Люди у військовій формі силою заштовхали чоловіка в автівку у Запоріжжі: в обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту. ВIДЕО
Днями в мережі поширилось відео, на якому, відповідно до назви та коментарів, стверджувалося, що начебто військовослужбовці ТЦК намагаються помістити у автівку громадянина у Запоріжжі. У Запорізькому обласному ТЦК та СП заперечують причетність до інциденту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізького обласного ТЦК та СП.
Топ коментарі
+47 Andriy Ivchenko
показати весь коментар17.04.2024 09:54
+35 Vladimir Znamerovsky
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+27 Виталий #548501
показати весь коментар17.04.2024 09:49
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Знову кацапське ІПСО.
Нагадаю "радєтєлям рускаго міра", що при Сталіні таких ухилянтів пакували, а хто опирався - розстрілювали, і всі про це знали але ніхто цього не оприлюднював. Так само і в кацапії пакують.
Бо на відміну від ТЦК, у русского воєнкома нє забалуєшь.
Бачите, як люди у формі старанно тримають громадянина, щоб він не впав?
Країна продовжує жити по поняттях.
Де Поліція?
Нет.
Реалии диктатуры.
Хужєнєбудєт. Або, як мінімум, дадуть вдосталь набоїв.
та і взагалі зараз склалась така ганебна ситуація якщо хтось заявляє в поліцію що люди в формі викрадають людину то поліція не реагує на це хіба вже визивають СОГ тоді щось зарухаються...
Реально якщо злочинці одінуть військову форму і когось викрадуть то такий злочин відбудеться безкарно навіть серед білого дня в центрі міста, хіба якісь перехожі вмішаються
Вони дограються американець DavidSacks постить такі відео, ми втрачаємо підтримку простих американців і це дає можливість Байдену по договорнякам тормозити нам допомогу
чи зразу почнеш смоктати чоботи без запитань?
як що, ти не вмієш, нічого з цього, твоє місце в бусику.
среди бела дня
под носом сбу
похищает людей
Мабуть ті люди у військовій формі і відношення не мають до ЗСУ, чим вони відрізняються від вишибал у барі, тільки тут навпаки запихують у автівку.