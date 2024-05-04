Оккупанты сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе, вспыхнул пожар. ФОТО

Вечером 4 мая россияне с дронов сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ

Как отметили в ОВА, российские войска продолжают уничтожать образовательные учреждения на Херсонщине.

В частности, сегодня вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на учебное заведение в Бериславе. Отмечается, что оно ранее уже подверглось разрушениям в результате обстрелов. На месте "прилета" возник пожар.

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Также сегодня утром в Бериславе войска РФ атаковали дроном грузовик, который доставлял питьевую воду местным жителям.