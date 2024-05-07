Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения "шахедов" в двух областях Украины.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не дають нам спкою 🙁