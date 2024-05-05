Оккупанты в течение суток атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины, трижды за вечер обстреляли Очаков на Николаевщине

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, один человек получил ранения. В Николаевской области под вражеским огнем оказался Очаков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались Антоновка, Понятовка, Станислав, Приднепровское, Ингулец, Томина Балка, Инженерное, Садовое, Берислав и Михайловка, сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и частный дом. Были зафиксированы попадания в учебное заведение и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Один человек получил ранения.

В субботу, 4 мая, российские войска совершили три артиллерийских обстрела Очакова Николаевской области, сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"Вчера в 20:36, 21:16, 22:06 враг наносил удары из артиллерии по Очакову. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 мая россияне атаковали Украину "шахедами". В Днепре попаданием и падением обломков повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. В Харькове вражеский беспилотник попал в частный сектор.

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