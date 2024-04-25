ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО

Громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

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На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів: "Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані. - Ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

Речник сказав, що наразі роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

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"Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет. - Ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет. - Ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", - пояснив Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", - підсумував Лазуткін.

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