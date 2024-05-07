Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения "шахедов" в двух областях Украины.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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