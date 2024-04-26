Шестеро мужчин ночью пытались переплыть Тису, заплатив за путешествие по 6-10 тыс. долл., - ГПСУ

Ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Задержанные мужчины рассказали, что каждый из них подыскал "помощников", которые пообещали им организовать беспрепятственное и безопасное пересечение границы. Некоторые из задержанных даже успели заплатить переправщикам за их услуги: двое мужчин отдали по 10 тысяч долларов, еще двое - 6 и 7 тысяч долларов. Другие двое договорились заплатить 7 тысяч долларов и 5 тысяч евро только в случае успешного пересечения границы.

В отношении всех задержанных нарушителей пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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