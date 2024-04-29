В Одеському ТЦК прокоментували відео із заштовхуванням чоловіка в бус: Він втік з РТЦК та СП під час проходження медичного огляду. ВIДЕО
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси пояснив відео, у якому працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Одеського обласного ТЦК та СП.
На відео, яке поширили в соцмережах видно, що чоловіка заштовхують в авто люди у військовій формі.
Водночас у ТЦК пишуть, що для для затримання та доставки громадянина в РТЦК та подальшого проходження ВЛК було викликано поліцію.
"Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", - зазнчають в центрі комплектації.
Крім того, за інформацією ТЦК, громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.
"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, після уточнення даних у ТЦК громадяни однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.
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як не бусік так прокляті ухилянти б'ються та ображають тцк, а працівники тцк лише захищаються і білі і пушисті.
не давайте підстав і не буде випадків вигідних для рашистських іпсо.
а то ухилянти тільки на іпсо працюють і підстави спєцом роблять.
Фінляндія не відмовилася від обовʼязкової військової служби зі зрозумілих причин. Ще були сумніви щодо Росії. Після закінчення холодної війни Фінляндія купувала зброю за дуже хорошими цінами у тих країн, які хотіли її позбутися. Вся політика Фінляндії була спрямована на те, щоб країна залишалася здатною самостійно впоратися з кризою.
Понад мільйон жителів країни пройшли військову підготовку, ще близько трьохсот тисяч офіційно числяться в резерві і періодично відправляються в тренувальні табори. Ще 30 000 осіб - професійна армія разом із строковиками; Останні служать від півроку до року.
В результаті, навіть маючи населення в 5,5 млн осіб, фіни впевнені, що відіб'ють будь-яку атаку.
Населення Фінляндії становить 5,5 млн. При цьому Фінляндія має 1340 км сухопутного кордону з Росією.
Для вирішення цієї проблеми Фінляндія розробила і використовує концепцію «тотальної оборони».
Ідея полягає в тому, що якомога більше громадян мають бути готові до участі у війні, що дасть можливість зв'язати та максимально виснажити ворога, завдати такої шкоди передовим підрозділам противника, щоб вони не змогли продовжувати наступ. Та й сам ворог був би зацікавлений у завершенні війни шляхом переговорів. З метою забезпечення оборони у разі військового конфлікту на території Фінляндії армія постійно відпрацьовує механізми максимальної мобілізації всіх ресурсів суспільства.
Громадянин, який проігнорував повістку, який не прибув до місця явки у вказаний день у період мобілізації чи війни, може отримати не менше трьох років позбавлення волі.
Військовозобов'язані, які ігнорують повістку під час мобілізації з метою "постійного ухилення від служби", можуть отримати позбавлення волі на строк від п'яти років.
Это всё равно, что замужняя будет подавать заяву на насилование её собственным мужем .
Рашка, наприклад, збільшила першу виплату мобікам в 3,5 рази з 200 до 700. А зелені? Платять ТЦКашникам? Продають іноземцям українську землю разом з надрами? Поділили українців на касти недоторканих зелених і меншовартісних, яких не шкода? Зачистили війська від керівництва, якому люди довіряли? Засекретили все, що вони крадуть і які втрати? Жодних покарань мародерам і російським шпигунам у владі? Єрмак досі гадить!!!
Зєлю геть. Вибори