Задержание перевозчиков в Закарпатье: В ТЦК заявили, что водители - такие же граждане, как и другие, и должны иметь военно-учетные документы

На Закарпатье перевозчиков задерживали для проверки военно-учетных данных.

Об этом сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"Водители грузовых транспортных средств - такие же граждане Украины, как и остальные. При осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить, на месте ли все военно-учетные данные. Это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. В таких случаях, военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. В то же время, подчеркиваем: фура остается под наблюдением представителей правоохранительных органов.

Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с отметкой о снятии с воинского учета. Или документ о надлежащим образом оформленном бронировании", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом.

Напомним, ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины заявила, что ТЦК начали снимать водителей международных рейсов и отправлять в ВСУ.

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