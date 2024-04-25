РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11365 посетителей онлайн
Новости мобилизации
9 188 109

ТЦК за границей не будут вручать повестки, - Минобороны. ВИДЕО

повістка

Граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом. - Ред.) выглядит довольно нереальным", - сказал он.

Представитель Минобороны пояснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом в течение 60 дней будет возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

Читайте: Законопроект о мобилизации: сотрудников ТЦК хотят обязать показывать документы и вести видеофиксацию

На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за рубежа не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, Лазуткин ответил: "Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину... Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные. - Ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

Спикер сказал, что сейчас делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, заработал в июне.

Читайте также: В новом законе о мобилизации нет норм о том, должны ли быть повестки в бумажном или в электронном виде, - СМИ

"Сейчас делается все возможное для того, чтобы такая возможность была...На этапе активной разработки (электронный кабинет. - Ред.). Я практически ежедневно общаюсь с людьми, которые занимаются этим. Там очень много вопросов, и в том числе, которые касаются технических решений, кибербезопасности. Процесс идет, талантливые люди вовлечены в него. Планируется, что заработает все июне (заработает электронный кабинет. - Ред.), и можно будет загрузить туда информацию о себе, будет подтягиваться туда информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, которые уже привыкли жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета", - пояснил Лазуткин.

По его словам, прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено. Зато внедрение электронного кабинета позволит качественно осуществлять учет военнообязанных.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д.", - подытожил Лазуткин.

Также читайте: ВСУ нужны боеприпасы калибров 105 и 155 мм, чтобы остановить россиян, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9285) мобилизация (2735) повестка (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Це головний ухилянт України. Зачитує на камеру свою повістку.
Зеленський читає свою повістку у 2014 році

https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

73% поржали ? Смішно ? А тепер природній відбір. За свої дії потрібно розраховуватись.
показать весь комментарий
25.04.2024 12:49
+25
Звичайно ,що буде . Уявіть собі - в демократичних країнах - під час війни ОБМЕЖУЄТЬСЯ ряд прав , а не так як в зешобла -де конституцією ПІДТИРАЮТЬСЯ ...

Але зеШобло забуває - що якщо конституцію викидають у смітник - то разом з правами зникають і обов'язки ....
показать весь комментарий
25.04.2024 13:07
+24
Там не має сенсу - працює право - і обмежені можливості бусифікації "добровольців")))))
показать весь комментарий
25.04.2024 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Синів онуків не маю. Маю іншу рідню. Але вона вже в окопах.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:49 Ответить
Звісно що не вручатимуть, За кордоном верховенство права справді працює.
показать весь комментарий
25.04.2024 14:18 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2024 14:20 Ответить
Та нехай би й поїхали до Європ, і там пхали в бусіка. Шоб ті побачили яка дичина відбувається у "країні вільних людей".
показать весь комментарий
25.04.2024 14:56 Ответить
ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки , оскільки ТЦК заборонений виЇзд за кордон в часі війни ,через те,що є велика вірогідність їх неповернення в Україну,як ухилянтів, а також діяльність ТЦК ЗАБОРОНЕНА В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ.ЯК ТАКА.
показать весь комментарий
25.04.2024 15:43 Ответить
Земля, де розташоване дипломатична будова вважається українською.
І має всі законні повноваження для задіяння.
А далі, думайте своєю головою, а не вуха розвішуйте.
показать весь комментарий
25.04.2024 15:54 Ответить
БУДЕТ НОВАЯ ТЕМА - АНТИТЦК !!! БУДУТ ГРУЗИТЬ ТЦКАШНИКОВ И ВЕЗТИ НА ФРОНТ !)
показать весь комментарий
26.04.2024 00:30 Ответить
Батальон Монако есть а ТЦК за границей нет! Непорядок! Нада набрать в штат силовиков
показать весь комментарий
26.04.2024 15:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 