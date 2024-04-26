Шестеро чоловіків вночі намагались переплисти Тису, заплативши за подорож від 6 до 10 тис. дол., - ДПСУ
Вночі 25 квітня за 100 метрів від кордону прикордонники затримали групу з 6 чоловіків. Вони рухались в напрямку Тиси, щоб переплисти річку і потрапити в Румунію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Затримані чоловіки розповіли, що кожен з них підшукав "помічників", які пообіцяли їм організувати безперешкодний та безпечний перетин кордону. Дехто із затриманих навіть встиг заплатити переправникам за їхні послуги: двоє чоловіків віддали по 10 тисяч доларів, ще двоє – 6 та 7 тисяч доларів. Інші двоє домовилися заплатити 7 тисяч доларів та 5 тисяч євро лише у випадку успішного перетинання кордону.
Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
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Навіть не намагайтеся вийобуватися. Я поки добрий
В Україні воюють американські жінки, які добровільно покинули США і приїхали захищати українців, набирай в ютубі: «"Не забывайте об этой войне". Доброволец из США рассказывает о своей службе на фронте в Украине"
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"Ніколинеповернусь" давай спали свій український паспорт. Прямо зараз, і виклади відос. У чому проблема?! Ти ж не зібрався сюди повертатися, то навіщо тобі будь-яка згадка про Україну!
Поціновувачі екстремального дайвінгу
а самі так **..е, немов дурнуваті...
Для особливо обдарованих- це гуцулка... Чорте какнадійський, їж пігулки та попроси санітарів, щоб інет не вімикали.
***** теж впевнене, що всі мріють жити на Роісє.
***** та ЗЄ - два лаптя пара.
Якщо не ловити ухилянтів, хто ж за ЗЄ голосувати буде на наступних виборах?
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист