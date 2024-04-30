Затримання перевізників на Закарпатті: У ТЦК заявили, що водії такі ж громадяни, як і інші, та повинні мати військово-облікові документи

На Закарпатті перевізників затримували для перевірки військово-облікових даних.

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - йдеться в повідомленні.

Там також наголосили, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.

Нагадаємо, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила, що ТЦК почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ.

Читайте: Шестеро чоловіків вночі намагались переплисти Тису, заплативши за подорож від 6 до 10 тис. дол., - ДПСУ