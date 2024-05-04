Окупанти скинули вибухівку на заклад освіти в Бериславі, спалахнула пожежа. ФОТО
Увечері 4 травня росіяни з дронів скинули вибухівку на освітній заклад у Бериславі на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ
Як зазначили в ОВА, російські війська продовжують нищити освітні заклади на Херсонщині.
Так, сьогодні ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на заклад освіти в Бериславі. Зазначається, що він раніше вже зазнав руйнувань унаслідок обстрілів. На місці "прильоту" виникла пожежа.
Також сьогодні вранці в Бериславі війська РФ атакували дроном вантажівку, яка доставляла питну воду місцевим мешканцям.
Топ коментарі
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син теж хоче побачити родіну.
ви його потім будете самі взад через тусу пересувати, чи тупо вбь'ете?
а він в мене один - тобото два трупа...
тут як би дорослі спілкуються..
з якого кремеля тебе сюди занесло?
але ми ножено вдарити техноногічно і відбулавти підара ще на років 5!