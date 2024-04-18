У Києві поліція розшукує 5387 військовозобов’язаних чоловіків через неявку до ТЦК, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Поліція Києва отримала 5387 звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо встановлення місця перебування та доставлення військовозобов’язаних осіб для складання відносно них адмінпротоколів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит видання NV.
Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що вчинили адміністративні правопорушення: порушили правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Так, станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.
Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.
При цьому наразі поліції Києва встановила місце перебування та доставила до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме — 1416.
Будь ласка, зачекайте...
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прошу усіх поімено
ТЦКз окопу клеймити ухилянтів , а нішою відстрілюватися )))?
Було б цікаво дізнатися, які фронти ти захищаєш, воїн, шо такий борзий. Бо судячи з того, що пишеш, то скоріш за все мукачівські.
Якщо держава спочатку стріляє собі в ногу, потім в яйця, і нарешті в голову - то інакше бути не може.
Але їх усіх треба навчати. Вони з себе корчать воїнів, а насправді - це просто кабздєц якийсь.
Нещодавно мене зупинили. За 200 метрів від дому. думав повийожуватися, щоб викликали ВСП, але, думаю, неспроста ж зупинили. І дійсно, показали з телефону - персонаж, що пограбував з гранатою ломбард - візуально схожий на мене. Тактикульна парка в оливі, сива борода, кепка.
Саме за це їх вибачив.
Але!
Шмонати мене за 200 метрів від мого будинку. Сусіди ходять, бачать це. Це перше, що вибісило. Зброя є? Дістаю складник з кишені.
- А-а-а, то не зброя )))) (пісєц, зовсім дурненькі)
- А що в кишені рюкзака?
Дістаю турнікет СІЧ.
-Шо це?
Короче, вони мене по своїм базам перевірили, а потім таки психонув. Ці двоє довб***ів вставали в один ряд. Я міг би покласти їх обох. За це й пояснив. Воно думає, що тягати ПМ на набедренній кобурі - буде схожий на техаського рейнджера. Воно думає, що якщо у нього висить на броніку АКС-74У, без патрону в патронніку, то воно готове до короткого бою )))
Мясо, блін.. )))
звісно їх не вчать воювати, лише крутити людей
Хапаєте, і одразу чіпуєте.
Якщо це виглядає як посягання на свободу - то це так і є.
Але це ж і є напрямок до досягнення цілей?!
Обов'язок не має бути гарантією до збереження цінності життя, має гарантувати збереженню державних інституцій.
Які ж самі і зневілювали до непридатності.
І тільки як мантри проговорюєм екзистенційна, немає варіанту, асиміляція...
Висновок простий - або в Києві всі патріоти, а в регіонах одні лише ухилянти. Або ТЦК та СП Києва робить все що завгодно, аби тільки, не те що зобов'язані. Втім зрозуміло, в Києві випадково помилився кого зупиняєш/розшукуєш = через годину бусіком вивезли з комфортного кабінету ТЦК на 0. В провінції воно якось спокійніше, мажорів не так багато, "сіряків" більше, шанс зупинити не того, значно менше.
3 РІК війни так і не прийняли законом але підганяють закони під них.Під відвертих бандитів влади.ба більше по новому законодавсту знову ж таки тцк сп мають вимагати документи на перевірки згідно чого ?Закону?Покажуть ваші посвідчення згідно 1137 як державного органу?А їх НЕМАЄ !І бути не може бо прийняті постановою.Адресно також їх статус не змінився їх не існує.І головне 25 травня нарешті конституційний суд розгляне питання правомірності законного існування ТЦК СП,
Також нагадаю підписаний президентом закон про мобілізацію сканами на сайті мінюста де чітко видно що пан зеленский підписав документи 11 КВІТНЯ !!!!а НЕ 16 ЯК ПОДАЮТЬ.Також видна печатка для грамот а не президеньска печатка.Також в сканах відсутній підпис голови верховної ради і герба на документі для нього.Тобто суспільству знову збрехали і документ був підписаний ще до того як за нього проголосували ба більше по факту сфальсифіковано !
Штати в суботу проголосують за допомогу де вказують виділення коштів якщо будуть проведені прозорі вибори !Опаааааааа !Як вам таке зе пан?Я також нагадаю згідно КУ 1 квітня закінчився термін президенства і права підпису.і триває перехідний період до 21 травня коли пан зе повинен піти.В КУ не має положень про президенства що він має право на період війни воєнного стану або надзвичаного не проводити вибори і залишитися на посту НЕМАЄ ТАКОЇ НОРМИ !