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Затримання перевізників на Закарпатті: У ТЦК заявили, що водії такі ж громадяни, як і інші, та повинні мати військово-облікові документи

кордон,вантажівки,вантажівка

На Закарпатті перевізників затримували для перевірки військово-облікових даних.

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - йдеться в повідомленні.

Там також наголосили, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.

Нагадаємо, раніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила, що ТЦК почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ.

Читайте: Шестеро чоловіків вночі намагались переплисти Тису, заплативши за подорож від 6 до 10 тис. дол., - ДПСУ

Автор: 

перевезення (1004) водії (428) ТЦК та СП (560) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+20
Два мільйона надійно захованих на території держави професіональних і навчених військових стійко вистоять і все одно на передову не підуть!
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30.04.2024 13:24
+20
Перше - про раявність військово-облікових доеументів при собі - то з 18 травня. Другк - далекобійників заженуть на фронт, а більше 300 тисяч поліцейських та іже з ними залишать захищати владу. Це справедливість по зеленому. І це не відсутність здорового глузду - це свідомі дії. Фронт залишити без поставок, як і промисловість і торгівлю, а у випадку протестів - прикритися силовиками.
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30.04.2024 13:32
+20
Дурдом... Водій, щоб виїхати за кордон БЕЗ довідки ТЦК зробити то не міг! Точніше, прикордонник НЕ МІГ його випустити! Без обліку і довідки ТЦК то зробити неможливо від початку вторгнення!
Ну для чого то все? Кому той ідіотизм потрібен? Людина повернулась, а його в ТЦК і на полігон. Авто з товаром на узбіччі...
А далі що? Довести все до повного абсурду? В тому ціль? Щоб водії за кордоном свої авто покидали, а тут не було кому за кермо сісти, поки дебіли зелені видумають, як з ситуації вийти?
От придурки зелені...
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30.04.2024 13:46
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Золоті слова.
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30.04.2024 13:20 Відповісти
А хто ж і як їх закордон випустив? Сумнівів ніяких не викликає? Як той водій перетнув кордон, якщо на то права не мав?
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30.04.2024 13:22 Відповісти
Це різні права, і неврегульованість ситуації. Зараз небуукть випускати, все буде врегульовано.
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30.04.2024 13:24 Відповісти
Нагадую, що для виїзду закордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років необхідні залізобетонні підстави. Довідка ТЦК одна з найголовніших... То що, в тому ТЦК знову брешуть?
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30.04.2024 13:27 Відповісти
До речі, не будуть випускати, водії підуть в підпілля... А наслідки для держави ну зовсім не цікавлять, коли не буде кому через кордон все необхідне возити? Чи яка то херня, правда. Тут, головне, проблем наробити, а там як буде так і буде... шапіто зелене...
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30.04.2024 13:29 Відповісти
Ага, давай більше на жалісь подави. Таких прикладів можна по будь- якій професії навести на мішок і більше. Підійди до трактористів- вони тебе із порошком змішають доводячи, що без трактористів все зупинеться. Підійди до будівельників- вони тобі ще щось покажуть. Може ти ще не чув, але в країні війна і агресор пре до Дніпра і Запоріжжя.
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30.04.2024 13:38 Відповісти
Дурдом... Водій, щоб виїхати за кордон БЕЗ довідки ТЦК зробити то не міг! Точніше, прикордонник НЕ МІГ його випустити! Без обліку і довідки ТЦК то зробити неможливо від початку вторгнення!
Ну для чого то все? Кому той ідіотизм потрібен? Людина повернулась, а його в ТЦК і на полігон. Авто з товаром на узбіччі...
А далі що? Довести все до повного абсурду? В тому ціль? Щоб водії за кордоном свої авто покидали, а тут не було кому за кермо сісти, поки дебіли зелені видумають, як з ситуації вийти?
От придурки зелені...
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30.04.2024 13:46 Відповісти
Не переймайся, через тиждень, ти про то що зараз скільки ємоцій виплескуєш навіть па'ятати небудеш. Все буде працювати. А ти собі інший об'єкт знайдеш..
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30.04.2024 13:51 Відповісти
Про наслідки своїх вчинків ніколи не задумуєшся? Сумнівів ніяких не буває? От який результат того всього, скільки проблем, скільки людських життів...? Чи акакаяразніца, па-пріколу, хоть паржьом...?
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30.04.2024 14:01 Відповісти
Ага, " всьо пропало, хапай чемодани, вокзал уходіт"
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30.04.2024 14:13 Відповісти
Можеш не сперечатися це зебобік з IQ не більше 10 - здатне тільки на - жерти і ходити, а також ставити галочки за зе.
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30.04.2024 14:22 Відповісти
чем больше будет нанесен ущерб экономике Украины тем лучше . Фура это товар , налоги и т.д. водитель там ничего не стоит .
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30.04.2024 14:28 Відповісти
Стетхема на вас нету
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30.04.2024 13:21 Відповісти
Погляд...

Спрямованний в ціль...

Перевізник...

Нюхає сіль...

І декого везе...

На огляд...

Відвозить... тільки сплати ЦЕ!

Ти збраний!

Ти непокоянний...

Ти ПОТЯГ...
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30.04.2024 13:30 Відповісти
Країна залишиться без товарів, без гуманітарки, без компонентів до дронів тощо.
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30.04.2024 13:21 Відповісти
Головне що б країна без безголових не залишилася .
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30.04.2024 13:25 Відповісти
За тебе переживаємо.
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30.04.2024 13:27 Відповісти
Блін, я ж тобі заборонив без дозволу головлікаря виходити за територію. Дружина твоя у сусідній палаті, нема чого вештатися по місту.
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30.04.2024 13:48 Відповісти
Я і так не вихожу. Ти ж так і не сказав, у який бригаді ЗСУ ти служиш?
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30.04.2024 17:30 Відповісти
От і сиди в палаті, жінку стережи, а то страшний ТЦК ночами по лікарні шаряться
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30.04.2024 20:35 Відповісти
уяви себе на місці поліцая, тцкашника, можновладця любого рівня,
їх найближчого оточення, кума свата.....у тебе є шанс не піти на війну та не здохнути там.
і ця ібуча зебанда дає тобі вибрати, або ти, або ти когось приводиш за себе
і тобі нічого не буде, якщо ти навіть приволочиш когось за чуба чи по дорозі відписдиш.
скажи чесно, підеш воювати чи скористаєшся?????
зе зробив все щоб розколоти нас на недоторканих та смертників
і недоторканим глибоко пох....й будуть полиці пусті чи ні
здохне економіка чи ні
задача у них інша...
розвал України і вижити самим.
може я не правий?
може тупий та не розумію чогось??
але бачу ситуацію саме так...
мета зе, розколоти суспільство, розпродати Україну, і жити в контейнері з баксами десь за кордоном
або залишитись довічним царем
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30.04.2024 14:18 Відповісти
це все дрібниці! найтрагічніше,що країна залишилася без такого мужнього воїна як ти та подібних тобі голохвостих пацюків-ухилянтів !! зрозумів,хер Харьков-Сумской?
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30.04.2024 15:33 Відповісти
Недельная забастовка и в супермаркетах страны закончится еда. После этого бабы ТЦКшников сапками зарубают.
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30.04.2024 13:22 Відповісти
Бізнес швидко знайде вихід: знайдуть перевізників іноземців...
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30.04.2024 14:45 Відповісти
Вчора зрадофіли зуби стерли, розказуючи, що мальчіков в трусіках ну ніяк не можна " ссаджівать із автомобілєй, ібо усьо рухнєт"
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30.04.2024 13:22 Відповісти
Ще раз запитую: яким чином водій, якщо він на то не мав права перетнув кордон? Нагадую, що для виїзду закордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років необхідні залізобетонні підстави. Довідка ТЦК одна з найголовніших...
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30.04.2024 13:25 Відповісти
Ще раз- тому що війна почалась не за розкладом і бардак був і є у всьому.Так як і перетинали кордон водії до цього часу. Як до цього часу більшість чуваків у штанях взагалі нічого не чула про війну. І чути не бажає. І що? Все змінюються, все унормововується.
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30.04.2024 13:31 Відповісти
Так, так...дайте їм 100 днів, вони вчаться... Тілько скільки людської крові то коштує...
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30.04.2024 13:34 Відповісти
Нажаль це на " вони", це всі ми. І поки ми не зрозуміємо, що це ми митники, робітники ЖЄКів, вчителі, прикордонники, директора і власники автоперевізників, доти і буде той бардак. Не кажучи вже про то, що " іх" витягли із того з самого наріду і засунули нагору подібні їм же. І таких подібних- БІЛЬШІСТЬ.
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30.04.2024 13:43 Відповісти
Правила виїзду за кордон плюс минус такі самі, як і для відстрочки.
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30.04.2024 13:29 Відповісти
Правила є, ти ж не вживаєш їх у їжу?
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30.04.2024 13:46 Відповісти
В 22 було достатньо щоб тебе внесли в систему шлях, і ти їдеш. Без ТЦК. А якщо ти їздиш регулярно це не твій перший виїзд за кордон то ніхто на кордоні довідки від тцк не запитував.
Тепер будуть питати з усіх
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30.04.2024 14:23 Відповісти
Мені не подобається, що вантажівки, які везуть вантажі з Європи, залишають просто неба. Так не робиться.
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30.04.2024 17:25 Відповісти
В 22 було достатньо щоб тебе внесли в систему шлях, і ти їдеш. Без ТЦК. А якщо ти їздиш регулярно це не твій перший виїзд за кордон то ніхто на кордоні довідки від тцк не запитував.
Тепер будуть питати з усіх
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30.04.2024 14:26 Відповісти
ти ржеш, але такі «рухнєт». В твоєму тупому понятті все рухає твій командир у цбому світі. Навіть твоє забезпечення. Але то шо експортно-імпортні операціі у нас тепер лише фурами - ти ж довбень не чув звісно. Та і тобі в касці похєр: сказали бігти- біжиш. Стояти - стоіш. А звідки взялась форма - «Байден подарував». Ні. Ну ладно, не буде у нас торгівлі взагалі. Перетримаємося ще якось на заготовках річних. Далі шо? Далі друг бумажок і інфляція. Далі не буде навіть не то шо задонатити на дрон - запчастин на дрони не буде, ьо нікому буде їхати за кордон. Я вже мовчу про закордонних партнерів, які бачачи, яка тут п..а з законами і немає чітких берегів - будуть масово відмовлятися від контрактів з Україною. Тобі **** смішно? Звісно, бо ти довбень, який не розуміє шо війна не лише автоматом, допоки тобі є шо жерти. Ти дивися, бо завтра може вже й не бути. Сухарі суши, бо команда фас була гребти всіх без розбору. Вот, на:

«Є інформація, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова.

Працівників забрали дорогою на роботу. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася.

«100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК», - зазначають читачі.

Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення.»
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30.04.2024 14:01 Відповісти
Троль, відімкни штучний інтелект, він ще тобі замісць мізків знадобиться
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30.04.2024 14:11 Відповісти
А все друзья и холуи власти как? Закон и для них или они ровнее всех остальных?
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30.04.2024 13:22 Відповісти
А шо в них броні немає?
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30.04.2024 13:23 Відповісти
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію , багато в кого не буде броні. Але не в тих,про кого не можна говорити вголос.
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30.04.2024 13:26 Відповісти
правильно пиши: "нового закону про мобілізацію", который противоречит почти всем статьям Конституции.
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30.04.2024 14:31 Відповісти
Броня може й є, та ТЦК ніхто план мобілізації не відміняв. А як його виконаєш, коли на Закарпатті, як не "угорці", так "румуни" або "словаки" чи ромі. А як не ті і не інші, то друзі-родичі-просто_забашляли. От і хапають усіх підряд, щоб з теплих місць у ТЦК не полетіти. І плетуть будь-що про те, що у "Шляху" їм нічого не видно...
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30.04.2024 14:14 Відповісти
Два мільйона надійно захованих на території держави професіональних і навчених військових стійко вистоять і все одно на передову не підуть!
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30.04.2024 13:24 Відповісти
дуже точно підмічено... "...надійно захованих..."
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30.04.2024 13:26 Відповісти
головне закинути мутку про "ухилянтів за кордоном", напустити ботів, і там і рідні користі ідіоти підтягнуться, які нічого, крім тік-току не знають...
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30.04.2024 13:27 Відповісти
Знаєте в чому прикол унас дійсно є 2 мільйонна армія але більшість серед кадрових військових мають так би мовити "небойову" військово-облікову спеціальність, тому багато хто з них і пороха не відчув і перебувають десь у тилових частинах та учебках . А з новомобілізованими все простіше відбувається , на місяць в учебку і дають тобі "дефіцитну") бойову спеціальність після чого йдуть на поповненя бойових підрозділів які зазнали втрат.
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30.04.2024 15:15 Відповісти
Тобто ТЦКшники власноруч підтвердили ,що вчиняють кримінальні злочини . Жоден закон наразі не зобов'язує носити з собою військово -облікові документи . А також примусом забирати людей через їх відсутність .

Нічого незабаром після підписання припинення вогню - всіх цих шісток тцкшників - будуть мати в судах - тому ,що ніхто вже їх покривати не буде . І я думаю навіт будуть реальні строки ...
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30.04.2024 13:28 Відповісти
После пописания договора о перемирии, либо о мире - остро встанет вопрос о легитимности власти. А поскольку практически у каждого в стране есть что спросить - про шашлычки, про яйца по 17, про Мариуполь, про Бучу, про асфальт и про ТЦК - то эта власть прекрасно понимает что выборов проводить нельзя. Потому что сразу за выборами новая власть начнет по общественному запросу спрашивать у власти предыдущей о том что было с 19 года. И вопросы эти будут отдавать камерной прохладой. Потому никаких выборов не будет, а поскольку народ будет очень злой, плюс в нем появится миллион людей которые научились стрелять и убивать, и несколько миллионов стволов в стране,и которые уже не пойдут по Институтской в мотоциклетных шлемах и с деревянными палками - а пойдут в кевларовых шлемах, с автоматами и пулеметами, в бронежилетах 5 класса защиты,а самое главное эти люди будут уметь этим всем пользоваться и будут готовы пользоваться. А Беркута то уже нет, потому одна надежда на полицию в целом - которой повысили зарплату и забронировали от фронта. Но как показала практика - в 14 году полиция тоже не особо то рвалась лезть под летящую брусчатку и коктейли "Молотова". Потому нужны будут титушки, которые будут повязаны преступлениями, и которые тоже будут понимать что всесте с той властью и к ним обязательно будут вопросы. Если кто не понял - аббревиатура это организации состоит из трех букв...а в конце что то еще про социальную поддержку.
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30.04.2024 15:33 Відповісти
такі ідеї до тебе прийшли під час тривалого сидіння на дивані,в тиловій норі? та ти просто мислитель....
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30.04.2024 15:39 Відповісти
Ніхто не буде цю владу захищати ... Час їй залишився до осені .. Якщо втечуть - то їм пощастило ....
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30.04.2024 16:42 Відповісти
Ні, вони не повинні мати військово-облікові документи, це брехня. Також ось це:

В таких випадках військовозобов'язаним пропонують проїхати в територіальні центри "комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних" - авжеж, "пропонують."
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30.04.2024 13:30 Відповісти
раньше говорили: колхоз (групповуха) - дело добровольное. Не отказалась - значит добровольно)
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30.04.2024 14:37 Відповісти
Перше - про раявність військово-облікових доеументів при собі - то з 18 травня. Другк - далекобійників заженуть на фронт, а більше 300 тисяч поліцейських та іже з ними залишать захищати владу. Це справедливість по зеленому. І це не відсутність здорового глузду - це свідомі дії. Фронт залишити без поставок, як і промисловість і торгівлю, а у випадку протестів - прикритися силовиками.
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30.04.2024 13:32 Відповісти
Прально - нікого ніззя на фронт. Хай син Порошенка, пардон, Потап з Настою воюють.
Ну і ті дурніші хто не никався а мовчки пішов на фронт....
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30.04.2024 13:43 Відповісти
«Ну і ті дурніші хто не никався а мовчки пішов на фронт....» - чувак, це явно ж не про тебе, нє? Добре, шо ти заховався. Молодець.
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30.04.2024 14:45 Відповісти
ДО 18.05.2024 МАТИ ПРИ СОБІ ВІЙСЬКОВО ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ НЕ Є ОБОВ ЯЗКОВИМ .
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30.04.2024 13:35 Відповісти
я вам більше скажу - і після 18го теж
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30.04.2024 13:42 Відповісти
На чому грунтується ваше твердження ?
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30.04.2024 14:01 Відповісти
яка відповідальність за це?
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30.04.2024 14:08 Відповісти
логічно ,дякую
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30.04.2024 14:10 Відповісти
правильно, давайте всіх на фронт, щоб залишилися лише зелена влада, менти і ТЦК_шники. Тільки не виявиться потім, що ці дармоїди працювати не вміють і не бажають, а ті, хто їх годував і обслуговував вже загинули на фронті?
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30.04.2024 13:38 Відповісти
Знову тема про ТЦК, знову цензорський набір ссикунів-ухилянтів, вкупі з проксі-кацапами, б'ється в падучій.
Сеушно...

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30.04.2024 13:38 Відповісти
а справжній пацреот як ти радіє тому що америкоси відкрили рух грошей для расєї, так?
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30.04.2024 13:46 Відповісти
Таки не увернувся ти від сосни - приложився голівкою.
Будь обережніший.
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30.04.2024 13:50 Відповісти
Буде вам скоро і сосни, і все решта
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30.04.2024 14:01 Відповісти
З окопа пише ... як зареєструвався з початку зими 2024 на цензорі - такі тримає оборону - з одної сторони в часовому Яру окупантів відстрілює , з іншої - сцикунів- ухилянтів.
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30.04.2024 14:03 Відповісти
Що не тема про ТЦК, чомусь завжди тобою насрано.
Невже не можеш найти нормальну роботу, крім кацапам шестерить?
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30.04.2024 14:11 Відповісти
Бачиш - кожен судить по собі . Думаєш ,що якщо ти лижеш анус зеленим - то всі інші продаються за гроші ? Ні , друже - це тільки твій особистий вибір бути медіашльондрою
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30.04.2024 14:17 Відповісти
Тільки справжній потріот расії знає все по "лизанню анусів". Це така руская скрєпа на якій ви всі і палитесь. Несвідомо.
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30.04.2024 14:35 Відповісти
Бляха, ну вот ти реально такий довбень, чи прикидаєшся? Ну не позорся ти з цим павлюківським тупняком
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30.04.2024 13:52 Відповісти
Бот засраний, ти попутав. Як тільки тема про ТЦК так одразу тут купа обісрано-обісцяних тцкунів вилазить
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30.04.2024 14:00 Відповісти
Ви довбограі ТЦК! Ви розумієте до чого це приведе? Шо в нас впаде експорт до 0. А до чого це? А до того, шо люди перестануть хотіти виізджати на фурах. Ви знаєте, шо станеться? Чи у вас все лише на фронті вирішується???У вас план бляха? Ви дібли!!!

«Є інформація, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова.

Працівників забрали дорогою на роботу. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася.

«100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК», - зазначають читачі.

Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення.

Очікуємо на офіційне пояснення ТЦК.

(С) Львів-новини
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30.04.2024 13:50 Відповісти
Рекет.
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30.04.2024 13:54 Відповісти
Зеленые просто охотятся на людей..... Устроили себе сафари для развлечения.....
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30.04.2024 14:14 Відповісти
чекаємо фрахт +50% , а там і ціни.
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30.04.2024 14:17 Відповісти
То все добре, але:

Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну

Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну, є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).

Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України

{Назва статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n23 № 1474-VIII від 14.07.2016 }

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

{Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n35 № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n24 № 1474-VIII від 14.07.2016 }

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n70 статтею 12 цього Закону;

{Пункт 2 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }

3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

{Пункт 3 частини першої статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n686 № 4652-VI від 13.04.2012 }

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

{Пункт 4 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n688 № 4652-VI від 13.04.2012 }

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

{Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2677-17 № 2677-VI від 04.11.2010 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n37 № 888-VIII від 10.12.2015 ; в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19#n122 № 2234-VIII від 07.12.2017 }

{Пункт 6 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }

{Пункт 7 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-18#n5 № 671-VII від 05.11.2013 }

{Пункт 8 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n36 № 888-VIII від 10.12.2015 }

9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

{Пункт 9 частини першої статті 6 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-18#n89 № 245-VII від 16.05.2013 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/901-19#n271 № 901-VIII від 23.12.2015 }

10) він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), що не виконує встановленого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податковим кодексом України податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв'язку з яким таке обмеження встановлюється.

{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 10 згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-20#n878 № 1914-IX від 30.11.2021 }

{Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n38 № 888-VIII від 10.12.2015 }

Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n36 першою та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n56 шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5294-17#n12 № 5294-VI від 18.09.2012 ; в редакції Законів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19#n39 № 888-VIII від 10.12.2015 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n27 № 1474-VIII від 14.07.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n150 № 2475-VIII від 03.07.2018 }

{Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n29 № 1474-VIII від 14.07.2016 }

{Частину п'яту статті 6 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n29 № 1474-VIII від 14.07.2016 }

У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1948 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

{Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n151 № 2475-VIII від 03.07.2018 }

{Статтю 7 виключено на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-19#n30 № 1474-VIII від 14.07.2016 }

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
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30.04.2024 14:21 Відповісти
Ну вони праві частково..... але коли бронь мають виробники газованої води, клоуни та чиновники які можуть бути легко замінені жінками....

та коли у нас сили оборони 1.3 млн а воюють 200-300 тис тому що в тилу море непотрібних військових з великими заплатами в непонятних підрозділах морально-психологічного забезпечення

В цих умовах виловлювання далекобійників на реальних 20т фурах виглядає трохи дивно і тим більше на яких тримається наш весь екпорт і імпорт....

я ще розумію 3.5 т то ще якось.... але нормального водія фури який їздить в ЄС треба деякий час навчати... тому що там деколи досить складно проїхати... і це не може бути перший студент з автошколи

Якщо є компанії які промишляють на ухилянтах то закрийте для них шлях та і все
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30.04.2024 15:26 Відповісти
Знову Цензор виставив статтю,яка збурила форумних диванних щурів-аналітикі і закордонних щурів-ухилянтів і "біженців"...знову напружилися товсті та прямі кишки,йде виверження газів,а якщо не використати памперси....то трапиться й щось серйозніше у цих інтернет витязів...
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30.04.2024 15:36 Відповісти
Воюєте ти диванний?

А хоть розумієте що такі незрозумілі правила гри вбивають нашу економіку і тут діло не в ухилянтах коли як в одному випадку на закарпатті фуру з товаром лишили посеред поля а водіїв забрали ....

Компанії мають розуміти які правила гри хоча б на 6 місяців інакше ти не можеш ніх... планувати... а нє що несподівано твої фури загружені товаром будуть залишатись серед поля... я вже не кажу про зрив замовлень і те що наша держава відмовилась підтверджувати форсмажорні обставини для біщнесу хоча у нас війна і це б мало бути автоматом
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30.04.2024 16:47 Відповісти
Таке враження що українців в Україні не має бути. Чим меньше тим ліпше
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30.04.2024 16:09 Відповісти
от же підарі ********! Будуть сцяти в очі хоч що їм кажи!
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30.04.2024 16:29 Відповісти
Вони даже не розуміють різницю "або з відміткою про зняття з військового обліку" зі словом "виключення з військового обліку"

бо "зняття" - це коли громадянин міняє місце проживання, в одному місці знімають, в іншому ставлять

а "виключений" - це померлі, після 60 років, за станом здоров'я не придатні у військовий час і т.п.
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30.04.2024 16:45 Відповісти
 
 