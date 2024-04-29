В Одеському ТЦК прокоментували відео із заштовхуванням чоловіка в бус: Він втік з РТЦК та СП під час проходження медичного огляду. ВIДЕО

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси пояснив відео, у якому працівники ТЦК заштовхують чоловіка в бус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Одеського обласного ТЦК та СП.

На відео, яке поширили в соцмережах видно, що чоловіка заштовхують в авто люди у військовій формі.

Водночас у ТЦК пишуть, що для для затримання та доставки громадянина в РТЦК та подальшого проходження ВЛК було викликано поліцію.

"Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", - зазнчають в центрі комплектації.

Крім того, за інформацією ТЦК, громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.

Дивіться: "Закрий рота й#бана ти в рот! Йди звідси нах#й!": На Львівщині військові агресивно затримали зооволонтера: В обласному ТЦК заявили, що "проводять перевірку". ВIДЕО

"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, після уточнення даних у ТЦК громадяни однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.