтовиків: чи портібна нам така армія мусорні в тилу - а чи ми могли б обійтися народними дружинами і10% теперішнього особового складу ментів у тилу ?
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18.04.2024 16:42 Відповісти
Ні, пане Євген! Менти таки потрібні. Той же карний розшук, слідчих, якась кількість патрульних на вулицях (кримінальні ж новини читаєте, так?)
Але їх усіх треба навчати. Вони з себе корчать воїнів, а насправді - це просто кабздєц якийсь.
Нещодавно мене зупинили. За 200 метрів від дому. думав повийожуватися, щоб викликали ВСП, але, думаю, неспроста ж зупинили. І дійсно, показали з телефону - персонаж, що пограбував з гранатою ломбард - візуально схожий на мене. Тактикульна парка в оливі, сива борода, кепка.
Саме за це їх вибачив.
Але!

Шмонати мене за 200 метрів від мого будинку. Сусіди ходять, бачать це. Це перше, що вибісило. Зброя є? Дістаю складник з кишені.

- А-а-а, то не зброя )))) (пісєц, зовсім дурненькі)

- А що в кишені рюкзака?

Дістаю турнікет СІЧ.
-Шо це?

Короче, вони мене по своїм базам перевірили, а потім таки психонув. Ці двоє довб***ів вставали в один ряд. Я міг би покласти їх обох. За це й пояснив. Воно думає, що тягати ПМ на набедренній кобурі - буде схожий на техаського рейнджера. Воно думає, що якщо у нього висить на броніку АКС-74У, без патрону в патронніку, то воно готове до короткого бою )))

Мясо, блін.. )))
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18.04.2024 16:55 Відповісти
їм у місті мабуть заборонено досилати патрон
звісно їх не вчать воювати, лише крутити людей
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18.04.2024 17:15 Відповісти
Ухилянтов на палю !
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18.04.2024 16:35 Відповісти
Значить так.
Хапаєте, і одразу чіпуєте.
Якщо це виглядає як посягання на свободу - то це так і є.
Але це ж і є напрямок до досягнення цілей?!
Обов'язок не має бути гарантією до збереження цінності життя, має гарантувати збереженню державних інституцій.
Які ж самі і зневілювали до непридатності.
І тільки як мантри проговорюєм екзистенційна, немає варіанту, асиміляція...
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18.04.2024 16:41 Відповісти
Таварисч Жюков швидко б знайшов і не 5 тисч., а тисч 500!
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18.04.2024 16:42 Відповісти
Тобто на весь Київ 5387 ухилянти? І все. Здається недавно було, що в Полтавській області шукають 30 000 ухилянтів.
Висновок простий - або в Києві всі патріоти, а в регіонах одні лише ухилянти. Або ТЦК та СП Києва робить все що завгодно, аби тільки, не те що зобов'язані. Втім зрозуміло, в Києві випадково помилився кого зупиняєш/розшукуєш = через годину бусіком вивезли з комфортного кабінету ТЦК на 0. В провінції воно якось спокійніше, мажорів не так багато, "сіряків" більше, шанс зупинити не того, значно менше.
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18.04.2024 16:46 Відповісти
ПОЛІЦІЯ ТИХ РОЗШУКУЄ.... ІНШИХ( ТІ ЩО ЗАПЛАТИЛИ У ВОЄНКОМАТАХ ТА МЕД.КОМІСІЯМ ) НЕ БУДУТЬ РОЗШУКУВАТИ ЯК І ВИКЛИКАТИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПЕРЕВІРКИ СВОЇХ ДАНИХ ( 60 ДІБ).. ХОТІЛОСЯ Б ЩОБ ФАЛЬШИВИХ УБД ВІДСЛІДИЛИ В ПОЛІЦІЇ..І ОГОЛОСИТИ ЦІ СХЕМИ...
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18.04.2024 16:54 Відповісти
всього то? а казали ухилянтів дох-я, а виходить що 0.25%
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18.04.2024 17:13 Відповісти
Тцк утворені постановою не законом навіть не законодавою владою.По 154 без службових посвідень бо потрібна окрема постанова,По ст 65 мобілізація згідно закону .Яким чином тцк має відношення до закону якщо вони утворені постановою?Далі згідно ст 17 це незаконні збройні формування. Згідно ст 19 всі держоргани службовці повинні діяти в рамках закону і по закону.Знову таки до чого тут ТЦК і їх повноваження?Далі згідно цнапу тцк сп немає в жодних реєстрах фіз і юр особ.Згідно відповіді верховної ради тцк сп не утоврені законом.Згідно цнапу повертаючись вони ніде не існують окрім як окремої структури сухопутних віськ.Де немають статусу військовослужбовців і держслужбовців.Так мають змогу в штат набирати військових і просто працівників ,але вони не належать до статусу військовслужбовців і працють по контракту згідгно трудового кодексу УКРАЇНИ .тЦК СП не мають правонаступництва від військоматів.Було подано на розгляд але заблоковано.Також повертаємось до цнапів якщо тцк сп немає в реєстрах їх не має адресно !Жоден тцк сп не існує по адресу фізично !Всі адреси мають статус військоматів в статусі ПРИПИНЕНО ! Всі дані в цнап коли платна версія.
3 РІК війни так і не прийняли законом але підганяють закони під них.Під відвертих бандитів влади.ба більше по новому законодавсту знову ж таки тцк сп мають вимагати документи на перевірки згідно чого ?Закону?Покажуть ваші посвідчення згідно 1137 як державного органу?А їх НЕМАЄ !І бути не може бо прийняті постановою.Адресно також їх статус не змінився їх не існує.І головне 25 травня нарешті конституційний суд розгляне питання правомірності законного існування ТЦК СП,

Також нагадаю підписаний президентом закон про мобілізацію сканами на сайті мінюста де чітко видно що пан зеленский підписав документи 11 КВІТНЯ !!!!а НЕ 16 ЯК ПОДАЮТЬ.Також видна печатка для грамот а не президеньска печатка.Також в сканах відсутній підпис голови верховної ради і герба на документі для нього.Тобто суспільству знову збрехали і документ був підписаний ще до того як за нього проголосували ба більше по факту сфальсифіковано !

Штати в суботу проголосують за допомогу де вказують виділення коштів якщо будуть проведені прозорі вибори !Опаааааааа !Як вам таке зе пан?Я також нагадаю згідно КУ 1 квітня закінчився термін президенства і права підпису.і триває перехідний період до 21 травня коли пан зе повинен піти.В КУ не має положень про президенства що він має право на період війни воєнного стану або надзвичаного не проводити вибори і залишитися на посту НЕМАЄ ТАКОЇ НОРМИ !
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18.04.2024 17:19 Відповісти
И это на весь трехмиллионный город а в Конче-Заспе ухилянтов ловить не пробовали?
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18.04.2024 17:30 Відповісти
навіщо їх шукати, через 2 місяці вони самостійно стануть на облік, через ЦНАП, електронний кабінет і саме ТЦК
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18.04.2024 18:55 Відповісти
 
 