Чоловік намагався на надувному матраці форсувати Дністер, щоб потрапити у Молдову. ВIДЕО

39-річний чоловік намагався вплав на надувному матраці дістатися через річку Дністер до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Плавця, який долав дистанцію до берега суміжної держави, виявив прикордонний наряд за допомогою квадрокоптера. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку прикордонники задіяли човен та витягли чоловіка з води.

Як з’ясувалося, чоловік скористався послугами одного із месенджерів, з якого дистанційно отримував вказівки, куди і як йому слідувати. Координатори запропонували йому скористатися надувним матрацом, а змінний одяг, документи та телефон скласти в рюкзак. Ця послуга мала б йому коштувати 4 тисячі євро, з яких половину він вже сплатив авансом.

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За спробу незаконного перетинання кордону стосовно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.