ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, - ОСУВ "Хортиця"
Силам оборони вдалось покращити тактичне положення на Лиманському напрямку у районі Серебрянського лісництва.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямку у нас є певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалось покращити тактичні положення", - розповів він.
Він також зазначив, що ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони повністю контролюють обстановку. Станом на початок тижня ситуація не змінилась, активні бойові дії тривають і вдень, і вночі. Російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія увійшла до міста, однак жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав.
"Ворожої російської армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією. Окупанти всіляко намагаються здобути панівні висоти на яких розміщений Часів Яр, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати наступні населені пункти, а це Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ", - сказав речник.
Він також додав, що росіяни не рахуються з втратами свого особового складу та техніки і намагаються кидати на штурми як мобілізованих, так і колишніх в’язнів, але техніку окупанти бережуть.
"Окупанти рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Противник може її обстрілювати. Є певна небезпечність, але зараз небезпечно на всій східній Україні, бо там все прострілюється ворогом і артилерією, і мінометами, і авіацією", - наголосив спікер ОСУВ Хортиця.
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(хф "В поисках утраченного ковчега")
Перший такий випадок стався 2 травня з поїздом "адлер-москва".
Про аналогічний інцидент повідомив і машиніст рухомого складу вантажного потяга, що прямував поблизу станції Вози в Курській області.