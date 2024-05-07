Російські обстріли Дніпропетровщини: в Криворізькому районі 1 постраждалий, кількість поранених на Нікопольщині зросла до 6, - ОВА
Ввечері 7 травня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області та поранили трьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він заявив, що ввечері російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді, що в Криворізькому районі.
Внаслідок цього постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки.
Крім того, збільшилася кількість постраждалих на Нікопольщині.
"Через один з ворожих ударів травмована 6-річна дівчинка. А ще – 51-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться вдома. Таким чином, за день в районі – шестеро поранених", - написав Лисак.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські війська 16 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області та поранили 4 людей.
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