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Військкомати почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ, – перевізники. ВIДЕО

мобілізація,тцк

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Про це повідомляє Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП).

Я хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони, до міністра інфраструктури – давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна на автомобільних магістралях влучати водіїв, забирати її, кидаючи вантаж, кидаючи автомобіль на трасі... Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде", – наголосив президент АсМАП Леонід Костюченко.

Зокрема, перевізник ТОВ "Шаль" (Київська область) повідомив, що 24 квітня затримали водіїв одразу кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили їх до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.

Про факти затримання та мобілізації водіїв міжнародних перевезень також повідомляють перевізники ТОВ "КТС" (Рівне) та ТОВ "Транспеле" (Київ).

Автор: 

вантажі (1294) водії (69) військкомат (45) мобілізація (467) ТЦК та СП (37)


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Топ коментарі
+50
Схоже маховик хаосу набирає обертів...
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29.04.2024 17:35
+35
Кім Зє Біл він ваш вирок. Їжте ********
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29.04.2024 17:39
+33
Схоже хтось готується царювати до останнього українця. Подібно до драконівських законів ПР перед їхньою кончиною.
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29.04.2024 17:49
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Саме цікаве , що ці перевізники , водії фур ,масово голосували за Зебіла , бо дороги побудує , а то що війна в країні їм було пофіг .
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29.04.2024 18:40 Відповісти
Ок, только расскажи как они это сделали))))
Интересно с технической стороны вопроса
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30.04.2024 01:52 Відповісти
На стоянках ТІР масово розміщували виборчі дільниці з кабінками для голосування
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30.04.2024 12:40 Відповісти
Хто не отримав бронь від ОПи, той - лох.
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29.04.2024 18:44 Відповісти
А що? геніально вирішили!!
Навіщо заморочуватись "...що робити після 20-го. травня?"
Р-р-раз!!! і обнулився!! Десь ми це вже бачили.
Тепер, під цю дудку, швиденько пересаджають опозицію, здадуть пів України Путіну, виконають всі його умови стосовно нейтралітету, кількості збройних сил і відмови від Заходу... і заживуть....
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29.04.2024 18:49 Відповісти
💯
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29.04.2024 19:10 Відповісти
У украинцев, 5 лет назад, был ГЕТЬМАН!!! и был выбор!!! И мудрый украинский народ это сделал- наш президент четырежды ухилянт и членограй. Как шашлыки???
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29.04.2024 19:05 Відповісти
Сум, циркачів з цирку бронюють, бо критчни інфаструктура, а водіів ні клоунада
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29.04.2024 19:05 Відповісти
Це вже пи...ць...!!!
***** та візьміть мля на Фронт з поліції,кварталу95,охороних фірм різного штибу...без них в країні нічого не зупиниться...а без трактористів,водіїв не стане хліба та не буде працювати логістика...
Невже тупа влада настільки що того не розуміє...?!!
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29.04.2024 19:08 Відповісти
Рейс Мадрид - Авдіївка з зміною транспортного засобу в Нижніх Воротах.
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29.04.2024 19:11 Відповісти
Потрібно внести зміни до Конституції, написавши в розділі "Права громадянина" - жодних, окрім права здохнути за найвеличнішого ЗЕлупня і його клоунську шоблу
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29.04.2024 19:20 Відповісти
***** ватный - украинцы воюют не за ЗЕ-плесень - а за свою Землю и свои Семьи
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30.04.2024 04:23 Відповісти
можно ще на таксистів полювати, теж зручна ціль. Головне - по клубєшникам не ходити.
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29.04.2024 19:30 Відповісти
Просто чудово.
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29.04.2024 19:37 Відповісти
Нічого шастать
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29.04.2024 19:52 Відповісти
Зелена шобла дограється.
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29.04.2024 20:28 Відповісти
они уже догрались .. свободно жить зе твари уже не смогут
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30.04.2024 04:24 Відповісти
Мабуть, клоуни з цирку стратегічно важливіші, ніж ті, хто підтримує економіку
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29.04.2024 20:29 Відповісти
Зелені з кожним днем блище до шибениці!!!
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29.04.2024 20:58 Відповісти
Широко анонсована раніше операція "Майдан-3" почалася.
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29.04.2024 21:31 Відповісти
Да причому тут фура з товаром? Люлину викрали посеред білого дня! Це нікого не цікавить? Це кримінальна стаття! Чи в на вже все можна, бо Павлюк сказав, шо це російське ІПСО?
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29.04.2024 21:44 Відповісти
А що у водіїв індульгенція від мобілізації. Сьогоді водії - каста недоторканих, циркачі, програмісти, швеці, сантехніки, монтажники, закручувачі болтів, журналісти " розслідувачі", розколочувачі горііхів, околочувачі груш..
А кого можна, та все того ж Івана, чи Василя із села, або із райцентру.
А ху- ху не хочете?
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29.04.2024 21:52 Відповісти
А в рейс їздить не Василь з села, а мажор?
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29.04.2024 22:09 Відповісти
Мова йде про то, що не може бути вибіркова відповідальність у залежності від професії, чи місця проживання. Водій чи сантехнік, чи викладач, чи депутат...
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29.04.2024 22:21 Відповісти
Торік, автобус з селянами, яких возять до Луцька на завод, з'їхав з дороги у дерево бо водій заснув за кермом. Причина: водії працюють по 2 зміни бо немає кому робити, половину мобілізували.
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30.04.2024 08:19 Відповісти
Та ти шо, ось так взяли, погані дядьки і " мобілізували хенералам дачі строіть", ай, ай, ай..
А у сусіда корова здохла, бо його також мобізували, а у Васі Пупкіна нема кому ватерклозет прочистити, діти на мороз надвід ходять, бо сантехніка мобілізували..
Ще не всі аргументи, давайте жгітє.
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30.04.2024 12:18 Відповісти
При чому тут індульгенція? Це не по-людськи. Коли людина везе вантаж з Європи в Україну, причому навіть не свій. Його хапають ,а вантажівка залишається прямо на вулиці. Так не робиться
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29.04.2024 22:44 Відповісти
Ну да, хапають, мальчіков у трусіках, зсаджуть із машин і голоми попами на асфальт. . Брехні більше слухай.
Може когось і зсадили, матьорого пофігіста- ухилянта, який ховавася у рейсах закордоном і тривалий час ігнорував повістки. І що?
Якщо багато часу вільного маєш- поїдь на КП на виїзд із Киева до Житомира і за тиждень состережень порахуй,скільки із машин тих мальчіков зсадили.
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29.04.2024 22:56 Відповісти
Шо ти мелеш мальчік в трусіках, рахуватєль хрєнов
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30.04.2024 02:28 Відповісти
А ти вже без трусіків зовсім, партизани зняли, троль ведмедчуківський ?
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30.04.2024 12:21 Відповісти
Чудо ти клоунське.
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30.04.2024 13:53 Відповісти
Бот ти недолугий, ти наскільки не смішний і нерозвинений, а гроші у ведмедчука чомусь тобі платать? Невже одні дуболоми на фермі?
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30.04.2024 13:57 Відповісти
Тобі рахітичному сказали що на.... це туди
Кажу зараз, не запізнюйся.
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30.04.2024 14:00 Відповісти
Тобі, Санчо- Пансі сказали, твій хазяїн, це я! Ти на кого, смєрд, хвіст пружиниш ?
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30.04.2024 14:18 Відповісти
Алекс це дівчаче прізвище ? Ти ще і гей мабуть 🤣
Я обіжених не обіжаю, тому даю спокій.
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30.04.2024 17:34 Відповісти
Хропильник собі прочисти, троль. Ти забуло, в тебе IQ як у моєї табуретки, куди ти лізеш, хропило ?
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30.04.2024 20:32 Відповісти
До геїв претензій не маю, ти вільний.
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30.04.2024 21:00 Відповісти
А хто тебе відпускав, хропило, ти ще черевики мої не вичистив ?
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30.04.2024 21:12 Відповісти
йди вже на парад
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30.04.2024 21:15 Відповісти
Санчо, ти там на ослі катаєшся ?
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01.05.2024 00:15 Відповісти
не позорься бот ..
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30.04.2024 04:25 Відповісти
Ідіот, у водіїв, які за кордон їздять бронь оформлена! Інакше їх з України не випустять!
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30.04.2024 00:28 Відповісти
Козел винтрогий, ті у кого є бронь, спокійно собі їздядь. А такі козли винтрогі як ти розносять різну побрєхінь і випадають від цієї побрехені в осадок.
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30.04.2024 00:52 Відповісти
Так і ці спокійно їздили, їх же затримали уже після повернення в Україну! Виїхали вони якраз нормально!
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30.04.2024 01:00 Відповісти
Не розводь брехню. Може кого і зняли із машини, так того, хто намертво забив на повістки. Маєш багато вільного часу- їдь на КП на виїзді із Києва на Житомир и тиждень відмічай скільки " зняли із машини". Потім порівняй із брехуном Костюченко.
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30.04.2024 01:28 Відповісти
Геній, на виїзді з Києва ні на Житомир, ні на Одесу взагалі не перевіряють фури, перевірка на в'їзді!
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30.04.2024 08:26 Відповісти
Ну і з чим ти не згодний? Ти водій фури і тебе не можна перевіряти? Чи якщо ти цїлий водій фури, не маєш броні і на " буяю крутив ті повістки", то тепер тебе " обіжають" ?
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30.04.2024 12:11 Відповісти
Не згодний з тим, що водії, яких випускають за кордон, не мають броні... Не буває такого!
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30.04.2024 14:21 Відповісти
Ти з якого окопа пишеш дурко 🤣
З донбаського чи херсонського.
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30.04.2024 02:30 Відповісти
У тому що й ти,Санчо- Панса. !
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30.04.2024 12:35 Відповісти
Зелені мародери,ліквідатори України.
73%-співучасники
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29.04.2024 23:10 Відповісти
Хтось їздить, хтось асхфальт кладе... Є сантєхніки, є продавці... В них і на рассєюшкє робота буде - нагх воювати?
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30.04.2024 00:06 Відповісти
А нах водiям рассєюшка? Вони в Єропi зараз массово залишаться, та I усi справи
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30.04.2024 02:15 Відповісти
Дарую ідею пограбування банка.
Мікроавтобус, піксель, і .....
************* зв'язаний охоронник, потім касир і начальник з ключами. Виноситься все що цікавить і все. І ніхто нічого не скаже і не приїде навіть по виклику, бо тих на бусі чіпати не можна!
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30.04.2024 00:17 Відповісти
Вибрали зрадника мародер ,клоуна наркомана то ЇЖТЕ ВСІМ ЙЇБАЛОМ ,не скуліть тепер, краще поржіть на 95квартал і притулу
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30.04.2024 00:18 Відповісти
Хотілось би отримати відповідь від Цензор на наступні питання:
- чи бронювала асоціація своїх перевізників чи ні, і чому;
- чи були випадки, коли перевізники не повертались з-за кордону і скільки таких випадків у цих транспортних фірм?
Однобоке подання інформації не красить Цензор. Чи професіоналів-журналістів не залишилось?
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30.04.2024 07:20 Відповісти
Зелена гнiда спочатку вiйни не робила нi яких обмежувань Конституцii, але чомусь вирiшила робити це саме зараз ( коли вже в.рада не лигитимна, а цей комiк стане вже в травнi нi лигитимним)????👈Ясна рiч , що це воно робить нi для перемоги у вiйнi , а для захоплення влади , знищення i пограбунiку народа.👈
Всi цi так званi "органи" : тцк - незаконнi военiзованi формування i ви не забов'язанi виконувати iхнi забаганки, якщо вони нападають на вас маете повне право на самозахист( стаття 36 крiм. кодексу)👈
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30.04.2024 07:37 Відповісти
Нужен еще один широкоанонсированный "контрнаступ", вот чесно, без этого у украинцев глаза на обьективную реальность происходящего в етом конфликте не откроются........ Посмотрим как много территорий отвоюют принудительно мобилизированные гражданские мужички, поступившие на фронт из багажника ТЦКа-шного " бусика". Лично Я не удивлюсь если через годик-полтора на фронте появятся полноценные "загранотряды".......... После выхода из Европейской кнвенции по правам человека Я уже ничему не удивлюсь........
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30.04.2024 10:59 Відповісти
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