Шестеро чоловіків вночі намагались переплисти Тису, заплативши за подорож від 6 до 10 тис. дол., - ДПСУ

Вночі 25 квітня за 100 метрів від кордону прикордонники затримали групу з 6 чоловіків. Вони рухались в напрямку Тиси, щоб переплисти річку і потрапити в Румунію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Затримані чоловіки розповіли, що кожен з них підшукав "помічників", які пообіцяли їм організувати безперешкодний та безпечний перетин кордону. Дехто із затриманих навіть встиг заплатити переправникам за їхні послуги: двоє чоловіків віддали по 10 тисяч доларів, ще двоє – 6 та 7 тисяч доларів. Інші двоє домовилися заплатити 7 тисяч доларів та 5 тисяч євро лише у випадку успішного перетинання кордону.

Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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