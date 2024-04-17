Люди у військовій формі силою заштовхали чоловіка в автівку у Запоріжжі: в обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту. ВIДЕО

Днями в мережі поширилось відео, на якому, відповідно до назви та коментарів, стверджувалося, що начебто військовослужбовці ТЦК намагаються помістити у автівку громадянина у Запоріжжі. У Запорізькому обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізького обласного ТЦК та СП.

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