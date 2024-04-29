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Новини Мобілізація
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Проходження ВЛК після уточнення даних є обов’язковим, - речник Полтавського ТЦК Істомін

мобілізація,тцк

Після уточнення даних у ТЦК громадяни однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

"Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення", - зазначив Істомін.

Читайте: ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3023) військово-лікарська комісія (204) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+41
незрячі прозріють, неходячі - підуть
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29.04.2024 13:01
+36
Та хто боїться, влк лікує дуже добре, мій хронічний гепатит вилікували за 10 хвилин, рекомендую.
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29.04.2024 12:59
+32
Так тому той мільйон і здиміли, як ти кажеш, за бугор, бо то ВЛК всіх робить здоровими і придатними! Чоловік, 40 років, хворіє бронхіальною астмою з 2,5 років. Був інвалідом з дитинства до 16 років. Приступи систематично, за всіма клінічними показниками - не нижче середньої тяжкості. ВЛК проходив під час приступу!, бо на той день повістка і, О ЧУДО!, ВЛК визнала цілком здоровим і придатним до будь-чого! Мало того, айтішник екстра-класу, вільно володіє професійною англійською - записали у водії. І похер на все, і на астму і на знання... Будеш воділою.
****, і з таким підходом того ТЦК і того ВЛК ви хочете,щоб народ не здимів, дебіли ви кінчені?!
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29.04.2024 13:08
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Та хто боїться, влк лікує дуже добре, мій хронічний гепатит вилікували за 10 хвилин, рекомендую.
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29.04.2024 12:59 Відповісти
незрячі прозріють, неходячі - підуть
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29.04.2024 13:01 Відповісти
сьогодня проходив курс електрофореза.
мабудь його хвилі негативно діють на голову бо прийшла така мисля.
щоб не боронити суверенітет цілісність країни та громадян України,
треби йти на службу, в свм, який має боронити суверенітет, цілісність та громадян України
як Вам таке????? я дурак, чи лижі не їдуть????
бо пройшов ВЛК, отримав обмежену придатність
пройшов МСЕК, отримав 3 групу
а в ТЦК сказали що до цих висновків треба ще висновок комісії ТЦК.
тому склавши до купи те що дали хвилі фореза, з висновками мсек та влка
врахувавши можливий висновок влк з тцк, сам зробив висновок свого діагнозу
лижі по асфальту їдуть, а я мабудь дурень......
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29.04.2024 13:52 Відповісти
та сама фігня в мене з псоріазом і гіпертонією
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29.04.2024 13:02 Відповісти
псоріаз тут взагалі до чого?
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29.04.2024 13:05 Відповісти
У гострих формах - підстава для визнання непридатним
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29.04.2024 13:07 Відповісти
в мене знайомий помер маючи псоріаз... тому що те що на шкірі це порушення функцій організму і важка форма хвороби досить небезпечна
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29.04.2024 13:46 Відповісти
через нього в 2016 звільнили зі служби, написали непридатний. Вражені суглоби та нігті.
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29.04.2024 14:08 Відповісти
Найбільше вкурвлює, коли фаховий лікар вищої категорії, кандидат чи доктор наук із нормальної клініки на кшталт "Добробуту" чи "Борису" прямим текстом тобі каже, що ти непридатний, а дебілам із районної лікарні, які засідають у ВЛК, пофіг на це!
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29.04.2024 13:10 Відповісти
Унас на заключення ВЛК сидять "профі" 70+,які зїх взятки,їм пох на всі хвороби і на обслідуюмих,всі здорові !
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29.04.2024 13:59 Відповісти
В мене спинну грижу та хронічний гайморит, гіпертонію та тиск теж вилікували.
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29.04.2024 13:13 Відповісти
А 95 квартал вже пройшов? А батальон монако?.
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29.04.2024 13:01 Відповісти
1 мільйон воює, 1 мільйон здиміли за бугор, 3 мільйона у роздумах заберуть чи не заберуть.
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29.04.2024 13:01 Відповісти
Так тому той мільйон і здиміли, як ти кажеш, за бугор, бо то ВЛК всіх робить здоровими і придатними! Чоловік, 40 років, хворіє бронхіальною астмою з 2,5 років. Був інвалідом з дитинства до 16 років. Приступи систематично, за всіма клінічними показниками - не нижче середньої тяжкості. ВЛК проходив під час приступу!, бо на той день повістка і, О ЧУДО!, ВЛК визнала цілком здоровим і придатним до будь-чого! Мало того, айтішник екстра-класу, вільно володіє професійною англійською - записали у водії. І похер на все, і на астму і на знання... Будеш воділою.
****, і з таким підходом того ТЦК і того ВЛК ви хочете,щоб народ не здимів, дебіли ви кінчені?!
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29.04.2024 13:08 Відповісти
Ну бо путін нападе
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29.04.2024 14:31 Відповісти
Цифри звідки? Сам придумав?!
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29.04.2024 13:15 Відповісти
воює 200-300 тис ще 1 млн по паперам в тилу...

здиміло за бугор більше 1 млн якщо врахувати що лише під час вторгнення в загальному виїхало 7 млн то з них десь 1.5-2 млн чоловіків і ще є ті що виїхали до 24 лютого але також зобовязані.... 1 млн під бронню, ще є багатодітні та білобілетники... тому у роздумах 1.5 млн
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29.04.2024 13:50 Відповісти
Щось не розумію, а як тоді можна оновити дані в електронному кабінеті
? Там тож якесь елехтроннеє ВЛК сидить? 🙄
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29.04.2024 13:02 Відповісти
То звичайний маркетинг...
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29.04.2024 13:05 Відповісти
Пришлють потім у той кабінет повістку на ВЛК. Що неясно?))
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29.04.2024 13:07 Відповісти
автоматично "годєн"
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29.04.2024 13:07 Відповісти
Кабинет нужен, чтоб узнать где вы или просто прислать повестку. Вы что в цифровизацию поверили?0_о
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29.04.2024 13:11 Відповісти
Треба сусіда перевірити..може нога відросла..
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29.04.2024 13:02 Відповісти
не потрібно *******. А закордом де ВЛК проходить? Через військовий кабінет уточнив дані. І що їхати в Україну? Серед уточнених даних немає вимоги проходження влк. Тварі брехливі.
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29.04.2024 13:07 Відповісти
немає чіткого закону, що таке "оновлення даних". Тим хто кордоном можуть сказати - кабінет це чудово, а тепер давайте на ВЛК в Україну. Не хочете? От вам штраф/анулювання паспорта/інші стимулятори. Через пару місяців дізнаємось, що влада придумає. Ідей в них багато...
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29.04.2024 14:59 Відповісти
В влади не ідей багато, а маразму.
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29.04.2024 17:18 Відповісти
Все йде до того що процес оновлення даних через ЦНАП і електронний кабінет на папері будуть, але їх не запустять і всім доведеться йти в ТЦК)
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29.04.2024 13:08 Відповісти
Треба йти не в тцк,а під ОПу Зєбілов.Вже смішно чи ще ні от цікаво ?
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29.04.2024 14:05 Відповісти
Ага, ідіть під опу... Ви думаєте для чого в тилу 300 тисяч мєнтов і 500 тисяч зсу? швидко вас на влк завезуть
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29.04.2024 14:26 Відповісти
Ідіть в *опу)
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29.04.2024 14:54 Відповісти
Тысячу раз плюсую.
И сам пойду.
Когда они нарушая конституцию распустили Раду, я молчал.
Когда начали продавать землю и уволили военных мне было похер.
Но когда они погнали лично меня на врачебную комиссию.
Это уже край. Все идем к ОПУ.
(ирония)
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29.04.2024 15:52 Відповісти
Влада гумористів все зробила, щоб виник такий хаос! Всякі арєстовічі, Залужний і Ко, проросійські активісти, роспопи та россемінаристи секти упцмп , колишні депутати від ПР та інша нечесть - себе комфортно почувають і їх ніхто не збирається забирати на війну. То виникає здорова думка, а чому їх не беруть , а мене повинні брати? А ще до того влада всіма способами потурала, щоб виїхало за кордон 650 тис. потенційних захисників Батьківщини та ще поробили схеми для виїзду ухилянтів, залишились хлопці які нелегально працюють на роботах, легальні , так звані інваліди, які з 2022 року стали інвалідами, військові і ментовські пенсіонери, і велика маса держчиновників, депутатів , які сидять на бюджетах і граблять державу! То може бюджетоїдів та так званих пенсіонерів до 60 років у першу чергу віідправити?
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29.04.2024 13:11 Відповісти
Зараз все просто: якщо зміг самостійно до ВЛК дойти, - значить придатний.
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29.04.2024 13:12 Відповісти
хто сказав ? якийсь майор з Полтави ?
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29.04.2024 13:13 Відповісти
Ну… враховуючи те, шо полтавське ТЦК любитт відзначатися, я боюся, шо він ляпнув те, чого не мав і це правда
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29.04.2024 14:29 Відповісти
Не розумію тих деге...в,нахіба людині проходити влк,якщо людина має 100% право на відстрочку?Оновив дані і все, ви бачите документи в себе,для чого загружати влк дурною роботою???Ну ясно якщо ви хочете збрити з людини гроші тоді так і кажіть...Бо саме фізичний контакт з представниками влк і т д створює корупцію.Щось я не бачу посадок комісій влк і решти які за бабки робити фіктивні довідки для ухилянтів.А тільки чуємо з кожного марахфону про самих ухилянтів,а ті що на них заробляли і заробляють десь на другому плані.Таке дармове бабло в кишені падає чом би не прибарахлитись..
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29.04.2024 13:16 Відповісти
Тому що реєстри, скоріш за все, не працюють. Принаймні так, як МО собі навигадувало. Інакше таких норм в законі не було б.
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29.04.2024 13:25 Відповісти
теж так думаю,бо мій тесть ходив оновлювати дані в них нічого не було на нього,тупо переписували дані на місці.І ті всі обереги і на 90% оновлення реестрів то все тупо балабольство під розпил грошей.Тому і закон такий прийняли дурнуватий.Бо якщо у вас реєстр наповнений на 90% то нахіба такий закон?
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29.04.2024 13:36 Відповісти
Є бродяча байка з приводу того, що на прилеглих до кордону територіях, або які були захоплені, або були під загрозою швидкого захоплення в лютому 2022 (Київ, Суми, Харків, Чернігів) попалили цілу купу особових справ військовозобов'язаних, аби вони не залишилися кацапам. Хто зна - може й правда. Тобто, цих людей тепер не існує в обліку. Може тому й кинулися всіма правдами-неправдами відновлювати облік.
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29.04.2024 13:43 Відповісти
Проти цієї версії свідчить той факт, що повістки приносять людям, які виїхали з України 5-10 років тому. У мене так сусіду принесли, а також одному знайомому, який виїхав з України ще до ковіду і здає квартиру київську...
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29.04.2024 14:06 Відповісти
Але це свідчить про інше: славнозвісний всемогутній «Оберіг» - є туфта та просто привід роздерибанити гроші. Виходить, що прикордонні бази та реєстри міграційної служби якщо і містять ці дані, то в «Оберіг» не потрапляють.
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29.04.2024 15:07 Відповісти
частково можливо, но бази військовозабовязаних не було ніколи, армію рзовалювали усі 30 років незалежності, і ось зараз вони питаються зробити цю базу, і для цього треба оновити данні, ВЛК - це також данні які треба оновити)))
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29.04.2024 14:24 Відповісти
Я тобі більше скажу - у мене зі знайлмих троє точно не мали облікових даних, хоча вони з того періоду, шо це була обязаловка. Іх ТЦК справи просто просрало
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29.04.2024 14:28 Відповісти
Ой, мою справу губили і находили в воєнкоматі раза 2-3... Тут нічого дивного нема!
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29.04.2024 15:29 Відповісти
Час міняти ВООЗ на ВЛК - ті будь які пандемії ковідні на раз зупинять - непотрібно ні карантинів , ні вакинації . В Україні ж побороли - ні слуху ,ні духу від ковіду ...
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29.04.2024 13:17 Відповісти
Мутная история. Я прошел ВЛК в начале войны, по его результатам я годен, но у меня отсрочка на весь период военных действий. У меня изменился адрес. Мне опять ВЛК проходить? Зачем тогда электронный кабинет?))) сюррр
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29.04.2024 13:18 Відповісти
Нє положено. )))) ну і так само ТЦКашнику працювати теж не положено. Інакше як зрозуміти те, шо вони шлють мертвим повістки, да ще і кажуть, шо мертві самі винні, шо не оновили дані
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29.04.2024 14:27 Відповісти
Годен но отсрочка на весь период войны? Это что-то новое в науке и технике.
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29.04.2024 14:43 Відповісти
Это значит, что я научный сотрудник в киевском НИИ с 2012 года.
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29.04.2024 14:47 Відповісти
Так это называется "бронь" а не отсрочка.
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29.04.2024 14:55 Відповісти
Ну значит бронь.
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29.04.2024 15:14 Відповісти
треба уточнити данні працівників військоматів ,де живуть ,адресу .в яку школу ходять діти, адреса їх батьків ..Задати питання чому вони ходять тут ,фронт з ворогом на Сході і Півдні країни
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29.04.2024 13:19 Відповісти
Вот почему не будет лохов "уточнювати данні", хоть усритесь.
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29.04.2024 13:19 Відповісти
22500 теж гроші, але є один ньюанс…Вангую, шо вони приймуть ще який б закон, де тобі дихати і срати заборонять. І чорний воронок буде по місту катати.
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29.04.2024 14:25 Відповісти
Так, в мене теж таке враження, що це ще не все.
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29.04.2024 15:10 Відповісти
То само-собою. В мирний час теж відправляли на ВЛК через будь-яку дрібницю - хоч зміна місця проживання, хоч зміна місця роботи, хоч укладення шлюбу. Але тепер саме питання якості комісій та справедливості висновків стало рубо. В будь-якому випадку тепер треба чекати змін до наказу МО №402.
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29.04.2024 13:22 Відповісти
вау, должностей в тцк как грибов, уже речнык появился) по закону первая - уточнение данных. Вторая либо сразу либо через время - влк. После влк - точка невозврата, - третья - учебка, неявка - уклоненец. Четвёртая в вч, неявка - дезертир. А он льёт в уши как и зелень, противно такое нае балово слушать. И вообще тцк - рекрутинговая компания для добровольцев.
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29.04.2024 13:24 Відповісти
А за час від проходження ВЛК до призову : пів року, рік... Людина не може отримати хворобу або працездатність? Чи людину через 2-3 тижні в окопи?
А вони кажуть: не бійтися, то так!
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29.04.2024 13:25 Відповісти
Значит так. Влк- годен:
1. есть все органы(без доп элементов, стимуляторы, клапана...)
2.есть все суставы
3 есть все конечности - за исключением одной двух фаланг пальцев.
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29.04.2024 13:31 Відповісти
Там ніби якщо проходить рік, то перед призовом ще одну ВЛК назначають тоді...
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29.04.2024 13:32 Відповісти
Хітьор))) ніфіга. Схєму ти знаєш добре
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29.04.2024 14:22 Відповісти
На ВЛК кожного, хто не має зв'язків та пристойної суми у валюті очікує "чудесне зцілення". А потім такі "зцілені" помирають від нападів в дорозі до навчальних центрів, або з НЧ одразу в шпиталі, деяких хворих та дистрофіків тягають по частинах поки не знайдуть того, кому пофігу і він візьме цей баласт і т.п. В результаті лише зайві витрати та навантаження на лікарів і жодного результату для війська, бо ці бійці весь час хворі. Але ж ВЛК побоку - не їх проблема, адже їм головне кількість, а не якість і ніхто не думає, що чим більше буде таких недієздатних горе-бійців, тим швидше буде сипатися фронт.
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29.04.2024 13:25 Відповісти
Ще є ті, хто за законом має право на звільнення зі служби. Такі відразу по прибуттю подають рапорти на звільнення командирам частин. Теж головняк. Бо в нас, бачте, не співпадають поважні причини для звільнення зі служби та причини для надання відстрочки за мобілізацією. Нахіба грести тих, хто відразу звільниться? Загадка.
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29.04.2024 13:33 Відповісти
Яка загадка? ТЦК срали на мобілізацію. Вони 8-м років ніхріна не робили, а тут їм на яйця наступили і ще й картбланш дали у вигляді закриття очей на кримінал. Вони і гребуть, виконуючи план. Головне Павлюк довольний. А то шо там далі вони спишутся з частини - то вже не їхня проблема
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29.04.2024 14:19 Відповісти
Так, Прості рішення™
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29.04.2024 15:12 Відповісти
Найкращим варіантом було б повне скасування ВЛК, як такої. Хай військовозобовязані самі проходять медогляд, де хочуть, а в ТЦК приносять лише результати обслідування та висновки лікарів. А в ТЦК лишити лише терапевта для базового огляду і прийому всіх цих довідок...
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29.04.2024 13:34 Відповісти
Тобто. А як вони кількість тіл нагребуть? Тут сфабрикували ВЛК, наказ, все - ти вже собі не належиш, а йому +1 до поголівʼя. Профіт
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29.04.2024 14:21 Відповісти
Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела: головы, руки, ноги. Однако недостающее они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом.
- Таков порядок, - опять поясняет шофёр, проезжая сквозь густую толпу, - вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию."


Я Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
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29.04.2024 13:26 Відповісти
українською цей і вся книжка у перекладі Масляка звучать значно саркастичніше...
головне, що з Першої світової відношення до солдат аніскілечки не змінилося!
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29.04.2024 15:10 Відповісти
Обов'язковим є дотримання конституції України. Чиїсь забаганки громадяни України виконувати не повинні
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29.04.2024 13:29 Відповісти
шо ви як маленкий? вам же сказали ,що конституція всраці не на часі . Від неї залишили лише 65 статттю))
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29.04.2024 13:34 Відповісти
І ту без останнього речення
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29.04.2024 14:15 Відповісти
Причому і 19-та стаття і Військова Присяга - все попзд…
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29.04.2024 14:15 Відповісти
Сцикливі, ви підари, хоч раз правду скажіть і так після перших десятків випадків - стане ясно, що це не уточнення даних, а мобілізація. Від того, що ви, суки, знову хочете наїбати людей, ми отримаєм тільки зворотній ефект. ***, хто піде в те ТЦК.
Так нам, нарешті, виділили допомогу, але людей катастрофічно не вистачає (не тому, що всіх вбивають, не тому, що всі стають інвалідами, а тому, що здоровя у людей не безлімітне: спина, суглоби, нирки, хронічні хвороби даються взнаки, люди хоч і хочуть, але вже фізично не стягують виконувати завдання. Вистачає і відмовників. Так, також багато поранень, в більшості осколкових, після яких треба 1-6 місяців лікування і реабілітації, щоб відновити хоча б стабільний фізичний стан, про психіку я мовчу - на неї можливо роки треба буде потратити. І поки одні лікуються треба мати людей на заміну, для цього і потрібна МОБІЛІЗАЦІЯ. А інакше - пізда. Будем здавати територію все частіше і у все більших масштабах, а ж доки кацапські підари не долізуть до ваших будинків, до ваших сіл, до ваших міст і не порозйобують на друзки все, що ви маєтє, все, що вам знайоме, все ваше життя.
На цей рік, у нас буде чим воювати, але скоро не буде ким.
Журба...
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29.04.2024 13:35 Відповісти
А вони і є найбільші сцикуни. Не ті кого вони називають «ухилянтами»: вони бояться, шо не виконають наказа і не наберуть масу , кількість згідно наказу. Їм срати на мобілізацію: в них пла
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29.04.2024 14:14 Відповісти
Якось так поступово Зельониє починають прояснювати декілька рядочків в через дупу протягнутому законі. Потім прийде "проходження служби після ВЛК є обов'язковою!!!"
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29.04.2024 13:56 Відповісти
Причому ВЛК проходиш одразу на полігоні у Рівному)))))
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29.04.2024 14:09 Відповісти
А як епілептика чи шизофреніка можна визначити на влк?
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29.04.2024 14:01 Відповісти
У мене сусідка шизофренік - працює медсестрою у психлікарні. У побуті звичайна людина (основний час, за виключенням деяких днів, коли вона зникає)
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29.04.2024 14:04 Відповісти
Гниди. І це сама «доброчесна» Полтава з криворізькими ТЦК. Ну то чекайте знову, шо люди забʼють, бо 22500 заплатити чи вам нову печінку пришиють чи хребет виправлять чи судини помвняють і серце вилікують одним розчерком! Введіть 100 відсоткову кримінальну відповідальність за липову ВЛК і ви побачите як все зміниться! Не можна людей брехнею примусити вмирати! У вас нічого просто не вийде, ідіоти і знову вам хтось винен буде у зриві мобілізації, але тільки не ТЦК! А так - будете просто ловити людей по зупинках та селах ще жорсткіше, як вон розказують зараз у Львові облава, а потім отримаєте бунт. І на тому все, бо розмовами про «ти шо путіна чекаєш» та «завтра тебе в польщу воювати відправлять» нічого не добʼєтесь, скорше зворотнього ефекту
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29.04.2024 14:08 Відповісти
Ги ги, знову енурезники повилазили
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29.04.2024 14:41 Відповісти
тебя держава лечила от энуреза за мои налоги? ну бегом возвращай долг тогда
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29.04.2024 14:56 Відповісти
Мєня расія твая нє лєчіла 😀
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30.04.2024 21:34 Відповісти
Навіщо речник в полтавському ТЦК? Може в нього ще і зами є?
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29.04.2024 15:00 Відповісти
замині
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29.04.2024 15:29 Відповісти
В ТЦЕ вже речник з'явився! Просто пипец. Це не ТУЕ, а якесь зборище ухилянтів!!!
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29.04.2024 15:07 Відповісти
Поросенка лелеют и холят. Цель преследуют. В ТЦК хитрую вещь придумали. На них тоже план есть по мобилизации, изыскании внутренних резервов. Одно время стали обрастать военнослужащими, чуть ли не 5 часовых на 2 двери. Народ на тихую службу попер косяком. Потом военкомат их, вместо себя сдал в армию. Может и сейчас так?
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29.04.2024 16:05 Відповісти
Не можна проводити будь-які медичні догляди без згоди людини. Вони там зовсім законів не знають?
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29.04.2024 18:24 Відповісти
 
 