Обломки "Шахеда" повредили частный дом на Полтавщине
6 мая обломки "Shahed-136/131", выпущенного военными РФ, во время падения повредили частный дом в Миргородском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале руководителя Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
"Во время последней воздушной тревоги обломки вражеского "Шахеда" повредили частный дом в Миргородском районе", - написал глава ОВА.
Как отметил Пронин, в результате падения БпЛА обошлось без пострадавших.
Согласно приложению "Воздушная тревога", тревогу, которая предшествовала сообщению руководителя ОВА, в регионе объявили в 16:42. Она продолжалась полчаса.
Напомним, 5 мая россияне совершили ракетную атаку на Полтавщину, в результате чего в Полтавской громаде поврежден элеватор.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mnm Pip
показать весь комментарий06.05.2024 20:39 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль