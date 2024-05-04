Окупанти скинули вибухівку на заклад освіти в Бериславі, спалахнула пожежа. ФОТО

Увечері 4 травня росіяни з дронів скинули вибухівку на освітній заклад у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ

Як зазначили в ОВА, російські війська продовжують нищити освітні заклади на Херсонщині.

Так, сьогодні ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на заклад освіти в Бериславі. Зазначається, що він раніше вже зазнав руйнувань унаслідок обстрілів. На місці "прильоту" виникла пожежа.

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Також сьогодні вранці в Бериславі війська РФ атакували дроном вантажівку, яка доставляла питну воду місцевим мешканцям.