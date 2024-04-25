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Новини Мобілізація
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ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО

Громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

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На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів: "Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані. - Ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

Речник сказав, що наразі роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

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"Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет. - Ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет. - Ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", - пояснив Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", - підсумував Лазуткін.

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Автор: 

Міноборони (7304) мобілізація (3020) повістка (182) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+27
Це головний ухилянт України. Зачитує на камеру свою повістку.
Зеленський читає свою повістку у 2014 році

https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

73% поржали ? Смішно ? А тепер природній відбір. За свої дії потрібно розраховуватись.
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25.04.2024 12:49
+25
Звичайно ,що буде . Уявіть собі - в демократичних країнах - під час війни ОБМЕЖУЄТЬСЯ ряд прав , а не так як в зешобла -де конституцією ПІДТИРАЮТЬСЯ ...

Але зеШобло забуває - що якщо конституцію викидають у смітник - то разом з правами зникають і обов'язки ....
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25.04.2024 13:07
+24
Там не має сенсу - працює право - і обмежені можливості бусифікації "добровольців")))))
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25.04.2024 12:45
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Синів онуків не маю. Маю іншу рідню. Але вона вже в окопах.
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Звісно що не вручатимуть, За кордоном верховенство права справді працює.
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25.04.2024 14:18 Відповісти
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25.04.2024 14:20 Відповісти
Та нехай би й поїхали до Європ, і там пхали в бусіка. Шоб ті побачили яка дичина відбувається у "країні вільних людей".
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25.04.2024 14:56 Відповісти
ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки , оскільки ТЦК заборонений виЇзд за кордон в часі війни ,через те,що є велика вірогідність їх неповернення в Україну,як ухилянтів, а також діяльність ТЦК ЗАБОРОНЕНА В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ.ЯК ТАКА.
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25.04.2024 15:43 Відповісти
Земля, де розташоване дипломатична будова вважається українською.
І має всі законні повноваження для задіяння.
А далі, думайте своєю головою, а не вуха розвішуйте.
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25.04.2024 15:54 Відповісти
БУДЕТ НОВАЯ ТЕМА - АНТИТЦК !!! БУДУТ ГРУЗИТЬ ТЦКАШНИКОВ И ВЕЗТИ НА ФРОНТ !)
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26.04.2024 00:30 Відповісти
Батальон Монако есть а ТЦК за границей нет! Непорядок! Нада набрать в штат силовиков
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26.04.2024 15:09 Відповісти
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