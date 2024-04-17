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Люди у військовій формі силою заштовхали чоловіка в автівку у Запоріжжі: в обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту. ВIДЕО

Днями в мережі поширилось відео, на якому, відповідно до назви та коментарів, стверджувалося, що начебто військовослужбовці ТЦК намагаються помістити у автівку громадянина у Запоріжжі. У Запорізькому обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізького обласного ТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка палицею побила авто ТЦК на Хмельниччині. Її оштрафували на 85 грн

Автор: 

Запоріжжя (2265) мобілізація (3053) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+47
Якщо ТЦК не причетні, тоді має бути відкрито кримінальне провадження та оголошена операція перехват за фактом викрадення людини невідомими особами в військовій формі, може це ДРГ чи ОПГ, чи нехай далі по місту розсікають?
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17.04.2024 09:54
+35
Я так розумію що в Україні легалізовано викрадання людини. Достатньо бути на бусі і в військовій формі.
Країна продовжує жити по поняттях.
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17.04.2024 09:50
+27
Ждем очередной рассказ про "российскую ИПСО"...
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17.04.2024 09:49
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Нікогда такого нє било, і вот опять.
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17.04.2024 09:48 Відповісти
У Запорізькому обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту.

Знову кацапське ІПСО.
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17.04.2024 10:09 Відповісти
Все логічно. Потенційні ухилянти голосували за того, хто обіцяв "дагаварится пасередине", а тепер бачать, що сталось не так, як бажалось, і стали реальними ухилянтами.

Нагадаю "радєтєлям рускаго міра", що при Сталіні таких ухилянтів пакували, а хто опирався - розстрілювали, і всі про це знали але ніхто цього не оприлюднював. Так само і в кацапії пакують.
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17.04.2024 10:36 Відповісти
Пакують, але є нюанс: лише унтєрмєньшєй. Бєлую кость не чіпають: там лише контракт за великі гроші.
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17.04.2024 10:37 Відповісти
Бо "бєлая кость", крім всього іншого, вже й гнилувата через спадковий алкоголізм і венеричні захворювання.
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17.04.2024 10:45 Відповісти
На жаль, є там ще чимало технічно придатних людей. Робить же їм хтось "Кинджали", "Циркони" та іншу зброю, спецоперації "слуга народу" по всьому світу.
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17.04.2024 10:47 Відповісти
Нагадаю також, що на Запоріжжі процент тих, хто хотів "здєлать іх вмєстє" був порядку 90%. Що ж вони тепер, коли обрали тих, кого вони хотіли, не слухаються свого "прізідєнда", не йдуть захищати свою Батьківшину? А йдуть якраз ті, хто вже тоді бачив, хто такі "слуги" відомого народу J2.
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17.04.2024 10:42 Відповісти
Зато ті, хто опинився по інший бік, зараз радо йдуть защіщать свою істінную родіну.
Бо на відміну від ТЦК, у русского воєнкома нє забалуєшь.
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17.04.2024 10:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1yl8CXfLP98 ️ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Ми не заганяємо людей ПАЛКАМИ на війну!
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17.04.2024 09:48 Відповісти
Де Ви побачили аби заганяли палками? На кожному з подібних відео не придатні до служби на передовій та важкопоранені військові закидують в бусики незламності та б'ють громадян України виключно руками й ногами (в окремих випадках прикладом можуть дати по голові), але щоб палками - ніколи такого не було.
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17.04.2024 13:16 Відповісти
Ждем очередной рассказ про "российскую ИПСО"...
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17.04.2024 09:49 Відповісти
Цікаво це була процедура комплектування чи соціальної підтримки?)
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17.04.2024 09:49 Відповісти
Схоже на підтримку.
Бачите, як люди у формі старанно тримають громадянина, щоб він не впав?
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17.04.2024 09:57 Відповісти
Ярику, розсмішив.
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20.04.2024 20:34 Відповісти
Я так розумію що в Україні легалізовано викрадання людини. Достатньо бути на бусі і в військовій формі.
Країна продовжує жити по поняттях.
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17.04.2024 09:50 Відповісти
О бугай!! Ледь запхали!!
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17.04.2024 09:50 Відповісти
Багато жінок воюють. Варто допомогти. Що заважає?
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17.04.2024 10:04 Відповісти
Воюють. Не всі хочуть смоктати в окупанта як ти.
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17.04.2024 12:12 Відповісти
Добровольця вантажать)
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17.04.2024 09:52 Відповісти
Треба когось викрасти - вдягай форму й викрадай.
Де Поліція?
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17.04.2024 09:52 Відповісти
переховується щоб не долучитись до "добровольців"
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17.04.2024 11:14 Відповісти
Рекрутинг
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17.04.2024 09:53 Відповісти
Воювати будуть всі!
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17.04.2024 12:14 Відповісти
Якщо ТЦК не причетні, тоді має бути відкрито кримінальне провадження та оголошена операція перехват за фактом викрадення людини невідомими особами в військовій формі, може це ДРГ чи ОПГ, чи нехай далі по місту розсікають?
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17.04.2024 09:54 Відповісти
Ст 146.3 не на часi...
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17.04.2024 09:56 Відповісти
Якщо ТЦК ніде й ніколи не були причетні до такої "мобілізації", то у громадян є повне право класти мордочкою на асфальт таких "гастролерів" та викликати поліцію.
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17.04.2024 10:00 Відповісти
Це ,якщо людина не чинить супротив то тцк не має відношення . А коли ці молодчки у пікселі відгрібають лящів - то чарівним чином перетворюються на інвалідів-фронтовиків з медалями ,які служать в ЗСУ - і яких наглі ухилянти позбавляють здоров'я...
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17.04.2024 10:13 Відповісти
Ухилянти без документів і квитка - це і є ДРГ, а військові здійснюють план перехват з затриманням.
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17.04.2024 12:23 Відповісти
Ну раз заперечили, то виходить це якісь злочинці, треба звертатись до правоохоронців, хай шукають, щось роблять.
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17.04.2024 09:54 Відповісти
Ну це дійсно дико. З нашим рівнем законності це реально можуть бути бандюки в формі на машині з бляхами які викрадають людей
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17.04.2024 09:54 Відповісти
Европейская держава?

Нет.

Реалии диктатуры.
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17.04.2024 09:57 Відповісти
Треба терміново імплементувати "мягкую формулу міра" за мєдвєдєвим.
Хужєнєбудєт. Або, як мінімум, дадуть вдосталь набоїв.
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17.04.2024 10:06 Відповісти
Щоб була європейська держава - треба тобі було за зека не голосувати і "ната нєт" не верещати.
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17.04.2024 12:26 Відповісти
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17.04.2024 10:00 Відповісти
Хлоець йшов в "Пузату хату", з'їсти тарілку доброго українського борщу, але...
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17.04.2024 10:03 Відповісти
це переконаним 'патріотам', які постійно 'воюють' язиками допомагають пройти медкомісію і дістатися накінець-то фронту, а то все в тилу і в тилу 'воюють', втомилися бідні - треба їм допомогти
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17.04.2024 10:03 Відповісти
мобільний центр рекрутингу
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17.04.2024 10:04 Відповісти
Ви дійсно вважаєте що це ТЦК.Є куча магазинів з продажею пікселя,типу "охотничи" де кожен може купити.Недавна в наливайці бачив біча в пікселі з шевроном "вова-й...ш іх".Бажав купити "чикушку" продавчиня відмовила-людина в формі.Вияснилось що його взяля місцева влада для прибирання вулиць і шоб виглядав "пристойно" на вулиці одягли в "піксель".
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17.04.2024 10:04 Відповісти
Отакі двірникі і пакують людей на вулицях - кидаючи тінь на доблесне тцк . Куда тільки дивиться поліція ...
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17.04.2024 10:10 Відповісти
Браво Толік! **********! Іхтамнєт! Можна купити у будь якому магазині!
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17.04.2024 10:17 Відповісти
Ну якщо поліція не оголошує план перехвату і це в регіоні де можливо ДРГ... то вони знають хто це...

та і взагалі зараз склалась така ганебна ситуація якщо хтось заявляє в поліцію що люди в формі викрадають людину то поліція не реагує на це хіба вже визивають СОГ тоді щось зарухаються...

Реально якщо злочинці одінуть військову форму і когось викрадуть то такий злочин відбудеться безкарно навіть серед білого дня в центрі міста, хіба якісь перехожі вмішаються

Вони дограються американець DavidSacks постить такі відео, ми втрачаємо підтримку простих американців і це дає можливість Байдену по договорнякам тормозити нам допомогу
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17.04.2024 10:19 Відповісти
Злочинці вже так роблять, були з місяць тому повідомлення про таких. Викрадали, прикидаючись ТЦК, і вимагали "відкуп".
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17.04.2024 10:21 Відповісти
Ага і пікап купили в тому ж магазині
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17.04.2024 13:05 Відповісти
я дивуюсь чому в них ще кидають каміння або коктейль ....ще терплять .. так вони наприклад в Полтаву з Одеси направляють бичків у формі похожу на зсу ..тому що місцевий засцить бо його в магазині після 17:00 можна зустріти
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17.04.2024 10:07 Відповісти
Дивуюсь чому такий бойовий та не в ЗСУ.
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17.04.2024 12:11 Відповісти
А коли кадирівці зайдуть до тебе додому, то будеш кидати каміння і дивуватись,
чи зразу почнеш смоктати чоботи без запитань?
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17.04.2024 12:30 Відповісти
або, навчись тримати себе в руках, та спокійно грамотно спілкуватися. або, навчись битися на вулицях. або, навчись бігати.
як що, ти не вмієш, нічого з цього, твоє місце в бусику.
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17.04.2024 10:08 Відповісти
По ідеї краще призивати тих хто зміг втекти. Там хоч фізична форма є)
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17.04.2024 10:12 Відповісти
Скиньте Павлюку - він не понімає ....
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17.04.2024 10:08 Відповісти
СЗЧшника впіймали
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17.04.2024 10:14 Відповісти
Скоріше за все.
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17.04.2024 12:12 Відповісти
й що це за вистава? й головне, яка ціль цих вистав, їх вже було не мало за 2 роки, хочеться вже знати виконавців головних ролей й головне, самих замовників..., мені здається чи ні, але завжди знаходяться ті, хто вчасно знімає..., нагадує показові обстріли Донецька та Луганська 14-16 роки й завжди поруч російська знімальна група...
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17.04.2024 10:15 Відповісти
Так. Тисячі подібних відео то все кацапське ІПСО.
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17.04.2024 10:50 Відповісти
И продолжается такая куйня, и продолжается. Все надувают щеки, типа разберемся, виновных - к ответственности, но все это белый шум. Какой-то писец, честно говоря.
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17.04.2024 10:21 Відповісти
Прийшло молоде покоління "решал". Як за рік з солата-кухара стати майором ЗСУ? Секрет простий був "решала" в ДАІ, коли розігнали став "решала" в МРЕО, коли розігнали пішов в ТЦК. Прийшов СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК вже має лексуса за 24000$. Прошу "для переймання досвідом" до м. Первомайский, Харківська область.
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17.04.2024 10:23 Відповісти
Значить, якась інша мафія...
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17.04.2024 10:27 Відповісти
Давайте лучше к нам, в Таллинн, тут дохрена этих "суржиков" шатается, заодно и город очистится..
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17.04.2024 10:30 Відповісти
Демократична Україна,нічого не зробиш
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17.04.2024 10:30 Відповісти
отже, можна гасити їх на місці - бо це якесь банфоомування
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17.04.2024 10:52 Відповісти
Воювати за свою державу-це святе!, але такі протиправні дії влади, в особі ТЦК гірші за дії ворогів! Особисто я, хоч вже і не підлягаю мобілізації і по віку, і по чорнобильській інвалідності, пирнув би ножем цих тцкашників, і хай судять. Накипіло від кількості таких відео!🤬
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17.04.2024 10:54 Відповісти
Це все іпсо! Навпаки, мужик хоче в бус влізти, а тцкашники відтягують його вбік.
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17.04.2024 11:00 Відповісти
😆
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17.04.2024 11:33 Відповісти
вражеское дрг
среди бела дня
под носом сбу
похищает людей
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17.04.2024 11:26 Відповісти
Задовбали.
Мабуть ті люди у військовій формі і відношення не мають до ЗСУ, чим вони відрізняються від вишибал у барі, тільки тут навпаки запихують у автівку.
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17.04.2024 11:32 Відповісти
Бидлота ці ТЦК
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17.04.2024 12:50 Відповісти
Ось така країна мрій зеленського
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17.04.2024 13:27 Відповісти
Закон про мобілізацію в дії!!!
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18.04.2024 08:20 Відповісти
 
 