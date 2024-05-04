Оккупанты сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе, вспыхнул пожар. ФОТО
Вечером 4 мая россияне с дронов сбросили взрывчатку на учебное заведение в Бериславе Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ
Как отметили в ОВА, российские войска продолжают уничтожать образовательные учреждения на Херсонщине.
В частности, сегодня вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на учебное заведение в Бериславе. Отмечается, что оно ранее уже подверглось разрушениям в результате обстрелов. На месте "прилета" возник пожар.
Также сегодня утром в Бериславе войска РФ атаковали дроном грузовик, который доставлял питьевую воду местным жителям.
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син теж хоче побачити родіну.
ви його потім будете самі взад через тусу пересувати, чи тупо вбь'ете?
а він в мене один - тобото два трупа...
тут як би дорослі спілкуються..
з якого кремеля тебе сюди занесло?
але ми ножено вдарити техноногічно і відбулавти підара ще на років 5!