Росіяни обстріляли житлові квартали в Центральному районі Херсону. ВIДЕО
Російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Центральному районі Херсона.
Про це написав у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив очільник ОВА, уламками було понівечено приватні будинки. Також пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Кілька осель повністю зруйновані.
"Травмованих серед херсонців не має. Однак в людей - гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці", - додав Прокудін.
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А шо таке
"росіяни"
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