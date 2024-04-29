Проходження ВЛК після уточнення даних є обов’язковим, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Після уточнення даних у ТЦК громадяни однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

"Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення", - зазначив Істомін.

Читайте: ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО