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Новини Війна
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ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ мають тактичні успіхи на Лиманському напрямку

Силам оборони вдалось покращити тактичне положення на Лиманському напрямку у районі Серебрянського лісництва.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямку у нас є певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалось покращити тактичні положення", - розповів він.

Він також зазначив, що ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони повністю контролюють обстановку. Станом на початок тижня ситуація не змінилась, активні бойові дії тривають і вдень, і вночі. Російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія увійшла до міста, однак жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав.

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"Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією. Окупанти всіляко намагаються здобути панівні висоти на яких розміщений Часів Яр, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати наступні населені пункти, а це Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ", - сказав речник.

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Він також додав, що росіяни не рахуються з втратами свого особового складу та техніки і намагаються кидати на штурми як мобілізованих, так і колишніх в’язнів, але техніку окупанти бережуть.

"Окупанти рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Противник може її обстрілювати. Є певна небезпечність, але зараз небезпечно на всій східній Україні, бо там все прострілюється ворогом і артилерією, і мінометами, і авіацією", - наголосив спікер ОСУВ Хортиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (343) Лиман (228)


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Топ коментарі
+5
просирський ? а може найвеличніший зелений прошлепок ? це тільки щоб Залужного не згадувати
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07.05.2024 22:18
+3
Я у захваті від операції звільнення Харківської області у 2022 році. Як до цього готувались. Що зробили для цього. І це робив Сирський. Що сталось зараз ? Куди поділась ініціатива генералів ?
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07.05.2024 22:11
+2
Повідомляють, що невідомі дрони почали переслідувати потяги у Курській області на пітьмі.
Перший такий випадок стався 2 травня з поїздом "адлер-москва".
Про аналогічний інцидент повідомив і машиніст рухомого складу вантажного потяга, що прямував поблизу станції Вози в Курській області.
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07.05.2024 22:54
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це автомагістраль чи жд магістраль?
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07.05.2024 22:10 Відповісти
Це наша земля ! І все важливо. Для результату. Позитивного.
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07.05.2024 22:14 Відповісти
для результату варто знати що там, а не тупо шашлики жерти
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07.05.2024 22:19 Відповісти
автошлях Т0504
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07.05.2024 22:33 Відповісти
Я у захваті від операції звільнення Харківської області у 2022 році. Як до цього готувались. Що зробили для цього. І це робив Сирський. Що сталось зараз ? Куди поділась ініціатива генералів ?
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07.05.2024 22:11 Відповісти
м0скалі мобілізували щє 450 тисяч на додачу до 120.
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07.05.2024 22:28 Відповісти
То що ? Вони можуть мобілізувати й мільйон. І кричати "ми шапками українців закидаємо!" Японія у 1905 році не звернула увагу на ці шапки.
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07.05.2024 22:31 Відповісти
Японія і мільон тут ні до чого. Щільність окупантів до мобілізації 450.000 була менше на більшій лінії фронту, логістичне плечо не дозволило москалям перекидувати підкріплення в достатній кількості і з потрібною інтенсивністю, щоб відбити той контрнаступ ЗСУ.
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07.05.2024 22:38 Відповісти
Що за контрнаступ ЗСУ ? Це незначні просування під Роботине та Кліщіївкою ? І про які перекидання кацапів йде річ ? Перекидання відбувались у 2023 році тільки для наступу кацапів на Бахмут, Авдіївку. З тилу на ростовській області й Донбасу. У них не було ЧП з резервами. Ніколи. РДК пішли навесні на Бєлгород ? Чому ? Наші заявляють про перекидання з Куп'янського напрямку. А хто перевіряв ? Я схиляюсь, що нагнали мобіків з московії.
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07.05.2024 22:58 Відповісти
Мова йшла про контрнаступ, звільнивший Харьківську область.
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07.05.2024 23:18 Відповісти
просирський ? а може найвеличніший зелений прошлепок ? це тільки щоб Залужного не згадувати
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07.05.2024 22:18 Відповісти
🤣
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07.05.2024 22:28 Відповісти
ЗСУ мають певні успіхи

- Уверяю вас, д-р Броуди, д-р Джонс. Над этим работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты. Высокой квалификации.

(хф "В поисках утраченного ковчега")
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07.05.2024 22:36 Відповісти
Тільки перший рядок зрозуміло, а далі якесь хрюхрюхрю пішло...
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07.05.2024 22:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.05.2024 22:47 Відповісти
Повідомляють, що невідомі дрони почали переслідувати потяги у Курській області на пітьмі.
Перший такий випадок стався 2 травня з поїздом "адлер-москва".
Про аналогічний інцидент повідомив і машиніст рухомого складу вантажного потяга, що прямував поблизу станції Вози в Курській області.
показати весь коментар
07.05.2024 22:54 Відповісти
 
 