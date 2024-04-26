Шестеро мужчин ночью пытались переплыть Тису, заплатив за путешествие по 6-10 тыс. долл., - ГПСУ
Ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Задержанные мужчины рассказали, что каждый из них подыскал "помощников", которые пообещали им организовать беспрепятственное и безопасное пересечение границы. Некоторые из задержанных даже успели заплатить переправщикам за их услуги: двое мужчин отдали по 10 тысяч долларов, еще двое - 6 и 7 тысяч долларов. Другие двое договорились заплатить 7 тысяч долларов и 5 тысяч евро только в случае успешного пересечения границы.
В отношении всех задержанных нарушителей пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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Навіть не намагайтеся вийобуватися. Я поки добрий
В Україні воюють американські жінки, які добровільно покинули США і приїхали захищати українців, набирай в ютубі: «"Не забывайте об этой войне". Доброволец из США рассказывает о своей службе на фронте в Украине"
"Последний раз столь массовое участие иностранных добровольцев в войне в Европе случилось в республиканской Испании в 1936-1939 годах. Сегодня в Украине на передовой можно встретить и представителя народности маори из Новой Зеландии, и потомка викингов с Фарерских островов. Алексис Анттила - американка родом из Техаса, воюющая в Интернациональном Легионе ВСУ, а вообще на фронте в Украине практически с самого начала полномасштабной войны. Недавно она была ранена. В интервью, взятом в госпитале, Алексис рассказывает о своей жизни, взглядах и боевом опыте."
"Ніколинеповернусь" давай спали свій український паспорт. Прямо зараз, і виклади відос. У чому проблема?! Ти ж не зібрався сюди повертатися, то навіщо тобі будь-яка згадка про Україну!
Поціновувачі екстремального дайвінгу
а самі так **..е, немов дурнуваті...
Для особливо обдарованих- це гуцулка... Чорте какнадійський, їж пігулки та попроси санітарів, щоб інет не вімикали.
***** теж впевнене, що всі мріють жити на Роісє.
***** та ЗЄ - два лаптя пара.
Якщо не ловити ухилянтів, хто ж за ЗЄ голосувати буде на наступних виборах?
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист