У Києві поліція розшукує 5387 військовозобов’язаних чоловіків через неявку до ТЦК, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Поліція Києва отримала 5387 звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо встановлення місця перебування та доставлення військовозобов’язаних осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит видання NV.

Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що вчинили адміністративні правопорушення: порушили правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Так, станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів.

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Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.

При цьому наразі поліції Києва встановила місце перебування та доставила до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме — 1416.

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