Россияне обстреляли жилые кварталы в Центральном районе Херсона. ВИДЕО
Российские военные накрыли огнем жилые кварталы в Центральном районе Херсона.
Об этом написал в телеграмме начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил глава ОГА, обломками были повреждены частные дома. Также повреждены окна, кровли, газопровод. Несколько домов полностью разрушены.
"Травмированных среди херсонцев нет. Однако у людей - острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте", - добавил Прокудин.
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А шо таке
"росіяни"
дайте будь ласка обгрунтовані відповіді