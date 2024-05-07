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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения "шахедов" в двух областях Украины.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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Кацапи допоки не здохнуть , не вгомоняться навіть в нічні часи
не дають нам спкою 🙁
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07.05.2024 23:54 Ответить
наші теж по ночі вилітають на курщину, брянщину та далі.
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08.05.2024 00:11 Ответить
 
 