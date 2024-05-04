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Оккупанты сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе, вспыхнул пожар. ФОТО

Вечером 4 мая россияне с дронов сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ

Как отметили в ОВА, российские войска продолжают уничтожать образовательные учреждения на Херсонщине.

В частности, сегодня вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на учебное заведение в Бериславе. Отмечается, что оно ранее уже подверглось разрушениям в результате обстрелов. На месте "прилета" возник пожар.

Окупанти атакували в Бериславі заклад освіти

Смотрите также: Оккупанты ударили КАБами по учебным заведениям Берислава и Великана. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также сегодня утром в Бериславе войска РФ атаковали дроном грузовик, который доставлял питьевую воду местным жителям.

Автор: 

обстрел (27129) Берислав (142) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+2
українська освіта і саме існування українців це саме те за чим вони в Україну вперлися...
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04.05.2024 22:47
+1
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04.05.2024 23:14
+1
Можна приїхати в гості до нас - побачите, якого звіра ламаємо
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04.05.2024 23:21
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українська освіта і саме існування українців це саме те за чим вони в Україну вперлися...
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04.05.2024 22:47 Ответить
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04.05.2024 23:14 Ответить
щє не зрозуміли якого звіра ломаємо?
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04.05.2024 23:17 Ответить
Можна приїхати в гості до нас - побачите, якого звіра ламаємо
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04.05.2024 23:21 Ответить
велика подяка за запрошення...
син теж хоче побачити родіну.
ви його потім будете самі взад через тусу пересувати, чи тупо вбь'ете?
а він в мене один - тобото два трупа...
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04.05.2024 23:28 Ответить
А ви кумедний )
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05.05.2024 00:07 Ответить
я ще і хрестком вишиваю як ви полудурків відбулавлюєте - уявіть собі...
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05.05.2024 01:56 Ответить
хрестиком православним або католицьким ?
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05.05.2024 05:41 Ответить
навіть і не знаю шо тобі сказати...
тут як би дорослі спілкуються..
з якого кремеля тебе сюди занесло?
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05.05.2024 05:49 Ответить
Я з Лаври
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05.05.2024 05:53 Ответить
так зразу і подумав...
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05.05.2024 05:58 Ответить
х~ло зараз на підйомі, зуміли зробити масову вундерваффе бомбу, придумав піврічні-річні контракти, на які кацапи пруть "заробляти гроші" як в лоторею
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04.05.2024 23:34 Ответить
матиме таких камандірів в башкі - переломляться всі трка від наплива ухилянтів
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04.05.2024 23:49 Ответить
мнясо на мнясо це тут нам з кацапами не вуіігишна гра,
але ми ножено вдарити техноногічно і відбулавти підара ще на років 5!
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05.05.2024 03:06 Ответить
buba foreva!
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05.05.2024 03:07 Ответить
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05.05.2024 06:01 Ответить
Воины 110 ОМБр сбили российский Су-25 - Зеленский
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05.05.2024 06:02 Ответить
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 запущенных Россией "Шахедов"
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05.05.2024 07:44 Ответить
 
 