Чоловік намагався на надувному матраці форсувати Дністер, щоб потрапити у Молдову. ВIДЕО
39-річний чоловік намагався вплав на надувному матраці дістатися через річку Дністер до Молдови.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Плавця, який долав дистанцію до берега суміжної держави, виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку прикордонники задіяли човен та витягли чоловіка з води.
Як з’ясувалося, чоловік скористався послугами одного із месенджерів, з якого дистанційно отримував вказівки, куди і як йому слідувати. Координатори запропонували йому скористатися надувним матрацом, а змінний одяг, документи та телефон скласти в рюкзак. Ця послуга мала б йому коштувати 4 тисячі євро, з яких половину він вже сплатив авансом.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.
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В Молдові ,завдяки таким свідомим українцям, які то в жіноче перевдягаються, то в чемоданах ховаються, то на матрацах долають річки- вже не те що анекдоти, а цілі п'єси ставлять)
...мдаа...
А той що писав текст пісні - явно взагалі не розрізняє де молдовський циган, а де гагауз. какая разніца - москалі з'їдять будь-яке ...
А для рашистських шпигунів чи навіть ДРГ - саме те.
Якщо серйозно , а не з чорним гумором , то дійсно більшість із тих хто таким чином намагається з країни втекти , маючи чималі кошти , схожі на ідіотів . Причину зрозуміти важко , але думаю що більш за все - у таких людей стресовий стан , який не дає адекватно сприймати реальність .
Ось вам морська піхота на матрасі...
Возле меня в том году сдали новострой. Так почти половину квартир купили украинцы. Живут семьями,с детьми,вся парковка забита машинами с укр.номерами.
Ті хто його знімав і затримував на фронті не були.
Яке вони мають право називати ухилянтами ?