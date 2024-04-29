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Новости мобилизации
16 194 90

Прохождение ВВК после уточнения данных обязательно, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

мобілізація,тцк

После уточнения данных в ТЦК граждане однозначно будут направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

Он объяснил, что информация о пригодности к военной службе, которую определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", - отметил Истомин.

Читайте: ТЦК за рубежом не будут вручать повестки, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+41
незрячі прозріють, неходячі - підуть
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29.04.2024 13:01
+36
Та хто боїться, влк лікує дуже добре, мій хронічний гепатит вилікували за 10 хвилин, рекомендую.
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29.04.2024 12:59
+32
Так тому той мільйон і здиміли, як ти кажеш, за бугор, бо то ВЛК всіх робить здоровими і придатними! Чоловік, 40 років, хворіє бронхіальною астмою з 2,5 років. Був інвалідом з дитинства до 16 років. Приступи систематично, за всіма клінічними показниками - не нижче середньої тяжкості. ВЛК проходив під час приступу!, бо на той день повістка і, О ЧУДО!, ВЛК визнала цілком здоровим і придатним до будь-чого! Мало того, айтішник екстра-класу, вільно володіє професійною англійською - записали у водії. І похер на все, і на астму і на знання... Будеш воділою.
****, і з таким підходом того ТЦК і того ВЛК ви хочете,щоб народ не здимів, дебіли ви кінчені?!
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29.04.2024 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Та хто боїться, влк лікує дуже добре, мій хронічний гепатит вилікували за 10 хвилин, рекомендую.
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29.04.2024 12:59 Ответить
незрячі прозріють, неходячі - підуть
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29.04.2024 13:01 Ответить
сьогодня проходив курс електрофореза.
мабудь його хвилі негативно діють на голову бо прийшла така мисля.
щоб не боронити суверенітет цілісність країни та громадян України,
треби йти на службу, в свм, який має боронити суверенітет, цілісність та громадян України
як Вам таке????? я дурак, чи лижі не їдуть????
бо пройшов ВЛК, отримав обмежену придатність
пройшов МСЕК, отримав 3 групу
а в ТЦК сказали що до цих висновків треба ще висновок комісії ТЦК.
тому склавши до купи те що дали хвилі фореза, з висновками мсек та влка
врахувавши можливий висновок влк з тцк, сам зробив висновок свого діагнозу
лижі по асфальту їдуть, а я мабудь дурень......
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29.04.2024 13:52 Ответить
та сама фігня в мене з псоріазом і гіпертонією
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29.04.2024 13:02 Ответить
псоріаз тут взагалі до чого?
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29.04.2024 13:05 Ответить
У гострих формах - підстава для визнання непридатним
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29.04.2024 13:07 Ответить
в мене знайомий помер маючи псоріаз... тому що те що на шкірі це порушення функцій організму і важка форма хвороби досить небезпечна
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29.04.2024 13:46 Ответить
через нього в 2016 звільнили зі служби, написали непридатний. Вражені суглоби та нігті.
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29.04.2024 14:08 Ответить
Найбільше вкурвлює, коли фаховий лікар вищої категорії, кандидат чи доктор наук із нормальної клініки на кшталт "Добробуту" чи "Борису" прямим текстом тобі каже, що ти непридатний, а дебілам із районної лікарні, які засідають у ВЛК, пофіг на це!
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29.04.2024 13:10 Ответить
Унас на заключення ВЛК сидять "профі" 70+,які зїх взятки,їм пох на всі хвороби і на обслідуюмих,всі здорові !
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29.04.2024 13:59 Ответить
В мене спинну грижу та хронічний гайморит, гіпертонію та тиск теж вилікували.
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29.04.2024 13:13 Ответить
А 95 квартал вже пройшов? А батальон монако?.
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29.04.2024 13:01 Ответить
1 мільйон воює, 1 мільйон здиміли за бугор, 3 мільйона у роздумах заберуть чи не заберуть.
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29.04.2024 13:01 Ответить
Так тому той мільйон і здиміли, як ти кажеш, за бугор, бо то ВЛК всіх робить здоровими і придатними! Чоловік, 40 років, хворіє бронхіальною астмою з 2,5 років. Був інвалідом з дитинства до 16 років. Приступи систематично, за всіма клінічними показниками - не нижче середньої тяжкості. ВЛК проходив під час приступу!, бо на той день повістка і, О ЧУДО!, ВЛК визнала цілком здоровим і придатним до будь-чого! Мало того, айтішник екстра-класу, вільно володіє професійною англійською - записали у водії. І похер на все, і на астму і на знання... Будеш воділою.
****, і з таким підходом того ТЦК і того ВЛК ви хочете,щоб народ не здимів, дебіли ви кінчені?!
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29.04.2024 13:08 Ответить
Ну бо путін нападе
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29.04.2024 14:31 Ответить
Цифри звідки? Сам придумав?!
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29.04.2024 13:15 Ответить
воює 200-300 тис ще 1 млн по паперам в тилу...

здиміло за бугор більше 1 млн якщо врахувати що лише під час вторгнення в загальному виїхало 7 млн то з них десь 1.5-2 млн чоловіків і ще є ті що виїхали до 24 лютого але також зобовязані.... 1 млн під бронню, ще є багатодітні та білобілетники... тому у роздумах 1.5 млн
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29.04.2024 13:50 Ответить
Щось не розумію, а як тоді можна оновити дані в електронному кабінеті
? Там тож якесь елехтроннеє ВЛК сидить? 🙄
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29.04.2024 13:02 Ответить
То звичайний маркетинг...
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29.04.2024 13:05 Ответить
Пришлють потім у той кабінет повістку на ВЛК. Що неясно?))
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29.04.2024 13:07 Ответить
автоматично "годєн"
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29.04.2024 13:07 Ответить
Кабинет нужен, чтоб узнать где вы или просто прислать повестку. Вы что в цифровизацию поверили?0_о
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29.04.2024 13:11 Ответить
Треба сусіда перевірити..може нога відросла..
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29.04.2024 13:02 Ответить
не потрібно *******. А закордом де ВЛК проходить? Через військовий кабінет уточнив дані. І що їхати в Україну? Серед уточнених даних немає вимоги проходження влк. Тварі брехливі.
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29.04.2024 13:07 Ответить
немає чіткого закону, що таке "оновлення даних". Тим хто кордоном можуть сказати - кабінет це чудово, а тепер давайте на ВЛК в Україну. Не хочете? От вам штраф/анулювання паспорта/інші стимулятори. Через пару місяців дізнаємось, що влада придумає. Ідей в них багато...
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29.04.2024 14:59 Ответить
В влади не ідей багато, а маразму.
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29.04.2024 17:18 Ответить
Все йде до того що процес оновлення даних через ЦНАП і електронний кабінет на папері будуть, але їх не запустять і всім доведеться йти в ТЦК)
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29.04.2024 13:08 Ответить
Треба йти не в тцк,а під ОПу Зєбілов.Вже смішно чи ще ні от цікаво ?
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29.04.2024 14:05 Ответить
Ага, ідіть під опу... Ви думаєте для чого в тилу 300 тисяч мєнтов і 500 тисяч зсу? швидко вас на влк завезуть
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29.04.2024 14:26 Ответить
Ідіть в *опу)
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29.04.2024 14:54 Ответить
Тысячу раз плюсую.
И сам пойду.
Когда они нарушая конституцию распустили Раду, я молчал.
Когда начали продавать землю и уволили военных мне было похер.
Но когда они погнали лично меня на врачебную комиссию.
Это уже край. Все идем к ОПУ.
(ирония)
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29.04.2024 15:52 Ответить
Влада гумористів все зробила, щоб виник такий хаос! Всякі арєстовічі, Залужний і Ко, проросійські активісти, роспопи та россемінаристи секти упцмп , колишні депутати від ПР та інша нечесть - себе комфортно почувають і їх ніхто не збирається забирати на війну. То виникає здорова думка, а чому їх не беруть , а мене повинні брати? А ще до того влада всіма способами потурала, щоб виїхало за кордон 650 тис. потенційних захисників Батьківщини та ще поробили схеми для виїзду ухилянтів, залишились хлопці які нелегально працюють на роботах, легальні , так звані інваліди, які з 2022 року стали інвалідами, військові і ментовські пенсіонери, і велика маса держчиновників, депутатів , які сидять на бюджетах і граблять державу! То може бюджетоїдів та так званих пенсіонерів до 60 років у першу чергу віідправити?
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29.04.2024 13:11 Ответить
Зараз все просто: якщо зміг самостійно до ВЛК дойти, - значить придатний.
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29.04.2024 13:12 Ответить
хто сказав ? якийсь майор з Полтави ?
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29.04.2024 13:13 Ответить
Ну… враховуючи те, шо полтавське ТЦК любитт відзначатися, я боюся, шо він ляпнув те, чого не мав і це правда
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29.04.2024 14:29 Ответить
Не розумію тих деге...в,нахіба людині проходити влк,якщо людина має 100% право на відстрочку?Оновив дані і все, ви бачите документи в себе,для чого загружати влк дурною роботою???Ну ясно якщо ви хочете збрити з людини гроші тоді так і кажіть...Бо саме фізичний контакт з представниками влк і т д створює корупцію.Щось я не бачу посадок комісій влк і решти які за бабки робити фіктивні довідки для ухилянтів.А тільки чуємо з кожного марахфону про самих ухилянтів,а ті що на них заробляли і заробляють десь на другому плані.Таке дармове бабло в кишені падає чом би не прибарахлитись..
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29.04.2024 13:16 Ответить
Тому що реєстри, скоріш за все, не працюють. Принаймні так, як МО собі навигадувало. Інакше таких норм в законі не було б.
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29.04.2024 13:25 Ответить
теж так думаю,бо мій тесть ходив оновлювати дані в них нічого не було на нього,тупо переписували дані на місці.І ті всі обереги і на 90% оновлення реестрів то все тупо балабольство під розпил грошей.Тому і закон такий прийняли дурнуватий.Бо якщо у вас реєстр наповнений на 90% то нахіба такий закон?
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29.04.2024 13:36 Ответить
Є бродяча байка з приводу того, що на прилеглих до кордону територіях, або які були захоплені, або були під загрозою швидкого захоплення в лютому 2022 (Київ, Суми, Харків, Чернігів) попалили цілу купу особових справ військовозобов'язаних, аби вони не залишилися кацапам. Хто зна - може й правда. Тобто, цих людей тепер не існує в обліку. Може тому й кинулися всіма правдами-неправдами відновлювати облік.
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29.04.2024 13:43 Ответить
Проти цієї версії свідчить той факт, що повістки приносять людям, які виїхали з України 5-10 років тому. У мене так сусіду принесли, а також одному знайомому, який виїхав з України ще до ковіду і здає квартиру київську...
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29.04.2024 14:06 Ответить
Але це свідчить про інше: славнозвісний всемогутній «Оберіг» - є туфта та просто привід роздерибанити гроші. Виходить, що прикордонні бази та реєстри міграційної служби якщо і містять ці дані, то в «Оберіг» не потрапляють.
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29.04.2024 15:07 Ответить
частково можливо, но бази військовозабовязаних не було ніколи, армію рзовалювали усі 30 років незалежності, і ось зараз вони питаються зробити цю базу, і для цього треба оновити данні, ВЛК - це також данні які треба оновити)))
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29.04.2024 14:24 Ответить
Я тобі більше скажу - у мене зі знайлмих троє точно не мали облікових даних, хоча вони з того періоду, шо це була обязаловка. Іх ТЦК справи просто просрало
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29.04.2024 14:28 Ответить
Ой, мою справу губили і находили в воєнкоматі раза 2-3... Тут нічого дивного нема!
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29.04.2024 15:29 Ответить
Час міняти ВООЗ на ВЛК - ті будь які пандемії ковідні на раз зупинять - непотрібно ні карантинів , ні вакинації . В Україні ж побороли - ні слуху ,ні духу від ковіду ...
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29.04.2024 13:17 Ответить
Мутная история. Я прошел ВЛК в начале войны, по его результатам я годен, но у меня отсрочка на весь период военных действий. У меня изменился адрес. Мне опять ВЛК проходить? Зачем тогда электронный кабинет?))) сюррр
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29.04.2024 13:18 Ответить
Нє положено. )))) ну і так само ТЦКашнику працювати теж не положено. Інакше як зрозуміти те, шо вони шлють мертвим повістки, да ще і кажуть, шо мертві самі винні, шо не оновили дані
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29.04.2024 14:27 Ответить
Годен но отсрочка на весь период войны? Это что-то новое в науке и технике.
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29.04.2024 14:43 Ответить
Это значит, что я научный сотрудник в киевском НИИ с 2012 года.
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29.04.2024 14:47 Ответить
Так это называется "бронь" а не отсрочка.
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29.04.2024 14:55 Ответить
Ну значит бронь.
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29.04.2024 15:14 Ответить
треба уточнити данні працівників військоматів ,де живуть ,адресу .в яку школу ходять діти, адреса їх батьків ..Задати питання чому вони ходять тут ,фронт з ворогом на Сході і Півдні країни
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29.04.2024 13:19 Ответить
Вот почему не будет лохов "уточнювати данні", хоть усритесь.
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29.04.2024 13:19 Ответить
22500 теж гроші, але є один ньюанс…Вангую, шо вони приймуть ще який б закон, де тобі дихати і срати заборонять. І чорний воронок буде по місту катати.
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29.04.2024 14:25 Ответить
Так, в мене теж таке враження, що це ще не все.
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29.04.2024 15:10 Ответить
То само-собою. В мирний час теж відправляли на ВЛК через будь-яку дрібницю - хоч зміна місця проживання, хоч зміна місця роботи, хоч укладення шлюбу. Але тепер саме питання якості комісій та справедливості висновків стало рубо. В будь-якому випадку тепер треба чекати змін до наказу МО №402.
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29.04.2024 13:22 Ответить
вау, должностей в тцк как грибов, уже речнык появился) по закону первая - уточнение данных. Вторая либо сразу либо через время - влк. После влк - точка невозврата, - третья - учебка, неявка - уклоненец. Четвёртая в вч, неявка - дезертир. А он льёт в уши как и зелень, противно такое нае балово слушать. И вообще тцк - рекрутинговая компания для добровольцев.
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29.04.2024 13:24 Ответить
А за час від проходження ВЛК до призову : пів року, рік... Людина не може отримати хворобу або працездатність? Чи людину через 2-3 тижні в окопи?
А вони кажуть: не бійтися, то так!
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29.04.2024 13:25 Ответить
Значит так. Влк- годен:
1. есть все органы(без доп элементов, стимуляторы, клапана...)
2.есть все суставы
3 есть все конечности - за исключением одной двух фаланг пальцев.
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29.04.2024 13:31 Ответить
Там ніби якщо проходить рік, то перед призовом ще одну ВЛК назначають тоді...
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29.04.2024 13:32 Ответить
Хітьор))) ніфіга. Схєму ти знаєш добре
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29.04.2024 14:22 Ответить
На ВЛК кожного, хто не має зв'язків та пристойної суми у валюті очікує "чудесне зцілення". А потім такі "зцілені" помирають від нападів в дорозі до навчальних центрів, або з НЧ одразу в шпиталі, деяких хворих та дистрофіків тягають по частинах поки не знайдуть того, кому пофігу і він візьме цей баласт і т.п. В результаті лише зайві витрати та навантаження на лікарів і жодного результату для війська, бо ці бійці весь час хворі. Але ж ВЛК побоку - не їх проблема, адже їм головне кількість, а не якість і ніхто не думає, що чим більше буде таких недієздатних горе-бійців, тим швидше буде сипатися фронт.
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29.04.2024 13:25 Ответить
Ще є ті, хто за законом має право на звільнення зі служби. Такі відразу по прибуттю подають рапорти на звільнення командирам частин. Теж головняк. Бо в нас, бачте, не співпадають поважні причини для звільнення зі служби та причини для надання відстрочки за мобілізацією. Нахіба грести тих, хто відразу звільниться? Загадка.
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29.04.2024 13:33 Ответить
Яка загадка? ТЦК срали на мобілізацію. Вони 8-м років ніхріна не робили, а тут їм на яйця наступили і ще й картбланш дали у вигляді закриття очей на кримінал. Вони і гребуть, виконуючи план. Головне Павлюк довольний. А то шо там далі вони спишутся з частини - то вже не їхня проблема
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29.04.2024 14:19 Ответить
Так, Прості рішення™
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29.04.2024 15:12 Ответить
Найкращим варіантом було б повне скасування ВЛК, як такої. Хай військовозобовязані самі проходять медогляд, де хочуть, а в ТЦК приносять лише результати обслідування та висновки лікарів. А в ТЦК лишити лише терапевта для базового огляду і прийому всіх цих довідок...
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29.04.2024 13:34 Ответить
Тобто. А як вони кількість тіл нагребуть? Тут сфабрикували ВЛК, наказ, все - ти вже собі не належиш, а йому +1 до поголівʼя. Профіт
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29.04.2024 14:21 Ответить
Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела: головы, руки, ноги. Однако недостающее они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом.
- Таков порядок, - опять поясняет шофёр, проезжая сквозь густую толпу, - вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию."


Я Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
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29.04.2024 13:26 Ответить
українською цей і вся книжка у перекладі Масляка звучать значно саркастичніше...
головне, що з Першої світової відношення до солдат аніскілечки не змінилося!
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29.04.2024 15:10 Ответить
Обов'язковим є дотримання конституції України. Чиїсь забаганки громадяни України виконувати не повинні
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29.04.2024 13:29 Ответить
шо ви як маленкий? вам же сказали ,що конституція всраці не на часі . Від неї залишили лише 65 статттю))
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29.04.2024 13:34 Ответить
І ту без останнього речення
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29.04.2024 14:15 Ответить
Причому і 19-та стаття і Військова Присяга - все попзд…
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29.04.2024 14:15 Ответить
Сцикливі, ви підари, хоч раз правду скажіть і так після перших десятків випадків - стане ясно, що це не уточнення даних, а мобілізація. Від того, що ви, суки, знову хочете наїбати людей, ми отримаєм тільки зворотній ефект. ***, хто піде в те ТЦК.
Так нам, нарешті, виділили допомогу, але людей катастрофічно не вистачає (не тому, що всіх вбивають, не тому, що всі стають інвалідами, а тому, що здоровя у людей не безлімітне: спина, суглоби, нирки, хронічні хвороби даються взнаки, люди хоч і хочуть, але вже фізично не стягують виконувати завдання. Вистачає і відмовників. Так, також багато поранень, в більшості осколкових, після яких треба 1-6 місяців лікування і реабілітації, щоб відновити хоча б стабільний фізичний стан, про психіку я мовчу - на неї можливо роки треба буде потратити. І поки одні лікуються треба мати людей на заміну, для цього і потрібна МОБІЛІЗАЦІЯ. А інакше - пізда. Будем здавати територію все частіше і у все більших масштабах, а ж доки кацапські підари не долізуть до ваших будинків, до ваших сіл, до ваших міст і не порозйобують на друзки все, що ви маєтє, все, що вам знайоме, все ваше життя.
На цей рік, у нас буде чим воювати, але скоро не буде ким.
Журба...
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29.04.2024 13:35 Ответить
А вони і є найбільші сцикуни. Не ті кого вони називають «ухилянтами»: вони бояться, шо не виконають наказа і не наберуть масу , кількість згідно наказу. Їм срати на мобілізацію: в них пла
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29.04.2024 14:14 Ответить
Якось так поступово Зельониє починають прояснювати декілька рядочків в через дупу протягнутому законі. Потім прийде "проходження служби після ВЛК є обов'язковою!!!"
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29.04.2024 13:56 Ответить
Причому ВЛК проходиш одразу на полігоні у Рівному)))))
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29.04.2024 14:09 Ответить
А як епілептика чи шизофреніка можна визначити на влк?
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29.04.2024 14:01 Ответить
У мене сусідка шизофренік - працює медсестрою у психлікарні. У побуті звичайна людина (основний час, за виключенням деяких днів, коли вона зникає)
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29.04.2024 14:04 Ответить
Гниди. І це сама «доброчесна» Полтава з криворізькими ТЦК. Ну то чекайте знову, шо люди забʼють, бо 22500 заплатити чи вам нову печінку пришиють чи хребет виправлять чи судини помвняють і серце вилікують одним розчерком! Введіть 100 відсоткову кримінальну відповідальність за липову ВЛК і ви побачите як все зміниться! Не можна людей брехнею примусити вмирати! У вас нічого просто не вийде, ідіоти і знову вам хтось винен буде у зриві мобілізації, але тільки не ТЦК! А так - будете просто ловити людей по зупинках та селах ще жорсткіше, як вон розказують зараз у Львові облава, а потім отримаєте бунт. І на тому все, бо розмовами про «ти шо путіна чекаєш» та «завтра тебе в польщу воювати відправлять» нічого не добʼєтесь, скорше зворотнього ефекту
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29.04.2024 14:08 Ответить
Ги ги, знову енурезники повилазили
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29.04.2024 14:41 Ответить
тебя держава лечила от энуреза за мои налоги? ну бегом возвращай долг тогда
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29.04.2024 14:56 Ответить
Мєня расія твая нє лєчіла 😀
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30.04.2024 21:34 Ответить
Навіщо речник в полтавському ТЦК? Може в нього ще і зами є?
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29.04.2024 15:00 Ответить
замині
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29.04.2024 15:29 Ответить
В ТЦЕ вже речник з'явився! Просто пипец. Це не ТУЕ, а якесь зборище ухилянтів!!!
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29.04.2024 15:07 Ответить
Поросенка лелеют и холят. Цель преследуют. В ТЦК хитрую вещь придумали. На них тоже план есть по мобилизации, изыскании внутренних резервов. Одно время стали обрастать военнослужащими, чуть ли не 5 часовых на 2 двери. Народ на тихую службу попер косяком. Потом военкомат их, вместо себя сдал в армию. Может и сейчас так?
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29.04.2024 16:05 Ответить
Не можна проводити будь-які медичні догляди без згоди людини. Вони там зовсім законів не знають?
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29.04.2024 18:24 Ответить
 
 