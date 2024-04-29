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Прохождение ВВК после уточнения данных обязательно, - спикер Полтавского ТЦК Истомин
После уточнения данных в ТЦК граждане однозначно будут направлены на ВВК, даже если им предоставляют отсрочку.
Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.
Он объяснил, что информация о пригодности к военной службе, которую определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", - отметил Истомин.
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мабудь його хвилі негативно діють на голову бо прийшла така мисля.
щоб не боронити суверенітет цілісність країни та громадян України,
треби йти на службу, в свм, який має боронити суверенітет, цілісність та громадян України
як Вам таке????? я дурак, чи лижі не їдуть????
бо пройшов ВЛК, отримав обмежену придатність
пройшов МСЕК, отримав 3 групу
а в ТЦК сказали що до цих висновків треба ще висновок комісії ТЦК.
тому склавши до купи те що дали хвилі фореза, з висновками мсек та влка
врахувавши можливий висновок влк з тцк, сам зробив висновок свого діагнозу
лижі по асфальту їдуть, а я мабудь дурень......
****, і з таким підходом того ТЦК і того ВЛК ви хочете,щоб народ не здимів, дебіли ви кінчені?!
здиміло за бугор більше 1 млн якщо врахувати що лише під час вторгнення в загальному виїхало 7 млн то з них десь 1.5-2 млн чоловіків і ще є ті що виїхали до 24 лютого але також зобовязані.... 1 млн під бронню, ще є багатодітні та білобілетники... тому у роздумах 1.5 млн
? Там тож якесь елехтроннеє ВЛК сидить? 🙄
И сам пойду.
Когда они нарушая конституцию распустили Раду, я молчал.
Когда начали продавать землю и уволили военных мне было похер.
Но когда они погнали лично меня на врачебную комиссию.
Это уже край. Все идем к ОПУ.
(ирония)
А вони кажуть: не бійтися, то так!
1. есть все органы(без доп элементов, стимуляторы, клапана...)
2.есть все суставы
3 есть все конечности - за исключением одной двух фаланг пальцев.
- Таков порядок, - опять поясняет шофёр, проезжая сквозь густую толпу, - вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию."
Я Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"
головне, що з Першої світової відношення до солдат аніскілечки не змінилося!
всраціне на часі . Від неї залишили лише 65 статттю))
Так нам, нарешті, виділили допомогу, але людей катастрофічно не вистачає (не тому, що всіх вбивають, не тому, що всі стають інвалідами, а тому, що здоровя у людей не безлімітне: спина, суглоби, нирки, хронічні хвороби даються взнаки, люди хоч і хочуть, але вже фізично не стягують виконувати завдання. Вистачає і відмовників. Так, також багато поранень, в більшості осколкових, після яких треба 1-6 місяців лікування і реабілітації, щоб відновити хоча б стабільний фізичний стан, про психіку я мовчу - на неї можливо роки треба буде потратити. І поки одні лікуються треба мати людей на заміну, для цього і потрібна МОБІЛІЗАЦІЯ. А інакше - пізда. Будем здавати територію все частіше і у все більших масштабах, а ж доки кацапські підари не долізуть до ваших будинків, до ваших сіл, до ваших міст і не порозйобують на друзки все, що ви маєтє, все, що вам знайоме, все ваше життя.
На цей рік, у нас буде чим воювати, але скоро не буде ким.
Журба...