Полиция имеет базы данных, содержащие сотни тысяч возможных уклонистов, - Клименко
В полиции есть базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице - но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК", - сказал Клименко.
По его словам, полиция осуществляет розыск украинцев, уклоняющихся от мобилизации, уже получивших на руки повестку. Клименко подчеркнул, что полиция действует только в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.
Министр отметил, что админпротоколы по этой группе лиц составляют исключительно работники ТЦК.
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Влада має дати приклад захисту Батьківщини, а не ухиляння від мобілізації. Все, що не працює на оборону та безпеку, має дати частину людей на війну. Так, не усі можуть по здоровʼю воювати на нулі.
https://petition.president.gov.ua/petition/223944
Чого мовчемо, Кліменко?!
Працівників органів внутрішніх справ України,
Поліцейських України,
Співробітників Служби судової охорони України,
Осіб складу податкової поліцїї України,
Осіб Бюро економічної безпеки України,
Осіб Державної кримінально-виконавчої служби України,
Осіб органів і підрозділів цивільного захисту України,
Військовослужбовців на пенсіі Збройних Сил, інших військових з 45 років,
Осіб органів державної безпеки і внутрішніх справ України,
Осіб органів Національної гвардії України, з 45 років,
Осіб органів Прикордонних військ України, з 45 років,
Осіб органів військ цивільної оборони України,
Осіб органів Представників державної пожежної охорони України,
Осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Осіб органів та Громадян інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,
Осіб органів Держслужбовців та працівників навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції з числа колишніх працівників поліцїї України,
Осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України,
Осіб Коммунального предприятия "Муниципальная стража" України.
👀🧐🥱
Зєлю геть. Вибори
Не знаю анамнезу Залужного, але знаю які фізичні вади були у Франкліна Рузвельта. Які не завадили йому виграти Другу Світову
Правда Клименко на посаді і повинен думати перед тим як говорити . Якщо тцк ,щось має підстави - то має звертатися до суду - а не вносити в якісь бази дані осіб - які не давали згоду на обробку своїх персональних даних в таких базах . Але ,що ми хочемо - ще один випусник криворізької школи права ...
І це при тому, що дозволи на зберігання поновлюються кожних три рокі, а кількість власників зброї суттєво менша за кількість військовозобовʼязаних.
Так що, достовірність, обʼєктивність і цінність вашої «бази ухилянтів» під великим питанням.
Любые сомнения согласно КПК трактуются в ПОЛЬЗУ подозреваемого !
Вывод: человек в "базе" - НЕ ВИНОВЕН !
ШАГ И МАТ!
тільки суд, має право, визначати, винний хтось або ні!
ухилянт, це звинувачення, що несе за собою покарання!
цей тупорилий мєнт готовий покарати 100 000 чоловіків, без слідства і суду?
https://censor.net/ua/video_news/3484005/dvoye_okupantiv_zastrelylysya_na_poli_boyu_video
Тоді всі чоловіки, - можливі гвалтівники.
Тож ті всі бази- то таке...
Ви і економіку покладете і війну програєте. Про питання справедливості, я вже взагалі мовчу (чому на фронт кидають "нульового" викладача музики, а мєнт, який давав присягу, вміє користуватись зброєю, все життя висить на шиї у держави (платників податків) - замість того, щоб першими іти захищати ту саму державу, яка його утримує, - він виявляється заброньований і ловить на вулиці музиканта, щоб кинути через місяць-два його в окопи. (Додайте сюди корупцію, міністрів, депутатів, чиновників, їхніх діток)
Такого "закручування гайок" нема навіть на рашці. То який можна зробити висновок?
Влада робить все можливе, щоб перекласти всю вагу їхніх про..***** на суспільство, а самій продовжити займатись казнокрадством і корупцією. Ну а мєнтів вони бережуть, щоб захищати систему від невдоволення українців. Проходили це вже, розпитайте у Яника. Щоб гратись в диктатуру - треба мати ресурси на це, а ні рашка ні захід на це грошей не дасть (кожен по своїй причині).
Закриті кордони, тотальна несправедливість, корупція з голови до ніг (як в останній день), відсутність будь-яких реалістичних планів, а замість того лише один наратив з усіх екранів про тотальну мобілізацію (без зрозумілих цілей, без зброї, без грошей, з живою силою в 10 разів меншою ніж у орків, з просраною, а десь і зрадженою підтримкою заходу, і т.д.) - все це робить фінал очевидним. З прийняттям останніх законів (які нагадують агонію і драконівські закони останніх днів Яника) - влада своїми руками рішеннями, діями і бездіяльністю - вивела державу і суспільство на фінішну пряму суіцидального забігу.