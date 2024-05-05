Окупанти протягом доби атакували 10 населених пунктів Херсонщини, тричі за вечір обстріляли Очаків на Миколаївщині

Минулої доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів Херсонської області, одна людина дістала поранення. У Миколаївській області під ворожим вогнем опинився Очаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав та Михайлівка, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад та приватний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Одна людина дістала поранення.

У суботу, 4 травня, російські війська здійснили три артилерійські обстріли Очакова Миколаївської області, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"Учора о 20:36, 21:16, 22:06 ворог завдавав ударів з артилерії по Очакову. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо. у ніч на 5 травня росіяни атакували Україну "шахедами". У Дніпрі влучанням та падінням уламків пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. У Харкові ворожий безпілотник влучив у приватний сектор.

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