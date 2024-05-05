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Оккупанты в течение суток атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины, трижды за вечер обстреляли Очаков на Николаевщине

Обстріли Херсонщини

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, один человек получил ранения. В Николаевской области под вражеским огнем оказался Очаков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Антоновка, Понятовка, Станислав, Приднепровское, Ингулец, Томина Балка, Инженерное, Садовое, Берислав и Михайловка, сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и частный дом. Были зафиксированы попадания в учебное заведение и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Один человек получил ранения.

В субботу, 4 мая, российские войска совершили три артиллерийских обстрела Очакова Николаевской области, сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"Вчера в 20:36, 21:16, 22:06 враг наносил удары из артиллерии по Очакову. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 мая россияне атаковали Украину "шахедами". В Днепре попаданием и падением обломков повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. В Харькове вражеский беспилотник попал в частный сектор.

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Николаевская область (2109) обстрел (26928) Херсон (2795) Очаков (88) Херсонская область (4719)


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