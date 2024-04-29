Військкомати почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ, – перевізники. ВIДЕО

Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мобілізовують водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси.

Про це повідомляє Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП).

Я хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони, до міністра інфраструктури – давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо шляхи вирішення цих проблем. Але не можна на автомобільних магістралях влучати водіїв, забирати її, кидаючи вантаж, кидаючи автомобіль на трасі... Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде", – наголосив президент АсМАП Леонід Костюченко.

Зокрема, перевізник ТОВ "Шаль" (Київська область) повідомив, що 24 квітня затримали водіїв одразу кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили їх до приміщення ТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Водночас вантажівки залишились без нагляду.

Про факти затримання та мобілізації водіїв міжнародних перевезень також повідомляють перевізники ТОВ "КТС" (Рівне) та ТОВ "Транспеле" (Київ).