Обломки "Шахеда" повредили частный дом на Полтавщине

6 мая обломки "Shahed-136/131", выпущенного военными РФ, во время падения повредили частный дом в Миргородском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале руководителя Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Во время последней воздушной тревоги обломки вражеского "Шахеда" повредили частный дом в Миргородском районе", - написал глава ОВА.

Как отметил Пронин, в результате падения БпЛА обошлось без пострадавших.

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Согласно приложению "Воздушная тревога", тревогу, которая предшествовала сообщению руководителя ОВА, в регионе объявили в 16:42. Она продолжалась полчаса.

Напомним, 5 мая россияне совершили ракетную атаку на Полтавщину, в результате чего в Полтавской громаде поврежден элеватор.