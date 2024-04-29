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В Одеському ТЦК прокоментували відео із заштовхуванням чоловіка в бус: Він втік з РТЦК та СП під час проходження медичного огляду. ВIДЕО

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси пояснив відео, у якому працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Одеського обласного ТЦК та СП.

На відео, яке поширили в соцмережах видно, що чоловіка заштовхують в авто люди у військовій формі.

Водночас у ТЦК пишуть, що для для затримання та доставки громадянина в РТЦК та подальшого проходження ВЛК було викликано поліцію.

"Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", - зазнчають в центрі комплектації.

Крім того, за інформацією ТЦК, громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.

Дивіться: "Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львівщині військові агресивно затримали зооволонтера: В обласному ТЦК заявили, що "проводять перевірку". ВIДЕО

"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, після уточнення даних у ТЦК громадяни однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.

Автор: 

затримання (4339) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+34
От чому дуже багато відео, де ТЦК ********* в буси простих людей ?
Може хтось бачив відео, де пакують в буси дітей депутатів ? Мерів міст ? Чи просто бувших посадовців - Баканова, Яценюка, Гройсмана і тисячі подібних ?
Пропагандистів різних ютуб - каналів ?
Пропагандистів з ТВ-каналів ?
І тисяч інших таких як вони.....
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29.04.2024 21:16
+31
"Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", - зазнчають в центрі комплектації.

1984 Оруел відпочиває... Країна мрії ***********.
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29.04.2024 21:19
+29
Може, є закони, суди, та інші законні методи?
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29.04.2024 21:18
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Не кажи: три здоровенних лба у тилу займаються хернею
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30.04.2024 01:45 Відповісти
Поверніть військкомати, поки це бидло з ТЦК, не довело країну до ручки. Толку від ТЦК для ЗСУ майже немає. Бидло з ТЦК навіть не розуміє, хто потрібний фронту? Було б не погано також лікарів з ВЛК на нуль кинути, щоб Україна очистилась від коновалів- вбивць, які інвалідів признають здоровими, а через два дні людина вмирає від хвороби.
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30.04.2024 01:30 Відповісти
та що ж таке?
як не бусік так прокляті ухилянти б'ються та ображають тцк, а працівники тцк лише захищаються і білі і пушисті.
не давайте підстав і не буде випадків вигідних для рашистських іпсо.
а то ухилянти тільки на іпсо працюють і підстави спєцом роблять.
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30.04.2024 01:40 Відповісти
Головне, подивися на харю того «інваліда». Геть захляв!
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30.04.2024 01:44 Відповісти
1. Ну і шо шо начебто «втік з ВЛК». Це вам дало право пакувати? 2. Нах..я пи..ти? Вот реально - ви людей вже геть за гімно тримаєте? Ну то чого вимагаєте від нас іншого відношення до себе?
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30.04.2024 01:42 Відповісти
Впевненість фінів у своїй здатності захистити країну майже повсюдна, і це можна пояснити Зимовою війною. Фіни чинили настільки жорсткий опір, що СРСР вважав повну окупацію скандинавської країни не вартою потенційних втрат.

Фінляндія не відмовилася від обовʼязкової військової служби зі зрозумілих причин. Ще були сумніви щодо Росії. Після закінчення холодної війни Фінляндія купувала зброю за дуже хорошими цінами у тих країн, які хотіли її позбутися. Вся політика Фінляндії була спрямована на те, щоб країна залишалася здатною самостійно впоратися з кризою.

Понад мільйон жителів країни пройшли військову підготовку, ще близько трьохсот тисяч офіційно числяться в резерві і періодично відправляються в тренувальні табори. Ще 30 000 осіб - професійна армія разом із строковиками; Останні служать від півроку до року.

В результаті, навіть маючи населення в 5,5 млн осіб, фіни впевнені, що відіб'ють будь-яку атаку.
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30.04.2024 05:10 Відповісти
Призов на військову службу є обов'язковим для всіх молодих чоловіків віком від 18 до 30 років, які мають здоров'я у Фінляндії. Дівчата, якщо у них є бажання, теж можуть служити.

Населення Фінляндії становить 5,5 млн. При цьому Фінляндія має 1340 км сухопутного кордону з Росією.

Для вирішення цієї проблеми Фінляндія розробила і використовує концепцію «тотальної оборони».

Ідея полягає в тому, що якомога більше громадян мають бути готові до участі у війні, що дасть можливість зв'язати та максимально виснажити ворога, завдати такої шкоди передовим підрозділам противника, щоб вони не змогли продовжувати наступ. Та й сам ворог був би зацікавлений у завершенні війни шляхом переговорів. З метою забезпечення оборони у разі військового конфлікту на території Фінляндії армія постійно відпрацьовує механізми максимальної мобілізації всіх ресурсів суспільства.
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30.04.2024 05:21 Відповісти
Єрмак. Перелогінься. Чи то Сирський? А по суті: я не знаю як ми протримаємо фронт, якшо через рік не буде чим елементарно платити зарплату воякам. Бо ви дибіли знищите економіку.
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30.04.2024 13:35 Відповісти
Влада Польщі прийняла нову модель призовної картки на період мобілізації чи війни, згідно з якою в екстрених випадках мобілізовані будуть зобов'язані прибути на місце явки не пізніше шести годин з моментy отримання повістки.

Громадянин, який проігнорував повістку, який не прибув до місця явки у вказаний день у період мобілізації чи війни, може отримати не менше трьох років позбавлення волі.
Військовозобов'язані, які ігнорують повістку під час мобілізації з метою "постійного ухилення від служби", можуть отримати позбавлення волі на строк від п'яти років.
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30.04.2024 05:33 Відповісти
Судячи по цьому відео,народ не хоче захищати цю наглу та підлу ZEскотобазу.
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30.04.2024 07:03 Відповісти
тцк це робін гуди. забирають повістки в багатих і роздають бідним.
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30.04.2024 07:39 Відповісти
данные о собственном здоровье - персональные данные, и человек имеет полное право отказаться их предоставлять кому бы то ни было. если предоставил влк - значит делал добровольно и не оказывал сопротивления а значит делал собственноручно (и добровольно подписывал своей рукой, сам разделся, показал ж опу, нассал в банку, дал кровушку). И имел право закончит предоставлять свои данные на любом этапе. Потому фирма тцксп беспредельничает.
Это всё равно, что замужняя будет подавать заяву на насилование её собственным мужем .
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30.04.2024 10:01 Відповісти
Громадянин має право на самооборону. Треба жмурити підарасів
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30.04.2024 10:09 Відповісти
Ви подивіться на того співробітника тцк і все стане ясно.Це просто монументальний образ.
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30.04.2024 11:33 Відповісти
Як можна фізичним примусом змусити когось вбивати, а когось захищати? Це можна зробити тільки СТИМУЛОМ!!!

Рашка, наприклад, збільшила першу виплату мобікам в 3,5 рази з 200 до 700. А зелені? Платять ТЦКашникам? Продають іноземцям українську землю разом з надрами? Поділили українців на касти недоторканих зелених і меншовартісних, яких не шкода? Зачистили війська від керівництва, якому люди довіряли? Засекретили все, що вони крадуть і які втрати? Жодних покарань мародерам і російським шпигунам у владі? Єрмак досі гадить!!!

Зєлю геть. Вибори
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30.04.2024 12:14 Відповісти
Тут воткраще було https://www.instagram.com/stories/lancar_official/3357147219729924679?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MThic2QzYmdwc2V1Yw==
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30.04.2024 13:37 Відповісти
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