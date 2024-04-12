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Поліція має бази даних, які містять сотні тисяч можливих ухилянтів, - Клименко

мвс,клименко,ігор

У поліції є бази даних, у яких є вже сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці - але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - сказав Клименко.

За його словами, поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку. Клименко наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Міністр зазначив, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

Також читайте: Ухвалений Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву, - Зеленський

Автор: 

Клименко Ігор (481) ухилянти (864) ТЦК та СП (558)


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Топ коментарі
+69
Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися
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12.04.2024 20:15
+49
у цього клімєнко, синочок призовного віку зараз переховується у США. Може мені хтось пояснити - єто другоє ілі єщьо нєт?!
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12.04.2024 20:12
+36
Ну то що, що є "бази даних"? На всіх тюрм хвате? Почніть з Зеленського і 95 кварталу вони самі головні "ухилянти" в країні
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12.04.2024 20:13
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Да эти базы и так все знают,Конче-Заспа и все элитные районы Киева лови любого мимо не промахнешься.
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12.04.2024 20:08 Відповісти
не повинно бути бронювання для правоохоронних та державних органів. Патрульна поліція хай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату.

Влада має дати приклад захисту Батьківщини, а не ухиляння від мобілізації. Все, що не працює на оборону та безпеку, має дати частину людей на війну. Так, не усі можуть по здоровʼю воювати на нулі.
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12.04.2024 20:15 Відповісти
Приклад? Невже знову шашлики?!
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12.04.2024 20:21 Відповісти
Ну то ось петиція відповідна є, підписуємо, це важливо:
https://petition.president.gov.ua/petition/223944
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13.04.2024 00:38 Відповісти
А як там з відправкою на нуль поліціянтів?

Чого мовчемо, Кліменко?!
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12.04.2024 20:48 Відповісти
Та всі бачать як ви працюєте, та як тцк працює. Більшої ганьби годі й шукати.
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12.04.2024 20:09 Відповісти
Т ЦК пряцює, ЩО МАЛОРОССИ СЦЮТЬ?
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12.04.2024 20:17 Відповісти
Ну то памперс вдягни якщо сцишся.
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12.04.2024 20:22 Відповісти
А ты в уже окопе бот с трехдневной регистрацией?
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13.04.2024 07:10 Відповісти
у цього клімєнко, синочок призовного віку зараз переховується у США. Може мені хтось пояснити - єто другоє ілі єщьо нєт?!
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12.04.2024 20:12 Відповісти
Ну то що, що є "бази даних"? На всіх тюрм хвате? Почніть з Зеленського і 95 кварталу вони самі головні "ухилянти" в країні
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12.04.2024 20:13 Відповісти
Не можна таке писати, вони ж волонтери з 2014 року. Не знав? І ніхто не знав. Навіть і сам Кошовий мабуть не знав що він 10 років як волонтер. https://tsn.ua/glamur/zirki-kvartalu-95-pobuvali-na-donechchini-ta-peredali-dopomogu-viyskovim-2499109.html Ось стаття на ТСН.
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13.04.2024 00:41 Відповісти
А я знаю сотні чиновників та депутатів, які можуть бути ухилянтами. Та ще їх родичі.
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12.04.2024 20:14 Відповісти
Як хтось написав в інеті : Народ України вимагає зняти бронь та відправити на фронт: поліцію, держслужбовців, ТЦК, СБУ, митників, ДСНС, суддів, прокурорів, всіх пенсіонерів силових відомств яким щє не виповнилось 60 років, депутатів. Всіх тих хто усе життя отримував гроші з бюджету України, а зараз повинен повернути борг країні... P/S Важко з цим не погодитися
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12.04.2024 20:15 Відповісти
зняти бронь та відправити на фронт

Працівників органів внутрішніх справ України,
Поліцейських України,
Співробітників Служби судової охорони України,
Осіб складу податкової поліцїї України,
Осіб Бюро економічної безпеки України,
Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України,
Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
Осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
Осіб органів військ цивільної оборони України,
Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,
Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
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12.04.2024 21:58 Відповісти
а бази даних тих хто відмінив допризовну підготовку в усіх закладах освіти та обов'язковість військового обліку теж є? якщо є, то може з них і почати, чи те аж до 2010 тягне і не на часі?

👀🧐🥱
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12.04.2024 20:16 Відповісти
а добродій клименко знае , що несправеливість "вбивае"....одними "васильками" як "мясом " війну не виграти...,
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12.04.2024 20:18 Відповісти
сына не хочешь в тцк отвести?
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12.04.2024 20:18 Відповісти
Пропоную: всіх Порохоботів забронювати,бо це еліта української нації, а зебілів відправити воювати за свого боневтіка.
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12.04.2024 20:19 Відповісти
Пропоную юлеботам також до строю, чи ти вже перевшився
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12.04.2024 20:24 Відповісти
вау! я вже і юлє ботом був! підпезжуєш шмаркач.
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12.04.2024 20:29 Відповісти
Так тонко, що аж товсто
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12.04.2024 20:26 Відповісти
а шо дєлать, треба ж довбнів вчити....
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12.04.2024 20:27 Відповісти
як правило , всі ухилянти це зебіли. то хто бздить?
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12.04.2024 21:02 Відповісти
Ахах, сотни тысяч ухилянтов... Ну-ну... Всех пересажать !!!)))
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12.04.2024 20:23 Відповісти
З тебе почнуть. Не сци.
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12.04.2024 22:28 Відповісти
" можливо ухиляються від служби " я так само можу стверджувати можливо всі поліціанти працюють на ворога !
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12.04.2024 20:23 Відповісти
Так у базі працівників поліції сотні тисяч ухилянтів. Це знає кожен, і що далі?.
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12.04.2024 20:24 Відповісти
ну есть базы данных и что? ну не хочет народ воевать от слова вообще и что делать? словленный не вояка, а потенциальный пленник
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12.04.2024 20:30 Відповісти
Треба зняти всі обмеження з чоловіків на пересування, а військовим профі виплачувати зарплатню в тисячах доларів. Бо яка користь на фронті з людини, що непідготовлена? До першого бою? А на одного військового треба в тилу десяток тих, хто його забезпечує. Тоді армія буде ефективною і непереможною. Такий законопроект про мобілізацію подала в Раду Юля, але його навіть на комітеті не розглянули.
Зєлю геть. Вибори
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12.04.2024 20:33 Відповісти
Будемо Юлю вибирати верховним головнокомандувачем?
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12.04.2024 20:39 Відповісти
жоден танк не повинен... ну це вже було. а буде: жоден безпілотник не повинен бомбити мирні нафтопереробні заводи і нафтові термінали. А то хутін нападе і екскаліруватиме.
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12.04.2024 20:52 Відповісти
Крим в Україну повернеться. Можливо навіть, як Херсон. Крим продали цапам противсіхи у 2010му.
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12.04.2024 21:07 Відповісти
Думаю Залужного таки вдасться вмовити балотуватись. Він виграє вже в першому турі
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12.04.2024 21:01 Відповісти
За станом здоров'я не годиться. Інвалід.
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12.04.2024 21:07 Відповісти
Працювати генералом в штабі НАТО він здатний? Щось у вас не ліпиться.

Не знаю анамнезу Залужного, але знаю які фізичні вади були у Франкліна Рузвельта. Які не завадили йому виграти Другу Світову
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12.04.2024 21:12 Відповісти
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12.04.2024 21:23 Відповісти
Інвалід не може бути президентом? А як же рівність в правах?
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12.04.2024 21:40 Відповісти
Може. Навіть розумовий. Двічи доведено вже нашим народом.
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13.04.2024 00:43 Відповісти
Дарма ви зєлю вважаєте розумовим інвалідом. Він неабияк розумово розвинутий. Інвалід він нравственний, духовний. Або одним словом - ч0pT
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13.04.2024 09:38 Відповісти
Нашо воно йому треба? Я не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб хотіти зараз стати президентом у нинішній ситуації. Це рівноцінно суїциду.
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12.04.2024 21:21 Відповісти
Але в 2014 хтось таки взяв на себе відповідальність.......
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12.04.2024 21:42 Відповісти
то чо твій роботодавець не звільняється? до речі, а в твоїй броні кловун написано чи багатодітна мамка?
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13.04.2024 10:11 Відповісти
ні, подругу твого хазяїна, безмозглу
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13.04.2024 10:10 Відповісти
а в мене є особиста база чиновників та посадових осіб - яких я вважаю потенційними 3,14дарасами .
Правда Клименко на посаді і повинен думати перед тим як говорити . Якщо тцк ,щось має підстави - то має звертатися до суду - а не вносити в якісь бази дані осіб - які не давали згоду на обробку своїх персональних даних в таких базах . Але ,що ми хочемо - ще один випусник криворізької школи права ...
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12.04.2024 20:33 Відповісти
Я так розумію що у списку під номером один мальчік Володя Херпіду?
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12.04.2024 20:34 Відповісти
Подивись правді у очі: ви ледь створили та ще не привели до ладу реєстр власників зброї.
І це при тому, що дозволи на зберігання поновлюються кожних три рокі, а кількість власників зброї суттєво менша за кількість військовозобовʼязаних.
Так що, достовірність, обʼєктивність і цінність вашої «бази ухилянтів» під великим питанням.
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12.04.2024 20:41 Відповісти
"доказательства" добытые ВНЕ незаконный способ ( а сбор, обработка и передача данных не предусмотренных законом - НЕ ЗАКОННА ) не могут быть приняты судом как доказательства!
Любые сомнения согласно КПК трактуются в ПОЛЬЗУ подозреваемого !
Вывод: человек в "базе" - НЕ ВИНОВЕН !

ШАГ И МАТ!
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12.04.2024 20:42 Відповісти
"Какіє ваші доказатєльства?" (с) )))

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12.04.2024 20:47 Відповісти
В нас країна чудес. За вдалі операції проти росіян Роман Червінський вже рік маринується у клітці Єрмака
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12.04.2024 21:25 Відповісти
Так ото ж...
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12.04.2024 23:05 Відповісти
твой Сынок тоже есть в этой БАЗЕ
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12.04.2024 20:48 Відповісти
головний мєнт, зовсім ********!
тільки суд, має право, визначати, винний хтось або ні!
ухилянт, це звинувачення, що несе за собою покарання!
цей тупорилий мєнт готовий покарати 100 000 чоловіків, без слідства і суду?
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12.04.2024 20:49 Відповісти
База даних ))) Чомусь згадалися часи, коли років 15-20 тому на нашому радіоринку "Караваєві Дачі" на CD-болванках продавалися майже будь-які бази даних. Так смішно було: перед радіоринком - "м'ясорубка", потім - "стометровка" - там продавали/купували крадені телефони. Перед входом в ринок - пост міліції, яка за цим всим спостерігала. База даних ))
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12.04.2024 20:52 Відповісти
О! Зельониє скоро за наміри саджати будуть?
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12.04.2024 20:52 Відповісти
Від цієї новини, двоє окупантів, застрелилися на полі бою
https://censor.net/ua/video_news/3484005/dvoye_okupantiv_zastrelylysya_na_poli_boyu_video
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12.04.2024 20:57 Відповісти
Було - "кожен з вас президент" (2019). Стало - "кожен з вас ухилянт" (2024).
Тоді всі чоловіки, - можливі гвалтівники.

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12.04.2024 21:02 Відповісти
Сотні тисяч ухилянтів - та це наклип та брехня. 53% УКРАЇНЦІВ підтримують президента. Вони всі рвуться на фронт - і тіки оті кляті закони про мобілізацію та дембіль для військових за часів Порошенко заважають перемозі, хоча і війни не було б, як би увесь світ побачив мир в очах у Паріжі. Найскравіший головнокомандувач робить все за для миру та спокію у Европі - це кляті америкоси та голубці з Европи - він їх як може закликає - а вони ще щось собі міркують.
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12.04.2024 21:11 Відповісти
Маладєс. Гривня твоя(одна). Заробив
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12.04.2024 21:18 Відповісти
Щиро дякую. Отим і живу. Я за людину котра віддає все для перемоги. У тебе є невпевненість у 53%-ків УКРАЇНЦІВ, котри підтримують президента та йього політику перемоги?
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12.04.2024 21:25 Відповісти
У зєлі 153% довіри? Хм. У пуйла було лише 146%. Це вже перемога!!!
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12.04.2024 21:31 Відповісти
Це твоя брехня - 153% - 53% - і це було на самому класному ресурсі від членвоєкора - від центру розумкова на цензорі - це їх опрос. І не закидайте на президента - це .... навіть не можу висловити свої емоції до нього.
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12.04.2024 21:42 Відповісти
Ви у війську йдете до перемоги?
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12.04.2024 21:37 Відповісти
Та ви шо - я разом з речником президента Шефіром- молодшим, виїхав до Германії - я за мир з росією - так навчав речник президента - бо УКРАЇНА воює з путіним, а не з росіянинами - з ними, по йього навчанню, треба товаришувати.
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12.04.2024 21:46 Відповісти
ухилянт
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12.04.2024 22:31 Відповісти
Хто? Там сьогодні міністр кліменко назвав цифру у сотні тисяч ухилянтів, а з 15 року і президент УКРАЇНИ у цій цифрі - та шо у 19 році ідіоти обрали йього чи найкраща нація у світі - на найкращому ресурсі цю статтю найди. Та подивись останній матч збірної УКРАЇНИ по футболу з Ісландією - там повний стадіон військовозобов'язаного віку УКРАЇНЦІВ.
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12.04.2024 22:38 Відповісти
ну взагалі проголосувало в реальності 35% за нього... цифра 75 це з тих хто прийшли на вибори...
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12.04.2024 23:55 Відповісти
Не з того боку взявся ОПіс за мобілізацію. ТЦК, поліція і знову хєрня. Коли коня весь час бити батогом, він не побіжить швидше, а просто впаде на чотири кінцівки. ТРЕБА проводити грамотну агітацію, а не журналістським хайпом про втікачів та ухилянтів. Бо вони стали вже героями телеканалів.
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12.04.2024 21:22 Відповісти
Агітацію, соціальні пакети, реклама, понятна логіка, щоб людина відчувала себе захищеною, а якщо з нею щось станеться, то її родина буде захищеною матеріально. Можливо демобілізація. А в цьому законі тількі примус, а пряника немає.
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12.04.2024 22:15 Відповісти
тобто, вся поліція, буде зайнята тим, що буде ловити "ухилянтів", тільки щоб не йти на фронт! Хоча вони одні з перших повинні захищати Батьківщину
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12.04.2024 21:23 Відповісти
І самий головний ухилянт, сидить на Банковій
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12.04.2024 21:27 Відповісти
База ухилянтів - це штатний состав мвс + пенсіонери мвс.
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12.04.2024 21:48 Відповісти
Навіщо ви такі дріб'язкові? Зразу всіх чоловікв у спісок вкладіть, та й все..
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12.04.2024 22:14 Відповісти
Працівники тцк без посвідчень можуть йти тільки козі в тріщину.
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12.04.2024 22:27 Відповісти
Зараз по київському радіо 24/7 крутять рекламу послуг поліції охорони, на білбордах у києві реклама - підрозділу мвс -"титан". А ви кажете, що людей немає для фронту. Ось вам тисячі навчених, вмотивованих, здорових биків, які можуть тримати будь-яку ділянку на передку. Скільки можна спустошувати села мобілізуючи невмотивованих чоловіків!
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12.04.2024 22:34 Відповісти
А кстати, эта полиция охраны была гаванью, где при Авакове пересиживали от Люстрации. И от командировок в АТО
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13.04.2024 01:59 Відповісти
Ага. База даних у відділі кадрів Нацполіції.
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12.04.2024 22:41 Відповісти
Тільки тих хто пройшли підготовку і самовільно покинули частини або місця служби вже близько 120-150 тис., про них ніхто не говорить і цифру не озвучує їх ще в 22 році розшукувало ДБР з початку 23 на них всі забили, хоча реальний термін цим людям світить від 5 до 10 років, вироків в судових реєстрах по цій статті нема, та й і тюрем на таку кількість відказників не вистарчить...
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12.04.2024 22:55 Відповісти
близько 600 тисяч пенсіонерів силових відомств. цікаво, яка з них частина до 60 років? ВСІ вони отримують непогану пенсію з наших податків, але чомусь знаходяться на іншому обліку
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12.04.2024 23:04 Відповісти
300 тис поліцейських- уже ухилянти...бо підготовлені,уміють володіти зброєю і досить молоді...а частина ухилянтів за кордоном,причому завдяки "каналам" які проклали самі СН...
Тож ті всі бази- то таке...
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12.04.2024 23:10 Відповісти
Шапіто...
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12.04.2024 23:22 Відповісти
Навіть якщо ви впіймали того пекаря, чи барвисту і притягли насильно кудись - що то буде за армія з таких людей?

Ви і економіку покладете і війну програєте. Про питання справедливості, я вже взагалі мовчу (чому на фронт кидають "нульового" викладача музики, а мєнт, який давав присягу, вміє користуватись зброєю, все життя висить на шиї у держави (платників податків) - замість того, щоб першими іти захищати ту саму державу, яка його утримує, - він виявляється заброньований і ловить на вулиці музиканта, щоб кинути через місяць-два його в окопи. (Додайте сюди корупцію, міністрів, депутатів, чиновників, їхніх діток)
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13.04.2024 00:26 Відповісти
Сотни тысяч ментовских пэниСионэеров и отставные прапорщики?
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13.04.2024 01:56 Відповісти
Вирішили у відділі кадрів мвс подивитись?
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13.04.2024 05:51 Відповісти
«У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо,ухиляюттся від служби». Ви клоуни, а не поліція: себе цим висловом відмазали, мол ми нічого не стверджуємо, а робимо роботу, а з іншого боку обісрали: підозрювати справа прокуратури, а не ТЦК. І мають бути чіткі фактичні підстави. А ви просто «на прохання» ТЦК коіте злочин. Молодц
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13.04.2024 09:22 Відповісти
Це він про списки особового складу поліції?
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13.04.2024 10:05 Відповісти
Україна дійшла до тої точки, коли влада/держава стала ворогом своєму суспільству.
Такого "закручування гайок" нема навіть на рашці. То який можна зробити висновок?
Влада робить все можливе, щоб перекласти всю вагу їхніх про..***** на суспільство, а самій продовжити займатись казнокрадством і корупцією. Ну а мєнтів вони бережуть, щоб захищати систему від невдоволення українців. Проходили це вже, розпитайте у Яника. Щоб гратись в диктатуру - треба мати ресурси на це, а ні рашка ні захід на це грошей не дасть (кожен по своїй причині).

Закриті кордони, тотальна несправедливість, корупція з голови до ніг (як в останній день), відсутність будь-яких реалістичних планів, а замість того лише один наратив з усіх екранів про тотальну мобілізацію (без зрозумілих цілей, без зброї, без грошей, з живою силою в 10 разів меншою ніж у орків, з просраною, а десь і зрадженою підтримкою заходу, і т.д.) - все це робить фінал очевидним. З прийняттям останніх законів (які нагадують агонію і драконівські закони останніх днів Яника) - влада своїми руками рішеннями, діями і бездіяльністю - вивела державу і суспільство на фінішну пряму суіцидального забігу.
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13.04.2024 10:20 Відповісти
 
 