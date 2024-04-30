Затримання перевізників на Закарпатті: У ТЦК заявили, що водії такі ж громадяни, як і інші, та повинні мати військово-облікові документи
На Закарпатті перевізників затримували для перевірки військово-облікових даних.
Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.
Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - йдеться в повідомленні.
Там також наголосили, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.
Нагадаємо, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила, що ТЦК почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну для чого то все? Кому той ідіотизм потрібен? Людина повернулась, а його в ТЦК і на полігон. Авто з товаром на узбіччі...
А далі що? Довести все до повного абсурду? В тому ціль? Щоб водії за кордоном свої авто покидали, а тут не було кому за кермо сісти, поки дебіли зелені видумають, як з ситуації вийти?
От придурки зелені...
Спрямованний в ціль...
Перевізник...
Нюхає сіль...
І декого везе...
На огляд...
Відвозить... тільки сплати ЦЕ!
Ти збраний!
Ти непокоянний...
Ти ПОТЯГ...
їх найближчого оточення, кума свата.....у тебе є шанс не піти на війну та не здохнути там.
і ця ібуча зебанда дає тобі вибрати, або ти, або ти когось приводиш за себе
і тобі нічого не буде, якщо ти навіть приволочиш когось за чуба чи по дорозі відписдиш.
скажи чесно, підеш воювати чи скористаєшся?????
зе зробив все щоб розколоти нас на недоторканих та смертників
і недоторканим глибоко пох....й будуть полиці пусті чи ні
здохне економіка чи ні
задача у них інша...
розвал України і вижити самим.
може я не правий?
може тупий та не розумію чогось??
але бачу ситуацію саме так...
мета зе, розколоти суспільство, розпродати Україну, і жити в контейнері з баксами десь за кордоном
або залишитись довічним царем
Тепер будуть питати з усіх
Тепер будуть питати з усіх
«Є інформація, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова.
Працівників забрали дорогою на роботу. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася.
«100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК», - зазначають читачі.
Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення.»
Нічого незабаром після підписання припинення вогню - всіх цих шісток тцкшників - будуть мати в судах - тому ,що ніхто вже їх покривати не буде . І я думаю навіт будуть реальні строки ...
В таких випадках військовозобов'язаним пропонують проїхати в територіальні центри "комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних" - авжеж, "пропонують."
син Порошенка,пардон, Потап з Настою воюють.
Ну і ті дурніші хто не никався а мовчки пішов на фронт....
Сеушно...
Будь обережніший.
Невже не можеш найти нормальну роботу, крім кацапам шестерить?
«Є інформація, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова.
Працівників забрали дорогою на роботу. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася.
«100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК», - зазначають читачі.
Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення.
Очікуємо на офіційне пояснення ТЦК.
(С) Львів-новини
Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну
Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну, є:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).
Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України
{Назва статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n23 № 1474-VIII від 14.07.2016 }
Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:
{Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n35 № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n24 № 1474-VIII від 14.07.2016 }
1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n70 статтею 12 цього Закону;
{Пункт 2 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }
3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
{Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n686 № 4652-VI від 13.04.2012 }
4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;
{Пункт 4 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n688 № 4652-VI від 13.04.2012 }
5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;
{Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2677-17 № 2677-VI від 04.11.2010 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n37 № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19#n122 № 2234-VIII від 07.12.2017 }
{Пункт 6 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }
{Пункт 7 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-18#n5 № 671-VII від 05.11.2013 }
{Пункт 8 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }
9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.
{Пункт 9 частини першої статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-18#n89 № 245-VII від 16.05.2013 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/901-19#n271 № 901-VIII від 23.12.2015 }
10) він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), що не виконує встановленого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковим кодексом України податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв'язку з яким таке обмеження встановлюється.
{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 10 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20#n878 № 1914-IX від 30.11.2021 }
{Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n38 № 888-VIII від 10.12.2015 }
Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n36 першою та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n56 шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5294-17#n12 № 5294-VI від 18.09.2012 ; в редакції Законів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n39 № 888-VIII від 10.12.2015 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n27 № 1474-VIII від 14.07.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n150 № 2475-VIII від 03.07.2018 }
{Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n29 № 1474-VIII від 14.07.2016 }
{Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n29 № 1474-VIII від 14.07.2016 }
У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1948 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.
{Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n151 № 2475-VIII від 03.07.2018 }
{Статтю 7 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n30 № 1474-VIII від 14.07.2016 }
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
та коли у нас сили оборони 1.3 млн а воюють 200-300 тис тому що в тилу море непотрібних військових з великими заплатами в непонятних підрозділах морально-психологічного забезпечення
В цих умовах виловлювання далекобійників на реальних 20т фурах виглядає трохи дивно і тим більше на яких тримається наш весь екпорт і імпорт....
я ще розумію 3.5 т то ще якось.... але нормального водія фури який їздить в ЄС треба деякий час навчати... тому що там деколи досить складно проїхати... і це не може бути перший студент з автошколи
Якщо є компанії які промишляють на ухилянтах то закрийте для них шлях та і все
А хоть розумієте що такі незрозумілі правила гри вбивають нашу економіку і тут діло не в ухилянтах коли як в одному випадку на закарпатті фуру з товаром лишили посеред поля а водіїв забрали ....
Компанії мають розуміти які правила гри хоча б на 6 місяців інакше ти не можеш ніх... планувати... а нє що несподівано твої фури загружені товаром будуть залишатись серед поля... я вже не кажу про зрив замовлень і те що наша держава відмовилась підтверджувати форсмажорні обставини для біщнесу хоча у нас війна і це б мало бути автоматом
бо "зняття" - це коли громадянин міняє місце проживання, в одному місці знімають, в іншому ставлять
а "виключений" - це померлі, після 60 років, за станом здоров'я не придатні у військовий час і т.п.