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Шестеро мужчин ночью пытались переплыть Тису, заплатив за путешествие по 6-10 тыс. долл., - ГПСУ

Ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Затримано чоловіків на березі Тиси

Задержанные мужчины рассказали, что каждый из них подыскал "помощников", которые пообещали им организовать беспрепятственное и безопасное пересечение границы. Некоторые из задержанных даже успели заплатить переправщикам за их услуги: двое мужчин отдали по 10 тысяч долларов, еще двое - 6 и 7 тысяч долларов. Другие двое договорились заплатить 7 тысяч долларов и 5 тысяч евро только в случае успешного пересечения границы.

В отношении всех задержанных нарушителей пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Также смотрите: Мужчина пытался на надувном матрасе форсировать Днестр, чтобы попасть в Молдову. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6370) уклонисты (801) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+9
Не понимаю почему за незаконное пересечение границы во время военного положения-нет уголовной стати? Ну и нужно разрешить погранцам обдирать ухилянтов как липку:тоесть все деньги ято имеют при себе ухилянты-это законная добыча погранцов и их дополнительная зарплата. Ну и доппремия от государства за каждого словленного ухилянта. А вот тех кто помогает ухилянтам пересекать границу незаконно-тех нужно сажать на 10 лет с возможностью выхода по УДО на фронт
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26.04.2024 01:21
+7
Є січові стрільці (я), а є тисові пловці (чмошники).

================

Навіть не намагайтеся вийобуватися. Я поки добрий
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26.04.2024 00:20
+6
Що ж таке, на лист від Буданова, грошей не вистачило?
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26.04.2024 00:26
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Є січові стрільці (я), а є тисові пловці (чмошники).

================

Навіть не намагайтеся вийобуватися. Я поки добрий
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26.04.2024 00:20 Ответить
Тебе скоро депортують і будеш 15 років через в'язницю відбудовувати Україну, та ще тоді буде дуже соромно, бо ти сидів на шиї українського народу, а тепер заліз на шию американського народу, бо якщо українці не втримаються, то прийдеться воювати американцям, вони це розуміють і тільки тому допомагають, а не з жалості, або любові до України.
В Україні воюють американські жінки, які добровільно покинули США і приїхали захищати українців, набирай в ютубі: «"Не забывайте об этой войне". Доброволец из США рассказывает о своей службе на фронте в Украине"
"Последний раз столь массовое участие иностранных добровольцев в войне в Европе случилось в республиканской Испании в 1936-1939 годах. Сегодня в Украине на передовой можно встретить и представителя народности маори из Новой Зеландии, и потомка викингов с Фарерских островов. Алексис Анттила - американка родом из Техаса, воюющая в Интернациональном Легионе ВСУ, а вообще на фронте в Украине практически с самого начала полномасштабной войны. Недавно она была ранена. В интервью, взятом в госпитале, Алексис рассказывает о своей жизни, взглядах и боевом опыте."
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26.04.2024 03:14 Ответить
Та нах ти тут потрібний! Лякаєш їжаком.
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26.04.2024 06:24 Ответить


"Ніколинеповернусь" давай спали свій український паспорт. Прямо зараз, і виклади відос. У чому проблема?! Ти ж не зібрався сюди повертатися, то навіщо тобі будь-яка згадка про Україну!
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26.04.2024 06:35 Ответить
Не тобі, бухилянт, судити, хто і що тут робить для зхисту України
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26.04.2024 07:10 Ответить
Що сцикопіхота, очко жим-жим?
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26.04.2024 08:42 Ответить
Ти Берлін "береш" так розумію?
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26.04.2024 12:15 Ответить
Скільки у твоєї матері було викіднів крім тебе?
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26.04.2024 12:44 Ответить
Біля лідлу просрочку викинули, біжи підбирай, слиз підшкірний
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26.04.2024 13:03 Ответить
Я лікар, я заробляв такі гроші, які ти чмошне недоробло в руках своїх гівняних не держав. Шавка блохаста.
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26.04.2024 13:36 Ответить
Тому що ти сцикопіхота срана.
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26.04.2024 08:38 Ответить
Не только лиш все могут переплыть Тису, мало кто может.
Поціновувачі екстремального дайвінгу
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26.04.2024 00:20 Ответить
ТАК ВІДПУСТИЛИ Б ТА ВЗЯЛИ ЗА КОЖНО З НИХ ОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО НАЙМАНЦЯ НА 3 МІСЯЦІ ХОЧ !)
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26.04.2024 00:20 Ответить
У нас звикли шоб за дарма
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26.04.2024 05:59 Ответить
ЗА ДАРМА ДЕРМА ЇМ !!!
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26.04.2024 21:07 Ответить
Я стрибав з поізда в Субботиці у '90 щоб потрапити до Юґославіі, переплив канаву у Свіноуйцю щоб потрапити до Дойчланд у '91. Тому як спеціаліст у цйому питанні скажу, ухілянти лохі.
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26.04.2024 00:21 Ответить
або їх туди ТЦК привезли та організували всю цю виставу
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26.04.2024 00:29 Ответить
Таки да, лохи. Все можна спланувати красиво та надійно
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26.04.2024 00:38 Ответить
Такотож.Але якби мені троха мен'ше років, і троха мен'ше респонсібілітіз, то в ЗСУ без питан', бо там приґоди і цікаво, усе америка, на бредлі покататися, з 777 пал'нути по кацапам, оцє курва життя.
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26.04.2024 00:47 Ответить
що ви куме пи..де, що ви не жонаті,
а самі так **..е, немов дурнуваті...
Для особливо обдарованих- це гуцулка... Чорте какнадійський, їж пігулки та попроси санітарів, щоб інет не вімикали.
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26.04.2024 00:58 Ответить
я могу судить только по 14 году да и кореша что приходят в отпуска раз где то в 3 месяца то же самое говорят - поверь веселого там мало
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26.04.2024 00:58 Ответить
ну якшо ти сцикло, то тоді да
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26.04.2024 01:12 Ответить
ну да сцыкло , только это сцыкло в марте 14 года был в ВСУ не смотря на все болячки , а вот где был ты несцыкло ?
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26.04.2024 01:36 Ответить
Пробачте буд' ласка, шановний вояк. Я був в Канаді, відповідаючі на ваше запитання.
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26.04.2024 01:47 Ответить
Що ж таке, на лист від Буданова, грошей не вистачило?
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26.04.2024 00:26 Ответить
Ото у '73 я був у таборі у Великій Бичків, команда з плавання, нам тренери катеґорично забороняли плавати в Тисі бо то ******' як небезпечно. Ухілянтів не шкода, хай пливут' у краще життя.
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26.04.2024 00:27 Ответить
розжуєш, 63-ох літній какнадієць?
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26.04.2024 01:00 Ответить
Купання в Тисі подорощало,раніше можна було за 4 тис. доларів покупатись. Це передпасхальне,тимчасове зростання тарифів,чи може тепер білети на заплив через Єрмака продають?
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26.04.2024 00:27 Ответить
Екстремальні види спорту суттєво подорожчали...
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26.04.2024 00:28 Ответить
Дієва схема. Пробуючи знайти переправника виходять на підставних, від погранців.
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26.04.2024 00:31 Ответить
Так і є - погранці повністю в шоколаді: при долярах і з гарними показниками роботи
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26.04.2024 00:36 Ответить
Тю, Зе-влада ж анонсувала зворотній трафік...
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26.04.2024 00:35 Ответить
Це хибащо, якщо в дурдомах на Заході всіх божевільних випустять.

***** теж впевнене, що всі мріють жити на Роісє.

***** та ЗЄ - два лаптя пара.
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26.04.2024 00:41 Ответить
Плавання через Тису - це вже якийсь національний вид спорту українців.
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26.04.2024 00:44 Ответить
Це не українці, це хахали.
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26.04.2024 06:31 Ответить
Аби зекономити ці доволі не малі гроші, могли б гарно підготуватися та спробувати перейти кордон без посередників та поодинці - шансів було точно більше. А якби й попалися, то згодом за ці гроші можна було б спробувати відкупитися в ТЦК чи на ВЛК.
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26.04.2024 00:46 Ответить
Для цього треба мозок мати.
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26.04.2024 00:49 Ответить
Все вірно.
Якщо не ловити ухилянтів, хто ж за ЗЄ голосувати буде на наступних виборах?
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26.04.2024 00:48 Ответить
Без лоха і жизнь плоха … місцеві когути животи рвуть а лохи з грошима самі лізуть…)
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26.04.2024 00:56 Ответить
придурки на котрих, гріх не заробити... Іржіть дятли із йодованих гуцулів...
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26.04.2024 01:03 Ответить
Чесно кажучи схоже на фейк для новин. Джинси, куртки, якісь маленькі рюкзачки. Ну й як і в чому і на чому мали перепливати? Постанова якась.
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26.04.2024 01:03 Ответить
В некоторых местах Тису можно вброд перейти. Нужно знать где мелководье а где глубокие ямы с течением. Я знаю места,но конечно-же не покажу и сам незаконно переходить границу не буду. ПС и погранцы прекрасно знают эти места. Если погранцы не в доле-то могут поймать пбсолютно всех кто хочет незаконно пересечь границу
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26.04.2024 01:24 Ответить
Та покажи ті міста, курва хай йдут'. Нехай кеди вдівают', але течія ********'.
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26.04.2024 01:40 Ответить
Хорошее время для аферистов разводить сцикунов на бабки:обещать коридор на границе,брать предоплату и сдавать их погранцам. И всем хорошо. Не верю что погранцы не крышуют местных кто успешно переводит ухилянтов через границу. Кстати саму границу еще 3 года назад начали спешно укреплять и проблемные места затянули колючей проволокой и спиралями бруно-в тех местах где еще 10 лет назад был свободный подход к Тисе и свободный выход на противоположный румынский берен. Потом ЕС дал нам денег на укрепление границ. ЕС еще 3 года назад знал что Путин готовит нападение и будет много попыток нелегального перехода границы в том числе и мигрантами из Азии
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26.04.2024 01:47 Ответить
А в горах тоже любого смогут поймать...смешно Ухилянты,какие то тупые дебилы самоубийцы-вперлась им эта Тиса...Как мотыльки лезут к ней и все тут...а через горы их почему то тянет переходить зимой и весной...Клуб самоубийц мазохистов...Довели блд..людей до ручки.
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26.04.2024 12:49 Ответить
Ухилянты это не нарид и не люди. Это истоты из которых служба в ЗСУ слелает людей и ГРАЖДАН-чего им и желаю. Никто никого не доводил:нарид живет в демократической Украине согласно своим способностям. Нарид Польши сделал за 30 лет Польшу,Нарид Чехии сделал Чехию. А Нарид Украины сделал такую Украину-какая есть сейчас.30 Лет Украина жила предоствленная сама себе и ее нарид строил то государство которое ЗАСЛУЖИЛ. И нужно смелее применять репрессивные методы к ухилянтам и делаз из этих истот-ГРАЖДАН И ЛЮДЕЙ
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26.04.2024 18:21 Ответить
Чесно кажучи, ти кремлівський ботяра, кремлівські боти, видають себе за українців і масово збігаються на такі теми по методичці, вони намагаються показати якесь незадоволення, начебто українці нездатні захисти Україну від окупантів і поголовно являються ухилянтами, але справжні ухилянти тихо сидять на горищах у бабусь і по ночах вилазять провітритись щоб остаточно не засмердітись.
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
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26.04.2024 03:20 Ответить
Онучі перемотай, контррозвідник)
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26.04.2024 20:50 Ответить
То есть это как, тыкаешь пальцем на карту Тысы и получаешь от 6 до 10 к? Я могу тыкнуть дешевле если кому-то надо
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26.04.2024 01:11 Ответить
Не понимаю почему за незаконное пересечение границы во время военного положения-нет уголовной стати? Ну и нужно разрешить погранцам обдирать ухилянтов как липку:тоесть все деньги ято имеют при себе ухилянты-это законная добыча погранцов и их дополнительная зарплата. Ну и доппремия от государства за каждого словленного ухилянта. А вот тех кто помогает ухилянтам пересекать границу незаконно-тех нужно сажать на 10 лет с возможностью выхода по УДО на фронт
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26.04.2024 01:21 Ответить
Может потому что сами погранцы зачастую и есть организаторы такого "перехода"? Не приходило в голову?
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26.04.2024 08:02 Ответить
А хто ж тоді захоче воювати,всі захочуть бути прикордонниками і героїчно ловити людей на безпечному кордоні.
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26.04.2024 09:42 Ответить
После пребываяни 2 мес в лагере подготовки-все захотят служить на фронте. Лагерь подготовки и украинские военные в качестве инструкторов сдедают из любого сцикуна мужчину и патриота. И да:во время войны нужны и пограничники и полицейские и военная полиция-обеспечить порядок внутри страны. И депутаты нужны-приниматть новые законы которые будут отражать меняющуюся реальность. А вот почему на фронт не привлекают военных пенсионеров 45-60 лет которые прослужили в украине в кабинетах ни однрго дня не воюя-это действительно несправедливо
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26.04.2024 11:00 Ответить
Ого,то що в тому легері катують,що вже краще на фронт пошвидше?А від чого прикордонники захищають Україну з боку Європи?Від європейців,чи щоб кріпаки,які нічого не мали,не мають і не будуть мати,воювали за заводи і пароходи влади,різних депутатів і міністрів,які свої сім'ї давно за кордон відправили? А як на рахунок справедливості?
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26.04.2024 19:24 Ответить
Кто сказал что катуют?. Обычная общевойсковая подготовка включающая полосу препятствий,кроссс полной амуницией-и там сразу видно кто больной а кто косит. Я долго работал продавцом и хорошо читаю лица(сам обманывал и обвешивал-иначе в СССР в торговле не заработаешь). Хороший военный инструктор прочитает способности кандидата в бойцы и вмидит его реальную форму. Да любой спортивный тренер это видит. я за нормальную военную подготовку прежде чем отправлять солдат на фронт-а это 2-3 мес каждодневных физ тренировок минимум только для того чтобы человек обрел физические кондиции. Ну и к тем кого призывают после 50 лет-к ним требования менее жесткие-у них уже намного худшие кондиции чем у 20-40 летних
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27.04.2024 03:27 Ответить
Покажіть ціх мальчіков. Ми їх, курва, запам'ятаємо!
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26.04.2024 01:28 Ответить
курва я банду циґан провів через канаву в Швіноуйше до Ал'беку за 1000 дойчмарк у '91, і я думав шо я боґ, зара сліози на очах, такшо я такі лох?
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26.04.2024 02:06 Ответить
Може хто пояснить там що, у Румунії їх со сльозами радості румунські прикордонники зустрічають? Ну перепливли, без документів, порушили кордон, далі що?
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26.04.2024 03:00 Ответить
Напевно щось несуть у кишенях для румунських прикордонників.
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26.04.2024 03:17 Ответить
Не, ну весело. Заплатили тим, хто їх зловив
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26.04.2024 04:01 Ответить
"Бєз лоха і жізнь плоха". Найопувати сцикунів-ухилянтів - це вже новий вид спорта в Україні. Ахаха.
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26.04.2024 06:36 Ответить
Деньги взяли - погранцам здали. Гешефт, однако.
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26.04.2024 06:53 Ответить
Незрозуміло, чому вони не хочуть помирати під ФАБами ? У них нема ні заводів-пароходів, ні замків-маєтків, ні рахунків в офшорах, - їм по суті і втрачати нема що. Дивні якісь люди.
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26.04.2024 07:13 Ответить
Гарний бізнес: погранці продають тури через Тису і там же ловлять йолупів.
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26.04.2024 08:22 Ответить
Покажiть фейси тих оленів,які заплатили по 10 000 у.е.! Це може зробити тільки розумово відсталий олень!
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26.04.2024 08:59 Ответить
Немного о другом. Почему, прыгающие и гогочущие на всех ветках этого сайта громадяни думают, что если рідна Держава кинула одну из категорий своих граждан, в дальнейшем Она не поступит так с ними?
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26.04.2024 09:12 Ответить
Ей, наріде, куди біжимо від "Зеленого Раю"? Це ж ви бігли на виборчі дільниці під гаслами "хужє нє будет", "какая разница", "перестать стрелять", "сойдьомся посерединє", а сьогодні платите 10 штук баксів, щоб втопитися в Тисі, чи як повезе, то драпанути до піндосів.
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26.04.2024 09:31 Ответить
правда. лише львів може відпочивати, не дивився кіна про сватів та про нікчемного прєзє
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26.04.2024 14:54 Ответить
ЗЕлуплена більшість та її боти в коментах явно не здатні подумати, а що ж таке сталось, що ще нестарі чоловіки готові ризикувати своїм життям (скільки їх вже замерзло в лісах та потонуло в Тисі та Дністрі) та немалими грошима, аби не бути мобілізованими.
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26.04.2024 10:20 Ответить
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26.04.2024 10:34 Ответить
Кажуть, що немає кому окопи і укріплення копать?
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26.04.2024 11:35 Ответить
Почти готовый взвод разведчиков-диверсантов.
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26.04.2024 12:07 Ответить
цим сцикливим патріотам, лопати і змусити у дві зміни другу лінію оборони будувати
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26.04.2024 14:53 Ответить
 
 