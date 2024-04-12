Поліція має бази даних, які містять сотні тисяч можливих ухилянтів, - Клименко

У поліції є бази даних, у яких є вже сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці - але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - сказав Клименко.

За його словами, поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку. Клименко наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Міністр зазначив, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

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