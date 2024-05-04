УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 599 18

Окупанти скинули вибухівку на заклад освіти в Бериславі, спалахнула пожежа. ФОТО

Увечері 4 травня росіяни з дронів скинули вибухівку на освітній заклад у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ

Як зазначили в ОВА, російські війська продовжують нищити освітні заклади на Херсонщині.

Так, сьогодні ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на заклад освіти в Бериславі. Зазначається, що він раніше вже зазнав руйнувань унаслідок обстрілів. На місці "прильоту" виникла пожежа.

Окупанти атакували в Бериславі заклад освіти

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по навчальних закладах Берислава та Велетенського. ФОТОрепортаж

Також сьогодні вранці в Бериславі війська РФ атакували дроном вантажівку, яка доставляла питну воду місцевим мешканцям. 

Автор: 

обстріл (28449) Берислав (186) Херсонська область (5750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
українська освіта і саме існування українців це саме те за чим вони в Україну вперлися...
показати весь коментар
04.05.2024 22:47
+1
показати весь коментар
04.05.2024 23:14
+1
Можна приїхати в гості до нас - побачите, якого звіра ламаємо
показати весь коментар
04.05.2024 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
українська освіта і саме існування українців це саме те за чим вони в Україну вперлися...
показати весь коментар
04.05.2024 22:47 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2024 23:14 Відповісти
щє не зрозуміли якого звіра ломаємо?
показати весь коментар
04.05.2024 23:17 Відповісти
Можна приїхати в гості до нас - побачите, якого звіра ламаємо
показати весь коментар
04.05.2024 23:21 Відповісти
велика подяка за запрошення...
син теж хоче побачити родіну.
ви його потім будете самі взад через тусу пересувати, чи тупо вбь'ете?
а він в мене один - тобото два трупа...
показати весь коментар
04.05.2024 23:28 Відповісти
А ви кумедний )
показати весь коментар
05.05.2024 00:07 Відповісти
я ще і хрестком вишиваю як ви полудурків відбулавлюєте - уявіть собі...
показати весь коментар
05.05.2024 01:56 Відповісти
хрестиком православним або католицьким ?
показати весь коментар
05.05.2024 05:41 Відповісти
навіть і не знаю шо тобі сказати...
тут як би дорослі спілкуються..
з якого кремеля тебе сюди занесло?
показати весь коментар
05.05.2024 05:49 Відповісти
Я з Лаври
показати весь коментар
05.05.2024 05:53 Відповісти
так зразу і подумав...
показати весь коментар
05.05.2024 05:58 Відповісти
х~ло зараз на підйомі, зуміли зробити масову вундерваффе бомбу, придумав піврічні-річні контракти, на які кацапи пруть "заробляти гроші" як в лоторею
показати весь коментар
04.05.2024 23:34 Відповісти
матиме таких камандірів в башкі - переломляться всі трка від наплива ухилянтів
показати весь коментар
04.05.2024 23:49 Відповісти
мнясо на мнясо це тут нам з кацапами не вуіігишна гра,
але ми ножено вдарити техноногічно і відбулавти підара ще на років 5!
показати весь коментар
05.05.2024 03:06 Відповісти
buba foreva!
показати весь коментар
05.05.2024 03:07 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2024 06:01 Відповісти
Воины 110 ОМБр сбили российский Су-25 - Зеленский
показати весь коментар
05.05.2024 06:02 Відповісти
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией "Шахедов"
показати весь коментар
05.05.2024 07:44 Відповісти
 
 