Полиция имеет базы данных, содержащие сотни тысяч возможных уклонистов, - Клименко

В полиции есть базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице - но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК", - сказал Клименко.

По его словам, полиция осуществляет розыск украинцев, уклоняющихся от мобилизации, уже получивших на руки повестку. Клименко подчеркнул, что полиция действует только в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.

Министр отметил, что админпротоколы по этой группе лиц составляют исключительно работники ТЦК.

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