Військкомати почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ, – перевізники. ВIДЕО
Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.
Про це повідомляє Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП).
Я хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони, до міністра інфраструктури – давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна на автомобільних магістралях влучати водіїв, забирати її, кидаючи вантаж, кидаючи автомобіль на трасі... Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде", – наголосив президент АсМАП Леонід Костюченко.
Зокрема, перевізник ТОВ "Шаль" (Київська область) повідомив, що 24 квітня затримали водіїв одразу кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили їх до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.
Про факти затримання та мобілізації водіїв міжнародних перевезень також повідомляють перевізники ТОВ "КТС" (Рівне) та ТОВ "Транспеле" (Київ).
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Интересно с технической стороны вопроса
Навіщо заморочуватись "...що робити після 20-го. травня?"
Р-р-раз!!! і обнулився!! Десь ми це вже бачили.
Тепер, під цю дудку, швиденько пересаджають опозицію, здадуть пів України Путіну, виконають всі його умови стосовно нейтралітету, кількості збройних сил і відмови від Заходу... і заживуть....
***** та візьміть мля на Фронт з поліції,кварталу95,охороних фірм різного штибу...без них в країні нічого не зупиниться...а без трактористів,водіїв не стане хліба та не буде працювати логістика...
Невже тупа влада настільки що того не розуміє...?!!
А кого можна, та все того ж Івана, чи Василя із села, або із райцентру.
А ху- ху не хочете?
А у сусіда корова здохла, бо його також мобізували, а у Васі Пупкіна нема кому ватерклозет прочистити, діти на мороз надвід ходять, бо сантехніка мобілізували..
Ще не всі аргументи, давайте жгітє.
Може когось і зсадили, матьорого пофігіста- ухилянта, який ховавася у рейсах закордоном і тривалий час ігнорував повістки. І що?
Якщо багато часу вільного маєш- поїдь на КП на виїзд із Киева до Житомира і за тиждень состережень порахуй,скільки із машин тих мальчіков зсадили.
Кажу зараз, не запізнюйся.
Я обіжених не обіжаю, тому даю спокій.
З донбаського чи херсонського.
73%-співучасники
Мікроавтобус, піксель, і .....
************* зв'язаний охоронник, потім касир і начальник з ключами. Виноситься все що цікавить і все. І ніхто нічого не скаже і не приїде навіть по виклику, бо тих на бусі чіпати не можна!
- чи бронювала асоціація своїх перевізників чи ні, і чому;
- чи були випадки, коли перевізники не повертались з-за кордону і скільки таких випадків у цих транспортних фірм?
Однобоке подання інформації не красить Цензор. Чи професіоналів-журналістів не залишилось?
Всi цi так званi "органи" : тцк - незаконнi военiзованi формування i ви не забов'язанi виконувати iхнi забаганки, якщо вони нападають на вас маете повне право на самозахист( стаття 36 крiм. кодексу)👈